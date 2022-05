Miteinander ins Gespräch kommen?

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Auch gegen­über ihren einst libe­ra­len, sozi­al- und christ­de­mo­kra­ti­schen, jetzt aber völ­lig assi­mi­lier­ten Anhäng­seln gibt es die­se Mög­lich­keit nicht mehr. Die Fra­ge soll­te jedoch anders gestellt wer­den: Gibt es über­haupt eine Gesprächsnotwendigkeit?

Allein der Streit um die Mei­nungs­frei­heit (gera­de im Geran­gel um Uwe Tell­kamp und sein bered­tes Wort vom ver­eng­ten Mei­nungs­kor­ri­dor wie­der the­ma­ti­siert) wird zur Far­ce. Die Ber­li­ner Repu­blik ent­fernt sich von der Mei­nungs­frei­heit eben dadurch, daß sie den „Dis­kurs“, die „Viel­falt“, die „Tole­ranz“, die „Welt­of­fen­heit“ in einem pene­tran­ten und per­ma­nen­ten Dau­er­ri­tu­al betont. Rei­ne AgitProp-Kultur.

Man fühlt sich an die all­ge­gen­wär­ti­gen Wand­zei­tun­gen und Trans­pa­ren­te der DDR erin­nert: Was andau­ernd raus­ge­schrien wird, glaubt kei­ner mehr und erkennt die­se dreis­te Pene­tranz als selbst­re­fe­ren­ti­el­le Grund­übung des Sys­tems; dazu bedarf es kei­ner freu­dia­nisch durch­ge­stan­de­nen Ana­ly­se der längst gesamt­ge­sell­schaft­lich ein­ge­wach­se­nen und sich eigen­dy­na­misch ver­stär­ken­den Neurose.

Wenn die Mei­nungs­füh­rer­schaft der Ber­li­ner Repu­blik wie selbst­ver­ständ­lich davon aus­geht, sie wäre dis­kurs­ori­en­tiert, wäre gar tole­rant und auf Viel­falt aus und pfleg­te so das, was Karl Rai­mund Pop­per mit einer „offe­nen Gesell­schaft“ bezeich­ne­te, so meint sie damit ledig­lich den Dis­kurs, die Tole­ranz und die Offen­heit unter­ein­an­der, also inner­halb der sich immer her­me­ti­scher abgren­zen­den Mei­nungs­füh­rer­schaft selbst, zu der man – wie in ideo­lo­gi­schen Par­tei­en oder reli­giö­sen Gemein­schaf­ten – nur kraft eines Bekennt­nis­ses gehört. Nur braucht es unter selbst­er­klärt Glei­chen über­haupt kei­ne Tole­ranz im Dis­kurs, inso­fern es eben genau an Viel­falt fehlt, wo alles so gleich­ge­sinnt wie gleich­ge­schal­tet ist.

Wer mit­re­den will, muß erst mal dazu­ge­hö­ren (dür­fen), also poli­tisch kor­rekt erzo­gen oder ein Kon­ver­tit sein, dem man die Umkehr im Sin­ne der rei­nen Leh­re abnimmt. Das ist einem als rechts oder rechts­ex­tre­mis­tisch Mar­kier­ten jedoch ver­wehrt. Es kommt nicht mal dar­auf an, ob man tat­säch­lich oder nach eige­ner Über­zeu­gung rechts oder rechts­ex­tre­mis­tisch wäre, denn dar­über darf man gar nicht selbst befin­den, die dia­gnos­ti­sche Fest­schrei­bung obliegt allein der Mei­nungs­füh­rer­schaft, im Kon­sil mit ihrem mitt­ler­wei­le fest instal­lier­ten Appa­rat von Deu­tungs­be­hör­den und den ihr ange­schlos­se­nen Medi­en, die für sich viel­leicht noch aller­lei dür­fen, nur eben nicht gegen Leit­be­kennt­nis­se verstoßen.

Davon gibt es nur noch eines: „Kei­nen Mil­li­me­ter nach rechts!“ – Und eben die­ser Mil­li­me­ter ist nach Urteil der Mei­nungs­füh­rer­schaft sehr, sehr schnell über­schrit­ten. Wenn das jedoch gesche­hen ist, droht dem Grenz­gän­ger, so die Grund­ver­ein­ba­rung, der völ­li­ge Absturz – in den Orkus des Gewalt­ver­herr­li­chen­den, der „grup­pen­be­zo­ge­nen Men­schen­feind­lich­keit“, des Ras­sis­mus und Anti­se­mi­tis­mus, kurz in die voll­stän­di­ge und irrever­si­ble Ver­wor­fen­heit, aus der es kei­ne Erlö­sung mehr gibt.

Geset­zes­an­trä­ge, die angeb­lich vor Rechts­ex­tre­mis­mus schüt­zen sol­len, aber über­haupt die Oppo­si­ti­on tref­fen und kri­mi­na­li­sie­ren wol­len, sehen aus wie hier zitiert. Man beach­te Wort­wahl, Kon­no­ta­tio­nen und Gedankenführung.

Dank Goog­le sind nicht ein­mal mehr Diens­te und infor­mel­le Mit­ar­bei­ter nötig; alles liegt ja offen, kann mit ein paar Klicks „recher­chiert“ wer­den, ohne daß da noch veri­fi­ziert wer­den müß­te oder Zusam­men­hän­ge zu klä­ren wären. Nein, es rei­chen die von Algo­rith­men gewich­te­ten und gelis­te­ten Links völ­lig aus, so wie in der unter­ge­gan­ge­nen Repu­blik zur Beur­tei­lung des Men­schen allein die Akten genüg­ten. Heu­te kann jeder Per­so­nal­chef und Amts­lei­ter selbst Füh­rungs­of­fi­zier sein, ohne noch auf Denun­zi­an­ten und IMs und deren Berich­te ange­wie­sen zu blei­ben. – Der Delin­quent kommt nie und nim­mer aus der Bre­douil­le, bleibt doch die digi­ta­le Pran­ger­ta­fel auf ewig mit sei­nen Schand­ta­ten beschrieben.

Die Mei­nungs­füh­rer­schaft wird über die von ihr in frag­wür­di­ger Zuschrei­bung vor­ge­nom­me­nen Ver­dik­te, jemand wäre rechts­ex­tre­mis­tisch, über­haupt nicht reden wol­len, sie will dazu gar kei­ne Argu­men­ta­tio­nen hören, denn das hie­ße ja, dem Feind ein Podi­um bie­ten und ihm gar Gehör schen­ken zu müs­sen, was gera­de dem doch gar nicht zukom­men darf. Wer doch zu argu­men­tie­ren und sich zu erklä­ren, gar noch dazu­zu­ge­hö­ren ver­sucht, der hat die neu­en Regeln nicht ver­stan­den und mutet unfrei­wil­lig komisch an.

Denn: Zu ihrer eige­nen Selbst­ver­ge­wis­se­rung und Legi­ti­ma­ti­on bedarf die Mei­nungs­füh­rer­schaft dring­lich des über­all gewit­ter­ten Rechts­ex­tre­men. Wer mehr denn je Macht­po­li­tik über Moral her­lei­tet, wer einer Anthro­po­lo­gie folgt, nach der Men­schen erst dann final gut und gerecht sind, wenn man ihnen jetzt end­lich die Bedin­gun­gen dafür ein­rich­tet, der muß – dar­in ganz bei Carl Schmitt – einen ihn selbst erst kon­sti­tu­ie­ren­den Feind gene­rie­ren. Gera­de jetzt, wo angeb­lich end­lich und end­gül­tig alle Leh­ren aus der Ver­gan­gen­heit gezo­gen sind, die man vor­her – War­um eigent­lich? – lei­der über­haupt nicht zu zie­hen verstand.

Die­ser vom Sys­tem benö­tig­te Feind ist der Rechts­ex­tre­me. Er muß gera­de­zu erfun­den und stets neu erson­nen wer­den. Im Unter­schied zu Schmitt jedoch ist die­ser Feind nicht nur „hos­tis“, also Feind in der poli­ti­schen Sache und Posi­ti­on, son­dern gleich­falls „ini­mi­cus“, mit­hin pri­va­ter Feind, also anrü­chig-ekli­ge, obs­zön-wider­li­che Per­son, die es an sich ver­nünf­ti­ger­wei­se gar nicht geben dürf­te, ein indis­ku­ta­bler, gänz­lich zu dis­kre­di­tie­ren­der, ein aus- und weg­zu­schlie­ßen­der Fall, zwangs­läu­fig-zwangs­wei­se von aller Ein­fluß­nah­me fern­zu­hal­ten, ja am bes­ten irgend­wie aus­zu­mer­zen, weil ihm ganz ent­schei­den­de Attri­bu­te, die es für eine Zuge­hö­rig­keit bräuch­te, abzu­spre­chen sind.

Woll­ten wir uns also erklä­ren, woll­ten wir uns recht­fer­ti­gen, bean­spruch­ten wir gar, auf Augen­hö­he zu gelan­gen, so ist das so lächer­lich wie wider­sin­nig. Denn so, wie man uns sieht, poli­tisch durch­pa­tho­lo­gi­siert, ein für alle­mal ver­wor­fen, total fehl­ge­hend, fehl­ori­en­tiert und fehl‑, ja miß­ge­bil­det müs­sen wir in der Ansicht der ande­ren blei­ben, damit sie im Kon­trast dazu wei­ter defi­nie­ren kön­nen, was nun akzep­ta­bel, tole­ra­bel, kon­struk­tiv und vor allem mora­lisch gerecht­fer­tigt wäre – näm­lich allein die Bekenn­er­ge­mein­schaft der nur in sich selbst sich divers, tole­rant, und offen mit­ein­an­der umge­hen­den Gemein­de. Solan­ge „viel­fäl­tig“, solan­ge die aus­ge­ge­be­nen Codes, Ritua­le und Beschwö­rungs­for­meln ein­ge­hal­ten werden.

Die Selbst­ge­recht­fer­tig­ten bedür­fen der Unge­recht­fer­tig­ten wie die Inqui­si­ti­on des Ket­zers und die Par­tei­kon­troll­kom­mis­si­on des Rene­ga­ten. Die Mei­nungs­füh­rer­schaft der Ber­li­ner Repu­blik aber kon­sti­tu­iert sich nahe­zu voll­stän­dig über den geschmäh­ten Rech­ten und das Gespenst des angeb­lich all­ge­gen­wär­ti­gen unter­grün­dig akti­ven Rechtsextremisten.

Die Mei­nungs­füh­rer­schaft der Ber­li­ner Repu­blik will gera­de kei­nen Dis­kurs mit Oppo­nie­ren­den, im Gegen­teil: Alle Oppo­si­ti­on gilt sogleich als rechts, wenn sie wirk­lich Oppo­si­ti­on ist. Der Herr­schafts­mei­nung liegt es fern, „Mei­nungs­frei­heit“ zu gewäh­ren, denn sie allein bezeich­net und regelt die Posi­tio­nen, die ver­tre­ten wer­den dürfen.

Nur wenn die herr­schaft­lich ver­an­schlag­ten Bedin­gun­gen erfüllt sind, dür­fen unun­ter­scheid­ba­re Argu­men­te ven­ti­liert wer­den. Unter­ein­an­der. Nach außen schließt man die Gemein­de der ein­zig guten Moral und Poli­tik ab. Nach außen schweigt man die Gegen­red­ner aus, die ein wie­der­zu­be­le­ben­der Dis­kurs gera­de bräuch­te; von ihnen läßt man sich nicht ankom­men, man ant­wor­tet auf deren Signa­le nicht, man läßt sie drau­ßen vor der Tür ste­hen wie in Franz Kaf­kas Para­bel „Vor dem Gesetz“.

Was geht noch? – Die Sezes­si­on im Wort­sin­ne. Nur bit­te unver­bockt und unver­stockt – und eben nicht im Bewußt­sein, das Allein­gül­ti­ge zu ver­tre­ten, son­dern viel­mehr im Sin­ne eines inne­ren Schu­lungs­we­ges im Abseits: pro­duk­tiv skep­tisch, selbst­kri­tisch, die Gedan­ken und Ent­wür­fe bestän­dig prü­fend, demü­tig blei­bend, anstatt selbst­ge­fäl­lig zu wer­den, gewis­ser­ma­ßen durch­aus einer äuße­ren Armut und inne­ren Aske­se fol­gend, da nichts ande­res bleibt und eben kei­ne öffent­li­chen Mit­tel für die eige­nen poli­ti­schen Zwe­cke ver­bra­ten wer­den kön­nen. – Klar­heit suchend!

Die Mei­nungs­füh­rer­schaft hin­ge­gen hat ein gan­zes Sys­tem von Ver­ei­nen und Ver­bän­den instal­liert, die mit ihren posi­ti­ven Titeln – „Demo­kra­tie leben!“ – zu mäch­ti­gen und ver­mö­gen­den Pro­pa­gan­da­be­hör­den hoch­sub­ven­tio­niert wur­den, denen sich links­grün-kor­rek­te Kar­rie­ris­ten anwan­zen kön­nen, um ein­träg­li­che Anstel­lungs­ver­hält­nis­se zu gewin­nen, von denen aus der Weg über­all­hin offen steht – in jene Offen­heit, die gemeint ist, also in die gedank­li­che Uni­for­mi­tät der Kolonne.

Exem­pla­risch: Mal wie­der woll­te mich eine Schu­le als Leh­rer ein­stel­len. Mal wie­der lehn­te der Schul­amts­lei­ter dies ab, selbst­ver­ständ­lich ohne es der Schu­le zu erläu­tern. Die jedoch durf­te mir nicht den wah­ren Grund schrei­ben, der dar­in besteht, daß ich als „rechts­ex­tre­mis­tisch“ gel­te und die Funk­tio­nä­re damit unbe­dingt Recht behal­ten wol­len; sie, die wacke­re und cha­rak­ter­ge­ra­de Lei­te­rin, wur­de gegen ihren Wil­len ver­an­laßt, mir ent­ge­gen allen Tat­sa­chen mit­zu­tei­len, daß mei­ne Bewer­bung nicht den Erfor­der­nis­sen der Stel­len­aus­schrei­bung ent­sprä­che. Das ist neu­er­dings die ste­reo­ty­pe Zurück­wei­sungs­for­mel des Schul­am­tes, nach­dem es frü­her sogleich panisch die Stel­len­aus­schrei­bun­gen schloss, wenn mein Name erschien.

Und weil die red­li­che Dame nicht for­mu­lie­ren woll­te, was so nicht der Wahr­heit ent­spricht, sand­te sie mir zwar das ihr auf­ge­nö­tig­te Schrei­ben, füg­te im Kuvert aber ihren eige­nen Kurz­brief hinzu:

Sehr geehr­ter Herr Bosselmann, es tut mir auf­rich­tig leid.

Das bei­lie­gen­de Schrei­ben ist uns offi­zi­ell zugegangen.

Es wur­de der Wort­laut des Absa­ge­schrei­bens an Sie vorgegeben.

Wir sind ver­pflich­tet, uns die­ser Anord­nung des Staat­li­chen Schul­amts zu beugen. Mit freund­li­chem Gruß.

Ers­tens: So fängt Cou­ra­ge an: Indem man die Wahr­heit sagt; zwei­tens: Wir müs­sen uns längst alle wie­der beu­gen. Ent­wi­ckeln wir den Mut, genau das nicht zu tun.