Sammelstelle für Gedrucktes (47)

Das alles zwar oft­mals aus gutem Grund, aber eben­so häu­fig mit fal­schen Mit­teln und in einem fal­schen Ton.

Rela­ti­vie­rer mah­nen zur Umsicht, zur Ruhe, zur Viel­schich­tig­keit der Ana­ly­se: »Die poli­ti­sche Welt geht nicht auf«, »Man darf nicht schwarz-weiß malen« oder auch »Die Lage ist kom­plex« sind jün­ge­re Klas­si­ker der aktu­el­len par­tei­po­li­ti­schen Dis­kus­si­on – aber dies­mal sind sie unangebracht.

Denn aktu­ell ist die Sache gar nicht so kom­pli­ziert, wie man es oft­mals mei­nen will. Aktu­ell sieht es so aus: Die AfD steht, nach Anga­ben von Wahlkreisprognose.de, in West­deutsch­land durch­schnitt­lich bei 6,5 Pro­zent. Im Osten lau­tet die Zahl 20 Prozent.

Das blaue Herz schlägt in Thü­rin­gen und Sach­sen, wo man stärks­te bzw. knapp zweit­stärks­te Kraft im jewei­li­gen Frei­staat ist. Das blaue Herz schlägt nicht in Schles­wig-Hol­stein, wo sich drei Par­tei­blö­cke gegen­sei­tig bekämpf­ten und der stärks­te Block, jener der »Post-Meu­the­nia­ner« (= Meu­then-Gefolgs­leu­te in Habi­tus und Pro­gram­ma­tik, denen ihr Chef von Bord ging), mit 4,4 Pro­zent eine abseh­ba­re Bauch­lan­dung hinlegte.

Der Aus­tritt eines MdB, der über die Lis­te Ihres Ver­ban­des in den Bun­des­tag ein­zog und dort nun Bezü­ge und Mit­ar­bei­ter­pos­ten blo­ckiert, die für Ihre Par­tei ver­lo­ren gehen, Herr Nobis, ist kei­ne Pri­vat­an­ge­le­gen­heit. (Dass Ihr LV bald die letz­ten Man­da­te ver­liert, ist konsequent.) — Bene­dikt Kai­ser (@benedikt_kaiser) Decem­ber 31, 2021

Es ist ganz nahe­lie­gend, daß man – Ein­woh­ner­zah­len hin und her – für den kom­men­den AfD-Bun­des­par­tei­tag in vier Wochen ein so lapi­da­res wie gewich­ti­ges »Mehr Osten wagen« for­mu­lie­ren kann.

Die Wahl­er­fol­ge bestä­ti­gen es, Umfra­gen bestä­ti­gen es, die Angst der poli­ti­schen Geg­ner (von Kom­mu­nis­ten und Gewerk­schaf­ten bis zur Uni­on und der bür­ger­li­chen »Zivil­ge­sell­schaft«) vor die­ser Ent­wick­lung bestä­tigt es.

Und was macht die AfD in Schles­wig-Hol­stein? Sie gra­tu­liert der CDU recht herz­lich zum Wahl­er­folg, der unter ande­rem gewiß an Lan­des­be­son­der­hei­ten wie einem über­aus belieb­ten CDU-Minis­ter­prä­si­den­ten lag – gewiß aber nicht an der Stel­lung der (Ost-)AfD zum Ukrai­ne-Kon­flikt, wie der blas­se Jörg Nobis, end­gül­tig geschei­ter­ter Lan­des­po­li­ti­ker aus dem hohen Nor­den – frei­lich ohne Bele­ge dafür vor­zu­wei­sen – spekulierte:

Es mag ein Bün­del von Grün­den gege­ben haben, wie­so die AfD in Schles­wig-Hol­stein aus dem Land­tag gewählt wur­de. Man­che kann man nicht selbst beein­flus­sen. Ande­re sind selbst geschaf­fe­nes Leid. Einer der wich­tigs­ten Grün­de zweit­ge­nann­ter Natur scheint mir jener zu sein, wonach die Unter­scheid­bar­keit ver­lo­ren geht.

