Faktenlage (11) Frankreichs Rechte nach der Wahl

Vor zwei Wochen schrieb ich nach der ers­ten Run­de der fran­zö­si­schen Prä­si­dent­schafts­wahl von Mari­ne Le Pens Chan­cen auf einen mög­li­chen Über­ra­schungs­sieg. Wenig spä­ter ent­wi­ckel­ten sich die Umfra­gen jedoch immer stär­ker in Rich­tung einer mehr­heit­li­chen Unter­stüt­zung für den Amts­in­ha­ber Emma­nu­el Macron, der schließ­lich auch mit 58,5% gewann.

Le Pen konn­te das dyna­mi­sche Wachs­tums­mo­men­tum aus dem ers­ten Wahl­gang nicht hal­ten und muß­te sich am Sonn­tag schließ­lich mit 41,5% der Wäh­ler­stim­men geschla­gen geben.

Seit­dem popu­lis­ti­sche Bewe­gun­gen in den west- und mit­tel­eu­ro­päi­schen Län­dern ernst­haft um rea­le poli­ti­sche Macht­res­sour­cen mit dem Estab­lish­ment kon­kur­rie­ren, haben ins­be­son­de­re die Prä­si­di­al­de­mo­kra­tien einen ein­ge­üb­ten Abwehr­re­flex gegen die „rech­te Gefahr“ ent­wi­ckelt. Die Wäh­ler­schaft ist bereits auf eine poli­ti­sche Show kon­di­tio­niert und weiß trotz aller Unzu­frie­den­heit um sei­ne „Bür­ger­pflicht“ zum Schutz der Demokratie.

Das Estab­lish­ment hat nach dem Bre­x­it und der Trump-Wahl 2016 sei­ne Leh­ren gezo­gen und weiß, wel­che emo­tio­na­len Aus­lö­ser­knöp­fe gedrückt wer­den müs­sen, um rechts­op­po­si­tio­nel­le Strö­mun­gen auch im elek­to­ra­len Wett­be­werb auf aus­rei­chen­den Sicher­heits­ab­stand zu hal­ten. Le Pen und die gesam­te fran­zö­si­sche Rech­te ste­hen mit die­sem Ergeb­nis vor einer ent­schei­den­den Fra­ge: Ist das rech­te Wäh­ler­po­ten­ti­al ein­schließ­lich der unzu­frie­de­nen Pro­test­wäh­ler aus­ge­schöpft? Und ist das ver­fes­ti­ge Zen­trum der „poli­ti­schen Mit­te“ in sei­ner Kon­di­tio­nie­rung als Ein­heit gegen rechts über­haupt zu knacken?

Bezo­gen auf die Ziel­set­zung der Prä­si­dent­schafts­wahl erscheint es man­chen ein schwa­cher Trost, wenn ange­führt wird, daß Le Pen ihr Ergeb­nis aus dem Jahr 2017 um knapp 8% stei­gern konn­te und zwei Mil­lio­nen Wäh­ler hin­zu­ge­wann. In der geo­gra­phi­schen Ver­tei­lung wird deut­lich, daß sie in fast allen Kom­mu­nen zuge­legt hat und nach wie vor ihre Stär­ken im länd­li­chen Raum am bes­ten aus­spie­len kann.

Abge­schla­gen bleibt sie jedoch wie­der ein­mal inmit­ten der Groß­städ­te und ihrer Speck­gür­tel, auch wenn sie in die­sen geo­gra­phi­schen Clus­tern leich­te Zuge­win­ne im Ver­gleich zum Ergeb­nis von 2017 ver­zeich­nen konn­te. Mit Eric Zem­mour hat das rech­te Lager schließ­lich auch eine Tür zu urba­nen Schich­ten über Stu­den­ten, Aka­de­mi­ker und bür­ger­li­che Eli­ten auf­ge­schlos­sen. Die Zah­len sind zwar noch am höchs­ten in den klas­si­schen länd­li­chen Arbei­ter­schich­ten, doch es läßt sich auch eine leich­te Wachs­tums­kur­ve in Milieus mit höhe­rem Bil­dungs­grad und gut­si­tu­ier­ten Berufs- und Ein­kom­mens­grup­pen erkennen.

Wie auch schon 2017 hat Le Pen auf rou­ti­nier­te Wahl­kampf­kon­zep­te gesetzt und ihre Stamm­wäh­ler­schaft gebaut. Vie­le Pres­se- und Foto­ter­mi­ne auf Bau­ern­hö­fen und Land­wirt­schafts­be­trie­ben, volks­na­he Gesprä­che auf Wochen­märk­ten und Besu­che in den zen­tra­len Indus­trie­re­gio­nen des Lan­des. Auf die­sen poli­ti­schen Spiel­fel­dern ist sie zuhause.

