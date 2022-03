“Systemvertrauen!” – der Wissenschaftsskeptiker als Feind

Der Text­pro­du­zent, ein Phi­lo­soph namens Jochen Rack, wid­met sich dar­in sich dem seit zwei Jah­ren aus­ge­bro­che­nen Ver­lust des Ver­trau­ens in die Wis­sen­schaft. Er fährt alle Geschüt­ze auf, deren er hab­haft wer­den kann, um „die Zer­stö­rung der Ver­nunft“ (Georg Lukács) durch „ver­meint­li­ches Kör­per­wis­sen in der Heil- und Eso­te­rik­sze­ne, wüten­des Quer­den­ken und Glau­be an Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen“ gera­de noch aufzuhalten.

“Ich bin doch kein Viro­lo­ge” (erset­ze wahl­wei­se durch “Immu­no­lo­ge” oder “Epi­de­mio­lo­ge”) ist seit Febru­ar 2020 einer der meist­ge­äu­ßer­ten Sät­ze von Intel­lek­tu­el­len und sons­ti­gen Duck­mäu­sern, die gelernt haben, ihren gesun­den Men­schen­ver­stand an “die Wis­sen­schaft” und “die Exper­ten” zu dele­gie­ren. Wer es wagt, sich auf sei­ne Kör­per­wahr­neh­mung, sei­ne Erfah­rung und die sei­ner gewöhn­li­chen Mit­men­schen zu bezie­hen, wird rasch zum gemein­ge­fähr­li­chen, regres­si­ven und aggres­si­ven Feind der Vernunft.

Las­sen Sie mich drei Argu­men­te, die nicht nur hier im DLF, son­dern im media­len Umgang mit “Coro­na­kri­ti­kern” stän­dig vor­kom­men, herauspräparieren:

1. Das ers­te Argu­ment ist uns Rech­ten bereits bekannt: die angeb­li­che „kogni­ti­ve Über­for­de­rung und exis­ten­zi­el­le Ver­un­si­che­rung“ der Abge­häng­ten, Moder­ni­sie­rungs­ver­lie­rer, Ewig­gest­ri­gen und Wut­bür­ger ange­sichts unse­rer “hoch­kom­ple­xen Gesell­schaft”. In Mit Lin­ken leben schrie­ben wir seinerzeit:

Die­se Phra­se wird in Dis­kus­sio­nen immer dann gezückt, wenn fak­ti­sches Tache­les gespro­chen und unlieb­sa­me, wenn­gleich evi­den­te Schluß­fol­ge­run­gen in Sicht­wei­te kom­men. Wie die meis­ten der papa­gei­en­haft wie­der­hol­ten Slo­gans gegen rechts, simu­liert auch die­se belieb­te, zum Paw­lo­w­re­flex gewor­de­ne Nebel­ka­no­ne Intel­li­genz, Durch­blick und ‚Drü­ber­ste­hen‘.

In mei­nem ers­ten Sezes­si­ons­ar­ti­kel knöpf­te ich mir Armin Nas­sehis sozio­lo­gi­sche Kri­tik an den Rech­ten vor. Er kam als einer der ers­ten mit den „ein­fa­chen Ant­wor­ten auf kom­ple­xe Zusam­men­hän­ge“ an, die aus unse­rer Unfä­hig­keit resul­tie­ren wür­den, mit der hyper­kom­ple­xen refle­xi­ven Moder­ne mit­zu­hal­ten. Ich argu­men­tier­te damals, die Sys­tem­theo­rie Luh­manns, auf die sich Nas­sehi berief, tau­ge eben gera­de nicht dazu, die Idee der Kom­ple­xi­täts­re­duk­ti­on nor­ma­tiv gegen das zu schlich­te, fal­sche und dum­me Den­ken der ande­ren zu wen­den. Denn eine kom­ple­xe Gesell­schaft erzeugt am lau­fen­den Band, wohin man auch sieht, nichts ande­res als – Kom­ple­xi­täts­re­duk­tio­nen. Jeder Satz in der Zei­tung ist eine sol­che, jedes Bild in der Tages­schau, jede sozia­le Rol­le, jede Phra­se. Als wenn immer nur die einen, die poli­ti­schen Geg­ner, die Falsch‑, Dumm- und Quer­den­ker, „Kom­ple­xi­tät redu­zie­ren“ würden!