Wenn man sei­nen eige­nen Wäh­lern weis­ma­chen will, daß die eige­nen Unter­schie­de zu CDU und FDP, zu einer omi­nö­sen »bür­ger­li­chen Mit­te«, nur mar­gi­nal sei­en – der ver­prellt alle.

Die einen wan­dern direkt zu den bür­ger­li­chen Ori­gi­na­len mit mehr Aus­sich­ten auf koali­tio­nä­ren Erfolg und weni­ger ange­bräun­tem Ruf – und die ande­ren ent­hal­ten sich, sehen sie doch in einer Möchtegern-»CDU von 1990 (oder 1980, oder 1970 …)« bes­ten­falls eine Ergän­zung des Alt­par­tei­en­spek­trums, kei­nes­wegs jedoch eine Alter­na­ti­ve zu selbigem.

Die Fol­ge ist durch­aus in schwarz-weiß zu zeich­nen: Man ver­liert an die »Mit­te« und an die Nicht­wäh­ler, kommt in der Kon­se­quenz nicht ein­mal über die Fünfprozenthürde.

Das alles voll­zieht sich vor dem Hin­ter­grund einer Rück­kehr sozia­ler Fra­gen mit aller Härte.

Die #Sozi­ale­Fra­ge kehrt mit aller Här­te zurück. Die Ener­gie­kri­se, Coro­na, unfä­hi­ge Poli­ti­ker und der sich aus­wei­ten­de Krieg set­zen unse­rem Land zu. Wie müs­sen wir Patrio­ten reagie­ren? Dar­über haben wir mit dem MdB @Rene_Springer gesprochen. Zur Fol­ge:https://t.co/fGjsw65Cru pic.twitter.com/crZP9VZYOi — einprozent.de (@ein_prozent) May 8, 2022

Wenn man vor die­sem Hin­ter­grund der Bedeu­tungs­zu­nah­me sozia­ler Fra­gen (vom Kauf­kraft­ver­lust bis zu stei­gen­den Ben­zin- und Die­sel­prei­sen) for­dert »Mehr Osten wagen«, dann heißt dies nicht, den Kurs der Thü­rin­ger oder Bran­den­bur­ger Lan­des­ver­bän­de eins zu eins auf West­ver­hält­nis­se über­tra­gen zu wol­len. Das wür­de auf­grund regio­na­ler Unter­schie­de, his­to­ri­scher Beson­der­hei­ten und per­so­nel­ler Kapa­zi­tä­ten selbst­ver­ständ­lich nicht funktionieren.

»Mehr Osten wagen« heißt aber sehr wohl, daß man die Grund­zü­ge des Alter­na­ti­ven, wie sie in Ost­deutsch­land gelebt wer­den, so weit wie mög­lich an die (in sich wie­der viel­fäl­ti­gen) west­deut­schen Ver­hält­nis­se anpaßt.

Kla­rer Kurs und bür­ger­na­he Stand­punk­te, Unter­scheid­bar­keit zu allen Alt­par­tei­en (nicht nur zu Grü­nen und SPD) und Akzen­tu­ie­rung von Allein­stel­lungs­merk­ma­len, ein all­täg­li­ches »Ins Vol­ke gehen« statt dem glanz­lo­sen Tod ob der tau­sends­ten »her­aus­ra­gen­den« klei­nen Anfra­ge im Par­la­ment zu ster­ben – »der Wes­ten« kann sehr wohl von »dem Osten« ler­nen, was es heißt, eine Alter­na­ti­ve für Deutsch­land zu sein.

In Tei­len Nord­rhein-West­fa­lens hat man dies erkannt, was die Pres­se auf­merk­sam regis­triert. In der Wochen­zei­tung Die Zeit (v. 10.5.2022) wird bei­spiels­wei­se kon­sta­tiert, daß »sozia­le The­men« im Wahl­kampf bemüht würden.

