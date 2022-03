Faktenlage (9): Wahlanalyse Saarland

Mit dem klei­nen Saar­land star­te­te am Sonn­tag das Wahl­jahr 2022. Trotz der gerin­gen Bedeu­tung für die Bun­des­po­li­tik gibt es eini­ge inter­es­san­te Bewe­gun­gen und erwäh­nens­wer­te Ent­wick­lun­gen zu ver­mel­den – auch in der AfD. Doch zunächst eine Gesamt­schau auf die Wahl:

Die SPD ist der unein­ge­schränk­te Gewin­ner des Wahl­abends. Seit 1999 kann die SPD mit Anke Reh­lin­ger an der Saar wie­der den Minis­ter­prä­si­den­ten stel­len und sicher­te sich dabei mit 43,5% auch direkt die abso­lu­te Mehr­heit. Die CDU ist mit einem Ver­lust von 13,2% und einem End­ergeb­nis von 28,5% deut­lich abge­wählt wor­den, was der Par­tei­spit­ze ange­sichts die­ser deut­li­chen Nie­der­la­ge einen Dämp­fer ver­passt haben dürf­te. Doch Merz wird dies ver­kraf­ten. Sowohl in den Umfra­gen im Bund als auch in den Län­der­um­fra­gen für Nord­rhein-West­fa­len und Schles­wig-Hol­stein kann die CDU die SPD der­zeit auf Abstand hal­ten. Der Abstieg der CDU dürf­te also ein spe­zi­fi­sches Pro­blem im Saar­land sein.

Beob­ach­ter bemerk­ten im Wahl­kampf ein ver­stärk­tes Per­so­nendu­ell, in dem der Amts­in­ha­ber Tobi­as Hans recht blaß aus­sah und kei­ne kon­sis­ten­te Kom­mu­ni­ka­ti­ons­li­nie fand. Weder schei­nen die Wäh­ler bei Hans die har­te Lock­down-Poli­tik gewür­digt noch die Begeis­te­rung für gen­der­ge­rech­te Sprach­po­li­tik geteilt zu haben. Die­se Wahl wur­de vor allem durch Cha­ris­ma und gute per­so­nel­le Insze­nie­rung entschieden.

Wie auch schon bei der Bun­des­tags­wahl ist die Alters­klas­se Ü60 die poli­ti­sche Lebens­ver­si­che­rung der SPD und CDU. Die Rent­ner­re­pu­blik west­deut­schen Ver­schnitts ist poli­ti­sche Realität.

Wohl eine gan­ze Wei­le noch wer­den CDU und SPD von ihr zeh­ren und ihr größ­tes Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­al bei den alten und sehr alten Wäh­lern suchen. Auch das Saar­land bil­det hier kei­ne Aus­nah­me und zeigt ein­mal mehr die Gebun­den­heit der alten Volks­par­tei­en an die pilz­för­mi­ger wer­den­de Alterspyramide.

Ein wei­te­rer gro­ßer Ver­lie­rer des Abends ist die Links­par­tei. Noch vor Jah­ren war das Saar­land der Stolz der Par­tei im Wes­ten. Mit Oskar Lafon­tai­ne hat­te die Par­tei ein pro­mi­nen­tes Zug­pferd, wel­ches der Par­tei an der Saar stets Ergeb­nis­se im zwei­stel­li­gen Bereich brach­te. Nur knapp eine Woche vor der Saar­land-Wahl gab Lafon­tai­ne sei­nen Par­tei­aus­tritt bekannt – ein kata­stro­pha­les Signal, auch wenn sich die deut­li­chen Ver­lus­te schon in den vor­he­ri­gen Umfra­gen abzeich­ne­ten. Die Lin­ke ist poli­tisch am Ende.

