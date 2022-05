Davos und der Pandemie-Vertrag der WHO (2)

Vor­her kann­ten nur weni­ge Men­schen sei­nen Namen. Sein flei­schi­ges, müdes Büro­kra­ten­ge­sicht hat Geor­ge Soros als per­so­na­li­sier­tes Gene­ral-Mem des Glo­ba­lis­mus abge­löst. Grund ist die pro­mi­nen­te Rol­le, die das World Eco­no­mic Forum in der ideo­lo­gi­schen Ver­wal­tung der “Coro­na-Pan­de­mie” ein­ge­nom­men hat.

Mit sei­nem star­ken deut­schen Akzent und sei­nem Äuße­ren, das an den glatz­köp­fi­gen James-Bond-Schur­ken Blo­feld erin­nert, wirkt der 84jährige Schwab wie ein Comics-Böse­wicht. Sein Schlag­wort vom “Gre­at Reset” hat die Chif­fre schlecht­hin für alle dys­to­pi­schen Ent­wick­lun­gen gelie­fert, die unter dem Schirm der Virus­ein­däm­mung in Gang gesetzt wurden.

In dem immer noch lesens­wer­ten Büch­lein “Neue Welt­ord­nung” – Zukunfts­plan oder Ver­schwö­rungs­theo­rie? von Man­fred Klei­ne-Hart­la­ge wird das Welt­wirt­schafts­fo­rum als Bei­spiel für eine glo­ba­lis­ti­sche Orga­ni­sa­ti­on oder Insti­tu­ti­on eben­so­we­nig erwähnt wie die WHO (wer hät­te 2011 gedacht, daß “Gesund­heit” ein­mal zum Vor­wand poli­ti­scher Macht­über­tra­gun­gen im gro­ßen Stil wer­den sollte?).

Leser von Samu­el Hun­ting­ton kann­ten frei­lich schon damals den Begriff des “Davos-Men­schen”. Er benennt die Ver­tre­ter einer ent­na­tio­na­li­sier­ten, glo­ba­len Super­klas­se, die aus der wirt­schaft­li­chen Glo­ba­li­sie­rung her­vor­ge­gan­gen ist und die eine Wahl­ver­wandt­schaft zum “mora­lis­ti­schen Trans­na­tio­na­lis­mus” der lin­ken Intel­li­genz pflegt. Die­se Ver­bin­dung nennt sich heu­te “Sta­ke­hol­der-Kapi­ta­lis­mus”, in dem Groß­kon­zer­ne die Rol­le von Welt­ver­bes­se­rern und gesell­schafts­po­li­ti­schen Wohl­tä­tern spie­len sollen.

Und Welt­ver­bes­se­rung soll laut Selbst­dar­stel­lung sei­ner Akteu­re der vor­ran­gi­ge Job des WEF sein. In sei­ner Eröff­nungs­re­de zum dies­jäh­ri­gen Davos-Tref­fen sag­te Schwab:

Die Zukunft pas­siert nicht ein­fach. Die Zukunft wird von uns gemacht! Von einer mäch­ti­gen Gemein­schaft, wie Sie hier in die­sem Raum. Wir haben die Mit­tel, um die Zustän­de auf der Welt zu ver­bes­sern. Dazu bedarf es jedoch zwei­er Vor­aus­set­zun­gen. Die ers­te ist, daß wir alle als Inter­es­sens­ver­tre­ter [Sta­ke­hol­der] grö­ße­rer Gemein­schaf­ten agie­ren, dass wir nicht unse­ren Eigen­in­ter­es­sen ver­fol­gen, son­dern der Gemein­schaft die­nen. Das nen­nen wir “Sta­ke­hol­der-Ver­ant­wort­lich­keit”. Und zwei­tens, dass wir zusam­men­ar­bei­ten. Und dar­um wer­den Sie im Lau­fe des Tref­fens vie­le gute Gele­gen­hei­ten fin­den, um sich in hand­lungs- und ergeb­nis­sori­en­tier­ten Initia­ti­ven zu enga­gie­ren, um Fort­schrit­te in Bezug auf bestimm­te The­men der glo­ba­len Agen­da zu erzielen.

Im Vor­feld der Kon­fe­renz hat­te Schwab offen­bar das Bedürf­nis, eini­ge Din­ge zu klä­ren. In einem Inter­view mit der NZZ vom 21. 5. spiel­te er den zu Unrecht von Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­kern ver­leum­de­ten, miß­ver­stan­de­nen und bedroh­ten Zukunftsvisionär:

NZZ: Das WEF war immer schon Ziel von Glo­ba­li­sie­rungs­kri­ti­kern. In den sozia­len Netz­wer­ken hat das noch­mals eine neue Dimen­si­on ange­nom­men und rich­tet sich auch gegen Sie per­sön­lich. Sie wer­den als Teil einer Welt­ver­schwö­rung gebrand­markt, das WEF als Hand­lan­ger einer Eli­te, die Men­schen mit einem «gre­at reset» unter­drü­cken und sie ihrer Frei­hei­ten berau­ben will. Schwab: Ich bin scho­ckiert. Ich habe ver­sucht, mit sol­chen Leu­ten zu reden. Aber lei­der hat sich gezeigt, dass das meist abso­lut sinn­los ist. Wenn jemand einer Ver­schwö­rungs­theo­rie ver­fal­len ist, dann hört er nicht mehr auf ratio­na­le Argu­men­te. In mei­nem Buch «The Gre­at Reset» habe ich die Mög­lich­kei­ten neu­er Tech­no­lo­gien dar­ge­stellt und spä­ter auf mög­li­che Schat­ten­sei­ten wie einen Über­wa­chungs­staat ver­wie­sen. Ich will Miss­brauch ja gera­de ver­hin­dern. Aber die Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker behaup­ten nur, Klaus Schwab sagt, dass etwas mög­lich sei, also befür­wor­tet er das. (.…) Ich habe Droh­schrei­ben erhal­ten, unser Haus wur­de foto­gra­fiert und das Bild ins Inter­net gestellt. Absur­de Din­ge wur­den behaup­tet, etwa: Ich befür­wor­te den berühm­ten Satz «Sie wer­den nichts besit­zen und glück­lich sein», den ich nie gesagt oder geschrie­ben habe. Das ist eine neue Dimension.

Aber Ret­tung naht in Gestalt der “Fak­ten­che­cker”:

Zum Glück gibt es immer mehr soge­nann­te Fak­ten-Che­cker, die von sich aus zei­gen, dass die bös­ar­ti­gen Unter­stel­lun­gen gegen mich schlicht falsch sind.

Wo soll man da anfan­gen mit dem “Fak­ten­che­cken”? Den Satz “Sie wer­den nichts besit­zen und glück­lich sein” hat der schwer scho­ckier­te Schwab viel­leicht selbst nicht gesagt, aber er stammt aus einem der berüch­ti­gen, mit Fahr­stuhl­mu­sik unter­leg­ten WEF-Vide­os, in denen bizar­re tech­no­lo­gi­sche Inter­ven­tio­nen als beglü­cken­de Zukunfts­aus­sich­ten prä­sen­tiert werden.

Auf­hor­chen läßt auch fol­gen­de Pas­sa­ge des Interviews:

Mich haben zwei Men­schen beson­ders geprägt, mit denen ich lang­jäh­ri­ge Ver­bin­dun­gen gepflegt habe. Der eine war Nel­son Man­de­la. Der ande­re Lee Kuan Yew, der ers­te Regie­rungs­chef von Sin­ga­pur. Die­ser erklär­te mir ein­mal sei­ne Sicht auf den Unter­schied zwi­schen dem Wes­ten und dem Osten: Der Wes­ten ist geprägt durch den Schutz des Ein­zel­nen vor Über­grif­fen durch das Kol­lek­tiv. Das hängt zusam­men mit der Geschich­te, der Fran­zö­si­schen Revolution. In Asi­en dage­gen, das immer schon dich­ter besie­delt war, ist es umge­kehrt: Hier geht es in der Poli­tik um den Schutz des Kol­lek­tivs vor dem Ein­zel­nen. Wir kön­nen nicht sagen, dass das eine rich­tig und das ande­re falsch ist. Die­sen Kon­flikt hat auch Covid zuta­ge geför­dert: Inwie­weit gelingt es uns, den Schutz, das Recht des Ein­zel­nen mit den Inter­es­sen des Kol­lek­tivs zu ver­ein­ba­ren? Das wird uns wei­ter­hin beschäftigen.

Eugyp­pi­us kommentiert:

Die­sen Ein­druck bekommt man auch bei der Lek­tü­re von The Gre­at Reset: Schwab hat ein deut­li­ches Inter­es­se an chi­ne­si­schen auto­ri­tä­ren Regie­rungs­an­sät­zen, aber sei­ne Äuße­run­gen dazu sind stets ver­streut und unsys­te­ma­tisch. Sei­ne gele­gent­li­che Sino­phi­lie mün­det nie­mals in umfas­sen­de­re Theo­rien oder Ideen über den Staat und die Auto­ri­tät von Insti­tu­tio­nen. Er ähnelt dar­in Gates, der iso­lier­te tech­no­lo­gi­sche Lösun­gen für Gesund­heits­pro­ble­me liebt, aber kei­ne umfas­sen­de­re Vor­stel­lung vom Zweck der Medi­zin hat, davon, was es eigent­lich bedeu­tet, gesund zu sein, oder auch davon, was wohl­tä­ti­ge Inter­ven­tio­nen in der Drit­ten Welt anrich­ten können.

Klei­ne-Hart­la­ge schrieb in “Neue Welt­ord­nung”, die glo­ba­lis­ti­sche Macht­po­li­tik basie­re auf der Auf­lö­sung von “Soli­dar­ge­mein­schaf­ten”: “intak­te Fami­li­en, intak­te Völ­ker, intak­te Religionsgemeinschaften”:

Wer buch­stäb­lich ewig herrr­schen will, darf die Gesell­schaft nicht ver­fes­ti­gen, er muß sie ver­flüs­si­gen; nicht kol­lek­ti­vie­ren, son­dern atomisieren.

Die­se Stra­te­gie scheint nun an ihr Ende gekom­men zu sein, zur glei­chen Zeit, in der ein epo­cha­ler “Deglobalisierungs”-Prozeß begon­nen zu haben scheint. Die Coro­na-Poli­tik hat zu einer Re-Kol­lek­ti­vi­sie­rung des Wes­tens geführt, zu einer Her­stel­lung von Soli­da­ri­tät “von oben” durch Angst­ma­che, poli­tisch-sozia­len Druck und ein mora­li­sches Sta­tus­sys­tem, das auf Gehor­sam­keit gegen­über den Pan­de­mie-Maß­nah­men beruht.

Das neue Lied heißt nun “Gemein­nutz geht vor Eigen­nutz”, und es sind gera­de die libe­ra­len Über- und Ober­west­ler, die es am lau­tes­ten anstim­men (hier etwa Alan Pose­ner).

Schwabs Behaup­tung, daß er “Miß­brauch ja gera­de ver­hin­dern” wol­le, klingt wenig glaub­wür­dig ange­sichts man­cher Aus­füh­run­gen sei­ner illus­tren Gäste.

Pfi­zer-Chef Albert Bour­la, des­sen Kon­zern dank der Wun­der der öffent­lich-pri­va­ten Part­ner­schaft ein Mil­li­ar­den­ge­schäft mit wir­kungs­ar­men und ris­kan­ten Impf­stof­fen gemacht hat, ant­wor­te­te auf die Fra­ge Schwabs “Wie vie­le Imp­fun­gen brau­chen wir in der Zukunft?”:

I think we will need vac­ci­na­ti­ons in the future. But I am also con­cer­ned that the com­pli­an­ce of the popu­la­ti­on with the recom­men­da­ti­ons of the experts will not be very high. More peop­le did the first dose, les­ser did the second and even les­ser will do the third and the fourth. For that rea­son we need to find a solu­ti­on that makes it easy for peop­le to get. And I think this solu­ti­on it is the num­ber one prio­ri­ty to have a vac­ci­ne that lasts a year. So once peop­le know it is for a year, they do it every autumn for example. Ich den­ke, daß wir in Zukunft Imp­fun­gen brau­chen wer­den. Aber ich bin auch besorgt, daß die Gefü­gig­keit [com­pli­an­ce] der Bevöl­ke­rung gegen­über den Emp­feh­lun­gen der Exper­ten nicht sehr groß sein wird. Mehr Men­schen haben die ers­te Dosis genom­men als die zwei­te, und noch weni­ger wer­den die drit­te und vier­te neh­men. Aus die­sem Grund müs­sen wir eine Lösung fin­den, die es den Men­schen leicht macht. Und ich den­ke, dass die­se Lösung in ers­ter Linie dar­in besteht, einen Impf­stoff zu haben, der ein Jahr lang wirkt. Wenn die Men­schen also wis­sen, dass die Imp­fung ein Jahr lang wirkt, kön­nen sie sich zum Bei­spiel jeden Herbst imp­fen lassen.

“Impro­ve com­pli­an­ce”, damit sei­ne Phar­ma­pro­duk­te flä­chen­de­ckend im Dau­er-Abo ver­teilt wer­den, ist Bour­la also ein sehr wich­ti­ges Anlie­gen. Bereits 2018, als man noch wenig auf die­se Din­ge und die­ses Per­so­nal ach­te­te, schwärm­te er von der Idee, Pil­len her­zu­stel­len mit

… einem bio­lo­gi­schen Chip, der in der Tablet­te ist, und wenn man die Tablet­te nimmt und sie löst sich im Magen auf, sen­det sie ein Signal, dass man die Tablet­te genom­men hat. Stel­len Sie die Impli­ka­tio­nen vor – Gefü­gig­keit, sodaß die Ver­si­che­run­gen wis­sen, daß die Pati­en­ten tat­säch­lich die Medi­ka­men­te genom­men haben, die sie neh­men sollen. It is basi­cal­ly a bio­lo­gi­cal chip that it is in the tablet and once you take the tablet, it dis­sol­ves into your sto­mach, sends a signal that you took the tablet. So ima­gi­ne the impli­ca­ti­ons of that, the com­pli­an­ce. The insuran­ce com­pa­ny to know that the medi­ci­nes that pati­ents should take, they take.

Die­ses älte­re Video wur­de auf dem You­tube-Kon­to des WEF unter dem Titel “Trans­forming Health in the Fourth Indus­tri­al Revo­lu­ti­on” hoch­ge­la­den. Die “Gesundheits”-Politik der Welt­ver­bes­se­rer steht im engen Zusam­men­hang mit ihrer trans­hu­ma­nis­ti­schen Agen­da (sie­he dazu die­ses Video von Nor­bert Häe­ring).

Ein ande­res Bei­spiel vom dies­jäh­ri­gen Tref­fen: J. Micha­el Evans, Prä­si­dent der chi­ne­si­schen Han­dels­platt­form Ali­b­a­ba Group, äußer­te die glor­rei­che Idee, wie man den Kli­ma­wan­del in Griff bekom­men könn­te – mit der indi­vi­du­el­len Ver­fol­gung des “Co2-Fuß­ab­drucks”:

We’­re deve­lo­ping through tech­no­lo­gy an abi­li­ty for con­su­mers to mea­su­re their own car­bon foot­print. Whe­re are they tra­ve­ling, how are they tra­ve­ling, what are they eating, what are they con­suming on the plat­form; we don’t have it ope­ra­tio­nal yet but this is some­thing that we are working on. Wir ent­wi­ckeln eine Tech­no­lo­gie, mit der die Ver­brau­cher ihren eige­nen CO2-Fuß­ab­druck mes­sen kön­nen. Wohin sie rei­sen, wie sie rei­sen, was sie essen, was sie auf der Platt­form kon­su­mie­ren; wir haben das noch nicht in Betrieb, aber wir arbei­ten daran.

Sieht man sich die Vide­os der Davos-Kon­fe­ren­zen an, so begeg­net einem eine selt­sa­me Mischung aus geschäf­ti­ger Bana­li­tät, Wich­tig­tue­rei, Lan­ge­wei­le und sinis­tren Anlie­gen, die sich in fort­schritt­lich-huma­nis­ti­sches Neu­sprech hül­len. Die Vor­tra­gen­den und Gesprächs­part­ner benut­zen ger­ne das Wort “wir”, aber als außen­ste­hen­der Nor­mal­ver­brau­cher und Zaun­gast wird einem bald klar, daß man damit nicht mit­ge­meint ist.

Der eng­li­sche Kom­men­ta­tor Mor­go­th hat dazu einen amü­san­ten Bei­trag geschrie­ben. Er wun­der­te sich über die schlech­te PR-Pfle­ge des WEF. Hier ein paar Zitate:

Das WEF ist “crin­ge” und Klaus Schwab ist ein Meme, ein buch­stäb­li­cher Bond-Böse­wicht, der sich unge­niert in der Öffent­lich­keit zeigt. (…) Wäh­rend ich die­se Zei­len schrei­be, ist das WEF 2022 in vol­lem Gan­ge, und ich habe gese­hen, wie gut geklei­de­te Eli­ten in Davos uns mit­tei­len, daß sie wie­der ein­mal die Rede­frei­heit neu über­den­ken wol­len. Ein ande­res Mit­glied der Eli­te­klas­se ver­kün­de­te dann selbst­ge­fäl­lig, daß die Ent­wick­lung von per­so­na­li­sier­ten Co2-Fuß­ab­druck-Tra­ckern in vol­lem Gan­ge sei, wäh­rend Klaus Blo­feld selbst stolz erklär­te, daß sie unse­re Zukunft bau­en wer­den, ob wir das nun wol­len oder nicht. Ganz zu schwei­gen von die­sem Kobold, der Men­schen hacken will. (…) Mein Tele­gram-Feed wird der­zeit von klei­nen Video­clips über­schwemmt, die extrem mäch­ti­ge Leu­te zei­gen, die bei­läu­fig und enthu­si­as­tisch schil­dern, wie das Ple­be­jer-Vieh in der Zukunft mas­sen­haft über­wacht, gechip­pt und einem sozia­len Kre­dit­sys­tem unter­wor­fen wird, wäh­rend es besitz­los, aber glück­lich ist. (…) Die Kam­pa­gne “Build Back Bet­ter” war ein wei­te­rer Fehl­schlag des Welt­wirt­schafts­fo­rums. Aus hei­te­rem Him­mel fin­gen plötz­lich alle Poli­ti­ker und Pro­mi­nen­ten an, den Satz bei jeder Gele­gen­heit unauf­hör­lich zu wie­der­ho­len. Ober­fläch­lich betrach­tet bot der BBB-Slo­gan den Mas­sen Hoff­nung auf eine bes­se­re Zukunft, wäh­rend sie mona­te­lang im Lock­down hock­ten und Net­flix schau­ten. In Wirk­lich­keit frag­ten sich vie­le, war­um sämt­li­che ihrer Füh­rer die­sen schwach­sin­ni­gen Spruch nach­plap­pern, der eher nach einem gegen­sei­ti­gen Geheim­code aus­sah statt einer Inspi­ra­ti­on für die Öffentlichkeit.

Die Fra­ge ist: War­um die­ses PR-Desas­ter? War­um die­se offe­ne Ver­ach­tung für die Mas­sen, ja für den Libe­ra­lis­mus selbst, den zu ver­tre­ten sie vor­ge­ben? Wer­den die Eli­ten schlecht bera­ten? Oder füh­len sie sich so mäch­tig, daß es ihnen inzwi­schen völ­lig egal ist, wie die Öffent­lich­keit über sie denkt, die ohne­hin nur zu einem rela­tiv klei­nen Teil an ihren Machen­schaf­ten inter­es­siert ist?

Mor­go­th denkt, daß Letz­te­res der Fall ist:

Unser ein­ge­fleisch­ter Libe­ra­lis­mus geht davon aus, daß die Mäch­ti­gen in irgend­ei­ner Wei­se rechen­schafts­pflich­tig gegen­über der brei­ten Öffent­lich­keit sind, daß sie sich um unse­re Anlie­gen küm­mern und unse­re Wün­sche respek­tie­ren soll­ten. Wenn die Mäch­ti­gen jedoch plötz­lich beschlie­ßen, daß die­se libe­ra­len Wer­te Relik­te einer ster­ben­den Welt sind, die ersetzt wer­den müs­sen, haben wir ernst­haf­te Pro­ble­me, weil dann auch kei­ne Lip­pen­be­kennt­nis­se mehr nötig sein werden.

Wie mäch­tig sind die­se Mäch­ti­gen aber wirk­lich noch? Wie weit kön­nen sie noch gehen in der Umset­zung ihrer Herr­schafts- und Welt­ver­bes­se­rungs­phan­ta­sien? Die­ser Kom­men­tar in der Welt­wo­che sug­ge­riert, daß in Davos nur ödes, irrele­van­tes Zeug gequatscht wird, die­ser Bericht von n‑tv behaup­tet, es herr­sche Rat­lo­sig­keit vor.

Ähn­lich die­ser Bericht der eng­li­schen Ver­si­on der Deut­schen Wel­le (DW). Der Kor­re­spon­dent Ben Faj­zu­l­lin konstatierte:

Das war ein völ­lig ande­res Davos als alle ande­ren, an denen ich bis­her teil­ge­nom­men habe. Jedes Jahr geht es um neue Part­ner­schaf­ten, Ver­su­che, daß die Glo­ba­li­sie­rung funk­tio­niert, trotz aller Kri­tik, daß nur die Rei­chen von ihr pro­fi­tie­ren… in die­sem Fall jedoch haben wir plötz­lich einen Punkt erreicht, an dem alles aus­ein­an­der­fällt. Es gab ein Gefühl der Dring­lich­keit wegen der Ukrai­ne, aber eben­so gera­de­zu Panik hin­ter den Kulis­sen. Ich wür­de nicht sagen, daß es um Ent­glo­ba­li­sie­rung ging, son­dern um einen Vor­stoß für eine nach­hal­ti­ge­re Glo­ba­li­sie­rung, um eine Risi­ko­min­de­rung für Lieferketten…

Der Plan der inter­na­tio­na­len Zusam­men­ar­beit für eine bes­se­re Glo­ba­li­sie­rung funk­tio­nie­re nicht mehr, vor allem, weil Chi­na und Russ­land poli­ti­sche und öko­no­mi­sche Eigen­we­ge gehen. Im Fall von Chi­na wir­ke sich auch der Nie­der­gang des Wirt­schafts­wachs­tums nega­tiv auf den Rest der Welt aus.

Auch Schwab ist der Ansicht, daß eine Zei­ten­wen­de bevor­steht. Eine wei­te­re Bemer­kung aus dem NZZ-Interview:

Ich glau­be, wir erle­ben tat­säch­lich gera­de Geschich­te an einem Wen­de­punkt. Wenn ich zurück­bli­cke, war das Ende des Zwei­ten Welt­kriegs ein Wen­de­punkt und damit ver­bun­den die Schaf­fung eines mul­ti­la­te­ra­len Sys­tems mit all sei­nen Orga­ni­sa­tio­nen. Ein zwei­ter Wen­de­punkt kam 1989 mit dem Fall der Mau­er. Nach 1945 haben wir ein glo­ba­les Sys­tem eta­bliert, das auf Regeln basiert. 1989 mein­ten wir dann, dass wir nicht nur die Regeln mit­ein­an­der tei­len, son­dern auch die Wer­te, die dahin­ter­ste­hen. Das war eine Illu­si­on. Jetzt sehen wir den Zer­fall unse­res glo­ba­len Wertesystems.

Allen hoch­tra­ben­den Plä­nen und Ver­spre­chun­gen (oder Dro­hun­gen) zum Trotz schei­nen die Davos-Men­schen an die Gren­zen ihrer Macht gesto­ßen zu sein. Kom­men­de kri­ti­sche Zuspit­zun­gen der Welt­la­ge könn­ten auch für sie äußerst unan­ge­nehm werden.

An ihren diver­sen Agen­den wer­den sie ver­mut­lich erst recht fest­hal­ten: In Zei­ten wirt­schaft­li­cher Not und sozia­ler Unru­he ist aus der Sicht der Mäch­ti­gen die Kon­trol­le der Bevöl­ke­rung von grö­ße­rer Bedeu­tung als je zuvor.

– – –

Mar­tin Licht­mesz hat zusam­men mit Mar­tin Sell­ner gera­de den Kapla­ken-Band Bevöl­ke­rungs­aus­tausch und Gre­at Reset ver­öf­fent­licht – hier ein­se­hen und bestel­len.