Den­noch muß damit in der Feh­ler­ana­ly­se die Fra­ge eröff­net wer­den, ob Le Pen ihr Stamm­wäh­ler­po­ten­ti­al nicht über­schätzt hat. Mit ihrer Stra­te­gie eines „Anti-Macron“-Referendums für den zwei­ten Wahl­gang woll­te sie natür­lich die unzu­frie­de­nen Melén­chon-Wäh­ler aus der ers­ten Run­de der Wahl mit­neh­men. Sie muss­te dar­auf hof­fen, daß ent­we­der die Melén­chon-Wäh­ler, die Macron einen Denk­zet­tel ver­pas­sen woll­ten, für sie votie­ren oder aus­rei­chend zuhau­se blei­ben, um somit dem Stim­men­po­ten­ti­al aus dem rech­ten und kon­ser­va­ti­ven Lager um Zem­mour und Pecres­se mehr Gewicht zu verschaffen.

Die­se klas­si­sche Demo­bi­li­sie­rungs­stra­te­gie miß­lang jedoch. Die ent­täusch­ten lin­ken Melén­chon-Wäh­ler blie­ben zu Hau­se, und der har­te Kern woll­te ledig­lich Le Pen ver­hin­dern. Nur 9% der Melén­chon-Wäh­ler aus dem ers­ten Wahl­gang gaben an, daß sie nun aus Über­zeu­gung für Macron gestimmt haben.

Im kon­ser­va­ti­ven und rech­ten Lager fiel die Mobi­li­sie­rung am Ende schwä­cher aus als erwar­tet und not­wen­dig gewe­sen wäre. Selbst in der Wäh­ler­schaft von Zem­mour blieb jeder fünf­te Wäh­ler ent­we­der zu Hau­se oder votier­te für Macron. Ins­be­son­de­re die von Zem­mour im ers­ten Wahl­gang mobi­li­sier­ten Wäh­ler der repu­bli­ka­ni­schen Par­tei um Vale­rie Pecres­se dürf­ten sich dann im zwei­ten Wahl­gang gegen eine Unter­stüt­zung für Le Pen ent­schie­den haben. Le Pen konn­te also ihre Kern­wäh­ler­schaft aus­bau­en. Aber es reicht eben noch nicht, um auch die Prä­si­dent­schaft zu gewinnen.

Es stellt sich aber auch die Fra­ge, wie die opti­ma­len poli­ti­schen Aus­gangs­be­din­gun­gen einer rech­ten Kam­pa­gne in Frank­reich über­haupt aus­se­hen müß­ten, um auch die Bar­rie­re der 50% + X zu durch­bre­chen. Die Lage für Le Pen war näm­lich recht güns­tig. Das Ukrai­ne-The­ma spiel­te im Prä­si­dent­schafts­wahl­kampf die letz­ten drei Wochen kei­ne Rol­le mehr. Die unter­stell­te „Putin-Con­nec­tion“ von Le Pen blieb wir­kungs­los. Sie schaff­te es, ihr inhalt­li­ches Kern­pro­fil auf The­men wie Kauf­kraft und Lebens­hal­tungs­kos­ten zu erwei­tern und sich damit auch über das Migra­ti­ons­the­ma hin­aus brei­ter aufzustellen.

Über die letz­ten fünf Jah­re hat sie mehr Ver­trau­en, Glaub­wür­dig­keit und zugleich einen prä­si­dia­len Habi­tus auf­ge­baut. Die Wahl­kampf­dy­na­mik vor dem ers­ten Wahl­gang lag im Gegen­satz zu 2017 klar auf ihrer Sei­te und die Stim­men­zu­wäch­se gehen über alle sozia­len Grup­pen. Es wäre falsch zu behaup­ten, Mari­ne Le Pen sei mit ihrem Wahl­kampf geschei­tert. Sie und der RN sind eher zu lang­sam gewach­sen und sind auch an einer aktu­el­len Begren­zung rech­ter Wäh­ler­po­ten­tia­le ange­kom­men. Dies zeigt die Limi­tie­run­gen rein rechts­po­pu­lis­ti­scher und par­la­ments­pa­trio­ti­scher Strategieansätze.

Ins­be­son­de­re in einem „The win­ner takes it all“- Prä­si­di­al­sys­tem wie Frank­reich sind die hin­zu­ge­won­ne­nen Stim­men von Le Pen zunächst wert­los, wenn sie nicht als Res­sour­ce für real­po­li­ti­sche Macht- und Gestal­tungs­mög­lich­keit im admi­nis­tra­ti­ven Appa­rat ein­ge­setzt wer­den können.