Die Ver­tre­ter der links­li­be­ra­len Iden­ti­täts­po­li­tik haben sich in der Par­tei durch­ge­setzt und sind nicht in der Lage, aus dem schon desas­trö­sen Ergeb­nis der Bun­des­tags­wahl die rich­ti­gen Schlüs­se zu zie­hen. Der Trend in die Bedeu­tungs­lo­sig­keit setzt sich also fort. Die­se Reni­tenz rächt sich erfreu­li­cher­wei­se, und die Wäh­ler wan­dern in gro­ßen Men­gen zur SPD über, die iro­ni­scher­wei­se einst der Grund für die Grün­dung der heu­ti­gen Links­par­tei war, als näm­lich die Sozi­al­de­mo­kra­ten unter Schrö­der jeg­li­ches sozi­al­po­li­ti­sches Pro­fil auf­zu­ge­ben droh­ten. Nun ist es die Links­par­tei selbst, die kaum noch in der Lage ist, ein grund­sätz­li­ches Sozi­al­pro­gramm zu for­mu­lie­ren und das Bünd­nis mit der gesell­schaft­li­chen Wokeness ein­ge­gan­gen ist.

FDP und Grü­ne ver­pass­ten trotz leich­ter Zuge­win­ne erneut den Ein­zug in den Land­tag. Als drit­te Kraft mit drei Abge­ord­ne­ten zieht schließ­lich die AfD mit 5,7% ein. Ein wei­te­res ernüch­tern­des Ergeb­nis, auch wenn ange­sichts des Zustands der Saar-AfD und der Umstän­de des Wahl­kampfs ein Minus von 0,6% noch ein wei­cher Fall sein dürfte.

Von einer Kam­pa­gnen­fä­hig­keit, die einem Wahl­kampf ange­mes­sen wäre, war die AfD weit entfernt.

Durch inter­ne Zer­würf­nis­se konn­te man zunächst nicht ein­mal mit einer eige­nen Lis­te oder gar einem Spit­zen­kan­di­da­ten antre­ten. Sowohl Frak­ti­on als auch Lan­des­ver­band sind hoff­nungs­los zer­strit­ten. Jah­re­lang war der Lan­des­ver­band von Not­vor­stän­den und Füh­rungs­per­so­nal­wech­seln geprägt. Ohne Inter­ven­ti­on des Bun­des­vor­stan­des wäre der Lan­des­ver­band wahr­schein­lich nicht ein­mal zur Orga­ni­sa­ti­on ein­fachs­ter Wahl­kampf­ak­ti­vi­tä­ten in der Lage gewesen.

So ist es auch bezeich­nend, daß ein ver­bands­ei­ge­ner You­Tube-Video­ka­nal erst am 19.02.2022 gestar­tet wur­de. Digi­ta­le Wer­be­an­zei­gen wur­den in den sozia­len Medi­en kaum ein­ge­setzt, und auf man­chen Platt­for­men waren die letz­ten Ein­trä­ge aus dem Som­mer 2021. Der Wahl­kampf war also viel­mehr Anlaß, um einen Lan­des­ver­band halb­wegs arbeits­fä­hig aufzubauen.

Inno­va­ti­ve Kam­pa­gnen konn­ten nicht geplant, pro­gram­ma­ti­sche Akzen­te nicht gesetzt, kom­mu­ni­ka­ti­ve Tak­tik­ma­nö­ver nicht erson­nen, ver­stärk­te Mit­glie­der­par­ti­zi­pa­ti­on nicht ermög­licht und alle Poten­tia­le einer pro­fes­sio­nel­len Wahl­kam­pa­gne über­haupt nicht aus­ge­schöpft wer­den, da der Ver­band struk­tu­rell bei Null stand.

Auch nach dem Ein­zug ist immer noch unklar, ob die AfD-Abge­ord­ne­ten auf­grund der Kon­flik­te unter­ein­an­der über­haupt in der Lage sein wer­den, eine eige­ne Frak­ti­on zu bil­den. Die­se inne­re Zer­strit­ten­heit wur­de offen­sicht­lich auch vom Wäh­ler regis­triert und schmä­lert das Kompetenzvertrauen.

Den­noch kann die Par­tei im Wes­ten anschei­nend auf eine struk­tu­rell ver­an­ker­te Wäh­ler­schaft bau­en, die ihr zumin­dest den Wie­der­ein­zug in die west­deut­schen Par­la­men­te ermög­licht. So blei­ben zumin­dest infra­struk­tu­rel­le Res­sour­cen (Mit­ar­bei­ter­stä­be, Wahl­kreis­bü­ros etc.) und direk­te par­la­men­ta­ri­sche Infor­ma­ti­ons­zu­gän­ge erhal­ten. Den selbst gesetz­ten Ansprü­chen genügt dies jedoch nicht. Ob die Wäh­ler­treue auch noch kom­men­de Legis­la­tu­ren hält und sich neue Poten­ti­al­räu­me eröff­nen, ist frag­lich. Den­noch akku­mu­liert die AfD wei­ter­hin, wenn auch nur auf Spar­flam­me, den Pro­test und die Unzu­frie­den­heit der Men­schen vor allem mit der Migrationspolitik.

Mit Coro­na, stei­gen­den Prei­sen und der Migra­ti­ons­po­li­tik ist die AfD in ihrem Kom­pe­tenz­pro­fil zunächst auf klas­si­sche Pro­test­the­men fest­ge­legt. Das Wahl­jahr 2021 hat jedoch bei nahe­zu allen Wah­len gezeigt, daß der Pro­test­im­puls allein die Par­tei nicht auf Dau­er tra­gen wird und ihre Ska­lie­rungs­mög­lich­kei­ten ein­schränkt. Es fehlt an fach­po­li­tisch respek­tier­ten Akteu­ren, intel­lek­tu­el­len Zen­tren und meta­po­li­ti­scher Grund­la­gen­ar­beit. Wer zuletzt auch die Bun­des­tags­de­bat­ten ver­folg­te, hat gemerkt, wie kraft- und ideen­los man­che Reden inzwi­schen vor­ge­tra­gen wer­den und vie­le Man­dats­trä­ger auf poli­ti­schen Auto­pi­lo­ten ein­ge­stellt sind. Die AfD ist seit Coro­na zur rei­nen Reak­ti­on ver­dammt. Offen­si­ve pro­gram­ma­ti­sche Akzen­te? Skiz­zie­rung stra­te­gi­scher Leit­li­ni­en? Auf­bau von Exper­ten, Talen­ten und poli­ti­schen Leis­tungs­trä­gern? Eta­blie­rung einer inne­ren kul­ti­vier­ten Debat­ten­kul­tur? Fehlanzeige!

Es erscheint nicht ver­wun­der­lich, daß die AfD bei den Wäh­ler­wan­de­run­gen den größ­ten Abgang in Rich­tung der Nicht­wäh­ler ver­zeich­net. Wenn für die Stamm­kli­en­tel, wel­che über­wie­gend aus vom poli­ti­schen Main­stream Ent­täusch­ten besteht, weder ein kom­mu­ni­ka­ti­ves noch pro­gram­ma­ti­sches Ange­bot gemacht wird, gehen die­se Wäh­ler zurück in den elek­to­ra­len Ver­wei­ge­rungs­mo­dus. Die Zuge­win­ne aus dem Lager der Links­par­tei sind ange­sichts der mas­si­ven Ver­lus­te der Lin­ken nur ein klei­nes Kuchen­stück, wel­ches die AfD abgrei­fen konn­te. Mehr­heit­lich wan­der­ten vor­ma­li­ge Links­par­tei­wäh­ler zur SPD (-17.000) oder zu den Nicht­wäh­lern (-12.000).

Bei der sozio­öko­no­mi­schen Struk­tur der AfD-Wäh­ler­schaft zeigt sich ein bekann­tes Bild. Die stärks­ten Stim­men­an­tei­le und zugleich auch das größ­te Wachs­tum kann die AfD bei den Arbei­tern ver­bu­chen (+7%). In den ande­ren Berufs­grup­pen sta­gniert sie, wäh­rend es bei den Rent­nern zu Ver­lus­ten kommt (-3%). Wir sehen hier also eine wei­te­re sozia­le Homo­ge­ni­sie­rung in Rich­tung der Arbeiterschaft.

