Davos und der Pandemie-Vertrag der WHO (1)

Ich habe zwar mei­nen Kopf (halb­wegs) aus dem Nebel der Infor­ma­ti­on und Des­in­for­ma­ti­on gezo­gen, aber ich sehe täg­lich die Schrift­zei­chen an der Wand. Ich muß nicht ein­mal die Arti­kel sel­ber lesen, die Schlag­zei­len der Kro­nen­zei­tung, Öster­reichs all­ge­gen­wär­ti­gem größ­tem Blatt, genü­gen. Sie wir­ken häu­fig wie eine Ein­stim­mung oder Kon­di­tio­nie­rung auf kom­men­de Dinge.

Kaum ein Tag ohne Kata­stro­phen­mel­dung: Putin wird “uns den Gas­hahn zudre­hen”, löst absicht­lich eine welt­wei­te “Hun­gers­not” aus und ris­kiert womög­lich einen Atom­krieg. “Mehr als die Hälf­te” der Öster­rei­cher kann auf­grund der lau­fen­den Infla­ti­on und der Teue­rung von Lebens­mit­teln, Strom, Gas und Mie­ten die “Kos­ten für täg­li­ches Leben kaum mehr stem­men”.

Der “Hor­ror-Lock­down in Chi­na” hat “star­ke Aus­wir­kun­gen auf die Welt­wirt­schaft”. Die “Hälf­te der Öster­rei­cher ist nicht aus­rei­chend gerüs­tet” für einen “Black­out”, der nur noch “eine Fra­ge der Zeit” sei. Zusätz­lich rollt eine neue Flücht­lings­wel­le her­an, grö­ßer als je zuvor Die Zahl “der welt­weit ver­trie­be­nen Men­schen” ist nach Anga­ben des UNHCR (UN-Hoch­ko­mis­sa­ri­at für Flücht­lin­ge) auf die Rekord­hö­he von über 100 Mil­lio­nen gestiegen.

Auch an letz­te­rem Anstieg soll Putin schuld sein. Den Aus­füh­run­gen des deut­schen Diplo­ma­ten Rüdi­ger von Fritsch fol­gend, sprach der Kurier, das zweit­größ­te Blatt Öster­reichs, von einer “hybri­den Kriegsführung”:

Der rus­si­sche Prä­si­dent Wla­di­mir Putin will nach Ansicht des ehe­ma­li­gen deut­schen Bot­schaf­ters in Russ­land gezielt Hun­ger­kri­sen im Nahen Osten und Afri­ka aus­lö­sen. Ziel sei es, Euro­pa durch mas­si­ve Flücht­lings­be­we­gun­gen zu desta­bi­li­sie­ren, sag­te der Diplo­mat Rüdi­ger von Fritsch dem “Tages­spie­gel” (Sonn­tag). “Putins Kal­kül” bestehe dar­in, dass nach dem Zusam­men­bruch der Getrei­de­lie­fe­run­gen die hun­gern­den Men­schen ver­su­chen wer­den, nach Euro­pa zu kommen. (…) Nach Anga­ben der deut­schen Bun­des­re­gie­rung blo­ckiert Russ­land in der Ukrai­ne die Aus­fuhr von 20 Mil­lio­nen Ton­nen Getrei­de vor allem nach Nord­afri­ka und Asi­en, ein Groß­teil davon im Hafen von Odessa.

Immer­hin sind wir heu­te im Gegen­satz zu 2015 so weit, daß ein “Heer­la­ger der Heiligen”-Szenario als Bedro­hung und nicht als bun­te “Berei­che­rung” für Euro­pa prä­sen­tiert wird. Des­sen Pfor­ten ste­hen nun weit offen. Es war aller­dings nicht Putin, der den Mas­sen aus der Drit­ten Welt den Weg geeb­net hat.

Erin­nern wir uns an den damals viel­dis­ku­tier­ten “Glo­ba­len Pakt für siche­re, geord­ne­te und regu­lä­re Migra­ti­on” (“Glo­bal Com­pact for Migra­ti­on”) der UNO vom Dezem­ber 2018. Es han­del­te sich dabei um ein Para­de­bei­spiel glo­ba­lis­ti­scher Poli­tik mit dem Ziel der Ero­si­on natio­nal­staat­li­cher Sou­ve­rä­ni­tät, ein Eli­ten­pro­jekt, das natür­lich zu einem gro­ßen Teil in Davos aus­ge­brü­tet wur­de. Kon­se­quent umge­setzt, wür­de es demo­gra­phisch den “Gro­ßen Aus­tausch” beschleu­ni­gen und auf lan­ge Sicht vollenden.

Nor­bert Hae­ring schrieb damals, die­se “För­de­rung inter­na­tio­na­ler Wan­de­rungs­be­we­gun­gen” gehe “unter ande­rem auf inten­si­ves Lob­by­ing der im Welt­wirt­schafts­fo­rum ver­sam­mel­ten inter­na­tio­na­len Groß­kon­zer­ne zurück, die hoch­mo­bi­le Arbeits­kräf­te sehr nütz­lich fin­den” (sie­he auch sei­ne Kom­men­ta­re hier und hier).

Ob der Import von “Arbeits­kräf­ten” wirk­lich das Ziel ist, erscheint heu­te ziem­lich frag­wür­dig. Wenn Mas­sen­ein­wan­de­rung nach Euro­pa – ob “wild” oder durch Pak­te “geord­net” – heu­te “Desta­bi­li­sie­rung” bedeu­tet, war das damals nicht anders.

Auch die eben­falls vom Welt­wirt­schafts­fo­rum vor­an­ge­trie­be­ne und welt­an­schau­lich “ver­wal­te­te” Pan­de­mie­po­li­tik hat zur sozia­len und wirt­schaft­li­chen Desta­bi­li­sie­rung sowie zur Schwä­chung der natio­nal­staat­li­chen Sou­ve­rä­ni­tät bei­getra­gen. Kei­nen ande­ren Effekt haben die selbst­mör­de­ri­schen wirt­schaft­li­chen Sank­tio­nen gegen Rußland.

All dies scheint sich zu einer ein­heit­li­chen Stra­te­gie des gezielt her­bei­ge­führ­ten Zusam­men­bruchs zu bün­deln. Die Eier müs­sen zer­schla­gen wer­den, um dar­aus ein Ome­lett zu kochen. Der Kopf des WEF, Klaus Schwab, hat es in Bezug auf die “Pan­de­mie” offen gesagt: Die Kri­se ist eine Chan­ce, tief­grei­fen­de poli­ti­sche, sozia­le, wirt­schaft­li­che und tech­no­lo­gi­sche Umwäl­zun­gen ein­zu­lei­ten, den “Gre­at Reset” mit einem neu­en “Gre­at Nar­ra­ti­ve”, natür­lich alles zum Woh­le der Menschheit.

Nun steht der nächs­te gro­ße glo­ba­lis­ti­sche Coup bevor, und wie­der ist das Netz­werk des WEF mit­samt den übli­chen Ver­däch­ti­gen (Bill & Melin­da Gates Foun­da­ti­on, Gavi, Open Socie­ty Foun­da­ti­ons…) maß­geb­lich an der Ein­fä­de­lung betei­ligt: Der bevor­ste­hen­de inter­na­tio­na­le Pan­de­mie-Ver­trag der WHO, über den die Kro­nen­zei­tung selbst­ver­ständ­lich nicht berichtet.

Das Vor­ha­ben ist schon lan­ge in der Mache. Charles Michel, Prä­si­dent des Euro­päi­schen Rats der EU, schlug bereits am 12. Novem­ber 2020 auf dem “Pari­ser Frie­dens­fo­rum” einen inter­na­tio­na­len Pan­de­mie-Ver­trag vor, mit dem Ziel “eine neue Welt nach Coro­na auf­zu­bau­en” (sie­he auch hier und hier).

