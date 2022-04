Sammelstelle für Gedrucktes (46)

Jetzt zei­tigt die­ser Föde­ra­lis­mus indes auch mal eine inter­es­san­te Fol­ge – jeden­falls für den Verfassungsschutz.

Die Süd­deut­sche Zei­tung (v. 27.4.2022) berich­tet über »Die neue Bibel für den Ver­fas­sungs­schutz« – und ver­weist auf ein baye­ri­sches Urteil, das »bun­des­wei­te Bedeu­tung« habe.

Wolf­gang Janisch meint, die­ses Urteil sei »ein regel­rech­ter Rund­um­schlag, mit dem die Rich­ter der Über­wa­chung durch die Geheim­diens­te Gren­zen set­zen«, was natür­lich ins­be­son­de­re rechts der »Mit­te«, wo die Über­wa­chung oppo­si­tio­nel­ler Bestre­bun­gen Jahr für Jahr aus­ge­wei­tet wird, für Auf­merk­sam­keit sor­gen sollte.

Wor­um geht es konkret?

Der Ers­te Senat des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt hat das baye­ri­sche Verfassungsschutzgesetz

in so vie­len Punk­ten gerügt, dass allein das Vor­le­sen der grund­ge­setz­wid­ri­gen Para­gra­fen mehr Atem erfor­der­te als ein lan­ger Tril­ler auf der Querflöte.

Grund­ge­setz­wid­rig sind dem­nach eini­ge Aspek­te jenes Ver­fas­sungs­schutz­ge­set­zes aus Mün­chen, das 2016 umfas­send refor­miert wur­de. Kri­ti­ker des Ver­fas­sungs­schutz – vor­nehm­lich von links, bedau­er­li­cher­wei­se – nutz­ten die Zäsur nun erfolg­reich, um die Tätig­keit des VS an sich auf den Prüf­stand zu stellen.

Mit Fol­gen, wie Bay­erns Innen­mi­nis­ter Joa­chim Herr­mann (CSU) nach der Urteils­ver­kün­dung einräumte:

Es müs­sen wahr­schein­lich der Bund und alle Län­der ihre Geset­ze ändern,

klag­te er, denn

es gibt nach mei­ner Kennt­nis kein ein­zi­ges Gesetz, das all die­sen Vor­ga­ben, die heu­te for­mu­liert wor­den sind, entspricht,

was Janisch, den Jour­na­lis­ten der Süd­deut­schen, eben zur ein­gangs genann­ten For­mel von der »neu­en Bibel für den Ver­fas­sungs­schutz« ver­lei­tet, da sie »den Anfang und das Ende« reg­le. Gemeint ist: Anfang und Ende einer Beob­ach­tung durch den Inlandsgeheimdienst.

Das beinhal­tet fol­gen­de Selbst­ver­ständ­lich­keit, die erst jetzt in aller Deut­lich­keit durch Karls­ru­he her­aus­ge­ar­bei­tet wurde:

Am Beginn jeder Beob­ach­tung müs­sen tat­säch­li­che Anhalts­punk­te für ver­fas­sungs­feind­li­che Bestre­bun­gen erkenn­bar sein. Weder genügt ein vager Ver­dacht noch die „blo­ße Kri­tik an Ver­fas­sungs­grund­sät­zen”, schreibt das Gericht,

was – rein theo­re­tisch und nicht macht­po­li­tisch gedacht – min­des­tens zwei Drit­tel aller beob­ach­te­ten »Rechts­ex­tre­mis­ten« eo ipso ent­las­ten müßte.

Der VS müs­se auch sei­ne Para­gra­phen reformieren:

Sie müs­sen klar und ein­deu­tig for­mu­liert sein und nicht so dif­fus, dass aus einer ganz nor­ma­len Han­dy-Ortung wie aus Ver­se­hen ein dich­tes Bewe­gungs­pro­fil ent­ste­hen kann. Beim äußerst sen­si­blen Ver­wan­zen von Woh­nun­gen wie auch bei der Online Durch­su­chung hat das Gericht die Hür­den beson­ders hoch gelegt.

