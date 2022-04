Sammelstelle für Gedrucktes (45)

Man den­ke nur an die aller­or­ten geprie­se­ne »Diver­si­tät«, bei deren Anru­fung Links­ra­di­ka­le wie hege­mo­nia­le Links­li­be­ra­le glei­cher­ma­ßen vor Ent­zü­cken weder ein noch aus zu wis­sen scheinen.

Auch mit der »Plu­ra­li­tät« koket­tiert man im lin­ken Lager nicht nur gele­gent­lich. Aber so, wie man bei »Diver­si­tät« einen per­ver­tier­ten Viel­falts­be­griff zu erwar­ten hat, ver­hält es sich auch bei der »Plu­ra­li­tät«.

Die dar­un­ter sub­su­mier­te Viel­stim­mig­keit von Posi­tio­nen ist nur dann erwünscht, wenn eher­ne Glau­bens­leh­ren nicht ange­tas­tet wer­den und man im lin­ken Kor­ri­dor des Sag- und Trag­ba­ren kei­ne Gren­zen zu ver­schie­ben beab­sich­tigt, ja wenn man über­haupt der lin­ken Grund­ten­denz als vor­herr­schen­der Geis­tes­hal­tung nicht kri­tisch begegnet.

Man fügt der ver­ei­nig­ten Lin­ken somit kein Unrecht zu, wenn man die­se tra­di­ti­ons­kri­ti­sche Sze­ne in die­sem Kon­text als durch­aus tra­di­tio­nell bezeich­net, ist doch seit Rosa Luxem­burgs so oft und so zuver­läs­sig falsch zitier­ter Wen­dung von der »Frei­heit des Anders­den­ken­den« bekannt, daß die­se im Zwei­fels­fall nur für das eige­ne Milieu zu bean­spru­chen ist.

Die akkla­mier­te Frei­heit des Anders­den­ken­den endet – damals wie heu­te – just dort, wo das wirk­lich ande­re Den­ken, das Abwei­chen von der vor­ge­ge­be­nen Norm, beginnt.

Ist die Mehr­heits­lin­ke seit Jah­ren dar­um bemüht, Urtei­le zu fäl­len oder Bann­flü­che aus­zu­spre­chen, wenn es um Nicht-Lin­ke aller Cou­leur geht, trifft der Furor des anti­fa­schis­ti­schen Dog­ma­ti­kers ins­be­son­de­re auch eige­ne »Abweich­ler«.

Im kapla­ken-Band Blick nach links habe ich unter ande­rem unter­sucht, was das für die jeweils Geschol­te­nen kon­kret bedeu­tet: Aus­gren­zung, Ein­schrän­kung der Publi­ka­ti­ons­mög­lich­kei­ten, Angrif­fe ver­ba­ler oder phy­si­scher Natur, Aus­ge­mein­dung aus der Sze­ne und Ein­ge­mein­dung ins geg­ne­ri­sche Feld als Renegaten-in-spe.

Sah­ra Wagen­knecht, das polit­me­dia­le Aus­hän­ge­schild einer lin­ken For­ma­ti­on, die sich für sie schämt, aber einst­wei­len nicht auf die durch sie gene­rier­ten Stim­men ver­zich­ten mag, wird dabei seit Jah­ren befehdet.

Das liegt, wie selbst die Jun­ge Frei­heit in einem frap­pie­rend frap­pier­ten Ton bemerkt, an ihrem ste­ten Bre­chen mit (lin­ken) Kon­ven­tio­nen. Wagen­knecht begrün­det ihre abwei­chen­de Mei­nung nicht nur luzi­de, sie gewinnt damit auch die Gunst ihres – je nach Ver­an­stal­tungs- und Auf­tritts­ort – varia­blen (plu­ra­len?) Publi­kums, stößt aber vor allen den Platz­hir­schen ihres Milieus vor den Kopf.