Die­ses “Frie­dens­fo­rum” ist eine glo­ba­lis­ti­sche Orga­ni­sa­ti­on, die ihre eige­ne Auf­ga­be so erklärt:

Wir unter­stüt­zen, ver­bes­sern und ergän­zen mul­ti­la­te­ra­le Insti­tu­tio­nen. – Mul­ti­la­te­ra­le Orga­ni­sa­tio­nen mit uni­ver­sel­ler Mit­glied­schaft haben ein legi­ti­mes Man­dat für die Schaf­fung von Regeln und Mecha­nis­men zur Lösung trans­na­tio­na­ler Pro­ble­me. Wir sprin­gen ein, wenn die­se Insti­tu­tio­nen nicht han­deln kön­nen oder wenn die vor­ge­schla­ge­nen Lösun­gen unzu­rei­chend sind. Wir sind Mul­tista­ke­hol­der. – Wir för­dern hybri­de Koali­tio­nen, indem wir alte und neue Akteu­re der Glo­bal Gover­nan­ce zusam­men­brin­gen: Staa­ten und inter­na­tio­na­le Orga­ni­sa­tio­nen, aber auch Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tio­nen, Unter­neh­men, Stif­tun­gen, phil­an­thro­pi­sche Orga­ni­sa­tio­nen, Ent­wick­lungs­agen­tu­ren, reli­giö­se Grup­pen, Gewerk­schaf­ten, Think Tanks, Uni­ver­si­tä­ten und die Zivil­ge­sell­schaft insgesamt.

Die “Pro­ble­me”, die durch die­se wohl­wol­len­de Rie­sen­spin­ne “gelöst” wer­den sol­len, sind “Kli­ma­wan­del, Ter­ro­ris­mus, Migra­ti­on, Cyber­si­cher­heit”, die alle­samt “Gren­zen igno­rie­ren” und dar­um supra­na­tio­na­ler Ein­grif­fe bedür­fen. Sehr besorgt ist das “Frie­dens­fo­rum” auch über die man­geln­de Regu­la­ti­on des Inter­nets, ein “Dschun­gel, in dem Daten gehackt wer­den und Fake News ver­brei­tet werden.”

Haupt­spon­so­ren die­ser Orga­ni­sa­ti­on sind die EU-Kom­mis­si­on, Micro­soft, das Bera­tungs­un­ter­neh­men Bruns­wick und, gro­ße Über­ra­schung, die Open Socie­ty Foun­da­ti­ons von Soros.

Wei­te­re Spen­der sind die Gates Foun­da­ti­on, die Rocke­fel­ler Foun­da­ti­on, die Ford Foun­da­ti­on, You­tube und der Well­co­me Trust, einer der größ­ten und reichs­ten För­de­rer von “medi­zi­ni­scher For­schung”. Das sind auch die Haupt­geld­ge­ber der WHO und der Impfal­li­anz Gavi (sie­he hier­zu die­ses Video von Nor­bert Hae­ring, zwei­ter Teil hier, drit­ter Teil hier).

Die offi­zi­el­le Dar­stel­lung des Ver­trags-Pro­gramms kann man auf der Netz­sei­te des EU-Rats nach­le­sen (Fett­druck im Original):

Die COVI­D‑19-Pan­de­mie ist eine glo­ba­le Her­aus­for­de­rung. Kei­ne ein­zel­ne Regie­rung oder Orga­ni­sa­ti­on kann die Bedro­hung durch künf­ti­ge Pan­de­mien allei­ne bewältigen. Ein Über­ein­kom­men, eine Ver­ein­ba­rung oder ein ande­res inter­na­tio­na­les Instru­ment ist völ­ker­recht­lich rechts­ver­bind­lich. Ein Über­ein­kom­men zur Pan­de­mie­prä­ven­ti­on, ‑vor­sor­ge und ‑reak­ti­on unter dem Schirm der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on (WHO) wür­de es Län­dern auf der gan­zen Welt ermög­li­chen, ihre natio­na­len, regio­na­len und glo­ba­len Kapa­zi­tä­ten sowie ihre Wider­stands­fä­hig­keit gegen­über künf­ti­gen Pan­de­mien zu stärken. (…) Weder ein­zel­ne Regie­run­gen noch die Welt­ge­mein­schaft kön­nen Pan­de­mien voll­stän­dig ver­hin­dern. Die inter­na­tio­na­le Gemein­schaft muss jedoch noch viel bes­ser auf mög­li­che künf­ti­ge Pan­de­mien vor­be­rei­tet sein und wäh­rend des gesam­ten Erkennungs‑, Warn- und Reak­ti­ons­zy­klus noch koor­di­nier­ter han­deln. Mit dem Instru­ment wür­den die Zie­le und Grund­prin­zi­pi­en fest­ge­legt, um die not­wen­di­gen kol­lek­ti­ven Maß­nah­men zur Bekämp­fung von Pan­de­mien zu strukturieren.

Das wird gar­niert mit sei­fi­gen Pro­pa­gan­da­hül­sen in die­sem Stil:

Der Vor­schlag für ein inter­na­tio­na­les Instru­ment zur Pan­de­mie­prä­ven­ti­on, ‑vor­sor­ge und ‑reak­ti­on beruht auf dem Geist der kol­lek­ti­ven Soli­da­ri­tät, der in den Grund­sät­zen der Fair­ness, Inklu­si­vi­tät und Trans­pa­renz ver­an­kert ist.

Was hier unter “kol­lek­ti­ver Soli­da­ri­tät” ver­stan­den wird, haben wir in den letz­ten zwei Jah­ren zur Genü­ge ken­nen­ge­lernt: “Schüt­ze dich und dei­ne Mit­men­schen”, durch Impf­zwang, Mas­kenzwang, Test­zwang, Abstand­hal­ten und Zuhau­se­blei­ben. Der Rest, ” Fair­ness, Inklu­si­vi­tät und Trans­pa­renz” bedeu­tet rein gar nichts. Es ist blo­ßer Schlagwortdampf.

“Koor­di­nier­tes Han­deln” bedeu­tet die ver­trag­li­che Ver­pflich­tung, in einer bestimm­ten Wei­se zu han­deln. Län­der, die das nicht tun, müs­sen mit Sank­tio­nen rech­nen. Tritt der Ver­trag in Kraft, kann die WHO den Regie­run­gen der Unter­zeich­ner­staa­ten anord­nen, einen pan­de­mi­schen Aus­nah­me­zu­stand zu ver­hän­gen. Sie wäre damit der Schmitt’sche Sou­ve­rän, der ent­schei­det, wann die­ser Aus­nah­me­zu­stand vorliegt.

Die zu ergrei­fen­den Maß­nah­men wer­den eben­falls von der WHO bestimmt. Dann wird man sich nicht mehr wun­dern müs­sen, “war­um alle Staa­ten das­sel­be tun”, wie ein belieb­ter Ein­wand gegen die “Ver­schwö­rungs­theo­rie” lautete.

Eine weit­ge­hen­de Gleich­schal­tung der natio­na­len Gesund­heits­be­hör­den konn­te man bereits wäh­rend der Covid-“Pandemie” beob­ach­ten. Den­noch gin­gen etli­che Natio­nen Son­der­we­ge, am bekann­tes­ten Schwe­den. Das wür­de nun mit dem Pan­de­mie­ver­trag ein Ende haben. Alle müs­sen das­sel­be tun, wenn es die WHO als obers­te Auto­ri­tät verlangt.

Was steht nun kon­kret auf dem Spei­se­plan? Der aller­ers­te Punkt im Menu lau­tet bezeich­nen­der­wei­se “Über­wa­chung”:

Die Über­wa­chung von Risi­ken und ins­be­son­de­re der Wis­sens­aus­tausch über neue Infek­ti­ons­krank­hei­ten, die von Tie­ren auf den Men­schen über­tra­gen wer­den, sind für die Prä­ven­ti­on künf­ti­ger Pan­de­mien von ent­schei­den­der Bedeutung.

Dies durch könn­te etwa durch “erhöh­te Labor- und Über­wa­chungs­ka­pa­zi­tä­ten zur Ermitt­lung von Tier­seu­chen in allen Län­dern” erreicht wer­den, was wohl nichts ande­res heißt, als Mas­sen­tes­tun­gen nach bewähr­tem Mus­ter. Hin­zu könn­ten neue und raf­fi­nier­te­re Mit­tel und Metho­den des Gesundheits-“Monitoring” kommen.

Nächs­ter Punkt ist ein “bes­se­res Warnsystem”.

Die Ein­füh­rung von mehr Warn­stu­fen, die dem Aus­maß der Gesund­heits­be­dro­hun­gen ent­spre­chen, wür­de es ermög­li­chen, dass Bedro­hun­gen der öffent­li­chen Gesund­heit prä­zi­ser kom­mu­ni­ziert wer­den. Dies wür­de die Trans­pa­renz und Legi­ti­mi­tät restrik­ti­ver oder gesund­heits­be­zo­ge­ner Maß­nah­men erhöhen.

Wie schon bei Coro­na ein­ge­übt, könn­te man damit jede belie­bi­ge Krank­heit zur natio­na­len Bedro­hung auf­bla­sen, und der Bevöl­ke­rung die angeb­li­che Not­wen­dig­keit (“Legi­ti­mi­tät”) von Restrik­tio­nen (Grund­rechts­ein­schrän­kun­gen) ein­trich­tern. Ein sol­ches “Warn­sys­tem” müß­te daher eng mit einem Pro­pa­gan­da-Appa­rat ver­knüpft wer­den, der die angeb­li­che “Bedro­hung” auto­ri­ta­tiv kommuniziert.

Ist die Gefahr erkannt und die War­nung ven­ti­liert, sollen“bessere Reak­tio­nen” erfol­gen, unter anderem:

- Sicher­stel­lung von “glo­ba­len Lie­fer­ket­ten und Logis­tik­sys­te­men”: “Alle Län­der soll­ten einen unun­ter­bro­chen (sic) Zugang zu wesent­li­chen Gütern, Arz­nei­mit­teln und Aus­rüs­tun­gen von über­all auf der Welt haben”. Das wäre ein Fall für die “öffent­lich-pri­va­te Part­ner­schaft” zwi­schen Regie­run­gen und Phar­ma­rie­sen, um die Län­der mit Impf­stof­fen und Arz­nei­mit­teln zu flu­ten, deren Kon­sum der Bevöl­ke­rung mit gesetz­li­chen Mit­teln auf­ge­zwun­gen wird.

- “For­schung und Inno­va­ti­on” – Das wäre im wesent­li­chen eine Gleich­schal­tung und Indienst­nah­me der “Wis­sen­schafts­ge­mein­schaft”, wie es im Text genannt wird.

- “Bes­se­re Umset­zung” – Impli­ziert die Kon­trol­le über die “natio­na­len Gesund­heits­sys­te­me”, die dann auch kei­ne Son­der­we­ge mehr gehen können.

- “Wie­der­her­stel­lung des Ver­trau­ens in das inter­na­tio­na­le Gesund­heits­sys­tem” – Die For­mu­lie­rung impli­ziert, daß die­ses Ver­trau­en offen­bar ange­knackst ist. Die “Wie­der­her­stel­lung” ist Sache der Pro­pa­gan­da und Infor­ma­ti­ons­kon­trol­le, also der Unter­drü­ckung von Kri­tik und Zwei­feln am Sys­tem, nach Vor­ga­ben des Wahr­heits­mi­nis­te­ri­ums. Das Lied ken­nen wir inzwi­schen zur Genüge:

Falsch­in­for­ma­tio­nen unter­gra­ben das Ver­trau­en der Öffent­lich­keit und stel­len eine Bedro­hung für die Reak­tio­nen im Bereich der öffent­li­chen Gesund­heit dar. Um das Ver­trau­en der Bevöl­ke­rung zurück­zu­ge­win­nen, soll­ten kon­kre­te Maß­nah­men vor­ge­se­hen wer­den, mit denen der Fluss zuver­läs­si­ger und genau­er Infor­ma­tio­nen geför­dert und Falsch­in­for­ma­tio­nen welt­weit bekämpft wer­den sollen.