Ins­be­son­de­re im Wes­ten wäre es jedoch zu kurz gegrif­fen, hier­aus eine dia­me­tra­le Klas­sen­kampf­si­tua­ti­on abzu­lei­ten. Die Sozia­le Fra­ge der AfD-Wäh­ler scheint näm­lich nicht ent­lang der kon­ven­tio­nel­len Linie öko­no­mi­scher Ver­tei­lungs­fra­gen zu ver­lau­fen. Bei der Abfra­ge, ob Ent­las­tun­gen eher gerin­ge­ren Ein­kom­men oder »allen Haus­hal­ten« zugu­te­kom­men soll­ten, gaben 70% der AfD-Wäh­ler »alle Haus­hal­te« an. Man mag nun die Aus­sa­ge­kraft aus einer sol­chen Fra­ge in Zwei­fel zie­hen, aber spä­tes­tens der Ver­gleich mit den Aus­sa­gen der Wäh­ler­grup­pen ande­rer Par­tei­en zeigt, daß Ver­tei­lungs­ge­rech­tig­keit unter AfD-Wäh­lern eine eher unter­ge­ord­ne­te Rol­le spielt.

Nach wie vor sind es eher Abga­ben­be­las­tun­gen durch Infla­ti­on, stei­gen­de Ener­gie­prei­se und Abstiegs­sor­gen einer öko­no­mi­schen Mit­tel­schicht, die ihren jah­re­lang erar­bei­te­ten Sozi­al­sta­tus bedroht sieht. Hier könn­ten sich in den kom­men­den Mona­ten und Jah­ren durch­aus Mobi­li­sie­rungs­po­ten­tia­le erge­ben. Noch schei­nen die wirt­schaft­li­chen Ver­wer­fun­gen sich noch nicht in einer exis­ten­zi­el­len Kri­sen­wahr­neh­mung zu mani­fes­tie­ren. Das The­ma stei­gen­de Prei­se hat aktu­ell zu wenig emo­tio­na­le Spreng­kraft, um poli­ti­sche Ver­schie­bun­gen in der Par­tei­en­land­schaft zu bewir­ken. Es ist Ärger, aber noch kei­ne Wut, die sich entlädt.

Auch im Bereich Arbeits­markt­po­li­tik hät­te die AfD durch­aus eini­ge Akzen­te set­zen kön­nen. Immer­hin war dies im nach wie vor stark indus­tri­ell gepräg­ten Saar­land das wahl­ent­schei­den­de The­ma. Die Trans­for­ma­ti­on der Arbeits­welt könn­te dem­nach auch in ande­ren Tei­len Deutsch­lands zu einem AfD-Leit­the­ma wer­den, wenn Koh­le- und Stahl­in­dus­trien zuneh­mend abge­baut wer­den und die Ener­gie­wen­de struk­tu­rell schei­tern wird. Dafür bräuch­te es dann jedoch kon­zep­tio­nel­le und pro­gram­ma­ti­sche Dis­zi­plin, die sich nicht nur in Vul­gär­ra­di­ka­lis­mus erschöpft.

Bei den Alters­grup­pen gibt es für die AfD eben­falls kei­ne Über­ra­schun­gen. Bei den Ü60-Jäh­ri­gen erzielt die Par­tei ihre schwächs­ten Ergeb­nis­se, wäh­rend die Par­tei in allen ande­ren Alters­klas­sen deut­lich über ihrem tat­säch­li­chen Wahl­er­geb­nis liegt. Auch im Saar­land liegt der Anteil der Wahl­be­rech­tig­ten Ü60 seit der letz­ten Land­tags­wahl bei über 35%. Somit neu­tra­li­sie­ren sich die stär­ke­ren Ergeb­nis­se in den mitt­le­ren Alters­klas­sen schlicht und ergrei­fend durch das schwer­wie­gen­de­re schwa­che Ergeb­nis bei den älte­ren Wählern.

Wie die AfD die heu­ti­ge Rent­ner­ge­nera­ti­on, die im Wes­ten kaum von pes­si­mis­ti­schen Zukunfts­er­war­tun­gen geplagt ist, adres­sie­ren will, dürf­te tat­säch­lich eine der grö­ße­ren stra­te­gi­schen Her­aus­for­de­run­gen sein. Neben dem star­ken Mit­tel­bau im Bereich 30–59 Jah­ren ist noch eine jün­ge­re Alters­ko­hor­te zu nen­nen, näm­lich die der 18–30-jährigen, bei der die AfD auch kei­ne groß­ar­ti­gen Wer­te erreicht, aber wo sich zumin­dest ganz ande­re Poten­tia­le eröffnen.

