Faktenlage (12): Wahlanalyse Schleswig-Holstein

Erstmals in der Geschichte der AfD konnte die Partei nach dem vorherigen Einzug in ein Landesparlament ihre Präsenz nicht verteidigen.

Das ist eine Zei­ten­wen­de und die Eröff­nung neu­er Fra­ge­stel­lun­gen an die Par­tei selbst. Schon die Umfra­gen in Schles­wig-Hol­stein lie­ßen ein Zit­tern um den Wie­der­ein­zug erah­nen. Die Lan­des­par­tei konn­te sich in den meis­ten Wäh­ler­be­fra­gun­gen knapp über 5% hal­ten. Eini­ge Mona­te vor der Wahl gab es jedoch auch Umfra­gen, bei denen die AfD nur auf 3 bis 4% kam.

Die Land­tags­wahl in Schles­wig-Hol­stein ist damit seit dem Jahr 2020 die ach­te Wahl in Fol­ge, bei der die AfD Zustim­mungs­ver­lus­te ver­zeich­nen muss. In nahe­zu allen Bun­des­län­dern und im Bund steht die Par­tei in den Umfra­gen (durch­schnitt­lich ‑1,3%) schlech­ter da als bei den letz­ten Wahlergebnissen.

Bei kaum einer Wahl der ver­gan­ge­nen Jah­re waren die Zufrie­den­heits­wer­te in der Wäh­ler­schaft so hoch wie in Schles­wig-Hol­stein. Zwei Drit­tel der Wahl­be­rech­tig­ten gaben an, daß sie mit der Lan­des­re­gie­rung zufrie­den sind. Der CDU-Minis­ter­prä­si­dent Dani­el Gün­ther (ein eher nach links aus­ge­rich­te­ter CDU-Funk­tio­när der Mer­kel Ära) konn­te in allen zen­tra­len Per­sön­lich­keits­wer­ten die Kon­kur­renz ausstechen.

54% der CDU-Wäh­ler gaben an, daß ins­be­son­de­re der Spit­zen­kan­di­dat den Aus­schlag für ihre Wahl­ent­schei­dung brachte.

Auch bei der Fra­ge zum Coro­na-Manage­ment gab eine deut­li­che Mehr­heit von 72% an, daß der Minis­ter­prä­si­dent das Bun­des­land gut durch die Kri­se geführt habe. Die­se lager­über­grei­fen­de Sym­pa­thie für den Amts­in­ha­ber zeig­te sich schließ­lich auch in einem Stim­men­zu­wachs um über 11% für die CDU.

Auch bei den wirt­schaft­li­chen Zufrie­den­heits­da­ten zeigt sich im hohen Nor­den ein recht kla­res Bild einer sat­ten und sor­gen­lo­sen Wahl­be­völ­ke­rung. Selbst unter den AfD-Wäh­lern geben 75% an, daß sie mit ihrer per­sön­li­chen wirt­schaft­li­chen Situa­ti­on zufrie­den sind. Mehr als bei jeder ande­ren der ver­gan­ge­nen sechs Land­tags­wah­len beur­tei­len 69% der Wäh­ler in Schles­wig-Hol­stein die all­ge­mei­ne wirt­schaft­li­che Lage in Deutsch­land als positiv.

Gewiss steht eine Oppo­si­ti­ons­par­tei wie die AfD unter die­sen Vor­aus­set­zun­gen vor einer schwie­ri­gen Auf­ga­be. Ein mög­li­cher­wei­se sozi­al­pa­trio­ti­sches Pro­fil kom­mu­ni­ziert hier ins Lee­re und ein kon­ser­va­ti­ve­res CDU/FDP Spie­gel­bild ist in die­ser domi­nan­ten Rol­le eines über Par­tei­gren­zen hin­weg belieb­ten CDU-Minis­ter­prä­si­den­ten eben­falls nicht wirk­lich fruchtbar.

Hin­zu kamen ein­mal mehr die logistisch/organisatorischen Pro­ble­me und par­tei­in­ter­nen Kon­flik­te im Lan­des­ver­band der AfD Schles­wig-Hol­stein. Ein flä­chen­de­cken­der Wahl­kampf war kaum mög­lich und man­che Kreis­ver­bän­de sol­len laut Wahl­kämp­fern vor Ort voll­stän­dig die Arbeit ein­ge­stellt haben. Ob die­ser in Tei­len auch öffent­li­che Streit die Wahl­ent­schei­dung beein­flusst hat, kann nur spe­ku­liert wer­den. Die Durch­schlags­kraft einer zumin­dest visu­ell soli­de kon­zi­pier­ten Wahl­kam­pa­gne wur­de dadurch jeden­falls erheb­lich gehemmt.

