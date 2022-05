Deglobalisierung – das Ende der alten Ordnung?

Aktivismus, Kriegsberichterstattung, Konferenzen und die Arbeit an einem Buchprojekt banden in den letzten Wochen meine verfügbaren Zeit.

Vor allem mei­ne Aus­ein­an­der­set­zung mit der geo­po­li­ti­schen Lage hat mich davon über­zeugt, daß wir uns auf eine kri­sen­haf­te Ent­wick­lung und eine „mate­ri­el­le Lage­ver­schär­fung“ zubewegen.

Daß „die Kri­se kommt“, ist ein rech­ter All­ge­mein­platz. Mei­ne spä­te Erkennt­nis ist gleich­zei­tig ein Geständ­nis. In den vie­len Jah­ren, die ich mich in rech­ten Krei­sen bewe­ge, habe ich eine Aver­si­on gegen den rech­ten Kri­sen­kult ent­wi­ckelt. Seit­dem ich poli­tisch aktiv wur­de (und das liegt auch bei mir schon 18 Jah­re zurück) stand die „gro­ße Kri­se“ immer kurz bevor. Prep­per und Crash­pro­phe­ten gin­gen mir schon damals auf die Ner­ven. Ich gei­ßelt sie als unpo­li­ti­sche, bour­geoi­se Eskapisten.

Alle „Öko­no­men“ die mir vor­rech­ne­ten, das Fiat­geld­sys­tem müs­se auf­grund inne­rer Wider­sprü­che zusam­men­bre­chen, konn­te ich nur belä­cheln. Mei­ne Auf­fas­sung der Welt war nie öko­no­mis­tisch, son­dern poli­tisch. Wenn die­je­ni­gen, deren Schif­fe die Ver­sor­ungs­li­ni­en, deren Trup­pen die Res­sour­cen­quel­len, deren Geld die Pres­se und deren Pres­se die Demo­kra­tien kon­trol­lie­ren, kei­nen Kol­laps wol­len, wür­de er auch nicht eintreten.

Viel­mehr sah ich in die­ser ängst­li­chen Sehn­sucht nach dem gro­ßen Kol­laps – ähn­lich wie Sla­voj Zizek es den Hol­ly­wood-Apo­ka­lyp­se­fil­men attes­tier­te – eine Art revo­lu­tio­nä­re Trieb­ab­fuhr. Mir war klar: Das befürch­te­te und zugleich her­bei­ge­sehn­te Mad-Max Sze­na­rio wird nie­mals eintreten.

Auch Infla­ti­on und Coro­na­kri­se konn­ten mich nicht zum Kri­sen­kult bekeh­ren. Wir kön­nen weder Zeit­punkt, Aus­maß, noch Wahr­schein­lich­keit eines Kol­laps vor­her­sa­gen. Schein­bar „unaus­weich­li­che“ Kri­sen könn­ten auch ver­schleppt wer­den, bis eine neue poli­ti­sche oder tech­no­lo­gi­sche Lösung gefun­den ist.

Vor allem jedoch gilt: Die demo­gra­phi­sche Kri­se und die wirt­schaft­li­che Kri­se müs­sen nicht Hand in Hand gehen. Was, wenn das „unaus­weich­li­che Plat­zen der Wirt­schafts­bla­se“ erst dann ein­trä­te, wenn der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch irrever­si­bel abge­schlos­sen ist? Nein, in der rech­ten Stra­te­gie­bil­dung darf eine „ret­ten­de Kri­se“, die uns „magisch an die Macht spült“, kei­ne Rol­le spie­len. Auch ohne sie muß ein strin­gen­ter Weg zum Ziel gefun­den werden.

In einem mei­ner ers­ten Bei­trä­ge auf SiN plä­dier­te ich für eine „geis­ti­ge Ver­schär­fung“ durch Bewußt­s­eins­bil­dung und Akti­on, statt auf eine Lage­ver­schär­fung zu warten.

Die­se Abwehr­hal­tung gegen den anti­stra­te­gi­schen Kri­sen­kult fun­gier­te für mich aber teil­wei­se als Scheu­klap­pe für die Ver­än­de­rung der Lage. Es war nicht der Ukrai­ne­krieg, son­dern der mut­maß­li­che Grund des Ukrai­ne­kriegs, der mich „bekehr­te“ und nun zu der Pro­gno­se bringt: Der Zenit des Wohl­stands ist erreicht und wohl schon über­schrit­ten. Die nächs­ten Jahr­zehn­te brin­gen Ver­ar­mung, sozia­le Span­nun­gen, Cha­os und poli­ti­sche Umwälzungen.

Was ist der Knack­punkt, der einen erklär­ten Feind des Kri­sen­kults zu die­ser Aus­sa­ge bewegt?

Ich glau­be nach wie vor nicht an einen inhä­ren­ten Web­feh­ler des Geld­sys­tems, der „not­wen­dig“ zum tota­len Kol­laps führ­te. Eben­so­we­nig war ich der Ansicht, daß Coro­na und der Gre­at Reset zu mehr als einer geziel­ten und kon­trol­lier­ten Umwand­lung der Gesell­schaft, also dem Gegen­teil von Cha­os und ech­ter Kri­se füh­ren werden.

Die mas­si­ve Indus­tria­li­sie­rung, die hohe Pro­duk­ti­vi­tät, glo­ba­le wirt­schaft­li­che und kul­tu­rel­le Ver­flech­tung und Demi­li­ta­ri­sie­rung waren mei­ner Ansicht nach so stark, dass eine Ver­sor­gungs­kri­se immer nur lokal und tem­po­rär sein könn­te. Nun hat mich eine genaue­re Beschäf­ti­gung mit unse­rer Welt­ord­nung eines Bes­se­ren belehrt. Am Anfang stan­den die ers­ten Schüs­se im Ukrai­ne­krieg. Am Ende steht eine neue Per­spek­ti­ve auf die Chan­cen und Mög­lich­kei­ten einer rech­ten Wende.

Das Stich­wort lau­tet „Deglo­ba­li­sie­rung“, und der Grund dafür ist weder Putin, noch Coro­na, son­dern unter ande­rem Schie­fer. Ich will im Fol­gen­den eine geo­po­li­ti­sche The­se vor­stel­len, die nicht nur hoch­in­ter­es­sant ist, son­dern in mei­nen Augen täg­lich plau­si­bler wird. Trifft sie zu, hat das weit­rei­chen­de Konsequenzen.

Vie­le von uns betrach­ten es heu­te als selbst­ver­ständ­lich, daß ein Damp­fer von Mani­la bis Kopen­ha­gen, fast ohne Geleit­schutz und Wach­per­so­nal, Fracht im Wert von vie­len Mil­lio­nen Dol­lar trans­por­tie­ren kann. Das­sel­be gilt für einen LKW, der eine Ladung Kon­sum­gü­ter von Madrid bis Mos­kau fährt. Maxi­mal Geld­trans­por­te müs­sen noch vor Über­fäl­len geschützt und im Ara­bi­schen Meer soma­li­sche Pira­ten bekämpft wer­den. Wie im Her­zen der Pax Roma­na zeit­wei­se die Pira­ten die let­ze Erin­ne­rung an das „Poli­ti­sche“ waren, erin­nert auch in der glo­ba­len Pax Ame­ri­ca­na nur noch der Kri­mi­nel­le an die exis­ten­zi­el­le Gefahr, die frü­her von außen drohte.

Und genau das ist ein Axi­om der Deglo­ba­li­sie­rungs­the­se: der glo­ba­le Welt­han­del und damit der glo­ba­le Wohl­stand, die pla­ne­ta­re Arbeits­tei­lung, inter­na­tio­na­le Wert­schöp­fungs­ket­ten und die Spe­zia­li­sie­rung gan­zer Natio­nen, war und ist ohne die „frie­dens­stif­ten­de Rol­le“ der USA kaum denk­bar. Das ist eine bru­ta­le Wahr­heit der Geo­po­li­tik, die Euro­pa in sei­nem post­po­li­ti­schen Nach­kriegs-Nach­mit­tags­schläf­chen im Schat­ten der US-Rake­ten­schir­me ver­ges­sen hat.

Sicher­heit geht vor Wohl­stand. Mili­tär geht vor Wirt­schaft. Wenn der Nach­schub exis­ten­zi­el­ler Res­sour­cen von einer feind­li­chen Macht bedroht wird oder eine unge­si­cher­te Land­gren­ze jeder­zeit von frem­den Trup­pen über­schrit­ten wer­den könn­te, kann kein sou­ve­rä­ner Staat der Welt das igno­rie­ren. Da man die Moti­va­tio­nen ande­rer Staa­ten nie genau ken­nen oder vor­her­se­hen kann, ist die pure Mög­lich­keit bereits eine nicht zu tole­rie­ren­de Bedro­hung. Das ist das eher­ne Gesetz der Geopolitik.