Wie schon bei der Bun­des­tags­wahl war es vor allem die FDP, die unter Jung­wäh­lern ihre stärks­ten Antei­le mobi­li­sie­ren konn­te und damit vor allem im Wett­be­werb mit den Grü­nen steht. Ich habe in einem frü­he­ren Arti­kel bereits auf die Moti­ve und Ein­stel­lun­gen jun­ger FDP-Wäh­ler hin­ge­wie­sen und die The­se auf­ge­stellt, daß die­se auch für die AfD ansprech­bar sind. Das Coro­na­the­ma hat schließ­lich auch in bun­des­po­li­ti­schen Fra­gen gezeigt, daß es zwar abso­lut gese­hen oft eine Mehr­heit gab, die Lock­down und staat­li­che Ein­griffs­maß­nah­men unter­stützt hat, die­se Mehr­heit aber nur durch die Alters­grup­pen Ü60 gebil­det wurde.

Für die AfD stellt sich jetzt also die Her­aus­for­de­rung, aus den Lip­pen­be­kennt­nis­sen zur stär­ke­ren Ein­bin­dung von JA und Jung­po­li­ti­kern auch Taten fol­gen zu las­sen. Auch die saar­län­di­sche AfD-Frak­ti­on (sofern sie dann zustan­de kommt) liegt mit einem Alters­schnitt von 55 Jah­ren leicht über dem Durch­schnitt ihrer Wäh­ler­schaft. Im Bun­des­tag ist die AfD die im Durch­schnitt ältes­te Frak­ti­on von allen. Ers­te Geh­ver­su­che zur Ver­jün­gung der Par­tei wur­den bereits in Meck­len­burg-Vor­pom­mern und jetzt auch mit der Lis­te in Nord­rhein-West­fa­len unter­nom­men. In den meis­ten Ver­bän­den fehlt jedoch noch das Bewusst­sein zur För­de­rung und Auf­bau jun­ger Polit­ta­len­te und der stär­ke­ren struk­tu­rel­len Ver­zah­nung mit der Jun­gen Alter­na­ti­ve und ihrer Ein­bin­dung bei der Gestal­tung der Partei.

Die par­tei­in­ter­ne Inter­pre­ta­ti­on des Saarland-Ergebnisses

In den Ver­laut­ba­run­gen der meis­ten Par­tei­funk­tio­nä­re zeig­te sich ein dif­fe­ren­zier­tes Bild zur Inter­pre­ta­ti­on des Wahl­er­geb­nis­ses. Wäh­rend die einen am Wahl­abend vor allem den Nicht-Ein­zug von Links­par­tei, Grü­ne und FDP beju­bel­ten (die bei­den letzt­ge­nann­ten Par­tien waren vor­her auch nicht im Land­tag ver­tre­ten) und das Ergeb­nis trotz der Umstän­de noch als Erfolg ver­kauf­ten, waren ande­re schon deut­lich bemüh­ter um eine rea­lis­ti­sche Ein­ord­nung, was die schlech­te Wahl­kampf­per­for­mance betraf.

Man­che ver­such­ten vor allem die aktu­el­le Ukrai­ne-Kri­se als Erklä­rung für das ernüch­tern­de Wahl­er­geb­nis her­an­zu­zie­hen, wel­che angeb­lich vie­le Wäh­ler zu den Volks­par­tei­en gespült hät­te. Glaubt man jedoch den Umfra­gen, so war die Ukrai­ne-Kri­se weder bei den ent­schei­den­den Wahl­mo­ti­ven noch bei der Pro­blem­wahr­neh­mung von irgend­ei­ner signi­fi­kan­ten Rele­vanz für die Gesamtwählerschaft.

