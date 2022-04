Volkstod – Volksauferstehung: Leserrezension 2

Von den­je­ni­gen, die in den ver­gan­ge­nen Tagen, also seit Ver­öf­fent­li­chung der ers­ten Leser­re­zen­si­on kurz oder aus­führ­li­cher schrie­ben, sticht die Nach­richt eines Lesers namens Tisi­pho­ne her­aus: Sel­ten schrieb uns jemand zugleich erfüll­ter von – ja, von Haß und zugleich fle­hent­li­cher. Es scheint, da wur­de eine Sai­te berührt, deren Klang das Instru­ment nicht ertra­gen mag, auf das sie auf­ge­spannt ist. Gruß also von hier aus an Tisi­pho­ne: Zup­fen Sie genau an die­ser Stel­le weiter!

Nun aber Han­na Jüngling:

– – –

Im todes­fürch­tig-selbst­frem­den Kli­ma unse­rer Tage wirkt der Titel des Brief­wech­sels zwi­schen Mar­tin Bark­hoff und Caro­li­ne Som­mer­feld, Volks­tod und Volks­auf­er­ste­hung, wie ein Taran­tel­stich. Für die einen sind Völ­ker über­hol­te Fik­tio­nen, die zuguns­ten mul­ti­kul­tu­rel­ler Kühl­sys­te­me ster­ben soll­ten. Für die ande­ren ist das Volk die eth­no­kul­tu­rel­le Arche, die das Über­le­ben in einer ent­wur­zel­ten Welt sichert. Bei letz­te­ren wird sich Empö­rung ein­stel­len: Im rechts­kon­ser­va­ti­ven Ver­lag Antai­os ist ein Buch erschie­nen, das den Volks­tod für uns Deut­sche als end­zeit­li­che Mis­si­on in eine Auf­er­ste­hungs­ge­stalt hin­ein zeichnet.

In den Brie­fen zwi­schen dem in Chi­na leben­den Bark­hoff und der im deutsch­spra­chi­gen Raum geblie­be­nen Autorin ent­steht ein tief­grün­di­ger Dia­log über die letz­ten Din­ge und die Auf­ga­be der Deut­schen im Wel­ten­plan. Das Zu-Ende-Gehen vie­ler Din­ge ist mit Hän­den zu grei­fen und erfüllt die rech­te wie lin­ke Kam­mer der erstarr­ten Volks­see­le mit Angst. Bei­de haben mit ihrer jewei­li­gen Opti­on für Blut­wär­me bzw. kal­te Sozio­me­cha­nik geglaubt, einen Schlüs­sel zum Fer­tig­pa­ra­dies gefun­den zu haben, das sie sie­ges­ge­wiß erhoff­ten. Die­ser Schlüs­sel wur­de ihnen spä­tes­tens 2020 aus den Hän­den geris­sen und klim­pert nun durch einen end­lo­sen Schacht ins schein­bar Boden­lo­se davon.

Das leben­di­ge Gespräch zwi­schen Wien und Peking mani­fes­tiert, berei­chert durch man­chen Sei­ten­arm, ein ganz und gar christ­li­ches Ver­ständ­nis des Deut­schen. Die kom­men­de Volks­auf­er­ste­hung der Wil­lens­deut­schen ist Vor­hut für alle Völ­ker. Neben Schrift­zi­ta­ten spei­sen Quell­bä­che meist deut­scher Dich­ter und Den­ker die Gedan­ken­strö­me, beson­ders die Ein­ge­bun­gen Rudolf Steiners.

Im Zen­trum des skiz­zier­ten Deutsch­tums steht die Rei­fung des Bewußt­seins und Wil­lens zur Ich­wer­dung des ein­zel­nen und das in ihm bewahr­te Ja zum Viel­fäl­ti­gen und All­ge­mein­mensch­li­chen. Zu die­ser höhe­ren Wär­me, dem Reich­strom, in Urta­gen grund­ge­legt, müs­sen der war­me Natur­trieb wie die kalt-abs­trak­te Distan­ziert­heit füh­ren. Bei­de irr­lich­tern vor der Mün­dung ins Voll­kom­me­ne­re. Die Käl­te der rei­nen Struk­tur­er­fas­sung droht der­zeit in einer über­kon­trol­lier­ten NWO zer­split­ter­ter Iche zu vereisen.

Die Autoren über­win­den die Panik vor die­sem dämo­ni­schen Baby­lon durch die grö­ße­re Hoff­nung auf das neue Jeru­sa­lem, in dem die Sozi­al­kraft des bewuß­ten Ichs, das sich erfül­len­de Dein-Reich-Kom­me, sei­ne Chris­tus-Wir­kung ent­fal­ten wird. Die Völ­ker, zum Bewußt­sein aller Iche gehö­rend, wer­den mit jenen geläu­tert auf­er­ste­hen. Ein weg­wei­sen­des Buch.

– – –

Exem­pla­re des Brief­wech­sels Volks­tod – Volks­auf­er­ste­hung sind hier noch zu haben.