Vor der wirt­schaft­li­chen Kal­ku­la­ti­on kommt daher die mili­tä­ri­sche Absi­che­rung. Der Öko­no­mis­mus, der West­eu­ro­pa nach dem 2. Wel­krieg erfaß­te, war nur mög­lich, weil die USA über die NATO unse­re Ver­tei­dungs­po­li­tik über­nah­men. Die mili­tä­risch kas­trier­ten „Exporteu­nu­chen“, allen vor­an Deutsch­land, rich­te­ten sich im US-Harem gemüt­lich ein. Län­der wie Chi­na und Impe­ri­en wie Ruß­land, die nicht Teil der Pax Ame­ri­ca­na waren, wur­den von uns wegen ihres Eta­tis­mus und ihrer „Auf­rüs­tung“ eben­so arro­gant gerügt wie der Glo­bocop selbst.

Die bla­sier­te Arro­ganz, mit der euro­päi­sche Phi­lo­so­phen und Frie­dens­a­pos­tel die „Ame­ri­ka­ni­schen Mili­tanz“ maß­re­gel­ten, ihren Armee­kult oder ihr man­gel­haf­tes Sozi­al­sys­tem kri­ti­sier­ten, gehört zu den erbärm­lichs­ten Dea­tils die­ses geschicht­li­chen Aus­nah­me­zu­stands. Die­se Mili­tanz und die ame­ri­ka­ni­schen Ver­tei­di­gungs­aus­ga­ben „sicher­ten“ näm­lich die apo­li­ti­sche Frie­dens­ord­nung Euro­pas. Sie ermög­lich­ten teil­wei­se die absur­den Sozi­al­ex­pe­ri­men­te, die Auf­blä­hung des Ver­wal­tungs­ap­pa­rats und Sozi­al­staats, die Ver­sor­gung von Mil­lio­nen wirt­schaft­lich nutz­lo­sen Migran­ten inklusive.

Nur weni­ge waren sich die­ser Tat­sa­che bewußt. Als Tran­s­ant­lan­ti­ker freun­de­ten sie sich mit der Rol­le des abge­rüs­te­ten Vasal­len an und küß­ten Ame­ri­ka die Stie­fel. Als patrio­ti­scher Euro­pä­er sin­nier­te man auf eine Aus­bruchs­mög­lich­keit aus der Pax Ame­ri­ca­na und soli­da­ri­sier­te sich mit den geo­po­li­ti­schen „Schur­ken­staa­ten“. Doch eine ent­schei­den­de Tat­sa­che blieb hier den meis­ten verborgen.

Was war der wah­re Grund der Ame­ri­ka­ni­schen Welt­herr­schaft? Die uni­po­la­re Welt­ord­nung, in der die „ein­zie Welt­macht“, den Glo­bus domi­niert, kam nicht von unge­fähr. Die Lage der Ame­ri­kas und die spe­zi­fi­sche Geo­gra­phie der USA sind ein geo­po­li­ti­scher Lot­to­sech­ser. Selbst eine Pio­nier­be­völ­ke­rung, die weni­ger talen­tiert und begabt gewe­sen wäre als die euro­päi­schen Emi­gran­ten, hät­te sich sehr dumm anstel­len müs­sen, um aus die­ser Aus­gangs­la­ge nicht zur Welt­macht zu wer­den. (In die­sem Video gehe ich auf die zahl­rei­chen Fak­to­ren ein, wel­che die USA zur „unwei­ger­li­chern Super­macht“ machten.)

Die glo­ba­le Inter­ven­ti­ons­po­li­tik der USA und die Eta­blie­rung des Welt­han­dels im Rah­men der Pax Ame­ri­ca­na war im wesent­li­chen ein Ergeb­nis des kal­ten Krie­ges. Es war eine „Bestechung“ der ande­ren Staa­ten durch die USA, die ihnen Han­del, Indus­tria­li­sie­rung und Auf­stieg erlaub­te, sofern sie mili­tä­risch bei der Umzin­ge­lung der Sowjet­uni­on mit­hal­fen. Nach dem Fall der UdSSR, im „uni­po­la­ren Moment“, war eine zeit­lang unklar, wie es wei­ter­ge­hen soll­te. Ideo­lo­gi­sche Nar­ra­ti­ve wie „making the world safe for demo­cra­cy“, der von der „Israel­lob­by“ (Mear­s­hei­mer) gewoll­te Krieg im Nahen Osten und die Siche­rung der Öllie­fe­run­gen aus der Regi­on waren eini­ge Grün­de für die Auf­recht­erhal­tung der glo­ba­len Ord­nung. Doch dann kam der Schiefer…

Mit der Ent­wick­lung neu­er Tech­no­lo­gien wur­den die USA über die letz­ten Jah­re zum Welt­füh­rer im „Fracking“, der Schie­feröl­ge­win­nung und somit zum Ener­gie­ex­por­teur. Ein gro­ßes Reser­voir an Schie­fer­öl wird den Bedarf der USA wohl in den nächs­ten Jahr­zehn­ten sichern. Laut der Rand Cor­po­ra­ti­on befin­den sich in der Green-River-For­ma­ti­on, die sich von Colo­ra­do, Utah bis Wyo­ming erstreckt, Ölvor­kom­men von 1,5 und 1,8 Tril­lio­nen Bar­rel. Davon sol­len rund 800 Mil­li­ar­den Bar­rel för­der­bar sein, das ist mehr als das Drei­fa­che der bekann­ten Ölre­ser­ven von Saudi-Arabien.

Auch wenn die Ener­gie­ef­fi­zi­enz und die öko­lo­gi­schen Pro­ble­me rund um Fracking Stoff für hei­ße Debat­ten sind, ist eine unleug­ba­re Kon­se­quenz, das die Abhän­gig­keit der USA von Ölim­por­ten dras­tisch sinkt. (Das The­ma des “Peak Oil” und die glo­ba­le Wachs­tums­kri­se ist nicht Gegen­stand des Arti­kels und wur­de von Jonas Schick mit grö­ße­rem Fach­wis­sen abgehandelt.)

Eini­ge Geo­stra­te­gen sehen im Auf­kom­men des Fracking ein wei­te­res Argu­ment gegen eine omni­prä­sen­te Wel­t­über­wa­chung durch die USA. Die Stim­men meh­ren sich, die es als Minus­ge­schäft sehen, wenn die USA die teu­re glo­ba­le Trup­pen­prä­senz auf­recht erhält und an den „hei­ßen“ Fla­schen­häl­sen der glo­ba­len Han­dels­rou­ten den Auf­se­her spielt. Eine der lau­tes­ten die­ser Stim­men gehör­te einem New Yor­ker mit einer auf­fal­len­den Fri­sur. Daß die USA vor allem in ihrer Rol­le in der NATO einen “bad deal” habe, war Kern­bot­schaft von Trumps antiglo­ba­lis­ti­scher Kampagne.

Die glo­ba­lis­ti­sche Welt­mis­si­on der USA wird von Lin­ken und seit Trump auch von rech­ten Popu­lis­ten im Inland eher abge­lehnt. Ein glo­ba­ler Böse­wicht für einen „hei­li­gen Krieg“ bie­tet sich nicht wirk­lich an. Die inne­re Ver­ar­mung und sozia­le Span­nun­gen machen teu­re, fer­ne Krie­ge immer unpo­pu­lä­rer. Auch wenn man den Fak­tor Fracking als Aus­lö­ser für die Deglo­ba­li­sie­rung bezwei­felt, gibt es vie­le ande­re Hin­wei­se, dass die Ära das omni­prä­sen­ten US-Glo­bocops zu Ende gehen könnte.

Zudem kön­nen die USA, wie man am Bei­spiel der Ukrai­ne sieht, in einer Stra­te­gie des „selec­ti­ve enga­ge­ment“ auch über einen Strom an Waf­fen und Infor­ma­tio­nen die poten­ti­el­le, geo­po­li­ti­sche Kon­kur­renz „con­tai­nen“. Es spricht viel dafür, daß die USA die Rol­le des glo­ba­len Hege­mons län­ger behal­ten kann. Das ist letzt­lich die Bot­schaft ame­ri­ka­ni­scher „Rea­lis­ten“ wie Mear­s­hei­mer, wenn sie die unglaub­li­che teu­re glo­ba­le Inter­ven­ti­ons- und Siche­rungs­po­li­tik auf­ge­ben und sich auf ein geziel­tes „Off­shore Balan­cing“ ver­le­gen wol­len: auf die Aus­la­ge­rung sta­bi­li­sie­ren­der Auf­trä­ge an regio­na­le, ver­bün­de­te Mäch­te also .

Tref­fen die­se Pro­gno­sen zu und zie­hen sich die USA aus der Rol­le des Glo­bocops zurück, um ihre eige­ne Nati­on zu reindus­tria­li­sie­ren, hät­te das tief­grei­fen­de Kon­se­quen­zen. Daß sofort über­all Dia­do­chen­kämp­fe los­bre­chen wür­den, wur­de vor dem Ukrai­ne­krieg noch für eine über­trie­be­ne The­se gehal­ten. Allein die Unsi­cher­heit, die es mit sich bräch­te, wenn in Zukunft eine Akti­on wie die Annek­ti­on Kuwaits durch Sad­dam Hus­sein oder die Kape­rung von Öltan­kern an der Stra­ße von Hor­muz kei­ne ame­ri­ka­ni­schen Straf­ex­pe­di­tio­nen nach sich zögen, hät­te Folgen.

Der Rück­zug Ame­ri­kas führt nicht direkt zu einer mul­ti­po­la­ren Welt. Noch lan­ge gibt es kei­nen Macht­pol, der auch nur annäh­rend an die „ein­zi­ge Super­macht“ her­an­kä­me. Die direk­ten Kon­se­quen­zen sind jedoch eine Deglo­ba­li­sie­rung und Ent­flech­tung inter­na­tio­na­ler Wertschöpfungsketten.

Regio­na­le Mäch­te, wel­che die Siche­rungs­rol­le der USA über­neh­men könn­ten, wer­den sich das teu­er bezah­len las­sen, was Trans­ak­ti­ons­kos­ten stei­gert. Das Risi­ko, das Kriege,Blockaden, Über­fäl­le und Beschlag­nah­mun­gen für inter­na­tio­na­le Han­dels­rou­ten dar­stel­len, wird Staa­ten und Impe­ri­en ver­an­las­sen, zur größt­mög­li­chen Aut­ar­kie zurückzukehren.

Sicher­heit geht immer vor Wohl­stand. Eine natio­na­le Spe­zia­li­sie­rung auf kom­ple­xe Tech­no­lo­gien ergibt in einem glo­ba­len Markt­platz Sinn, auf dem der Kauf­haus-Cop USA den Han­del kon­trol­liert. Wird der Welt­han­del aber unsi­cher und fra­gil (einen Aus­blick dar­auf gewährt uns der Wirt­schafts­krieg um Gas, Öl und Wei­zen), so muß jeder Staat sei­ne Grund­ver­sor­gung direkt sicher­stel­len. Der sichers­te Weg ist die ter­ri­to­ria­le Kon­trol­le von Acker­flä­chen und Roh­stoff­quel­len. Hat man die­se nicht im Staats­ge­biet, so bleibt nur die poli­ti­sche Domi­nie­rung, Erobe­rung und Kolo­nia­li­sie­rung ande­rer Län­der. Das war die trei­ben­de Kraft der impe­ria­len Handels‑, Kriegs- und Ener­gie­po­li­tik, die Nor­mal­fall der Welt­ge­schich­te darstellt.

Führt der Trend in die­se Rich­tung, ent­steht ein Wett­lauf um Res­sour­cen und Ener­gie­quel­len sowie ein mas­si­ver, welt­wei­ter Auf­rüs­tungs­schub. Dies wirkt ver­stär­kend auf die Ver­rin­ge­rung des glo­ba­len Han­dels. Wenn jeder Staat auf ein­mal sei­ne mili­tä­ri­sche Absi­che­rung, Nah­rungs- und Ener­gie­ver­sor­ung sicher­stel­len muß, bleibt wenig Bud­get für ideo­lo­gi­sche Geld­ver­schwen­dun­gen sowie für Brot und Spiele.

Die ver­füg­ba­ren Maß­zah­len der letz­ten Jah­re zei­gen klar einen Rück­gang (auf hohem Niveau) des glo­ba­len Han­dels, einen Trend zur Reindus­tria­li­sie­rung und (mit Aus­nah­me des nahen Ostens) einen Abbau von ame­ri­ka­ni­scher Trup­pen­prä­senz. Die Coro­na­po­li­tik und der Ukrai­ne­krieg könn­ten kei­ne kurz­fris­ti­gen Inte­re­fe­ren­zen im „Ende der Geschich­te“, son­dern Ver­stär­ker eines all­ge­mei­nen Trends zur Rück­kehr der Geschich­te sein.