Auf publi­zis­ti­scher Ebe­ne kennt man ein solch stör­risch anmu­ten­des Ver­hal­ten von einem radi­kal lin­ken Aus­nah­me­in­tel­lek­tu­el­len, Wolf­gang Pohrt (1945–2018). Der Zyni­ker und Pole­mi­ker erklär­te einst­mals sei­ne eige­ne Arbeits­de­vi­se, die ihm in der Lin­ken mehr Fein­de als Freun­de einbrachte:

Die Leu­te sagen mir, was sie den­ken, und ich sage ihnen, war­um das falsch ist,

womit er das eher unbe­kann­te intel­lek­tu­el­le Pen­dant zur real­po­li­tisch aus­ge­rich­te­ten Wagen­knecht dar­stellt. Ihre Vor­lie­be: Der eige­nen Par­tei zu sagen, was sie falsch macht. Nur: Die Par­tei will das offen­kun­dig seit Jah­ren nicht hören.

Boris Herr­mann greift die­se pikan­te Kon­stel­la­ti­on in der Süd­deut­schen Zei­tung (v. 14.4.2022) auf:

Das Wort Plu­ra­li­tät ist unter Lin­ken posi­tiv besetzt. Wenn inner­par­tei­li­che Plu­ra­li­tät aller­dings dadurch zum Aus­druck kommt, dass jeder sagt, was er will, ger­ne auch bei Anne Will, dann gerät irgend­wann auch die Plu­ra­lis­mus­freu­de der zwei Par­tei­che­fin­nen an ihre Grenzen.

Susan­ne Hen­nig-Well­sow und Jani­ne Wiss­ler, die Ver­kör­pe­run­gen der par­tei­lin­ken Mise­re, sind längst mit ihrer Geduld am Ende. Zwar haben sie weder das geis­ti­ge noch poli­ti­sche For­mat ihrer inter­nen Kon­kur­ren­tin, aber den­noch prä­sen­tie­ren sie ihre »Schnau­ze-voll-Inzi­denz« (Boris Herr­mann) regel­mä­ßig der Öffentlichkeit.

Herr­mann benennt das Problem:

Im Gegen­satz zu den meis­ten Füh­rungs­kräf­ten der Lin­ken wird Wagen­knecht regel­mä­ßig in die gro­ßen Talk­shows ein­ge­la­den. So elo­quent wie genuss­voll ver­brei­tet sie dort dann ihre The­sen, die von der Par­tei­li­nie ver­läss­lich abwei­chen. Die­se Art der Plu­ra­li­tät sei etwas, was man nicht “in die­ser ganz gro­ßen Brei­te fort­füh­ren kön­ne”, so lau­tet eine der Leh­ren Hen­nig-Well­sows aus der jüngs­ten Wahl­nie­der­la­gen­se­rie der Linken.

Zuletzt schei­ter­te man im Saar­land, was nicht zuletzt am mas­si­ven Friend­ly fire durch den aus­ge­tre­te­nen Par­tei-Dino Oskar Lafon­tai­ne gele­gen haben dürfte:

Die nahe­lie­gen­de Fra­ge lau­tet, ob sich frü­her oder spä­ter auch Lafon­tai­nes Ehe­frau Sah­ra Wagen­knecht die­ser Aus­tritts­wel­le anschließt. Und nicht weni­ger kniff­lig ist die Anschluss­fra­ge: Wäre das dann der end­gül­ti­ge Nie­der­gang oder eher ein Segen für die Partei?

Herr­mann ver­weist dar­auf, daß Wagen­knecht kein apo­dik­ti­sches Bekennt­nis zu ihrer Par­tei abzu­ge­ben bereit ist, und daß es aus ihrem Umfeld ver­lau­te, Wagen­knecht hät­te dar­über nach­ge­dacht, der Lin­ken Adieu zu sagen.

Wes­halb ist die­se Fra­ge der­zeit beson­ders viru­lent? Aus zwei Gründen.

Ers­tens wird in weni­gen Wochen in Nord­rhein-West­fa­len gewählt: Dort, wo sie als Spit­zen­kan­di­da­tin über­haupt erst ihr Bun­des­tags­man­dat sicher­te. Wür­de sie dort vor der Wahl aus­tre­ten, droht der Saar­land-Effekt und das (noch deut­li­che­re?) Unter­schrei­ten der Fünfprozenthürde.

Zwei­tens, und das ist für das poli­tisch rech­te Lage ungleich span­nen­der, könn­te Wagen­knecht das Ende der Links­frak­ti­on im Bun­des­tag bewir­ken. Eini­ge ihrer Äuße­run­gen näh­ren den Ver­dacht, daß sie zumin­dest damit lieb­äu­gelt, auf die Anfein­dun­gen aus den eige­nen Rei­hen end­lich zu reagieren:

Wenn die Par­tei wei­ter in die Rich­tung geht, für die etwa Susan­ne Hen­nig-Well­sow steht, dann wird sich der Abwärts­trend fortsetzen,

womit sie zwar einer­seits zwei­fel­los ins Schwar­ze trifft, ande­rer­seits aber natür­lich unter­schlägt, daß sie beim Par­tei­tag in Juni ver­mut­lich nicht ein­mal mehr ein Drit­tel der Basis hin­ter sich wis­sen dürf­te, daß sie es also ist, die den inner­lin­ken Betriebs­frie­den abträgt, nicht Hen­nig-Well­sow, deren unin­spi­rier­te links­li­be­ra­le Medio­kri­tät längst Par­tei­stan­dard ist.

Ver­mut­lich weiß Wagen­knecht um die Chan­cen­lo­sig­keit ihrer Posi­tio­nie­rung »sozi­al, aber wert­kon­ser­va­tiv« (Wagen­knecht über Wagen­knecht) in der Partei.

Aber fest­ste­hen dürf­te, daß sie

ein sehr gutes Druck­mit­tel hat. Soll­te sie tat­säch­lich die Par­tei und damit dann ja auch die Bun­des­tags­frak­ti­on ver­las­sen, dann müss­ten ihr nur zwei von der­zeit 39 Abge­ord­ne­ten fol­gen — und die Lin­ke wür­de ihren Frak­ti­ons­sta­tus ver­lie­ren. Eine Frak­ti­on muss laut Geschäfts­ord­nung aus min­des­tens fünf Pro­zent der Abge­ord­ne­ten des Par­la­ments bestehen, in die­ser Wahl­pe­ri­ode liegt die Unter­gren­ze bei 37 Sit­zen. Damit liegt es auch im Über­le­bens­in­ter­es­se der Lin­ken, dass Wagen­knecht dabei bleibt.

Es ist dies ein sel­te­ner Moment für Nicht-Lin­ke: Man steckt hier in einer Win-Win-Situation.

Bleibt Wagen­knecht in der Links­par­tei, ist die­se wei­ter­hin zual­ler­erst mit inne­ren Kon­flik­ten und per­sön­li­chem Hader beschäf­tigt und kann in kom­men­den Kri­sen­zei­ten nur unzu­rei­chend Pro­test­stim­mun­gen auf­grei­fen und kanalisieren.

Ver­läßt Wagen­knecht die Links­par­tei und zögen min­des­tens zwei ihrer Weg­ge­fähr­ten aus dem Bun­des­tag nach, was wohl bei min­des­tens einer Hand­voll der Abge­ord­ne­ten anzu­neh­men wäre, zer­fällt die Links­frak­ti­on, ver­liert die Par­tei ihr media­les Aus­hän­ge­schild und mit­tel­fris­tig die Res­te ihres sou­ve­rä­nis­ti­schen, links­po­pu­lis­ti­schen Flügels.

Als rei­ne Anti­fa-Trup­pe wäre sie aber über­flüs­si­ger denn je. Dok­tri­nä­rer Anti­fa­schis­mus ist bereits in der Bun­des­re­gie­rung ange­kom­men – die in der Ampel-Koali­ti­on tri­um­phie­ren­den Grü­nen machen eine »Life­style-lin­ke« Par­tei nun­mal gänz­lich über­flüs­sig. Bei kom­men­den Wah­len wür­de sich das Saar­land-Desas­ter also wiederholen.

– –

In Frank­reich wird der­weil in weni­gen Tagen die zwei­te Run­de der Prä­si­dent­schafts­wahl statt­fin­den. Eine kun­di­ge Ana­ly­se der Chan­cen und Poten­tia­le von Mari­ne Le Pen hat Dani­el Fiß hier vor­ge­legt und an einem Rück­blick auf die letz­ten fünf Jah­re Le Pen-Poli­tik habe ich mich hier versucht.

Was aber sagen unse­re Freun­de aus Frankreich?

Beim dies­jäh­ri­gen Kol­lo­qui­um des Insti­tut Ilia­de in Paris vor zwei Wochen befrag­te ich jeden Gesprächs­part­ner frü­her oder spä­ter nach sei­ner per­sön­li­chen Mei­nung zu Éric Zem­mour und Mari­ne Le Pen, zur Fra­ge nach tak­ti­scher Wahl oder inhalt­li­cher Über­zeu­gung etc.

Die Ant­wor­ten fiel so »plu­ral« aus, um die­ses wei­ter oben deco­dier­te Mode­wort auf­zu­grei­fen, wie sich die 1400 Teil­neh­mer zusammensetzten:

Ein katho­li­scher Tra­di­tio­na­list sag­te mir, er wäh­le Zem­mour, weil die­ser die Isla­mi­sie­rung als Kern­pro­blem benen­ne, wohin­ge­gen mir ein ande­rer katho­li­scher Tra­di­tio­na­list sag­te, er wäh­le »selbst­ver­ständ­lich« Le Pen, weil sie ers­tens Chan­cen auf die Stich­wahl und zwei­tens ein umfas­sen­des Pro­gramm zur Erneue­rung Frank­reichs habe, wohin­ge­gen Zem­mour ledig­lich mit – gewiß sym­pa­thi­schen – Schlag­wor­ten hantiere.

Auch bei Ver­tre­tern ande­rer vor Ort prä­sen­ter Strö­mun­gen zeig­te sich der elek­to­ra­le Riß deut­lich: Natio­nal­re­vo­lu­tio­nä­re fand ich pro wie auch con­tra Zem­mour vor, Pan­eu­ro­pä­er pro wie con­tra Le Pen, und bei eher klas­sisch aus­ge­rich­te­ten Natio­nal­kon­ser­va­ti­ven und Sou­ve­rä­nis­ten ver­hielt es sich ganz ähnlich.

Daß die Besu­cher und Refe­ren­ten des Kol­lo­qui­ums so ent­spannt und offen mit die­sem Wahl-Dis­sens umgin­gen, lag ins­be­son­de­re am meta­po­li­ti­schen, kul­tu­rel­len Cha­rak­ter der Ver­an­stal­tung. Aber auch dar­an, daß sich für bei­de Ent­schei­dun­gen – für Le Pen oder für Zem­mour zu stim­men – gute Grün­de fin­den ließen.

Ver­ge­gen­ständ­licht wird die­se offe­ne Dis­kus­si­ons­at­mo­sphä­re, die sich nicht als »plu­ral« ver­mark­ten muß­te, weil sie tat­säch­lich viel­fäl­tig ist, bei­spiels­wei­se in der natio­nal­ka­tho­li­schen Tages­zei­tung Pré­sent. Wer des Fran­zö­si­schen mäch­tig ist, fin­det hier für einen schma­len Taler eine Son­der­aus­ga­be, die aus rech­ter Sicht zusam­men­trägt, was es Posi­ti­ves mit Le Pen und was es Posi­ti­ves mit Zem­mour auf sich hat. Bei­de Lager sind adäquat ver­tre­ten, selbst die Redak­ti­on der vier­zig Jah­re alten Zei­tung räumt offen ein, bei­de Sei­ten in ihren Rei­hen zu wissen.

Wäh­rend des­sen hat Fran­çois Bous­quet im Blog des rechts­in­tel­lek­tu­el­len Maga­zins élé­ments heu­te (14.4.2022) eine wei­te­re Ana­ly­se ver­öf­fent­licht. Bous­quet, der als Exper­te sogar bei Fran­ce Cul­tu­re Gehör fand (eine Chan­ce zur Gegen­re­de, deren Aus­sicht auf Ver­wirk­li­chung beim deut­schen Pen­dant Deutsch­land­ra­dio Kul­tur gänz­lich absurd wäre), stellt sei­ne Gedan­ken (hier frei ver­füg­bar, Über­set­zun­gen durch mich) unter die Über­schrift »Lachen­de Mari­ne, wei­nen­der Zemmour«.

Bous­quet ver­weist dabei dar­auf, daß ein gutes Drit­tel der Le Pen-Wäh­ler von den Über­zeu­gun­gen wohl stär­ker bei Zem­mour pla­ziert sein dürf­ten – die tak­ti­sche Wahl gab bei die­ser Per­so­nen­grup­pe den Aus­schlag für Le Pen.

Den Erfolg Le Pens über ihren Kon­kur­ren­ten bezeich­net er vor allem aber als Fol­ge des­sen, daß Zem­mour zwar Frank­reich ken­ne – Le Pen aber die Fran­zo­sen. Und die wäh­len einst­wei­len den Präsidenten:

Wenn es etwas gibt, das Zem­mour kennt, dann ist es Frank­reich; aber kennt er auch die Fran­zo­sen? Mari­ne kennt sie, gleich­wohl sie sich in der Geschich­te Frank­reichs dafür nicht all­zu gut aus­kennt. Das ent­spricht ja den Erwar­tun­gen: Zem­mour ist behei­ma­tet im kul­tu­rel­len Kon­text, sie im poli­ti­schen. Er hat Leser, sie hat Wäh­ler. Prä­zi­ser gesagt: Zem­mour-Wäh­ler haben eher Gewiss­hei­ten, Le Pen-Wäh­ler Beden­ken. Ers­te­re wol­len gestärkt, letz­te­re beru­higt werden.

Anders als Zem­mour habe es Le Pen ver­stan­den, die aktu­el­len The­men, die die Fran­zo­sen bedräng­ten, auf­zu­grei­fen, dar­un­ter Infla­ti­on und Kauf­kraft­ver­lust. Das habe ihr im März und April jene Vor­tei­le ver­schafft, die den Abstand zwi­schen bei­den so groß wer­den ließ:

Ihr Umfra­ge­wer­te sind so schnell gestie­gen wie der Rohölpreis,

scherzt der sonst eher ana­ly­tisch-nüch­ter­ne Essay­ist, Ver­le­ger und Betrei­ber der wich­tigs­ten non­kon­for­men Buch­hand­lung Frank­reichs (La Nou­vel­le Libr­ai­rie), denn sie habe

ihr Pro­gramm an der Zapf­säu­le ser­viert, Zem­mour hin­ge­gen auf Sil­ber­ser­vice des ers­ten fran­zö­si­schen Kaiserreiches.

Ein wei­te­rer ent­schei­den­der Punkt sei die unter­schied­li­che Mobi­li­sie­rungs­ka­pa­zi­tät bei­der Kan­di­da­ten gewe­sen. Zem­mour griff auf sei­nen begeis­ter­ten har­ten Kern zurück, der 200 Kilo­me­ter rei­sen woll­te, um an sei­nen Tref­fen teil­zu­neh­men. Es waren iden­ti­tä­re, patrio­ti­sche Über­zeu­gungs­tä­ter, Akti­vis­ten unter­schied­li­cher Gruppen.

Mari­ne Le Pen hin­ge­gen erreich­te weni­ger die eige­ne Sze­ne als viel­mehr Außen­ste­hen­de. Sie ging »ins Volk«, begeis­ter­te die Peri­phe­rie, sprach Arbei­ter und Klein­bür­ger an.

Bei Bous­quet wird deut­lich, daß sei­ne per­sön­li­che Vor­lie­be der­je­ni­gen Zem­mours ent­spricht: Die gemein­sa­me Klam­mer ist die Nost­al­gie für die kul­tur­schöp­fe­ri­sche Gran­de Nati­on, aber die­se gemein­sa­me Klam­mer ver­bin­det nur noch weni­ge Franzosen:

Wir kön­nen so viel wei­nen wie wir wol­len, die­se Welt ist tot. Es ist schreck­lich, aber es ist so.

Auch er, Bous­quet, habe Zem­mour gewählt, und wie für so vie­le, die es ihm gleich taten, habe das ästhe­ti­sche, kul­tu­rel­le Grün­de. In Le Pens Wäh­ler­schaft domi­nie­re das funk­tio­na­le, uti­li­ta­ris­ti­sche Ver­ständ­nis von Poli­tik: »Prak­tisch, nicht ästhetisch.«

Le Pen adres­sie­re zwar »das Volk«, aber errei­che die­ses nur in sei­ner Rol­le als Gemein­schaft von Ver­brau­chern, von Kon­su­men­ten. Auch wenn man bis­wei­len mei­nen kön­ne, Zem­mour sei der »Libe­ra­le­re«, ver­hal­te es sich gera­de nicht so. Mit dem Poli­to­lo­gen Jean-Yves Camus ver­weist Bous­quet daher dar­auf, daß die Anhän­ger­schaft Le Pens von »fort­ge­schrit­te­ner Ent-Ideo­lo­gi­sie­rung« gekenn­zeich­net sei: Die libe­ra­le Ent­po­li­ti­sie­rung sei voll­zo­gen, mate­ri­el­le Begier­den (Stich­wort Kauf­kraft) über­la­gern das Poli­ti­sche, das Patrio­ti­sche etc.

Und dann wider­spricht Bous­quet sei­nem Freund und élé­ments-Kol­le­gen Alain de Benoist (ohne die­sen nament­lich zu nen­nen): Es sei falsch anzu­neh­men, daß die Rechts-Links-Dicho­to­mie über­wun­den sei.

Im Gegen­teil: Sie sei essen­ti­ell. Nur sei sie ver­ges­sen wor­den, über­la­gert durch flüch­ti­ge Pro­ble­me des All­tags, durch die Sor­gen und Bedürf­nis­se in der Mas­sen­ge­sell­schaft. Für die­ses neue Frank­reich sei Zem­mour »zu kultiviert«.

Mari­ne Le Pen hin­ge­gen ver­kör­pe­re die Mas­sen­kul­tur, gehe in die­ser auf, kann des­halb Erfol­ge fei­ern, weil sie die Spra­che des peri­phe­ren Frank­reichs, der Durch­schnitts­men­schen gewis­ser­ma­ßen, spricht.

Von sei­nem Stand­punkt des elo­quen­ten, meta­po­li­ti­schen Kul­tur­kri­ti­kers erscheint mir die­se Ana­ly­se Bous­quet natur­ge­mäß so zutref­fend wie ver­nich­tend. Le Pen ist ein Kind ihrer Zeit, sie spricht den Jar­gon die­ser Tage und the­ma­ti­siert oft­mals offen­siv mate­ri­el­le Bedürfnisse.

Befür­wor­ter der real­po­li­ti­schen Le Pen-Stra­te­gie hin­ge­gen dürf­ten sicher­lich ein­wen­den, daß Wah­len über­haupt nur dann gewon­nen wer­den kön­nen, wenn man Stim­men­po­ten­tia­le maxi­mal aus­wei­tet – und das geht nur über ein popu­lis­ti­sches »Ins Vol­ke gehen«, ja über eine Basis­ar­beit, die wenig mit Alt-Pari­ser Gran­deur, sehr viel aber mit der Hemds­är­me­lig­keit der Pro­vinz zu tun hat.

Kul­tu­rel­le und geis­ti­ge Auf­bau­ar­beit wird nun­mal sel­ten an der Wahl­ur­ne ver­rich­tet – und in die­sem Kon­text soll­te man auch die neus­te Agi­ta­ti­on Mari­ne Le Pens im End­spurt des Wahl­kampfs für die Stich­wahl betrachten.

Wenn sie Macron, den Kan­di­da­ten des »Glo­ba­lis­mus«, schla­gen möch­te, muß sie die »Brech­stan­ge des Popu­lis­mus« (Bernd Ste­ge­mann) auf vie­len Fel­dern ein­set­zen. Das wird ihr zwar kei­ne Schön­heits­prei­se ein­brin­gen, aber womög­lich die Aus­sicht auf 40 Pro­zent plus der Stim­men. Läßt man sich über­haupt auf die Wahl­are­na ein, scheint die­ser Stil wohl einst­wei­len alternativlos.