Anders als man­che mut­maß­ten, spiel­te der Ukrai­ne Kon­flikt bei der Wahl­ent­schei­dung als The­ma für die meis­ten Wäh­ler nur eine gerin­ge Rol­le. Außen­po­li­ti­sche The­men haben nur sel­ten einen rele­van­ten Ein­fluß auf das Wahl­ver­hal­ten. Viel eher sind es die unmit­tel­ba­ren Fol­gen die­ser Kri­se, die die Men­schen in ihrem kon­kre­ten Lebens­all­tag tref­fen. Das Ukrai­ne-The­ma dürf­te sich demo­sko­pisch damit end­gül­tig als eine vom deut­schen Jour­na­lis­mus erzeug­te Bla­se her­aus­ge­stellt haben. Eine INSA-Umfra­ge vor eini­gen Tagen hat schließ­lich auch gezeigt, dass das „Nein“ der AfD zu den deut­schen Waf­fen­lie­fe­run­gen eben­falls von einer rela­ti­ven Mehr­heit der Bevöl­ke­rung mit­ge­tra­gen wird.

Ein wei­te­rer Fak­tor, der auch das AfD-Ergeb­nis maß­geb­lich mit beein­flusst haben wird, ist die „Rea­li­tät der Rent­ner­re­pu­blik“. Die Alters­klas­se der Ü60 Jäh­ri­gen ver­schafft der CDU ihr star­kes Ergeb­nis und ver­hin­dert den Total­ab­sturz der SPD. Die Stim­men­an­tei­le der AfD lie­gen bei den unter 60 Jäh­ri­gen über ihrem Wahl­er­geb­nis und fal­len umso stär­ker im demo­gra­phisch domi­nan­ten Teil der Wahl­be­rech­tig­ten, der immer grö­ßer wird und sich wesent­lich stär­ker an Wah­len beteiligt.

Suche nach einer Parteiidentität

Die Wäh­ler­wan­de­run­gen geben schließ­lich Auf­schluss über ein Mus­ter, das sich seit Jahr­zehn­ten durch die Ent­wick­lungs­li­ni­en von Par­tei­en rechts der CDU durch­zieht. Wäh­rend das poli­tisch rechts ein­ge­stell­te Elek­to­rat ein kon­stan­tes Poten­ti­al zwi­schen 15 – 25% auf­weist, kann es in Zei­ten öko­no­mi­scher Zufrie­den­heit und Pro­spe­ri­tät nur schwer­lich von par­tei­po­li­ti­schen Alter­na­ti­ven orga­ni­siert und mobi­li­siert werden.

Das zei­gen die unter­schied­li­chen Wel­len und Bewe­gun­gen der Nach­kriegs­rech­ten. Neue und oppo­si­tio­nel­le Kräf­te von rechts kön­nen immer nur in begrenz­ten Zeit­räu­men Pro­test­wäh­ler­po­ten­tia­le mobi­li­sie­ren, die sich nach einer gewis­sen Zeit jedoch erschöp­fen und ent­we­der von der CDU/FDP gebun­den wer­den oder im Nicht­wäh­ler­la­ger ver­flüs­si­gen. Mit einer schwa­chen Kern­wäh­ler­schafts­ba­sis und zufrie­de­nen Sozi­al­mi­lieus wird es dadurch für die AfD-West­ver­bän­de mit­tel­fris­tig immer schwie­ri­ger, sich neue Wäh­ler­schaf­ten zu erschlie­ßen, wenn die eige­ne Par­teiiden­ti­tät nicht geklärt ist.

Es fehlt an posi­ti­ven Kon­zep­ten und Visio­nen sowie inhalt­lich-pro­gram­ma­ti­schen Ange­bo­ten, die authen­tisch und über­zeu­gend ver­mit­telt wer­den. Wäh­rend die AfD mit ihrer Grün­dung und dar­auf­fol­gen­dem Auf­stieg par­tei­po­li­ti­sche Geschich­te geschrie­ben hat, besteht jetzt die his­to­ri­sche Auf­ga­be dar­in sich auch lang­fris­tig als poli­ti­sche Kraft rechts von CDU und Co zu eta­blie­ren und zu hal­ten. Dies wird unter den Bedin­gun­gen der „Kampf gegen Rechts – Reli­gi­on“ in der Bun­des­re­pu­blik eine wesent­lich zähe­re und schwie­ri­ge­re Auf­ga­be werden.

Die vor­he­ri­gen Pro­test­dy­na­mi­ken hin­gen schließ­lich auch wesent­lich von spe­zi­fi­schen und situa­ti­ven Ereig­nis­sen und Ent­wick­lun­gen ab. Doch die ana­ly­ti­sche Fra­ge­stel­lung muss jetzt lau­ten, wie es eine rechts­kon­ser­va­ti­ve Par­tei in der BRD schafft, nicht nur tem­po­rä­re Erfol­ge zu gene­rie­ren, son­dern lang­fris­tig zu eta­blie­ren und das Erfolgs­po­ten­ti­al offen zu halten.