Zu den genann­ten Fak­to­ren kom­men noch das glo­ba­le Aus­schei­den der Baby­boo­mer-Genera­ti­on aus dem Arbeits­markt, öko­lo­gi­sche Pro­ble­me und vie­le wei­te­re kri­sen­ver­stär­ken­de Phä­no­men. Kein Mensch kann in die­sen Zei­ten ver­läß­li­che, lang­fris­ti­ge Vor­aus­sa­gen machen.

Je mehr ich in die Mate­rie ein­tau­che, umso über­zeug­ter bin ich, daß die alte Ord­nung an ihr Ende kom­men wird und die Ära der Deglo­ba­li­sie­rung ansteht.

Die lang­fris­ti­gen Fol­gen davon kön­nen posi­tiv sein. Die Umbruchs­pha­se bringt unwei­ger­lich wirt­schaft­li­che Depres­si­on und einen erup­ti­ven Anstieg der Ein­wan­de­rung nach Euro­pa mit sich. Selbst­ver­ständ­lich ist es schwer, alle Fak­ten zu über­bli­cken und erst recht, Ent­wick­lun­gen zu extra­po­lie­ren. Zu den geäu­ßer­ten The­sen gibt es auch jeweils Gegen­the­sen, die eben­so eini­ge gute Argu­men­te auf ihrer Sei­te haben. Ent­schei­dend ist ers­tens die Fra­ge, ob die Welt­po­li­zei für den Anstieg des glo­ba­len Welt­han­dels aus­schlag­ge­bend war und ob, zwei­tens, die­se Pha­se aus unter­schied­li­chen Grün­den ihrem Ende zugeht.

Auf­grund die­ser Unsi­cher­hei­ten kann und darf eine poli­ti­sche Stra­te­gie nach wie vor nicht auf die Not­wen­dig­keit einer Kri­se bau­en. Auch ändert sie kei­nen Jota an der Leit­stra­te­gie der gewalt­frei­en, meta­po­li­ti­schen Recon­quis­ta. Jedoch stei­gert sie deren Erfolgs­wahr­schein­lich­kei­ten enorm. (Ich bin in die­ser Audio­ana­ly­se näher dar­auf eingegangen).

In deutsch­spra­chi­gen Län­dern fehlt auf­grund des anti­deut­schen Affekts der Sze­ne der­zeit jedes lin­ke Pro­test­po­ten­ti­al. Die in der „Flüch­l­tings“- und Coro­na­kri­se gewach­se­ne Wider­stands­be­we­gung, die in einer Kri­sen­pha­se explo­die­ren könn­te, ist offen, oder ten­den­zi­ell patrio­tisch, anti­li­be­ral und antiglobalistisch.

In die­sem her­vor­ra­gen­den Arti­kel in der Sezes­si­on wur­den bereits eini­ge rech­te For­de­run­gen, die auf die Deglo­ba­li­sie­rung reagie­ren, geäu­ßert. Sie alle sind mit dem mul­ti­kul­tu­rel­len Gesell­schafts­ex­pe­ri­ment unvereinbar.

Die „Spe­zia­li­sie­rung“ gan­zer Natio­nen, die tota­le mili­tä­ri­sche Abrüs­tung, die phy­si­sche und psy­chi­sche Zer­set­zung der Wehr­fä­hig­keit zusam­men mit der Auf­lö­sung des Staats­volks in eine mul­ti­kul­tu­rel­le Assem­bla­ge wür­den in einer Welt der Deglo­ba­li­sie­rung, Reindus­tria­li­sie­rung und Regio­na­li­sie­rung unter dem neu­en Regime der Knapp­heit und des Kriegs wei­chen müssen.

Ich bin über­zeugt davon, das ein Ende der Pax Ame­ri­ca­na ein Segen für Euro­pa und sei­ne Völ­ker wäre. Kei­ne Ära der Geschich­te, kei­ne frem­den Inva­sio­nen und Unter­drü­ckungs­re­gime haben dem Volk so gescha­det wie die­se ersti­cken­de, lee­re und lang­wei­li­ge Epo­che. Die­se Zeit, so scheint es, ist vorüber.“Es herrscht gro­ße Unord­nung unter dem Him­mel, die Lage ist aus­ge­zeich­net.“ (Mao Zedong)