Und das heißt fortan:

Wo die Men­schen aber bis in den pri­va­tes­ten Win­kel durch­leuch­tet wer­den sol­len, da bleibt dem Ver­fas­sungs­schutz laut Gericht nur noch eine Reser­ve­kom­pe­tenz, wie eben beim Abhö­ren von Wohnungen.

Die Süd­deut­sche meint rela­ti­vie­rend, daß dies

ver­schmerz­bar sein dürf­te, weil die Diens­te davon so gut wie nie Gebrauch machen.

Ist das so? Weiß man das?

Was man weiß: Die Befug­nis­se der Sicher­heits­be­hör­den unter­ein­an­der, also etwa zwi­schen VS und Poli­zei, wer­den limi­tiert. In der Arbeits­tei­lung die­ser Behör­den ist ange­legt, daß der Ver­fas­sungs­schutz kei­ne Straf­ver­fol­gungs­be­fug­nis­se hat und die Poli­zei kei­ne geheim­dienst­li­chen Akti­vi­tä­ten betrei­ben soll­te. Aus­tausch erlaubt, aber fort­an ein­ge­schränk­ter als bisher:

Poli­tisch ist ein mög­lichst umfas­sen­der Infor­ma­ti­ons­fluss gewollt, damit kei­ne wich­ti­gen Hin­wei­se ver­si­ckern. Ver­fas­sungs­recht­lich gilt eher das Gegen­teil. Denn man­gels ope­ra­ti­ver Befug­nis­se haben die Diens­te freie­re Hand bei der Gewin­nung von Informationen. (…) Des­halb wür­de ein unbe­schränk­ter Info-Tausch den Schutz der Bür­ger­rech­te schlicht unter­lau­fen; die Straf­ver­fol­ger zum Bei­spiel könn­ten sich, was sie selbst nicht erhe­ben dür­fen, bei den Geheim­diens­ten besor­gen. Karls­ru­he hat­te hier schon frü­her Gren­zen ein­ge­zo­gen, die nun prä­zi­siert wur­den. Nur was eine Behör­de selbst erhe­ben dürf­te, kann sie auch bei ande­ren Behör­den anfordern.

Als logi­sche Fol­ge dar­aus ergibt sich:

Die Brü­cke zwi­schen Poli­zei und Ver­fas­sungs­schutz ist also schma­ler geworden.

Auch der Ein­satz ver­deck­ter Mit­ar­bei­ter dürf­te künf­tig wohl – rein for­mel­recht­lich – schwie­ri­ger werden.

Denn

durch die­se Maß­nah­men kann eine ver­meint­li­che Ver­trau­ens­be­zie­hung zunächst auf­ge­baut und dann aus­ge­nutzt wer­den”, erläu­tert das Gericht. Das klingt, im Jar­gon der Sta­si, nach Romeo- oder Venus-Fal­len – viel inti­mer kann staat­li­che Über­wa­chung kaum sein. Das ist alles ande­re als harm­los, „das kann sehr schwer wie­gen”, stellt das Gericht klar.

Als ver­fas­sungs­recht­li­cher Laie muß ich offen ein­räu­men, daß ich über­rascht über die­ses Urteil und sei­ne zum Teil mas­si­ven Beden­ken ob des baye­ri­schen Ver­fas­sungs­schutz­ge­set­zes bin.

Aus­ge­rech­net in einer Ent­wick­lungs­pha­se der Bun­des­re­pu­blik, in der die VS-Beob­ach­tun­gen sys­te­ma­tisch aus­ge­wei­tet wer­den – eben just auch als Fol­ge von Urtei­len aus Karls­ru­he in der jün­ge­ren Ver­gan­gen­heit –, wird ein Prä­ze­denz­fall geschaf­fen, der weit­rei­chen­de Fol­gen haben kann.

Das gilt ja nicht nur für Bay­ern, das nun bis Juli 2023 Zeit hat, ein neu­es Gesetz vor­zu­le­gen. Das gilt für alle Län­der und den Bund, denn das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt hat durch sei­ne wie­der­hol­te Pla­zie­rung des Ter­mi­nus »Vor­ab­kon­trol­le« ange­zeigt, daß die Diens­te bes­ser kon­trol­liert wer­den soll­ten,

nicht nur fürs Abhö­ren von Tele­fo­nen, son­dern für die Kon­trol­le des gesam­ten Instru­men­ten­kas­tens, vom Ein­satz ver­deck­ter Ermitt­ler über Han­dy­or­tung bis zur Obser­va­ti­on im öffent­li­chen Raum.

Das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt hat hier star­ke Beden­ken, womit die Süd­deut­sche ihren Bericht schließt:

Nie­mand im Ver­fah­ren habe plau­si­bel erklä­ren kön­nen, war­um eine exter­ne Kon­trol­le beim Ver­fas­sungs­schutz nicht funk­tio­nie­ren solle.

Auch die Freie Pres­se (28.4.2022) berich­tet über die­ses Urteil. Die Chem­nit­zer Tages­zei­tung ver­weist dar­auf, daß das Han­deln der Ver­fas­sungs­rich­ter »zum Aus­spä­hen von Woh­nun­gen und zu Online-Durch­su­chun­gen auch in Sach­sen nicht fol­gen­los blei­ben« dürfte.

Tino Moritz und Anja Sem­mel­roch heben dabei u.a. her­vor, daß die VS-Befug­nis, »Aus­kunft über Daten aus der Vor­rats­da­ten­spei­che­rung zu ersu­chen«, für »nich­tig« erklärt wor­den sei. Auch der Ein­satz von V‑Leuten und Obser­va­tio­nen wür­den vor Pro­ble­me gestellt.

Alles in allem ein Grund zum Auf­at­men? Wohl kaum. Wenn Bun­des­jus­tiz­mi­nis­ter Mar­co Busch­mann (FDP) von einem »deut­li­chen Rückenwind«

für die Umset­zung des Ampel-Koali­ti­ons­ver­trags zur »Stär­kung der Bürgerrechte«

spricht, soll­te man dar­an den­ken, daß Busch­mann mit der anti­fa­schis­ti­schen Bun­des­in­nen­mi­nis­te­rin Nan­cy Fae­ser (SPD) in Ein­klang agiert – und ob die »Stär­kung von Bür­ger­rech­ten« wirk­lich Fae­sers Habi­tat ist, jeden­falls dann, wenn es um rech­te Oppo­si­tio­nel­le geht, darf zumin­dest bezwei­felt werden.

Gleich­wohl, und auf die­se posi­ti­ve Kor­rek­tur weist die Freie Pres­se hin,

müs­se sich der Ver­fas­sungs­schutz an stren­ge­re Regeln für die Wei­ter­ga­be der gewon­ne­nen Daten an ande­re Behör­den hal­ten: Eine Straf­ver­fol­gungs­be­hör­de dür­fe von ihm nur dann Infor­ma­tio­nen erhal­ten, wenn es um beson­ders schwe­re Straf­ta­ten geht.

Aus Sach­sens AfD-Land­tags­frak­ti­on heißt es, wie Tino Moritz und Anja Sem­mel­roch zitie­ren, daß auch Sach­sens Verfassungsschutzgesetz

zumin­dest in Tei­len als ver­fas­sungs­wid­rig bezeich­net wer­den muss.

Dem­nach sei ins­be­son­de­re die V‑Mann-Kon­trol­le ein »mas­si­ves Problem«.

Wei­ter geht nur die Links­frak­ti­on: Rico Geb­hardt kün­digt nicht nur die Prü­fung des »unmit­tel­ba­ren Ände­rungs­be­darfs« auf der Grund­la­ge des Karls­ru­her Urteils auch für den Frei­staat Sach­sen an.

Der Lan­des­chef der Sach­sen-Lin­ken ver­weist tro­cken dar­auf, daß der »eigent­li­che Hand­lungs­be­darf für den Land­tag« ja wohl dar­in bestehe, sich der Auf­lö­sung des Lan­des­am­tes für Ver­fas­sungs­schut­zes zu widmen.

– –

Auf­ge­löst wird der VS sicher­lich nicht – viel­leicht aber schon bald die Par­tei Rico Geb­hardts? Aller­or­ten kracht es in der Par­tei, die sich nur dank drei­er Direkt­man­da­te in Leip­zig und Ber­lin über­haupt noch einer (weit­hin zer­strit­te­nen) Bun­des­tags­frak­ti­on rüh­men darf.

Als ich vor weni­gen Wochen twit­ter­te, wir erle­ben im Jahr 2022 womög­lich das Ende der Par­tei Die Lin­ke, wur­de mir ent­ge­gen­ge­hal­ten, daß dies ein wenig zu eupho­risch und über­trie­ben sei – mitt­ler­wei­le kamen aber nach dem Saar­land-Deba­kel (und vor der erwart­ba­ren NRW-Schmach) noch Sexis­mus-Skan­da­le, der Rück­tritt der bla­ma­bel geschei­ter­ten Co-Che­fin Susan­ne Hen­nig-Well­sow, wei­te­re Par­tei­aus­trit­te und eine neu-alte Stra­te­gie­de­bat­te dazu.

Es sind dies Ent­wick­lun­gen, die – als sich ver­dich­ten­des Bün­del von Pro­ble­men – der Par­tei den Gar­aus machen könnten.

Schon krei­sen die Gei­er aus der Main­stream­pres­se über der Par­tei. Die Tages­zei­tung Die Welt (v. 27.4.2022) titelt:

»Das Pro­jekt DIE LINKE ist gescheitert«,

und zitiert eini­ge ehe­ma­li­ge Mit­glie­der der Par­tei. Es han­delt sich letzt­lich um Aus­stei­ger-Abrech­nun­gen, die man sonst nur aus dem »Kampf gegen rechts« und von dor­ti­gen wort­rei­chen Abschieds­be­grün­dun­gen kennt.

Eine ehe­ma­li­ge Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te der Links­par­tei wird wie folgt zitiert:

Die Basis hat eine bes­se­re Par­tei ver­dient. Sie ist viel dif­fe­ren­zier­ter und klü­ger als die Macht­zen­tra­le in Ber­lin. Ich habe mich geschämt, weil ich mich als Mit­glied der Frak­ti­on immer wie­der habe ein­fan­gen las­sen. Ich habe nicht nach außen kri­ti­siert, ich war loy­al, um des Frie­dens wil­len. Aber die Illoya­len haben trotz­dem gemacht und gesagt, was sie wollten,

womit man – min­des­tens in Tei­len – an Ver­hält­nis­se rund um die Alter­na­ti­ve für Deutsch­land erin­nert sein dürfte.

Doch wäh­rend die Basis der AfD beim Bun­des­par­tei­tag im Juni in Rie­sa ein star­kes Signal aus­sen­den kann, indem sie die satt­sam bekann­ten »Illoya­len« und Par­tei­zer­stö­rer aus ihren Ämtern wählt, scheint die Links­par­tei-Basis den ent­ge­gen­ge­setz­ten Weg zu gehen.

Nicht nur Sah­ra Wagen­knecht und Fabio de Masi, auch Sören Pell­mann (jener Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te, des­sen Leip­zi­ger Direkt­man­dat half, den Frak­ti­ons­sta­tus zu bewah­ren) und ande­re »Links­po­pu­lis­ten« bzw. »klas­si­sche Lin­ke« wer­den von der Basis zuneh­mend ange­fein­det. Das liegt an der anhal­ten­den Ver­jün­gung der Par­tei, was vor allem bedeu­tet, daß sie woker, »post­mo­der­ner« und dog­ma­tisch-anti­fa­schis­ti­scher wird.

Ein Leit­wolf der jün­ge­ren Par­tei­strö­mun­gen ist Ben­ja­min-Imma­nu­el Hoff, seit 2014 Chef der Thü­rin­ger Staats­kanz­lei und Minis­ter für Kul­tur, Bun­des- und Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten, der Mas­ter­mind der rot-rot-grü­nen Koali­ti­on in Thü­rin­gen, also: der eigent­li­che Den­ker der Ramelow-Regierung.

Die­ser Hoff hat nun ein »Dis­kus­si­ons­an­ge­bot« ver­öf­fent­licht, was man durch­aus als Bewer­bung um den – eben­falls im Som­mer zu wäh­len­den – Par­tei­vor­sitz zu inter­pre­tie­ren ist.

Die­se Pro­ze­dur erin­nert erneut an die AfD: Petry geht, der inhalt­lich und stra­te­gisch ähn­lich aus­ge­rich­te­te Meu­then folgt. Meu­then geht, ein inhalt­lich und stra­te­gisch ähn­lich aus­ge­rich­te­ter Kan­di­dat soll (nach Ansicht der Post-Meu­the­nia­ner, die wei­ter über eine 2/3‑Mehrheit im Bun­des­vor­stand ver­fü­gen) folgen.

Bei der Lin­ken heißt das: Das post­mo­dern-lin­ke Lager ver­sem­melt sei­ne Chan­ce mit Hen­nig-Well­sow und führt die Par­tei in den Abgrund, und als Lösung emp­fiehlt man dann mehr von die­sem Kurs anstatt das Ruder her­um­zu­rei­ßen und eine Abkehr von grün­lin­ker Life­style-Pro­gram­ma­tik zu forcieren.

Hoffs Text »Steh auf, wenn du am Boden liegst…« jeden­falls, erschie­nen in der Theo­rie­zeit­schrift Luxem­burg und zusätz­lich als Prä­sen­ta­ti­on auf sei­ner Netz­sei­te, muß man nicht zwin­gend gele­sen haben, weil es vie­le alt­be­kann­te The­men auf­greift und wider­sprüch­li­che Posi­tio­nen unter dem Schlag­wort »plu­ra­le Lin­ke« zusam­men­fas­sen möch­te (was über lin­ke Blend­gra­na­ten wie »Plu­ra­li­tät« zu sagen wäre, habe ich bereits hier gesagt).

Inter­es­sant ist der Bei­trag in Tei­len den­noch, weil Hoff – ers­tens – eini­ge Bon­mots sei­ner Par­tei-Kol­le­gen wie­der­gibt. Er zitiert etwa sei­nen inner­par­tei­li­chen Kon­tra­hen­ten Fabio de Masi, der die aktu­el­le Links­par­tei als »eine Moga­di­schu-Lin­ke, in der unter­schied­li­che Stam­mes­füh­rer nur noch die eige­ne schma­le Anhän­ger­schaft bedie­nen«, definierte.

Bei aller ideo­lo­gi­schen Geg­ner­schaft muß man – zwei­tens – aner­ken­nen, daß Hoff die Lage sei­ner Par­tei scho­nungs­los ana­ly­siert und das der­zei­ti­ge Schei­tern ein­räumt, ohne es, wie man es andern­orts mit über­trie­be­ner Vehe­menz kennt, aus­nahms­los exter­nen Kräf­ten anzulasten:

Die Ver­ant­wor­tung dafür liegt aus­schließ­lich bei uns selbst. Gestol­pert sind wir über die Bei­ne, die wir uns seit Jah­ren gegen­sei­tig stellen.

Die Anru­fung der »Toten Hosen«, die offen aus­ge­leb­te Selbst­kri­tik, die Affir­ma­ti­on des Mit­ein­an­der-Redens, das Hin­zu­zie­hen exter­ner Exper­ten, um Sexismus-»Skandale« ein­zu­däm­men und einen inner­par­tei­li­chen Ver­hal­tens­ko­dex zu imple­men­tie­ren – das alles wird der Links­par­tei in ihrem exis­ten­zi­el­len Kri­sen­jahr 2022 nicht nützen.

Das osten­ta­ti­ve Schei­tern die­ser Par­tei-Lin­ken, die sich ins­be­son­de­re des­halb selbst über­flüs­sig mach­te, indem sie zu einer Kopie der erfolg­rei­che­ren post­mo­der­nen Lin­ken, der Grü­nen, wur­de, ohne frei­lich an deren Wahl­er­geb­nis­se her­an­zu­rei­chen, kann aber dem patrio­ti­schen Lager nützen.

Jeden­falls dann, wenn die­ses Lager min­des­tens zwei not­wen­di­ge Leh­ren aus dem Nie­der­gang der Links­par­tei zieht:

I. Zu beto­nen, daß man so und so vie­le Schnitt­men­gen mit Kon­kur­renz­par­tei­en besitzt (»Wir ver­tre­ten doch die­ses und jenes, was der ande­re da und dort auch so sag­te usf.«), führt nicht dazu, daß man die eige­nen Stim­men­zahl maxi­miert, son­dern daß sich der ein­zel­ne Wäh­ler eine Kon­kur­renz­par­tei mit mehr Aus­sich­ten auf koali­tio­nä­ren Erfolg auswählt.

Bei Links­wäh­lern sind das dann Grü­ne oder SPD, bei AfD-Wäh­lern CDU/CSU und FDP (wäh­rend sich ande­re Wäh­ler wie­der­um ganz abwen­den, weil sie bei so viel angeb­li­cher Kon­gru­enz von Posi­tio­nen und einem Alt­par­tei­en-arti­gem Jar­gon des Immer­glei­chen das grund­sätz­lich Alter­na­ti­ve vermissen).

II. Von Bun­des­par­tei­tag zu Bun­des­par­tei­tag immer wie­der der­sel­ben Per­so­nen­grup­pe eine Mehr­heit zu ver­schaf­fen, wäh­rend nur ein­zel­ne Köp­fe an der Spit­ze – sym­bo­lisch und zur Beru­hi­gung der jewei­li­gen Basis – aus­ge­tauscht wer­den, greift zu kurz.

Ein Hoff, der auf Hen­nig-Well­sow folgt, stellt eben­so wie ein Post-Meu­the­nia­ner, der auf Meu­then folgt, kei­ner­lei Kurs­kor­rek­tur dar. Es wäre dies die Kon­ti­nui­tät des Fal­schen in der Ver­klei­dung einer Erneue­rung. Die­se wei­te­re Ver­zö­ge­rung einer grund­sätz­li­chen Ver­bes­se­rung der Par­tei­spit­ze kann sich die AfD aber nicht leisten.

Im von Hoff auf­ge­ru­fe­nen Toten-Hosen-»Klassiker« heißt es an einer Stel­le: »Steh auf, es wird schon irgend­wie wei­ter­gehn.« Ja, das geht es natür­lich »irgend­wie«, wei­ter­wurs­teln kann man durch­aus immer.

Wer sich aber mit der­ar­ti­ger Mit­tel­maß-Atti­tü­de nicht zufrie­den geben mag, muß die tat­säch­li­che Ver­bes­se­rung her­bei­füh­ren. Und dafür müß­ten – bei der Links­par­tei wie bei der AfD – die Ver­hält­nis­se im höchs­ten Par­tei­gre­mi­um vom Kopf auf die Füße gestellt werden.

Bei der Links­par­tei ist die­se Vor­stel­lung illu­so­risch. Ihre selbst­ge­schaf­fe­nen Pro­ble­me kön­nen nicht durch die Ver­ant­wort­li­chen für die­se Pro­ble­me gelöst werden.

Bei der AfD wer­den dem­ge­gen­über erst die kom­men­den Wochen zei­gen, ob ein ent­spre­chen­des Poten­ti­al zur Über­win­dung vie­ler – eben­so selbst­ge­schaf­fe­ner – Pro­ble­me in ihr steckt.