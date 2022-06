Armut und Verengung

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

In jeder Hin­sicht: Finan­zi­ell der­ar­tig, daß es end­lich jeder bemerkt, sowohl der „Ver­brau­cher“ als auch der Staat, der wie­der­um von Volks-Ver­tre­tern und Funk­tio­nä­ren diri­giert wird, die sich aus sei­nem Rest­ver­mö­gen unver­dien­ter­wei­se luxu­ri­ös bedie­nen kön­nen. Für alle ande­re wird je nach Kal­kül kli­en­tel­po­li­tisch umverteilt.

Die eigent­li­che neue Armut ist aber weni­ger am Ver­lust von „Kauf­kraft“ abzu­le­sen, son­dern viel­mehr an der fort­schrei­ten­den Ver­ödung von Natur und Land­schaft, also am Arten­ster­ben und so am Schwund eins­ti­ger Leben­dig­keit rundum.

Radi­kal­re­ak­tio­när gedacht:

Wie reich erschien hin­ge­gen das Leben und Erle­ben auf einem mär­ki­schen Guts­dorf um 1900. Man war zwar weni­ger welt­läu­fig, aber das Dorf selbst war – eine Welt, wirt­schaft­lich, öko­lo­gisch, kul­tu­rell, reli­gi­ös. Und sen­su­ell dürf­te mehr und Viel­fäl­ti­ge­res zu ver­spü­ren und zu emp­fin­den gewe­sen sein als bei moder­nen „Events“, abge­se­hen davon, daß die Rei­se häu­fi­ger nach innen ging, als daß man sich in die Welt und an die Welt verlor.

Zurück ins Heute:

Poli­tisch zeigt sich die Ver­en­gung in der Redu­zie­rung eins­ti­ger Dis­kus­si­ons- auf eine nur­mehr selbst­re­fe­ren­ti­el­le Bekennt­nis­kul­tur. Wo einst lei­den­schaft­li­che Dis­kur­se geführt wur­den, blie­ben Beschwö­rungs­for­meln übrig.

Wenn sich etwa „Viel­falt“ bzw. „Diver­si­tät“ so ein­dring­lich beschwo­ren fin­den, ist dies gera­de ein Zei­chen dafür, daß es sie in der Poli­tik leben­dig so nicht mehr gibt. Per­ma­nen­tes Bezeich­nen und Benen­nen zeigt das Feh­len des Bezeich­ne­ten sicher an, min­des­tens den Schwund an Qua­li­tät. Wer­bung wirbt ja gleich­falls mit Attri­bu­ten, die sich am Bewor­be­nen nicht bestä­tigt finden.

Dies offen­bart eben­so der Dau­erge­brauch der immer glei­chen Agit­Prop- und Life­style-Begrif­fe: Tole­ranz, Respekt, Empa­thie, Authen­ti­zi­tät, Iden­ti­tät, auch Cou­ra­ge und neu­er­dings Resi­li­enz gehö­ren dazu – fort­lau­fend benannt, eigent­lich aber vermißt.

Die Seman­tik erscheint dabei ver­un­klart, selbst bei frü­her ker­ni­gen Begrif­fen – Bil­dung zum Bei­spiel. Eigent­lich wären die­se Pro­pa­gan­da-Wor­te bes­ser durch­weg apo­stro­phiert zu schreiben.

Wo alles lang­wei­lig fade wird, müs­sen die noch zum Mit­ma­chen Bestell­ten ihre Tris­tesse ganz auf­ge­dreht „total span­nend“ fin­den. Auch so eine Phra­se: „Das ist total span­nend!“ Man weiß sogleich, es ist – im Gegen­teil – öde; man soll es nur gefäl­ligst span­nend finden.

Je wei­ter Begriff­lich­kei­ten zu Slo­gans, zum blo­ßen „Wor­d­ing“ schrump­fen, um so weni­ger kön­nen oder wol­len sie etwas Sub­stan­ti­el­les bezeich­nen; viel­mehr sug­ge­rie­ren sie ein poli­ti­sches Als-ob:

Als ob noch von Demo­kra­tie die Rede sein könn­te, wenn nur gut die Hälf­te der dazu Berech­tig­ten an Wah­len teil­nimmt. Die nicht mehr mit­ma­chen, ent­zie­hen sich bewußt der Far­ce oder füh­ren eine weit­ge­hend apo­li­ti­sche Exis­tenz in der neu­en Nischen­ge­sell­schaft. Die in sich durch­aus niveau­voll sein kann. Und wirk­lich total spannend.

Gewis­ser­ma­ßen wer­den die Wor­te ähn­lich wie Din­ge durch fort­dau­ern­den Gebrauch abge­grif­fen, schä­big und schmud­de­lig. Man beginnt weg­zu­hö­ren, wenn von Demo­kra­tie, Welt­of­fen­heit und Viel­falt die Rede ist, hat man doch längst die Erfah­rung gemacht, daß ein selbst­re­fe­ren­ti­el­les Sys­tem die­ses Voka­bu­lar eben allein für die eige­ne Selbst­re­fe­renz nutzt und selbst kaum mehr weiß, was es damit zu for­mu­lie­ren versucht:

Im Bei­spiel:

„Schu­le gegen Ras­sis­mus – Schu­le mit Cou­ra­ge!“ – Selbst­ver­ständ­lich gibt es kei­ne Schu­le für Ras­sis­mus. Und ob jene, die pla­ka­tiv gegen ihn auf­zu­tre­ten meint, obwohl ja Anti-Ras­sis­mus imma­nen­ter Bil­dungs­be­stand­teil ist, nun tat­säch­lich zu ech­ter Cou­ra­ge erzieht und nicht doch eher zum tum­ben Nach­spre­chen von Gebo­ten, erscheint frag­lich. Und auch die Seman­tik von „Ras­sis­mus“ ist unklar, wenn etwa „Onkel Toms Hüt­te“ und die „Moh­ren-Apo­the­ke“ als ras­sis­tisch gelten.

Man kli­cke sich durch die zitier­te Web­site, lese auf­merk­sam und aus­dau­ernd alles und voll­zie­he die Bild­spra­che nach. Dann weiß man, wie es lau­fen soll. Und wie die Ber­li­ner Repu­blik sich selbst insze­niert. Die „urba­nen Milieus“ spre­chen das Souf­flier­te nach. Sie bil­den das Neu­bür­ger­tum, auf das sich die Hege­mo­nen der Mei­nungs­füh­rer­schaft stützen.

Je wei­ter ihre Poli­tik ideell ver­armt, um so auf­ge­reg­ter gebär­det sie sich, um so lau­ter tritt sie auf, was unfrei­wil­lig komisch wirkt – etwa wenn Figu­ren der Staats- und Par­tei­füh­run­gen bemüht sind, cha­ris­ma­tisch zu erschei­nen und „Stel­lung zu bezie­hen“. Wenn sie sich „cou­ra­giert“ auf­zu­bau­en ver­su­chen gegen neue Feind­bil­der – das „dre­cki­ge“ Koh­len­di­oxid, Putins „Ver­nich­tungs­krieg“ und vor allem die ver­fas­sungs­feind­li­che und ter­ro­ris­ti­sche „Gefahr von rechts“, jene Schi­mä­re, mit der der poli­tisch-ideo­lo­gi­sche Umbau der Gesell­schaft legi­ti­miert wird.

Dafür braucht es kei­nen Putsch, noch nicht mal eine Grund­ge­setz­än­de­rung. Prin­zi­pi­el­le poli­ti­sche Kurs­wech­sel voll­zie­hen sich durch­aus evo­lu­tio­när, nicht unbe­dingt revo­lu­tio­när, dafür aber mit durch­schla­gen­der Eigen­dy­na­mik. Hier­zu­lan­de bereits mit dem Ergeb­nis, daß die Gleich­schal­tung des Gedank­li­chen und Publi­zis­ti­schen spür­bar funk­tio­niert. Selbst die Bür­ger ver­in­ner­li­chen bereits wie­der offi­zi­el­le Sprach­re­ge­lun­gen, die sie nur im ver­traut Pri­va­ten noch über­schrei­ten. Wer die­sen Regeln nicht folgt, ist längst mit Sank­tio­nen, etwa einem De-fac­to-Berufs­ver­bot bedroht.

Einst offe­nen Gesell­schaf­ten kön­nen fata­ler­wei­se in vor­mund­schaft­li­che hin­über­wach­sen, gelingt es Kräf­ten, kul­tu­rell, also sozu­sa­gen im Über­bau­li­chen die Hege­mo­nie zu errin­gen. Es lie­ße sich beschrei­ben, wie das in der Ber­li­ner Repu­blik geschah. Unter ande­rem ver­lei­te­te ein jahr­zehn­te­lang sta­bi­ler Lebens­kom­fort bestimm­te Neu-Eli­ten zu der Annah­me, der gewohn­te Stan­dard wäre so sicher, daß nun der Mensch nur noch poli­tisch im Sin­ne bestimm­ter Idea­le erzo­gen wer­den müs­se und eine leben­di­ge Aus­ein­an­der­set­zung um Zie­le und Mit­tel sich nicht nur erüb­ri­ge, son­dern sogar schäd­lich wäre.

In Ergeb­nis ideo­lo­gi­scher Bevor­mun­dung füh­len sich mitt­ler­wei­le fast ein Drit­tel aller Deut­schen wie in einer Schein­de­mo­kra­tie. Dies ergab eine Umfra­ge des Allens­bach-Insti­tuts, deren Ergeb­nis­se als „erschüt­ternd“ emp­fun­den wurden.

Wenn ins­be­son­de­re die Stö­rungs­mel­der „Gesicht zei­gen“, sys­tem­kon­form angepaßt, ist das eben gera­de kein Zei­chen für Cou­ra­ge, inso­fern die­se „Stö­rungs­mel­der“ im Sin­ne einer Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on des Staa­tes agie­ren, inspi­riert und pro­te­giert vom Appa­rat und dem ihm nach­ge­ord­ne­ten und aus Steu­er­mit­teln finan­zier­ten Behör­den und Stiftungen.

Das Pro­gramm sol­cher „Initia­ti­ven“ wird von Auto­ri­tä­ten ver­ord­net und in Schu­len über „Pro­jekt­ar­beit“ zum Erzie­hungs­be­stand­teil eines neu­en Staats­bür­ger­kun­de­un­ter­richts. Ein Blick ins Impres­sum offen­bart schnell, wer lenkt und lei­tet – meist direkt Exe­ku­tiv­or­ga­ne, also Minis­te­ri­en oder die von ihnen gespon­ne­nen Netz­wer­ke, bei­spiels­wei­se unterm Dach der Bun­des­zen­tra­le und der Lan­des­zen­tra­len für poli­ti­sche Bil­dung. Für nach­wach­sen­de und abge­half­ter­te Kader gibt’s da fes­te Ver­sor­gungs­stel­len. Stets fra­ge man seman­tisch: Was genau ist bei­spiels­wei­se mit einer bun­ten und offe­ne Gesell­schaft gemeint?

Mag sein, die Pose, die Auf­füh­rung, die „Per­for­mance“ und die „Prä­sen­ta­ti­on“ waren schon immer wich­ti­ger als die Tat; jetzt aber blieb allein die Show übrig und gilt für sich schon als „ziel­füh­rend“. Funk­tio­niert etwas nicht, heißt es sogleich, man hät­te es noch nicht rich­tig zu ver­mit­teln ver­stan­den, nicht „nie­der­schwel­lig“ genug, also vor­zugs­wei­se in „leich­ter Spra­che“.

Zurück zur Verarmung:

Die gan­ze Welt wird enger. Welch eine Fül­le schien sich einem noch in den Sech­zi­gern und Sieb­zi­gern zu bie­ten, blick­te man als Kind gedan­ken­ver­lo­ren in den Atlas. Alles Fer­ne wun­der­voll – gera­de weil es nicht umstands­frei zu errei­chen schien. Man schrieb noch Luft­post­brie­fe auf sei­den­leich­tem Papier …

Aber eine Whats­App-Mes­sa­ge fliegt schnel­ler, nicht nur weil sie meist nich­tig ist. Und die Anti­po­den dürf­te man mit Bil­lig­flie­gern flott errei­chen, abge­se­hen davon, daß es im Super­markt ganz selbst­ver­ständ­lich alles von sonst­wo gibt, klar, auch fri­sche Kiwis und pin­ke Äpfel aus Neuseeland.

Daß wir die Welt leer­fres­sen und ver­brau­chen dür­fen wie ein Super­markt-Regal, avan­cier­te zum aller­ers­ten Men­schen­recht, so wie sich der eins­ti­ge Bür­ger heu­te pri­mär als Ver­brau­cher ver­steht. Von den Links­öko­lo­gen wird ver­hei­ßen, der Glo­bal­ver­brauch wäre wei­ter­hin garan­tiert, wenn man nur auf tech­nisch-inno­va­ti­ve Wei­se die Pro­duk­ti­on und Ver­tei­lung neu rege­le. Neu und gerecht, was bedeu­tet: Für jeden noch mehr, nur jetzt unter ethi­schen Labeln.

Ver­bo­ten ist wei­ter­hin nur eines – die Ein­schrän­kung. Denn wer sich – zumal aus mora­li­schen, reli­giö­sen oder ein­fach ver­nünf­ti­gen Grün­den – ein­schränkt, also der grund­le­gen­den Tugend des Maß­hal­tens folgt, der ver­sün­digt sich am wesent­lichs­ten Glau­bens­be­kennt­nis zur Tri­ni­tät von Pro­duk­ti­on, Ver­brauch und Wachstum.

Auch grün soll die Mensch­heit auf Wachs­tums­kurs blei­ben, dies sogar for­ciert – nur eben nicht mehr durch böse „fos­si­le“ Ener­gie­trä­ger abge­si­chert, son­dern etwa durch „grü­nen“ Was­ser­stoff und „sau­be­re“ Antrie­be. Dies, wird ver­kün­det, kön­ne man regeln, wachs­tums­ori­en­tiert, klar: Die Bevöl­ke­rung möge wei­ter wach­sen, auf daß noch mehr Mil­li­ar­den in den Genuß der Welt kämen, und die Pro­duk­ti­ons­gü­ter in mil­li­ar­den­fa­cher Ton­na­ge auf inno­va­ti­ve Wei­se mit­wach­sen. Alles end­lich „fair tra­de“, alles „Bio“, alles mit Ethik-Siegel.

Der Krieg gegen den ver­meint­li­chen Unmen­schen Putin wird auch ver­stan­den als der Kampf der öko­lo­gisch ori­en­tier­ten Demo­kra­ten und inno­va­tiv-krea­ti­ven Men­schen­ret­ter gegen das fos­si­le Gaz­prom-Mons­ter, das die Welt an „Kli­ma­ga­sen“ zu ersti­cken droht und der Smart­heit neu­er Mensch­lich­keit so bru­tal wie plump­blö­de entgegensteht.

Läuft erst alles nach den Maß­ga­ben des neu­öko­lo­gisch, neu­li­be­ra­len und neu­lin­ken Wes­tens, dann, so die Ver­hei­ßung, wer­den wir alle geret­tet sein, ohne uns irgend­wie ein­schrän­ken zu müs­sen. Nur bit­te das nicht – kein Maß­hal­ten, kei­ne Ein­schrän­kung, son­dern dyna­mi­sier­tes grü­nes Wachstum.

Aber alles, was der Mensch aus­löst, ob fos­sil oder grün, zei­tigt unwei­ger­lich Fol­gen, da der Mensch auf der Welt eben kei­ne blei­ben­de Stadt hat. Für die ihn zeit­wei­se ber­gen­de Kunst­welt, in der er allein lebens­fä­hig ist, muß er die Natur tech­no­lo­gisch ver­brau­chen und wird an ihr zwangs­läu­fig schuldig.

Das war sei­ne Erb­sün­de als fos­si­ler Mensch, das wird sie blei­ben, wenn er rund­um grün all sei­ne Bedürf­nis­se mit grü­nem Was­ser­stoff, Wär­me­pum­pen und Solar­zel­len zu befrie­di­gen ver­steht. Aus sei­ner Son­der­rol­le in und gegen­über der Natur kommt er nicht heru­as. Nicht als der ers­te Adam, der er blieb und als der er den zwei­ten Adam ans Kreuz schlug, weil ihm des­sen Auf­for­de­rung zur Umkehr nicht paßte.

Wei­ter­hin ist der Mensch erlö­sungs­be­dürf­tig unter­wegs und hat alles an sich Gute ins Tran­szen­den­te gehoben. –

Nur pre­digt die Poli­tik ihm mehr denn je eine Erlö­sung, die es so nicht geben kann: Sich zur Befrie­di­gung längst maß­lo­ser Bedürf­nis­se legi­ti­miert fin­den und dafür das gro­ße Tech­nik-Besteck benut­zen, neben­bei doch noch die Welt ret­ten und wäh­rend­des­sen die anthro­po­lo­gi­sche Unwucht har­mo­ni­sie­ren, das funk­tio­niert nicht. Wir unter­mi­nie­ren per­spek­ti­visch unse­re natür­li­che Lebens­grund­la­ge, die sich erst wie­der rege­ne­riert, wenn wir, der Sün­den­fall, getilgt sein werden.

Aber kei­ne Sor­ge, bis dahin geht es für Wohl­ha­ben­de wei­ter wie bis­her – erst Teil­ha­be am Super-Markt, von dort dann, gut „ein­ge­stellt“, in den medi­zi­nisch-phar­ma­ko­lo­gi­schen Kom­plex, der das Stoff­wech­seln noch ver­län­gert, bis die Maschi­nen abge­stellt werden.

Wem das zu bit­ter ist:

Man soll­te dar­an nicht ver­zwei­feln, denn man kann nicht aus sei­ner Haut, also nicht aus sei­ner Art, aber: Man kann es als Pro­blem auf­ge­faßt wis­sen und die Ursa­chen der Welt­ver­ar­mung durch Über­ver­brauch kennen.

Wenn die „Gre­at Acce­le­ra­ti­on“ zwei­fels­oh­ne das Pro­blem ist, dann sehe man sich ver­glei­chend die Zeit davor an. Das mär­ki­sche Guts­dorf um 1900 … – Alles hat sei­nen Preis. Nicht immer ist der mit Geld zu mes­sen, oft eher mit Verlust.

Es gibt kein Zurück? – Nein. Genau das ist das Problem.