2. Das nächs­te Argu­ment nen­ne ich „Anthro­po­lo­gie­heu­che­lei“. Es besteht dar­in, eine anthro­po­lo­gi­sche Fest­stel­lung (z.B. „der Mensch ist ein rück­sichts­lo­ser Nut­zen­ma­xi­mie­rer“ oder „der Mensch ist ein sexu­ell deter­mi­nier­tes Trieb­we­sen“ oder „der Mensch bewäl­tigt sei­ne Ur-Angst auch heu­te noch durch Mythen“) zu tref­fen – und für sich selbst eine rühm­li­che Aus­nah­me zu machen. Die sieht dann aus­buch­sta­biert so aus, daß ich selbst­ver­ständ­lich ein acht­sa­mer Mit­mensch bin, daß ich mich von der Fest­le­gung auf die geschlecht­li­che Natur eman­zi­piert habe oder daß ich mit der Hyper­kom­ple­xi­tät ganz her­vor­ra­gend zurecht­kom­me. „Intel­li­genz, Durch­blick und ‚Drü­ber­ste­hen‘“, sie­he oben, ermög­li­chen mir (und mei­nes­glei­chen) als Anthro­po­lo­gie­heuch­ler die­se über­mensch­li­chen Leistungen.

Wenn im Pod­cast zu hören ist, „wir“ sei­en „alle Pto­le­mä­er“, bedeu­tet dies nichts ande­res, als daß der Mensch sich lebens­welt­lich auf sei­ne Sin­nes­emp­fin­dun­gen (die Son­ne am Hori­zont unter­ge­hen zu sehen, das „Kör­per­wis­sen“ zu haben, sich gesund oder krank zu füh­len, weil er Sym­pto­me bemer­ken und deu­ten kann) ver­läßt. Der Anthro­po­lo­gie­heuch­ler nimmt sich davon aus, denn er hat, wie es am Schluß des Pod­casts heißt, geübt, „die­sen Schmerz aus­zu­hal­ten, daß ande­re mehr über die Welt wissen“.

Die­se „ande­ren“ sind „die Wis­sen­schaft­ler“, deren unum­stöß­li­che Auto­ri­tät wie­der­her­ge­stellt gehört: „Wir müs­sen die Ver­ant­wor­tung für unse­ren Kör­per an Medi­zi­ner dele­gie­ren“, denn das leib­li­che, pto­le­mäi­sche Füh­len tra­ge „nichts zum Ver­ständ­nis einer Virus­er­kran­kung und ihrer Vor­sor­ge bei“. Die Auf­ga­be der Gesund­heits­po­li­tik sei es des­halb, „Ängs­te zu beschwich­ti­gen, die Ver­ant­wor­tung über den eige­nen Kör­per abge­ben zu müssen“.

Wer Ver­ant­wor­tung über den eige­nen Kör­per zu haben bean­sprucht, ist gemäß die­ser Dik­ti­on nichts weni­ger als ein gekränk­ter Nar­zißt, der eine Abwehr­re­ak­ti­on gegen den his­to­ri­schen Fort­schritt zeigt – eben ein „Pto­le­mä­er“, der nicht ein­se­hen will, daß die Erde um die Son­ne kreist. Nicht nur ein Nar­zißt ist er, son­dern auch ein Sozi­al­schäd­ling, bedroht doch „pto­le­mä­isch ver­bis­se­ne Wis­sen­schafts­feind­lich­keit unser Gemein­we­sen“. Eine Auf­klä­rungs­of­fen­si­ve muß her und ihn end­lich sowohl erleuch­ten als auch unschäd­lich machen.

3. Jochen Rack greift hier­zu auf ein Argu­ment zurück, dem sich die FAZ am 12. Janu­ar 2022 bereits eini­ger­ma­ßen ver­nich­tend gewid­met hat­te: daß die Roman­tik, respek­ti­ve der arme Nova­lis, schuld an der deut­schen Impf­skep­sis sei. Dort schrieb Johan­nes Fran­zen spöttisch:

Hät­te sich etwa unter den Quer­den­kern ein Nova­lis-Kult aus­ge­brei­tet mit blau­en Blu­men am Par­ka, dann hät­te die Beru­fung auf das Erbe der Roman­tik eine ganz ande­re Ener­gie besessen.

Doch das ficht den Phi­lo­so­phen des Deutsch­land­funks nicht an: Wenn heu­te „Impf­geg­ner Mord­dro­hun­gen an Viro­lo­gen und Poli­ti­ker schi­cken und ver­su­chen, sie mit Shit­s­torms, Haß-Postings und Fackel­mär­schen ein­zu­schüch­tern“ und die „neu­rech­te Regres­si­on frei­er Sach­sen“ fröh­li­che Urstän­de fei­ert, läge es am fins­te­ren deut­schen Cha­rak­ter selbst.

Ich habe nicht umsonst oben auf Georg Lukács Die Zer­stö­rung der Ver­nunft (1954) bezug­ge­nom­men: In die­sem Grund­la­gen­werk der mar­xis­ti­schen Ideo­lo­gie­kri­tik woll­te Lukács die Her­kunft des NS-Faschis­mus aus dem Irra­tio­na­lis­mus der deut­schen Roman­tik nach­wei­sen. Der Pod­cast­au­tor befin­det sich in der Schleif­spur der Frank­fur­ter Schu­le, wenn er allen Erns­tes in der heu­ti­gen Eso­te­rik-Sze­ne und deren staats­kri­ti­schen Pro­tes­ten einen „Anti­in­tel­lek­tua­lis­mus mit Mord­lust“ ver­bun­den fin­den will: „rech­te Xeno­pho­bie und eso­te­risch inspi­rier­te Coro­nal­eug­nung pas­sen gut zusam­men“. Er ist nicht allein – auf der erwähn­ten FAZ-Sei­te fin­det sich eine erstaun­lich affir­ma­ti­ve Bespre­chung einer im links­ex­tre­men Ver­bre­cher-Ver­lag erschie­ne­nen Publi­ka­ti­on, die an Ador­nos „Stu­di­en zum auto­ri­tä­ren Cha­rak­ter“ anknüpft und mit der berüch­tig­ten „F‑Skala“ zur psy­cho­ana­ly­ti­schen Dia­gno­se von Per­sön­lich­keits­merk­ma­len, die einen “faschis­ti­schen” Cha­rak­ter aus­ma­chen, heu­ti­ge „Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker“ auf die Couch legen will.

Zurück zum Pod­cast: Gegen die Dia­gno­se gemein­wohl­ge­fähr­den­der Unver­nunft tut eine Resti­tu­ti­on der Auf­klä­rung anschei­nend bit­ter not. Jochen Rack will dabei hin­ter Hus­serls Kri­sis der neu­zeit­li­chen Wis­sen­schaf­ten, hin­ter Lyo­tards Post­mo­der­nes Wis­sen und auch hin­ter Adorno/Horkheimers Dia­lek­tik der Auf­klä­rung (alle wer­den zitiert) zurück. Für ihn muß es eine unge­bro­che­ne, unre­flek­tier­te und kei­nes­falls in ihr dia­lek­ti­sches Gegen­teil – näm­lich neue Mythen – umschla­gen­de Auf­klä­rung, in der die neu­zeit­li­che Wis­sen­schaft unhin­ter­fragt gilt. Dide­rots und D’Alemberts Enzy­klo­pä­die (1751–1780) ist ihm dazu gera­de recht, woll­ten doch die Auf­klä­rer gegen den „Aber­glau­ben“ wir­ken und – Zitat aus der Enzy­klo­pä­die – „Beden­ken besei­ti­gen, die durch Unsi­cher­heit genährt werden“.

Dem­entspre­chend fällt Racks Vor­schlag, wie man dies heu­te bewerk­stel­li­gen könn­te, fas­zi­nie­rend ahnungs­los aus: man müs­se zur Auf­klä­rung der noto­ri­schen Quer­den­ker, Eso­te­ri­ker und Pto­le­mä­er auch „Ani­ma­tio­nen nut­zen, um Zusam­men­hän­ge zu erklä­ren“, es gäbe dafür ja „gut gemach­te Erklär­vi­de­os auf You­Tube“. Und wenn das nicht hel­fen soll­te, um ein für alle­mal das Ver­trau­en in die Wis­sen­schaft wie­der­her­zu­stel­len, dann heißt “die Auf­klä­rung ver­tei­di­gen, bereit sein, die Poli­zei ein­zu­schal­ten und die Gerich­te zu bemü­hen“. Auf­klä­rung haben sich Dide­rot und D’Alembert mit Sicher­heit etwas anders vor­ge­stellt. Sei­ner Freun­din Sophie Volland schrieb Dide­rot 1762:

Die­ses Werk wird sicher mit der Zeit eine Umwand­lung der Geis­ter mit sich brin­gen, und ich hof­fe, dass die Tyran­nen, die Unter­drü­cker, die Fana­ti­ker und die Into­le­ran­ten dabei nicht gewin­nen werden.