Schon im März 2021 wur­de eine gemein­sa­me Erklä­rung von Clau­de Michel und WHO-Gene­ral­di­rek­tor Ghe­breye­sus ver­öf­fent­licht, unter­zeich­net von mehr als zwan­zig Staats­chefs, dar­un­ter Ange­la Mer­kel, Emma­nu­el Macron, Boris John­son, Mario Draghi, Wolo­dym­yr Selens­kij, Erna Sol­berg und Pedro Sán­chez. Sie for­dern dar­in eine “glo­ba­le Füh­rung für ein glo­ba­les Gesund­heits­sys­tem” und den Auf­bau einer “soli­de­ren inter­na­tio­na­len Gesund­heits­ar­chi­tek­tur, die künf­ti­ge Genera­tio­nen schützt”.

Das kann man wohl als Ankün­di­gung lesen:

Es wird wei­te­re Pan­de­mien und ande­re schwe­re Gesund­heits­kri­sen geben. Kei­ne ein­zel­ne Regie­rung oder mul­ti­la­te­ra­le Agen­tur kann die­se Bedro­hung allei­ne bewäl­ti­gen. Die Fra­ge lau­tet nicht „ob“, son­dern „wann“. Gemein­sam müs­sen wir bes­ser dar­auf vor­be­rei­tet sein, in enger Abstim­mung Pan­de­mien vor­her­zu­se­hen, zu ver­hin­dern, zu erken­nen, zu bewer­ten und wirk­sam dar­auf zu reagie­ren. Die COVI­D‑19-Pan­de­mie hat uns scho­nungs­los und schmerz­haft vor Augen geführt, dass nie­mand sicher ist, bis alle sicher sind.

Die Behaup­tung, daß “nie­mand sicher ist, bis alle sicher sind” ist eine gigan­ti­sche, unver­schäm­te Lüge, die man völ­lig klar und ein­deu­tig wider­le­gen kann. Es han­delt sich um einen rei­nen Pro­pa­gan­daslo­gan, der die Gehir­ne bene­beln soll. Auf die­sem Niveau “argu­men­tie­ren” die Chefs der EU, der WHO und diver­ser Staa­ten, um ihre Agen­da durchzusetzen.

Der Pan­de­mie-Ver­trag soll­te jeden Rest­zwei­fel aus­räu­men, wel­che poli­ti­schen Zie­le die Pan­de­mie­po­li­tik anstrebt. Alles, was wir in den letz­ten zwei Jah­ren erlebt haben, käme dann bald in ver­schärf­ter und “opti­mier­ter” Form zurück. “Coro­na” wäre dem­ge­gen­über nur ein ers­ter, unvoll­kom­me­ner, expe­ri­men­tel­ler Test­lauf gewe­sen. Die nächs­te Run­de soll offen­bar “pro­fes­sio­nel­ler” ablaufen.

Das Auf­tre­ten neu­er glo­ba­ler Gesund­heits­be­dro­hun­gen ist damit zwangs­läu­fig vor­pro­gram­miert. Dank des “ver­bes­ser­ten” Warn­sys­tems wären sie leich­ter zu fin­den oder zu erzeu­gen als je zuvor. Man muß es nur sen­si­bel genug ein­stel­len, damit es schon bei Klei­nig­kei­ten Alarm schlägt und den ein­ge­üb­ten Panik­re­flex aus­übt. Neue Gefah­ren kön­nen im Labor erzeugt, her­beit­ge­tes­tet oder auch nur medi­al sug­ge­riert werden.

Irgend­wann wird es aus­rei­chen, dass eine (Welt-)Regierung ein­fach so beschließt, dass eine Gefahr vor­liegt, die es erlaubt, unso­li­da­ri­sche Men­schen, die den Restrik­tio­nen nicht gehor­chen oder die ein­fach nur “infi­ziert” sind, zu Tau­sen­den in eigens geschaf­fe­ne Lager zu ste­cken. So geschieht es gera­de in Chi­na, wo der Staat ver­sucht, ein mit­tel­mä­ßi­ges Erkäl­tungs­vi­rus durch eine völ­lig wahn­sin­ni­ge Null-Stra­te­gie zu bekämp­fen. Das Virus wird dadurch nicht ver­schwin­den, wohl aber wer­den neue, extre­me Unter­drü­ckungs- und Kon­troll­maß­nah­men ein­ge­übt und perfektioniert.

Der Pan­de­mie­ver­trag erscheint vor dem Hin­ter­grund, daß die Coro­na-Maß­nah­men welt­weit geschei­tert sind. Inzwi­schen berich­ten auch Main­stream­m­edi­en immer wie­der von der inzwi­schen erwie­sen gerin­gen Wir­kung der Lock­downs und der Mas­ken. Auch die mit viel Tamm-Tamm bewor­be­nen und mit immensem poli­ti­schen Druck durch­ge­setz­ten Mas­sen­imp­fun­gen haben nicht das ver­spro­che­ne und erwünsch­te Ergeb­nis gebracht. Statt­des­sen haben sie Mil­lio­nen Men­schen welt­weit gesund­heit­lich geschä­digt und ver­mut­lich zig­tau­sen­de getötet.

Unlängst gab bizar­r­er­wei­se sogar Bill Gates zu, dass die Ster­be­ra­ten von Covid ziem­lich nied­rig waren, und dass die Krank­heit vor allem die Älte­ren affi­ziert hat, ähn­lich der Grippe:

We didn’t under­stand that it’s a fair­ly low fata­li­ty rate & that it’s a dise­a­se main­ly in the elder­ly, kind of like flu is, alt­hough a bit dif­fe­rent than that.

Die Eli­ten wür­den die­ses Ver­sa­gen natür­lich nie zuge­ben; statt­des­sen hau­en sie mit dem Pan­de­mie­plan noch eins drauf, ähn­lich wie die Ant­wort auf das Schei­tern von Lock­downs noch stren­ge­re und noch häu­fi­ge­re Lock­downs waren. Ihr Plan scheint “mehr vom sel­ben” zu sein, nun aber noch gründ­li­cher, geschlos­se­ner und konsequenter.

An ihren Aus­sa­gen und Pro­gramm­schrif­ten kann man aller­dings erken­nen, dass sie am Virus selbst und an der “Gesund­heit” der Men­schen weit­aus weni­ger Inter­es­se haben, als an der Durch­set­zung ihrer poli­ti­schen, tech­no­lo­gi­schen, wirt­schaft­li­chen und trans­hu­ma­nis­ti­schen Programme.

Inso­fern kann es ihnen auch egal sein, wenn die “Maß­nah­men” (Imp­fun­gen, Mas­ken, Tests, Lock­downs, Grund­rech­te­ein­schrän­kun­gen…) nicht “wir­ken”. Es genügt ihnen, aus­rei­chend Men­schen vom Gegen­teil zu über­zeu­gen und zur Kon­for­mi­tät zu bewe­gen oder zu erpres­sen. Haupt­sa­che, ihr Levia­than wächst und wuchert unge­bremst wei­ter, bis er alle Din­ge ver­schlun­gen oder unter sei­ne Kon­trol­le gebracht hat.

Mehr im zwei­ten Teil.

Screen­shots: “WHO Pan­de­mic Trea­ty and the sta­te of emer­gen­cy as the new nor­mal (Part 1)”