Til­man Stef­fen führt aus:

Arsch­le­der, Ham­mer, Gru­ben­helm – in NRW sind die letz­ten Tage vor der Land­tags­wahl am 15. Mai ange­bro­chen und im Ruhr­ge­biet will die AfD ganz nah bei den Arbei­tern sein, um den Wie­der­ein­zug ins Lan­des­par­la­ment zu sichern. Noch sit­zen 13 Abge­ord­ne­te dort, aber zuletzt ging es bei Wah­len für die AfD vor allem berg­ab: in Rhein­land-Pfalz, in Baden-Würt­tem­berg, im Saar­land. In Schles­wig-Hol­stein flog sie am Sonn­tag sogar aus dem Par­la­ment – ein Novum in der Parteigeschichte.

Ein Novum, das sich nicht wie­der­ho­len soll­te zwi­schen Sie­gen und Müns­ter, Köln und Dort­mund. Des­halb kämp­fen Gui­do Reil (MdEP) und sei­ne Par­tei­freun­de um die Gunst jener Kern­wäh­ler­schaft, die in Schles­wig-Hol­stein kaum adres­siert wur­de und daher fol­ge­rich­tig von Bord ging. Im Ruhr­pott heißt es daher immer häu­fi­ger: Sozi­al­pa­trio­tis­mus statt FDP 2.0.

Stef­fen ord­net ein:

Zumin­dest im Osten der Repu­blik ver­fängt der Sozi­al­kurs durch­aus, vor allem in Chru­pal­las Hei­mat Sach­sen ist die AfD bei Wah­len stär­ker als die CDU, dort sind mehr als 40 Pro­zent der AfD-Wäh­ler Arbei­ter. Mit­tel­schichts­an­ge­hö­ri­ge mit Abstiegs­angst set­zen dort genau­so ihr Kreuz bei der AfD wie pre­kär Beschäf­tig­te und Geringverdiener,

wobei ich mich immer wie­der fra­ge, ob sich gewis­se Strö­mun­gen der AfD in West­deutsch­land für die­se Kern­wäh­ler­schaft, die empi­risch betrach­tet auch die ihre ist, schämt, so sel­ten wie sie argu­men­ta­tiv und bezüg­lich einer pro­fes­sio­na­li­sier­ten Ziel­grup­pen­an­spra­che in den Fokus genom­men wird.

Das immer­hin von einer abso­lu­ter Mehr­heit der Dele­gier­ten getra­ge­ne Sozi­al­pro­gramm vom Bun­des­par­tei­tag in Kal­kar – in vie­len Gegen­den West­deutsch­lands fin­det es nach wie vor nicht statt; dort scheint man nicht nur mit den vor­sich­ti­gen sozi­al­pa­trio­ti­schen Posi­tio­nen, auf die man sich eini­gen konn­te, zu frem­deln, son­dern offen­sicht­lich mit ihnen zu brechen.

Umfra­gen zufol­ge kom­men bun­des­weit 16 bis 21 Pro­zent der AfD-Wäh­len­den aus dem Arbei­ter­mi­lieu, Ten­denz aller­dings fallend,

was nahe­lie­gend ist, wenn eini­ge die­ser Arbei­ter – vom gut ver­die­nen­den Fach­ar­bei­ter bis zum Leih- oder Zeit­ar­bei­ter – mer­ken, daß in der AfD, der sie ihre Stim­men so man­ches mal fau­te de mieux gaben, man­cher­orts nicht für ihre Inter­es­sen gekämpft, son­dern gegen die­se gehan­delt wird.

Es ist daher nur eine Fra­ge der Zeit, wie lan­ge es noch, wie in der Zeit, heißt:

In den Gewerk­schaf­ten gibt es (…) mehr AfD-Kli­en­tel als anderswo.

Die IG Metall muß­te zudem zäh­ne­knir­schend resümieren:

Gewerk­schafts­mit­glie­der nei­gen leicht über­durch­schnitt­lich zu rech­tem Den­ken und Wahl­ver­hal­ten (…) Ana­ly­sen zu Land­tags- und Bun­des­tags­wah­len kom­men immer wie­der zum Ergeb­nis, dass Gewerkschafter/innen über­durch­schnitt­lich oft die AfD wählen.