Sol­che Erklä­rungs­mo­del­le sind zwar ein­fach und bil­lig zu haben, sie ver­stel­len aber den Blick auf die struk­tu­rel­len Defi­zi­te und die Tat­sa­che, daß sich die Wahl im Saar­land in eine Rei­he von demo­sko­pi­schen Sta­gna­tio­nen und leich­ten Abstiegs­ten­den­zen seit knapp einem Jahr ein­fügt. Bei fünf Wah­len im Jahr 2021 ver­zeich­ne­te die Par­tei Ver­lus­te. Im Wes­ten mit Rhein­land-Pfalz und Baden-Würt­tem­berg etwas stär­ke­re als im Osten mit Meck­len­burg-Vor­pom­mern und Sach­sen-Anhalt. Man kann die Saar­land-Wahl also nicht von der gene­rel­len Nega­tiv­ten­denz für die AfD iso­lie­ren, son­dern soll­te das sehr mäßi­ge Ergeb­nis als wei­te­ren Warn­schuss begrei­fen. Wie vie­le es noch braucht, liegt in den Hän­den der AfD selbst.

Bemer­kens­wert waren jedoch die Reak­tio­nen eini­ger Ver­tre­ter aus dem gemein­hin als „libe­ral­kon­ser­va­tiv“ bezeich­ne­ten Lager. Der Tenor in eini­gen Twit­ter­state­ments war immer der glei­che. Die AfD brau­che eine Füh­rung, die auch im Wes­ten Wäh­ler mobi­li­siert und nicht nur den Osten adres­siert. Zwar wur­den kei­ne Namen genannt, aber trotz­dem dürf­te für jeden ober­fläch­li­chen Ken­ner der AfD klar sein, daß mit die­ser »Füh­rung« der aktu­el­le Par­tei­chef Tino Chru­pal­la gemeint ist. Ein bil­li­ges Manö­ver, das wohl­mög­lich schon den Macht­kampf auf dem kom­men­den Par­tei­tag im Juni vor­zeich­net. Am Ran­de sei erwähnt, daß 2/3 des Bun­des­vor­stan­des aus Ver­tre­tern der West­ver­bän­de bestehen.

Bemer­kens­wert ist dabei, daß gleich vier pro­mi­nen­te Aus­hän­ge­schil­der die­ses Lagers Tweets abge­setzt haben, die in Wort­laut und Duk­tus fast iden­tisch waren. Man könn­te mei­nen, daß es hier­zu in der inter­nen Whats­App-Grup­pe vor­ab gemein­sa­me Abspra­chen über die Sprach­re­ge­lung gab. Das ist nicht unüb­lich, und das ande­re Par­tei­la­ger ope­riert ähn­lich. In die­sem Fall aber war das recht offen­sicht­lich und durch­schau­bar, auch wenn man sich mit sol­chen Spe­ku­la­tio­nen und Nach­for­schun­gen nicht lan­ge auf­hal­ten soll­te. Es ist jedoch ermü­dend, wenn für schlech­te oder sta­gnie­ren­de Wahl­er­geb­nis­se im Wes­ten die Ost­ver­bän­de ver­ant­wort­lich gemacht wer­den. Als es im letz­ten Jahr zu Ver­lus­ten bei den Land­tags­wah­len in Sach­sen-Anhalt und Meck­len­burg-Vor­pom­mern kam, konn­te ich zumin­dest kei­ne Stim­men der Lan­des­ver­bands­füh­run­gen und Frak­ti­ons­chefs im Osten ver­neh­men, die einem Meu­then oder West­ver­bän­den die Schuld an den Ver­lus­ten gaben. Sol­che Erklä­run­gen sind auch Aus­druck von ana­ly­ti­scher Denkfaulheit.

Es bleibt zu hof­fen, daß sich die Prot­ago­nis­ten der Destruk­ti­vi­tät sol­cher inter­nen „Dog­whist­le-Kam­pa­gnen“ bewußt wer­den und erken­nen, daß die Struk­tur­pro­ble­me in der AfD aktu­ell deut­lich schwe­rer wie­gen als die Per­so­nal­pro­ble­me. Wich­ti­ger als der läh­men­de inter­ne Stel­lungs­krieg wären jetzt die Klä­rung stra­te­gi­scher Grund­satz­fra­gen und visio­nä­re Ange­bo­te einer AfD für die kom­men­den 5–10 Jah­re. Hier sieht es über alle Par­tei­la­ger hin­weg näm­lich recht mager aus.