Somit steht die fran­zö­si­sche Rech­te jetzt vor der Neu­auf­stel­lungs­fra­ge mit einem gewach­se­nen Wäh­ler­raum und der Erschlie­ßung neu­er sozio­öko­no­mi­scher Grup­pen. Zem­mour hat mit sei­ner ver­hält­nis­mä­ßig star­ken Mobi­li­sie­rung in den bür­ger­lich-aka­de­mi­schen und urba­nen Räu­men und der Wäh­ler­wan­de­rung aus dem kon­ser­va­ti­ven Lager der repu­bli­ka­ni­schen Par­tei die Mobi­li­sie­rungs­lü­cken geschlos­sen, an die Le Pen nicht anknüp­fen konn­te. Sei­ne Kam­pa­gne hat gezeigt, daß die The­men Migra­ti­ons­po­li­tik und Iden­ti­tät immer noch dyna­misch und mit­rei­ßend auf­ge­la­den wer­den kön­nen und zusam­men mit sozia­len und wirt­schafts­po­li­ti­schen Ansät­zen von Le Pen ein brei­tes Spek­trum abbilden.

Eine der­ar­ti­ge Samm­lungs­be­we­gung, die auch jetzt schon ange­sichts der nahen­den Par­la­ments­wahl dis­ku­tiert wird, scheint sich jedoch noch nicht abzu­zeich­nen. Zem­mour schoß nach dem zwei­ten Wahl­gang gegen Le Pen und sprach davon, daß „die Nie­der­la­ge zum drit­ten Mal den Namen Le Pen trägt“. Funk­tio­nä­re aus dem Ras­sem­ble­ment Natio­nal mach­ten dar­auf­hin deut­lich, daß eine Samm­lungs­be­we­gung des RN mit der RECONQUETE von Zem­mour der­zeit nicht in Fra­ge käme und appel­lier­ten an etwas mehr Respekt sei­tens Zemmour.

Auch wenn die Kri­tik von Zem­mour tat­säch­lich den Fakt einer Stei­ge­rung von 8% für Le Pen aus­blen­det und aus sei­ner Posi­ti­on etwas über­heb­lich wirkt, hat sie einen wah­ren Kern, der auch die Par­tei­ba­sis des RN in den nächs­ten Mona­ten beschäf­ti­gen wird. Die Fami­li­en­dy­nas­tie Le Pen könn­te mit die­ser ver­lo­re­nen Prä­si­dent­schaft vor­bei sein.

Die jun­ge Par­tei­ba­sis hat über die letz­ten fünf Jah­re an der Voll­endung von Le Pens Lebens­werk gear­bei­tet. Vie­le Par­tei­ka­der wir­ken ent­täuscht und schlos­sen sich noch wäh­rend der hei­ßen Wahl­kampf­pha­se dem Zem­mour-Lager an. Unter ande­rem auch die pro­mi­nen­te Nich­te Mari­on Marechal Le Pen, die nun auch als Brü­cken­kopf für ein Samm­lungs­pro­jekt zwi­schen RECONQUETE und Ras­sem­ble­ment Natio­nal fun­giert. Gleich­zei­tig weiß die fran­zö­si­sche Rech­te jedoch auch um die Eta­blie­rung und Bekannt­heit von Mari­ne Le Pen. Es dürf­te nicht ohne Risi­ko sein, im Moment des stärks­ten Ergeb­nis­ses eines rech­ten Kan­di­da­ten bei einer Prä­si­dent­schafts­wahl einen Wech­sel an der Spit­ze zu vollziehen.

Wie viel Wag­nis will man ein­ge­hen? Wie vie­le Jah­re der per­so­nel­len Auf­bau­ar­beit ist man bereit in ein neu­es Gesicht zu inves­tie­ren, um eine ähn­li­che Popu­la­ri­tät wie Le Pen zu errei­chen? Oder gibt man meta­po­li­ti­schen Ansät­zen mehr Raum und fokus­siert sich noch stär­ker auf die Sta­bi­li­sie­rung eines ori­gi­nä­ren rech­ten Milieus, mit dem sich schritt­wei­se ein noch brei­te­res elek­to­ra­les Stamm­po­ten­ti­al auf­bau­en ließe?

Damit wären dann Gras­wur­zel­pro­jek­te im länd­li­chen Raum und hoch­schul­po­li­ti­sche Offen­si­ven in den Städ­ten ver­bun­den, eben­so der Auf­bau von intel­lek­tu­el­len und kul­tu­rel­len Zen­tren sowie alter­na­ti­ven Medi­en. Die Wäh­lerres­sour­cen wür­den somit in ein meta­po­li­ti­sches Kapi­tal trans­for­miert wer­den, was poli­ti­sche Sta­bi­li­tät und Kon­ti­nui­tät garan­tiert. Eine span­nen­de stra­te­gi­sche Lage für Frank­reichs Rech­te, die auch von den patrio­ti­schen Kräf­ten in Deutsch­land beob­ach­tet wer­den sollte.