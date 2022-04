Volkstod – Volksauferstehung: Leserrezension 1

In die­ser Hef­tig­keit geschieht das einem Ver­lag nicht mit jedem Buch. In Abstim­mung mit den Autoren legen wir drei Leser­re­zen­sio­nen vor und begin­nen mit der von Gus­tav Gram­bau­er. Exem­pla­re die­ses wich­ti­gen Brief­wech­sels, der eine beson­de­re und bestür­zen­de Spur durch der Mise­re unse­rer Zeit zieht, sind hier noch zu haben.

– – –

Leser­re­zen­si­on 1 – von Gus­tav Grambauer

Ein­lei­tend sei dem Rezen­sen­ten, obwohl nur Leser, gestat­tet, Mar­tin Bark­hoff zu sei­nem Mut zu gra­tu­lie­ren, eine Ver­öf­fent­li­chung im Ver­lag der “Super­sprea­der” ein­zu­ge­hen. Als eben­so mutig ist der Vor­stoß aus der Bin­nen­sicht des rech­ten Spek­trums zu schät­zen, dabei nicht zuletzt das ver­le­ge­ri­sche Wag­nis unter Public-Rela­ti­ons-Gesichts­punk­ten gesehen.

Die­ser Leser­bei­trag wird sich zunächst auf die gan­ze Majes­tät des zugrun­de­lie­gen­den The­mas bezie­hen und dann auf die Publi­ka­ti­on ein­ge­hen. Also zunächst zum zugrun­de­lie­gen­den Thema.

Der Brief­wech­sel behan­delt die Schick­sals­fra­gen des deut­schen Vol­kes in einer Tie­fe und Höhe, in der man dazu wohl noch nie im rech­ten poli­ti­schen Spek­trum des deutsch­spra­chi­gen Rau­mes gele­sen hat. Dabei baut er auf der Spi­ri­tua­li­tät des Abend­lan­des auf, und zwar davon aus­ge­hend, daß das eso­te­ri­sche Chris­ten­tum als Kern der anthro­po­so­phi­schen Geis­tes­wis­sen­schaft deren Ach­se bil­det – zu denen die Brie­fe im sel­ben Zuge, soweit in die­sem For­mat mög­lich, eine bei­läu­fi­ge und selbst­ver­ständ­lich nur lücken­haf­te ers­te Ein­füh­rung bie­ten. Dem huma­nis­tisch gebil­de­ten Leser soll­te es ent­ge­gen­kom­men, daß somit die anste­hen­den Her­aus­for­de­run­gen für die Deut­schen aus dem Kul­tur­strom seit der Anti­ke her­aus auf­ge­wor­fen und erör­tert wer­den. Wie bereits mit dem Titel “Volks­tod – Volks­auf­er­ste­hung …” ange­deu­tet, wird dies aller­dings mit einer Lebens­hal­tung ver­tieft, die in den äuße­ren Ereig­nis­sen oder Her­aus­for­de­run­gen kon­se­quent das Abbild des Mys­te­ri­ums von Gol­ga­tha sucht.

Ein Zufalls­fund beim Goo­geln zu den Stich­wor­ten “lieb­knecht + gol­ga­t­ha­weg” ergab, daß im Volks­bil­dungs­we­sen der DDR die Fra­ge erör­tert wur­de, ob die Ermor­dung Lieb­knechts und Luxem­burgs eigent­lich – aus der Sicht der Arbei­ter­be­we­gung – ’sinn­voll’ war, und dies vor dem Hin­ter­grund der letz­ten öffent­li­chen Wor­te Lieb­knechts (in der “Roten Fah­ne”) vor sei­ner Ermor­dung, in der er der deut­schen Arbei­ter­klas­se den, aus­drück­lich, ‘Gol­ga­t­ha­weg’ zur ‘Erlö­sung’ gewie­sen hat­te (im Ori­gi­nal aller­dings wie­der­um mit dem Ziel der “Beherr­schung der erlös­ten Welt durch unser Pro­gramm”). D. h. wenn die gesot­tens­ten dia­lek­ti­schen und his­to­ri­schen Mate­ria­lis­ten durch­drin­gen­der als so man­cher land­läu­fi­ge Christ das Chris­tus-Prin­zip als ein Prin­zip (eben: das Prin­zip von Tod und Auf­er­ste­hung) erfas­sen und es mit auf­ge­knöpf­ter Brust begrü­ßen, “vom Gip­fel in die Tie­fe geschleu­dert zu wer­den” (Lieb­knecht), dann soll­ten doch auch die Rech­ten, ob kon­fes­sio­nell-christ­lich ein­ge­stellt oder nicht, in der Lage sein, sich auf das “Stirb-und-Wer­de” ein­zu­las­sen.

Dem Rezen­sen­ten ist zu Ohren gekom­men, daß die in Schnell­ro­da ein­ge­gan­ge­nen Rück­mel­dun­gen auf das Buch teil­wei­se empör­ter Art waren. Sofern die­se mög­li­cher­wei­se von Chris­ten kamen – hat­ten die Betref­fen­den eigent­lich ange­nom­men, das deut­sche Volk als sol­ches wür­de nicht, so wie jeder ein­zel­ne Christ, sein Kreuz auf­neh­men müs­sen (Matth. 16, 24) bzw., noch umfäng­li­cher for­mu­liert, hät­te nicht durch das Mys­te­ri­um von Gol­ga­tha inklu­si­ve Höl­len­fahrt hin­durch­zu­ge­hen?! Oder hat­ten sie ange­nom­men, Sta­lin­grad hät­te auch nur das gerings­te mit dem Voll­zug die­ses Mys­te­ri­ums zu tun gehabt bzw. nach Sta­lin­grad bestün­de die­se Not­wen­dig­keit etwa nicht mehr?

Oder falls die empör­ten Rück­mel­dun­gen von Lite­ra­tur­ken­nern kamen – hat­ten die Betref­fen­den etwa ange­nom­men, Par­zi­val sei kein Arche­ty­pus, son­dern ein­fach ein lite­ra­tur­his­to­risch inter­es­san­ter Ves­ro­man­held, der in der heu­ti­gen Zeit gar kei­ne Bedeu­tung mehr und mit ihnen selbst gar nichts zu tun hätte?

Caro­li­ne Som­mer­feld weist dahin­ge­hend in einem der Brie­fe (Sei­te 70) auf den Mono­my­thos der Hel­den­rei­se hin. Zum Stich­wort ‘hel­den­rei­se’, d. h. für den deutsch­spra­chi­gen Raum, bekommt man bei Goog­le etwa 320.000 Tref­fer, zu ‘kanye + west + trump + hero’s + jour­ney’ sogar weit mehr als vier Mil­lio­nen Tref­fer (West war der Pro­mo­tor die­ses Mono­my­thos, absichts­voll weg­wei­send für die Patrio­ten in den USA). D. h. das Grund­prin­zip ist längst mas­sen­haft bekannt und wird auch längst mas­sen­haft be- bzw. ver­ar­bei­tet, wenn auch groß­teils nicht auf dem hohen Niveau der Anthro­po­so­phie, respek­ti­ve nicht auf dem hohen Niveau des hier in Rede ste­hen­den Brief­wech­sels. Wäh­rend also in Nord­ame­ri­ka Tom, Dick & Har­ry und im deutsch­spra­chi­gen Raum Max und Eri­ka Mus­ter­mann längst in Semi­na­ren und The­ra­pien schmerz­haft durch die ‘dunk­le Rei­se der See­le’ hin­durch­ge­hen, mehr oder weni­ger in dem Bewußt­sein, dies auch für ihr Volk zu tun, bekommt man mit der Such­funk­ti­on bei www.sezession.de zu ‘hel­den­rei­se’ exakt null Tref­fer. So muß lei­der offen­bar das Fazit gezo­gen wer­den, daß die deut­sche Rech­te noch nicht über die Stu­fe 1 des Hel­den­rei­se-Zyklus nach Vog­ler hin­aus­ge­kom­men ist:

“Aus­gangs­punkt ist die gewohn­te, lang­wei­li­ge oder unzu­rei­chen­de Welt des Hel­den (‘gewohn­te Welt’)”.

Gut, daß die Anre­gung für den nächs­ten Schritt also jetzt kommt.

Nun etwas zum Brief­wech­sel selbst.

Zunächst eine War­nung. Es soll­te vor­aus­ge­schickt wer­den, daß er mit der gan­zen Ver­ve des Den­kens-Füh­lens-Wol­lens ver­faßt ist, und, soll der Leser nicht dar­an ver­zwei­feln, mit mehr als nur dem Ver­stan­de­s­ap­pa­rat auf­ge­nom­men wer­den muß. Kein Stoff für ver­kopf­te, rigi­de Ete­pe­te­tes aus dem Haber­mas­schen Dis­kurs­kol­lek­tiv! Hier wird ernst­haft und ver­tieft im wohl­ver­stan­de­nen Sin­ne geis­tig gear­bei­tet, hier kratzt die Feder wie es auch dem Verlagskonzept

ent­spricht; kein Stoff also auch für die Spin­dok­to­ren der trick­rei­chen Mas­sen­ma­ni­pu­la­ti­on, kein Stoff für die­je­ni­gen, die gern die Per­spek­ti­ve der Rech­ten in deren mas­sen­taug­li­chem Auf­bre­zeln sehen wol­len, kein Stoff für die Jün­ger der Ver­nunft­re­li­gi­on, kein Stoff für die Ein-The­ma-Leu­te mit Sprung in der Schall­plat­ten­ril­le. Es ist also z. B. kein Stoff für die Lar­moy­ie­rer aus der “Demographie”-Schmollecke (wobei auch schon vor der Publi­ka­ti­on des Brief­wech­sels viel­fach ja das Hoch­pflan­zen anstatt des Fort­pflan­zens anemp­foh­len wor­den war), aber eben­so­we­nig ein Stoff für die Klos­ter­frau-Melis­sen­geist-Frak­ti­on – und dies gilt auch für die­je­ni­gen, denen zwar die Anthro­po­so­phie bekannt ist, die aber deren Erneue­rungs­di­men­si­on aus­blen­den wollen.

An den Gedan­ken­füh­run­gen der bei­den Autoren fällt auf, wie wenig vom eigent­li­chen Gegen­stand, Deutsch­land bzw. dem deut­schen Volk, die Rede ist. Den­noch wird das The­ma voll­um­fäng­lich aus­ge­schöpft. Die Metho­de, bewußt gewählt oder nicht, erin­nert an die Auto­bio­gra­phie Rudolf Stei­ners, in der die­ser sei­nen Lebens­gang so wenig wie mög­lich von sich selbst aus­ge­hend, und dafür so weit wie mög­lich gespie­gelt durch sei­ne Mit­men­schen darstellt.

Kri­tisch anzu­mer­ken ist so man­ches, ein Groß­teil davon geht sehr ins Per­sön­li­che – des­halb soll öffent­lich nur die fol­gen­de Emp­fin­dung eines Man­kos dar­ge­legt werden:

So wie Stei­ner im Volks­sel­en­zy­klus (GA 121, Aus­ga­be 2001) die Nie­der­lan­de in ihrer Abspal­tung vom Deutsch­tum (Sei­te 55) oder Por­tu­gal in sei­ner Abspal­tung vom Spa­nier­tum (Sei­te 64) cha­rak­te­ri­siert, hät­te aus Rezen­sen­ten­sicht die deut­sche Tei­lung schwer­punkt­mä­ßi­ger bear­bei­tet wer­den kön­nen, zumal die psy­cho­lo­gi­sche Tei­lung (mit der Eigen­art des Ost-Volks­see­len-Aspekts) offen­bar per­spek­ti­vi­scher Natur ist, also vor­erst blei­bend sein wird, und wobei mög­li­cher­wei­se auch eine erneu­te poli­ti­sche Tei­lung Deutsch­lands abzu­se­hen ist, u. a. vor dem Hin­ter­grund des Schei­terns der Ein­he­gung Deutsch­lands mit der Euro­päi­schen Uni­on, wor­auf­hin für einen erneu­ten Ver­such der Ein­he­gung eine erneu­te Tei­lung nicht außer­halb aller Wahr­schein­lich­keit sein dürf­te. Bereits war es die – vor der Öffent­lich­keit frei­lich auf das Sorg­sams­te ver­heim­lich­te – Prä­mis­se der BRD-Bun­des­re­gie­rung unter Kohl, daß aus der deut­schen Tei­lung sogar zwei ganz ver­schie­de­ne deut­sche Völ­ker her­vor­ge­gan­gen wären; Kohl damals zu Gorbatschow:

… wirt­schaft­lich wer­de man die ‘Deut­sche Ein­heit’ schnell meis­tern, aber – Zitat – “Michail Ser­ge­je­witsch, wir sind da drüben im Osten einem frem­den Volk begeg­net. Die sind ganz anders als wir. (zitiert nach Egon Krenz, “Rot­fuchs” / Dezem­ber 2021)

Noch ein Gedan­ke zur Abrun­dung. Das Rit­ter­tum hat sich sei­ner­zeit in der höfi­schen Kul­tur und dabei bspw. in sei­nem Ver­hält­nis zum weib­li­chen Pol, wie manch­mal gesagt wird, ‘völ­lig neu selbst erfun­den’, sich gleich­sam selbst meta­mor­pho­siert, und dies mit einem ziem­li­chen Über­ra­schungs­mo­ment. Der Rezen­sent geht davon aus, daß ein Sich-völ­lig-neu-selbst-Erfin­den frü­her oder spä­ter in ähn­li­cher Wei­se auch für die heu­ti­ge Rech­te ansteht – und daß der vor­lie­gen­de Brief­wech­sel dafür bereits eine ers­te Arbeits­ba­sis bie­ten kann. Abschlie­ßend sei den­je­ni­gen, die das The­ma auf die Anthro­po­so­phie selbst bezo­gen ver­tie­fen wol­len und dazu auch ein gewis­ses Grund­la­gen­wis­sen mit­brin­gen, noch das Buch Kul­mi­na­ti­on, Grab und gol­de­ne Zeit der Anthro­po­so­phie von Mar­tin Bark­hoff empfohlen.