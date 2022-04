Netzfundstücke (124) – Mythos, Mensch, Vad

stell­te Dr. Thor v. Wald­stein in sei­nem wort­ge­wal­ti­gen Vor­trag auf der zurück­lie­gen­den Früh­jahrs­aka­de­mie des Insti­tuts für Staats­po­li­tik (IfS) in Schnell­ro­da fest. Wie man es von Wald­stein gewohnt ist, gehör­te sei­ne am Aka­de­mie-Sonn­tag dar­ge­leg­te Ana­ly­se zu den Höhe­punk­ten der Veranstaltung.

Auf 33 Minu­ten kom­pri­miert führt v. Wald­stein aus, inwie­fern sich das von Nietz­sche pro­phe­zei­te Zeit­al­ter der Bar­ba­rei, des­sen will­fäh­ri­ger Gehil­fe die moder­ne Wis­sen­schaft ist, Bahn gebro­chen hat. Hier geht es zum sehens­wer­ten Plä­doy­er für eine Wie­der­ver­zau­be­rung der Welt:

Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek hat hier auf Sezes­si­on im Netz unter der Über­schrift »Wir, der Mensch, ich – ein Aka­de­mie­be­richt« sein Resü­mee zur Früh­jahrs­aka­de­mie des IfS bereits gezogen.

Als Teil der nach­wach­sen­den Genera­ti­on jun­ger Refe­ren­ten, dem die Mög­lich­keit gege­ben wur­de, auf der wohl pres­ti­ge­träch­tigs­ten Tagung im rech­ten Milieu sei­ne Gedan­ken über den Nie­der­gang in unse­rer Zeit der Mas­sen dar­zu­le­gen, ver­folg­te ich die Vor­trä­ge mei­ner Alters­ko­hor­te mit regem Interesse.

Wie Kubit­schek schon rich­tig schrieb, sind Dirsch, v. Wald­stein und Leh­nert als Refe­ren­ten siche­re Bän­ke, gegen­über denen Erik Ahrens, Lorenz Bien, Mar­tin Sell­ner und mei­ne Wenig­keit eher im Bereich »Wun­der­tü­te« anzu­sie­deln sind.

Um so erfreu­li­cher war es zu sehen, daß die Refe­ren­ten auf Pro­be sich unver­zagt theo­re­ti­schen Bestecks bedien­ten, indem sie den Trans­hu­ma­nis­mus (Sell­ner), das Phä­no­men der »depres­si­ven Hedo­nie« (Bien) und die Soziobiologie/Biopolitik (Ahrens) aus einer dezi­diert rech­ten Per­spek­ti­ve zu erklä­ren und nach­fol­gend in rech­te Denk­ge­bäu­de ein­zu­fü­gen suchten.

Auf erfri­schen­de Wei­se näher­te man sich die­sen The­men, um sie sich von einem rech­ten Stand­punkt aus zu eigen zu machen. Es wur­den »genaue Lini­en und prä­zi­se Bezie­hungs­punk­te« (Benoist) her­aus­ge­ar­bei­tet: War­um ver­liert sich der moder­ne Mensch in »depres­si­ver Hedo­nie«? War­um wird der Trans­hu­ma­nis­mus unse­re Män­gel nicht über­win­den und wie wer­den die­se Män­gel von einer tech­no-digi­ta­len Welt noch ver­stärkt? Und in wel­cher Bezie­hung könn­te das zu den bio­lo­gi­schen Kon­stan­ten unse­res Daseins stehen?

All die­se Vor­trä­ge waren unter­füt­tert von den Grund­an­nah­men einer kon­ser­va­ti­ven, pes­si­mis­ti­schen Anthro­po­lo­gie: der Annah­me, daß man den Men­schen nicht belie­big zurich­ten kön­ne. Die Aka­de­mie wird posi­tiv als ein Wochen­en­de in Erin­ne­rung blei­ben, an dem die Nach­fol­gen­den die »tra­gi­sche Zustim­mung der Rech­ten zu die­ser Welt« und die Eigen­stän­dig­keit rech­ter poli­ti­scher Phi­lo­so­phie bekräftigten.

Die ZDF-Polit-Tal­ke­rin May­brit Ill­ner steck­te mit der Anmo­de­ra­ti­on ihrer jüngs­ten Sen­dung mit dem Titel »Putins Offen­si­ve – Deutsch­land wei­ter defen­siv?« gleich ein­mal das Feld ab, auf dem sich die Dis­kus­si­on zwi­schen Sig­mar Gabri­el (SPD), Mari­na Weis­band (Grü­ne), Rode­rich Kie­se­wet­ter (CDU), Clau­dia Major (Stif­tung Wis­sen­schaft und Poli­tik) und Erich Vad (Bri­ga­de­ge­ne­ral a. D.) im Sin­ne der Ill­ner-Redak­ti­on abspie­len soll­te: Im Don­bass gehe der »Ver­nich­tungs­feld­zug« der Rus­sen nun in sei­ne nächs­te Run­de, wäh­rend man wei­ter­hin auf die von Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz ver­spro­che­ne »Zei­ten­wen­de« warte.

Im Ein­gang der Sen­dung knüpft man also direkt an die mili­tä­ri­sche Eska­la­ti­ons­de­bat­te an, die die deut­schen Medi­en domi­niert und die Erich Vad bereits mit sei­ner ers­ten Wort­mel­dung in der Sen­dung kritisiert.

In der Run­de betont Vad die Not­wen­dig­keit einer ver­ant­wor­tungs­ethi­schen Posi­ti­on, die die Mög­lich­keit für Frie­dens­ver­hand­lun­gen offen­läßt. Und unter­zieht man die außen­po­li­ti­sche Lage in Euro­pa einer genaue­ren Betrach­tung, so fällt auf, daß die Zurück­hal­tung von Scholz, schwe­re Waf­fen in die Ukrai­ne zu lie­fern – anders als von den kriegs­be­geis­ter­ten BRD-Wohl­stands­kin­dern sug­ge­riert – kei­nes­wegs eine iso­lier­te Hal­tung darstellt.

Viel­mehr sind es ledig­lich die Ukrai­ne und Polen, die der BRD die Rol­le des zag­haf­ten Brem­sers »not­wen­di­ger« mili­tä­ri­scher Unter­stüt­zung zuschie­ben wol­len und somit ver­su­chen, den Druck zu erhö­hen. Doch anstatt sich von einer kopf­lo­sen pol­ni­schen Außen­po­li­tik der Rache und des lang­ge­nähr­ten Grolls – die nun die Zeit gekom­men sieht, alte Rech­nun­gen mit Ruß­land zu beglei­chen – antrei­ben zu las­sen, wäre es ange­ra­ten, einen küh­len Kopf zu bewahren: