Extremform eines Nur-Erzählers – Romane und Kunst (3)

Schulz (gebo­ren 1931) ist fast ver­ges­sen, obwohl er ein groß­ar­ti­ges Werk vor­zu­wei­sen hat. Ich las ihn Mit­te der Neun­zi­ger Jah­re auf Emp­feh­lung Armin Moh­lers (1920 – 2003): zunächst die drei Erzäh­lun­gen aus dem 1988 erschie­ne­nen Band Zeit ohne Ende, dann die vier aus Stun­de nach Zwölf (1985). Sie sind rund um die Stun­de Null in Ber­lin und Umland ange­sie­delt, beschrei­ben End­kämp­fe, das Unter­grund­le­ben in der zer­stör­ten Stadt, die Stil­le in den Rui­nen nach der Kapi­tu­la­ti­on, die selt­sa­me Stim­mung einer Zwi­schen­zeit, bevor die Sys­te­me sich bil­de­ten und der Umtrieb wie­der anruckte.

Bei­de Erzähl­bän­de bil­den nun unse­ren Mäan­der-Band, und man kann an ihnen zei­gen, war­um man sich als Rech­ter eine sol­che Art von Zugriff und Erzähl­kunst wün­schen soll­te. Der Kron­zeu­ge dafür ist Moh­ler, auf des­sen Emp­feh­lun­gen ich nicht immer etwas gab (Hen­scheids Maria Schnee bei­spiels­wei­se, den Moh­ler gera­de­zu fei­er­te, geht in der Wei­se, wie die ein­fa­chen Leu­te vor­ge­führt wer­den, schon in Rich­tung Franz Xaver Kroetz Ekel­stü­cke oder – weit frü­her – Hein­rich Manns Unter­tan).

Schulz aber wur­de von Moh­ler wirk­lich für uns ent­deckt. Der Aus­tausch die­ser bei­den Män­ner begann 1983. ­Moh­ler besprach in der rechts­kon­ser­va­ti­ven, damals wesent­li­chen Zeit­schrift Cri­ticón den Roman Dame in Weiß, im Duk­tus sehr für Ken­ner, voll des Lobes und in der für ihn typisch zuge­spitz­ten Wei­se. Zwei Sät­ze daraus:

Aber von der Lek­tü­re her nimmt sich die Ankün­di­gung der DDR-Füh­rung, man wer­de die gan­ze natio­na­le Erb­schaft über­neh­men, weni­ger harm­los aus. Man soll­te das ande­re Deutsch­land nicht bloß auf dem Sport­platz ernst nehmen.

Moh­ler sand­te sei­nen kur­zen Text an Schulz. Der bedank­te sich und führ­te aus:

Mein Krieg ist eigent­lich der Nach­krieg gewe­sen mit sei­nen Wider­sprü­chen. Dar­in bestand wahr­schein­lich die see­li­sche Tra­gö­die mei­ner Genera­ti­on: Zwei­fel an der Rol­le, die wir gespielt hat­ten, such­ten uns nicht heim. Die­se poli­ti­sche, his­to­ri­sche, mili­tä­ri­sche und kul­tu­rel­le Kata­stro­phe war, so schien es, ohne unse­re posi­ti­ve Mit­wir­kung zustan­de gekom­men. Der mora­li­schen Zucht, in die uns die Sie­ger nah­men, fehl­te die Ein­sicht in unse­re wirk­li­che Lage.

Und ver­stär­kend:

Mit der Ein­tei­lung der Deut­schen in Nazis, Anti­fa­schis­ten und Mit­läu­fer konn­te ich gar nichts anfan­gen, das alles war zu locker gehandhabt.

Sol­che Sät­ze unter­strich Moh­ler, sie erreich­ten ihn in einer Pha­se, in der er dabei war, die drit­te Wel­le einer nicht enden­wol­len­den Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung als per­fi­des poli­ti­sches Instru­men­ta­ri­um zu beschrei­ben: Die­se Bewäl­ti­gung set­ze Grob­ein­tei­lun­gen vor­aus, Ras­ter, die mit nach­ge­reich­ter Moral über das schil­lern­de Leben, Leben-Müs­sen, Leben-Wol­len, über das Kar­rie­re­ma­chen, Macht­ha­ben, Mit­lau­fen, Bei­sei­te­tre­ten und Durch­kom­men gelegt wür­den und die Ver­hal­tens­mög­lich­kei­ten redu­zier­ten und schematisierten.

Was Moh­ler an Schulz fas­zi­nier­te, war der Ton eines sich alle »Hal­tung« unter­sa­gen­den Schrei­bens. Er sah in Schulz die »Extrem­form eines Nur-Erzäh­lers«, dem Kon­kre­ten zuge­neigt, »zu jeder Pro­duk­ti­on von All­ge­mein­hei­ten unfä­hig«. Wel­che Bedeu­tung Moh­ler einer sol­chen Erzähl­hal­tung bei­maß und wel­che wir ihr heu­te bei­mes­sen müs­sen, liegt auf der Hand:

Es geht um die Aus­ein­an­der­set­zung, ob Lite­ra­tur enga­giert zu sein, also einen poli­ti­schen, sozi­al­kri­ti­schen oder mora­li­schen Stand­punkt zu bezie­hen habe, oder ob es um Wirk­lich­keits­ab­bil­dung von einem sozu­sa­gen rei­nen Wahr­neh­mungs­stand­punkt aus gehe. Ist ein Roman ein Plä­doy­er oder nicht, for­dert eine Erzäh­lung zu etwas auf, for­dert sie sogar etwas ein – in Bekennt­nis, ein Ver­hal­ten, eine Wertung?

Es geht um Ten­denz­li­te­ra­tur, um die Rol­le des Schrift­stel­lers, der nicht außer­halb der Gesell­schaft ste­hen dür­fe, son­dern sich zu enga­gie­ren habe. Von die­ser War­te aus ist alles nicht in den Klas­sen­kampf oder den natio­na­len Auf­bruch oder die zivil­ge­sell­schaft­li­che Wach­sam­keit ein­ge­bun­de­ne Schrei­ben die spöt­tisch betrach­te­te “Kunst um der Kunst wil­len”, ein Schnör­kel­dre­hen, l’art pour l’art.

Natür­lich lasen wir Ras­pails Das Heer­la­ger der Hei­li­gen gern und mit gars­ti­gem Lachen, natür­lich ver­le­gen wir von dem etwas, das ich im 2. Teil die­ser klei­nen Serie über Roma­ne und Kunst auf­lis­te­te. Und natür­lich stö­bern wir in Neu­erschei­nun­gen nach Bot­schaf­ten; aber eigent­lich reicht unse­rer Sei­te stets das “Nur-Erzäh­len” aus, denn die Rech­te hat recht, wenn sie sagt:

Die Wirk­lich­keit ist auf unse­rer Seite.

Sie meint damit nicht, daß sich die Wirk­lich­keit zwangs­läu­fig gegen die Uto­pie durch­set­zen wer­de, und sie ver­kennt nicht, daß die ver­rück­tes­ten Ideen mani­fest wer­den und die Wirk­lich­keit über­wäl­ti­gen und ver­ge­wal­ti­gen kön­nen. Der Satz hat eine ande­re Bedeu­tung. Er sagt schlicht, daß die Rech­te den Erklä­rungs­auf­wand und den Kon­struk­ti­ons­auf­wand nicht kennt, den die Lin­ke auf­wen­den muß, um zu einer an der Wirk­lich­keit vor­bei­gelo­ge­nen Gesell­schaft zu kommen.

Ich will’s mal so sagen: Wer einen Autor wie Schulz liest, wird stil­ler und beschei­de­ner, nach­denk­li­cher und mehr dem Leben in sei­ner gan­zen unfaß­ba­ren Fül­le zuge­wandt aus der Lek­tü­re wie­der auf­tau­chen. Also: weni­ger groß­spu­rig und laut. Wird man dadurch am Ende poli­ti­kun­fä­hig? Eher so: Das Pau­scha­le fällt schwe­rer, und das könn­te das Poli­ti­sche torpedieren…

– – –

Noch ein­mal Schulz: In Publi­kums­zei­tun­gen konn­te Moh­ler für die­sen Autor nicht mehr wer­ben. Der Feuil­le­ton­chef der Welt, Gün­ter Zehm, selbst frei­ge­kauf­ter Häft­ling in Wald­heim und Tor­gau, lehn­te nach einem ers­ten posi­ti­ven Über­blick Moh­lers über vier Bücher von Schulz jede wei­te­re Rezen­si­on ab – auch er eher ein kal­ter Krie­ger denn jemand, der unbe­fan­gen und damit über­ge­ord­net las und dach­te. Moh­ler wich aus, konn­te aber nicht mehr in die Brei­te wirken.

Schulz erhielt nun von mir sei­ne Autoren­ex­em­pla­re am Tag sei­nes 91. Geburts­tags, und in einem kur­zen Tele­fo­nat von heu­te äußer­te er, daß er sich über die fei­ne Aus­stat­tung, das Nach­wort und das im Band nach­ge­druck­te Autoren­por­trät aus der Feder Moh­lers sehr freue. Bloß eines fra­ge er sich nach wie vor: War­um so betont wer­den müs­se, daß jemand wie er die Wirk­lich­keit erzäh­le und dadurch einen Stand­punkt mar­kie­re. Nichts sei doch näher­lie­gend, wenn man einer Sache gerecht wer­den wolle.

– – –

Von Mäan­der 6 – den Erzäh­lun­gen von Schulz – ist ein klei­ner Über­druck vor­han­den, nicht num­me­riert wie für unse­re 600 Abon­nen­ten, son­dern von der Dru­cke­rei eben als Über­druck gelie­fert, weil ja min­des­tens 600 Bän­de gelie­fert wer­den müs­sen und man kein Risi­ko ein­ge­hen mag. Wer also die Extrem­form eines Nur-Erzäh­lens genie­ßen möch­te, wird hier fündig.