Aber nicht nur Mit­glie­der der Gewerk­schaf­ten haben bis­her über­durch­schnitt­lich für die AfD gestimmt. Auch

ein Teil der Funk­tio­nä­re in der IG Metall sei emp­fäng­lich für Posi­tio­nen und Über­zeu­gun­gen der AfD, bilan­ziert die IG Metall.

Das Para­do­xe dar­an nennt Stef­fen sogleich:

Die­se Gewerk­schaft­ler stim­men also für die neo­li­be­ral ori­en­tier­te AfD. Ihre Arbeit­neh­mer­rech­te aber ver­tei­di­gen sie dage­gen lie­ber bei ver.di oder der IG Metall.

So etwas kann und wird nicht lan­ge gut gehen.

Schles­wig-Hol­stein war nur ein ers­tes Stein­chen, das aus der blau­en Mau­er her­aus­bricht, wenn die Maxi­men von Kal­kar – »Die AfD bekennt sich zum Sozi­al­staat, der sozia­len Markt­wirt­schaft und zur Solidarität und gegen­sei­ti­gen Hil­fe inner­halb unse­res Vol­kes« – nicht end­lich auch flä­chen­de­ckend in West­deutsch­land mit Leben, Pro­gramm­punk­ten und Über­zeu­gun­gen gefüllt werden.

Mari­ne Le Pens Wahl­kampf in Frank­reich hat, sowohl allen Unken­ru­fen als auch den zum Teil berech­tig­ten Kri­tik­punk­ten zum Trot­ze, gezeigt, wie ein Wahl­kampf in einer mate­ria­lis­tisch gepräg­ten Gesell­schaft aus­se­hen muß, ob man das gou­tiert oder nicht: kon­kre­te Pro­ble­me kon­kret benen­nend, sich nicht in rech­ter Iden­ti­täts­po­li­tik ver­lie­rend (das reicht selbst im natio­nal­stol­zen Frank­reich nur für 7 Pro­zent, vgl. Zem­mour, ist also für die natio­nal­ver­ges­se­ne Bun­des­re­pu­blik eher untaug­lich), sozi­al und volks­nah zugleich auf­tre­tend und über­all dort, wo mög­lich, den Kon­takt mit dem Bür­ger suchend usw.

Ein blo­ßes »Dage­gen« (»Mer­kel muß weg!«) oder ein schlech­ter Abklatsch einer ver­bli­che­nen »CDU mit Eiern« hat der­weil in Deutsch­land viel­leicht für eine gewis­se Pro­test­kul­tur gesorgt, die man bespie­len konn­te, um sich in den Früh­pha­sen der AfD im Par­la­ments­po­li­ti­schen ein­zu­rich­ten und ers­te Bas­tio­nen zu errich­ten – längst wird die­ser Fak­tor aber schwä­cher und schwä­cher. Für die Zukunft ist er kein sta­bi­ler Anker.

Die AfD muß, wie jüngst der Dresd­ner Ober­bür­ger­meis­ter­kan­di­dat Maxi­mi­li­an Krah (MdEP) pos­tu­lier­te, das Posi­ti­ve her­aus­stel­len, einen eige­nen Mar­ken­kern erar­bei­ten, folg­lich ein alter­na­ti­ves Pro­gramm vor­le­gen, das unmiß­ver­ständ­lich klar macht, wes­halb es sich (wei­ter­hin) lohnt, AfD zu wählen.

Vie­le Wäh­ler, nicht nur in Schles­wig-Hol­stein, wis­sen es offen­bar nicht mehr; sie sehen schon jetzt die AfD als jüngs­te Alt­par­tei oder als blo­ßes Wan­na­be-Kor­rek­tiv an. Das reicht nicht mehr aus, um die­se Par­tei zu unterstützen.

»Mehr Osten wagen« heißt folg­lich nicht zuletzt, sich die­sem Trend der frei­wil­li­gen Domes­ti­zie­rung und Selbst­verzwer­gung zu ver­wei­gern und den Ver­tre­tern die­ses Kur­ses auf dem Bun­des­par­tei­tag die rote Kar­te zu zeigen.