Inso­weit bin ich per­sön­lich auch vor­sich­ti­ger mit Ana­ly­sen, die das Ergeb­nis in Schles­wig-Hol­stein anhand ver­schie­de­ner kom­mu­ni­ka­ti­ver und pro­gram­ma­ti­scher Kur­se und Wege zu erklä­ren ver­su­chen. Einer­seits weil dies empi­risch immer unprä­zi­se ist und ande­rer­seits die beschrie­be­ne unkla­re Par­teiiden­ti­tät und die Stim­men­ver­lus­te der ver­gan­ge­nen Wah­len die Gesamt­par­tei betreffen.

Für man­che mag es zum Ritu­al gewor­den sein, bei Stim­men­ver­lus­ten grund­sätz­lich Höcke und die Ost­ver­bän­de ver­ant­wort­lich zu machen. Man­che pro­mi­nen­te Par­tei­ver­tre­ter sehen gar Kau­sa­li­tä­ten zwi­schen einer Ankün­di­gung von Björn Höcke einen Tag vor der Wahl, für den Bun­des­vor­stand der AfD zu kan­di­die­ren und dem Aus­schei­den aus dem Land­tag von Kiel.

Mit der­ar­ti­gen Mut­ma­ßun­gen muss man sich nicht tie­fer aus­ein­an­der­set­zen. Sie wer­den empi­risch kaum halt­bar sein und sind nur Teil einer ana­ly­ti­schen Verweigerungshaltung.

Eben­so ver­kürzt scheint jedoch auch die Begrün­dungs­ket­te für einen man­geln­den sozi­al­pa­trio­tisch-iden­ti­tä­ren Kurs zu sein. Die AfD konn­te schließ­lich gro­ße Tei­le der Arbei­ter (15%!) mobi­li­sie­ren und damit in die­ser Berufs­grup­pe um 7% zule­gen, wäh­rend sie in den ande­ren Milieus nur schwach performt.

Auch bei den Kom­pe­tenz­wer­ten konn­te man (wenn auch auf nied­ri­gem Niveau) beim The­ma der „Sozia­len Gerech­tig­keit“ um 3% zule­gen. 42% der AfD-Wäh­ler gaben als wich­tigs­tes The­ma die Preis­stei­ge­run­gen an und wenn auch die meis­ten Kenn­da­ten zur wirt­schaft­li­chen Zufrie­den­heit wei­sen (wenn auch nicht mehr­heit­lich) die AfD-Wäh­ler­schaft als am unzu­frie­dens­ten aus.

Das heißt die öko­no­mi­sche Depri­va­ti­on und Kri­sen­wahr­neh­mung fin­det in der AfD-Wäh­ler­schaft durch­aus ihren Aus­druck und ver­schafft ihr ein reprä­sen­ta­ti­ves Allein­stel­lungs­merk­mal im Ver­gleich zu den Wäh­ler­schaf­ten der ande­ren Par­tei­en. Zumin­dest bei den eta­blier­ten Alt­par­tei­en scheint die AfD mit dem Pro­fil als Pro­test­par­tei bereits an eine sehr nied­ri­ge Decke zu sto­ßen. Auch die Mobi­li­sie­rung von Nicht­wäh­lern ist zumeist von situa­ti­ven und zeit­lich begrenz­ten Fak­to­ren abhän­gig, die sich nur schwer­lich in kon­sis­ten­te stra­te­gi­sche Kon­zep­te inte­grie­ren lassen.

Die Grün­de für das schlech­te Abschnei­den in Schles­wig-Hol­stein und bei den ver­gan­ge­nen Land­tags­wah­len dürf­ten also eine Mix­tur aus der spe­zi­fi­schen gesell­schaft­li­chen Lage, media­ler Schwei­ge­spi­ra­le, unschein­ba­ren per­so­nel­len Ange­bo­ten und feh­len­der poli­tisch-visio­nä­rer Kon­zep­te sein.

Die Par­tei wird sich dem­nach als gan­zes erneu­ern müs­sen und aus den Kin­der­schu­hen der Pro­test­par­tei erwach­sen, ohne dabei men­tal zum Teil des Estab­lish­ments zu wer­den. Aktu­ell gelingt dies nicht und wir sehen einen Par­tei­flü­gel, der so schnell wie mög­lich im Estab­lish­ment ankom­men will, und einen, der glaubt die Reser­ven an Pro­test­wäh­lern sei­en unerschöpflich.

Was fehlt, ist jedoch eine kon­kre­te stra­te­gi­sche Visi­on, ein Fahr­plan 2025, der die ver­schie­de­nen Etap­pen und Her­aus­for­de­run­gen skiz­ziert, denen sich die Par­tei zu stel­len hat. In die­sem Refle­xi­ons­pro­zeß gilt es schließ­lich eini­ge Fra­gen zu klä­ren und ent­spre­chen­de Vor­aus­set­zun­gen zu schaffen: