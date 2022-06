Faktenlage (15): Die AfD vor dem Parteitag

Redaktionelle Vorbemerkung: Daniel Fiß wird am kommenden Montag, also am Tag nach dem dreitägigen Bundesparteitags der AfD, in Berlin vortragen.

Wie ist die Lage und Zukunft der AfD vor dem Hin­ter­grund ihrer bis­he­ri­gen Par­tei­ent­wick­lung zu betrach­ten? In der AfD dürf­ten der­zeit die Tele­fo­ne und Chat­grup­pen heiß lau­fen. Viel wird über Per­so­na­li­en, Mehr­hei­ten, Lis­ten und Schieds­ge­richts­ur­tei­le debat­tiert und gestrit­ten. Inzwi­schen haben die Dele­gier­ten ein recht umfang­rei­ches Vor­ab­an­ge­bot von ambi­tio­nier­ten Par­tei­ka­dern, die inner­halb der kom­men­den zwei Jah­re die AfD füh­ren werden.

Der kom­men­de Bun­des­vor­stand wird dann unter ande­rem noch in die­sem Jahr die nie­der­säch­si­sche Land­tags­wahl mit­ver­ant­wor­ten und ab dem kom­men­den Jahr min­des­tens drei wei­te­rer Land­tags­wah­len in West­deutsch­land, die Euro­pa­wah­len 2024, zehn Kom­mu­nal­wah­len und ver­mut­lich auch die Wei­chen für drei ent­schei­den­de Ost-Wah­len in Sach­sen, Bran­den­burg und Thü­rin­gen stellen.

Man­che Mit­glie­der sehen die­sen Par­tei­tag in sei­ner his­to­ri­schen Bedeu­tung ähn­lich rich­tungs­wei­send, wie jenen 2015, als der Mit­grün­der und dama­li­ge Vor­sit­zen­de Bernd Lucke abge­wählt wur­de. Ob der­ar­ti­ge Abso­lu­tio­nen und zwang­haf­te Schick­sals­an­leh­nun­gen wei­ter­hel­fen, müs­sen ande­re beur­tei­len. Wir wol­len an die­ser Stel­le ledig­lich einen gene­rel­len Lage­über­blick und Aus­blick geben.

Die säch­si­schen Kom­mu­nal­wah­len am letz­ten Sonn­tag haben gezeigt, dass die aktu­el­le Kri­se der AfD ein Phä­no­men der Gesamt­par­tei ist. Auch wenn die Wäh­ler­ge­set­ze (nied­ri­ge Wahl­be­tei­li­gung, stär­ke­rer Kan­di­da­ten­fak­tor, regio­na­le Spe­zi­fi­ka) auf der Kom­mu­nal­ebe­ne anders funk­tio­nie­ren als bei Land­tags- oder Bun­des­tags­wah­len, so kann nicht dar­über hin­weg­ge­täuscht wer­den, dass im Ver­gleich zu den letz­ten Wah­len in Sach­sen, die AfD in den Land­krei­sen teil­wei­se über die Hälf­te ihrer Wäh­ler ver­liert, obwohl die Wahl­be­tei­li­gung selbst nicht über die Hälf­te ein­ge­bro­chen ist.

Sach­sen gilt in der AfD noch immer als Erfolgs­la­bo­ra­to­ri­um der Par­tei, wel­ches auch als Blau­pau­se für den Rest der Repu­blik die­nen sollte.

Die star­ken Ergeb­nis­se bei den letz­ten Wah­len drän­gen auch mit­tel­fris­ti­ge Fra­ge­stel­lun­gen von real­po­li­ti­schen Gestal­tungs­mög­lich­kei­ten auf. Ein Ergeb­nis bei der kom­men­den Land­tags­wahl 2024, wel­ches unge­fähr an das Niveau und die Kon­stel­la­ti­on der Stim­men­ver­tei­lung von der Bun­des­tags­wahl 2021 anknüpft, wür­de in Sach­sen sowohl der CDU und SPD ernst­haf­te Schwie­rig­kei­ten bei der Regie­rungs­bil­dung bereiten.

Für eine soli­de­re Aus­gangs­po­si­ti­on, stär­ke­re Ver­wur­ze­lung und grund­sätz­li­che poli­ti­sche Druck­erhö­hung im Frei­staat, wäre ein Aus­ru­fe­zei­chen bei den säch­si­schen Kom­mu­nal­wah­len durch­aus von Bedeu­tung gewe­sen. Nun gilt es genau zu ana­ly­sie­ren, in die Wahl­krei­se zu schau­en, Wäh­ler­ab­wan­de­rungs­be­we­gun­gen zu iden­ti­fi­zie­ren und die Wahr­neh­mungs­ef­fek­ti­vi­tät der eige­nen Kam­pa­gnen zu evaluieren.

Auf Bun­des­ebe­ne hört man aus vie­len Lagern blu­mi­ge Wor­te von der Besin­nung der AfD auf die eige­nen Kern­kom­pe­ten­zen und das eige­ne Grund­satz­pro­gramm, des­sen Ver­mitt­lung je nach Lager­sym­pa­thie grund­sätz­li­cher und kon­se­quen­ter oder sen­si­bler und anschluss­fä­hi­ger kom­mu­ni­ziert wer­den müs­se. Die Wäh­ler wer­den in die­sem Den­ken zum ratio­na­len Sub­jekt, wel­ches im rich­ti­gen Momen­tum auf die rich­ti­gen Inhal­te stößt und zu Ein­sich­ten der fak­ti­schen Wahr­heit kommt.

Was folgt sind die gro­ßen Luft­schlös­ser, die man­che Funk­tio­nä­re aus­ma­len, von Stim­men­po­ten­tia­len um die 25–30%, die aktu­ell nur auf­grund des Öffent­lich­keits­auf­tritts und der media­len Wahr­neh­mung nicht akti­viert wer­den können.

Die­ses Den­ken ist jedoch auch mit einer Erkennt­nis­lü­cke ver­knüpft, die die fest­ge­füg­ten und milieu­spe­zi­fi­schen Struk­tu­ren des deut­schen Par­tei­en­sys­tems igno­riert. Die AfD hat ihre Rol­le und his­to­ri­sche Iden­ti­tät inner­halb des bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Par­tei­en­sys­tems noch nicht abschlie­ßend gefunden.

Die einen sehen die AfD als Lücken­fül­ler eines Bür­ger­blocks, der Uni­on und FDP als vor­ma­li­ge Reprä­sen­ta­ti­ons­kraft des kon­ser­va­ti­ven Bür­ger­tums ablöst. Ande­re sehen in der AfD-Wäh­ler­zu­sam­men­set­zung wie­der­um das Auf­tre­ten einer neu­en Klas­sen­fra­ge, in der die öko­no­mi­schen Zuspit­zun­gen und Trans­for­ma­tio­nen der Glo­ba­li­sie­rung auch in einem deut­schen Momen­tum des Rechts­po­pu­lis­mus mün­den. Der Blick auf die Stu­di­en­la­ge zur AfD-Wäh­ler­struk­tur und Poten­tia­le ver­deut­licht zumin­dest eine inho­mo­ge­ne Iden­ti­tät der Par­tei, in der bei­de Pole aufeinandertreffen.

Unpro­ble­ma­tisch ist die­se Milieu­dif­fe­ren­zie­rung im Hin­blick auf ihre kul­tu­rel­len Wer­te­mus­ter und ihre poli­tisch-emo­tio­na­le Ver­fas­sung. Der AfD fiel es leicht im Zuge der Euro- und Migra­ti­ons­kri­se ein ska­lie­rungs­fä­hi­ges Wäh­ler­po­ten­ti­al zu mobi­li­sie­ren, wel­ches die Par­tei in alle deut­schen Lan­des­par­la­men­te und den Deut­schen Bun­des­tag trug. Es waren die Unzu­frie­den­heit, der Ver­druß und auch die Wut, die als ver­bin­den­de Klam­mer und lager­über­grei­fend in ver­schie­de­ne sozia­le Milieus aus­strahl­te und die AfD erfolg­reich machte.

Seit zwei Jah­ren scheint die­ses Poten­ti­al jedoch aus­ge­schöpft zu sein. Bei der Bun­des­tags­wahl 2021 ver­lor die AfD in Sum­me knapp zwei Mil­lio­nen Wäh­ler. Ähn­li­che Ver­lus­te sind bei den Land­tags- und Kom­mu­nal­wah­len zu beob­ach­ten. Coro­na und die Ukrai­ne-Kri­se lie­ßen sich nur schwer in die eige­ne pro­gram­ma­ti­sche The­men­kla­via­tur integrieren.

Die AfD ist nun an dem Punkt, an dem schon vie­le erfolg­rei­che Pro­test­par­tei­en, links wie rechts, vor ihr stan­den. Ihr Vor­teil ist jedoch ihre kom­for­ta­ble Posi­ti­on, die sie sich durch die ein­zig­ar­ti­ge Erfolgs­dy­na­mik auf­ge­baut hat. Der Maß­stab eines mög­li­chen „Schei­terns“ der AfD wür­de sich ver­mut­lich nicht, wie bei ihren Vor­gän­gern unter­schied­li­cher Pro­test­par­tei­en, anhand einer tota­len poli­ti­schen Bedeu­tungs­lo­sig­keit und aus­blei­ben­den Reprä­sen­ta­ti­on in den Par­la­men­ten äußern. Dafür aber in einer Sack­gas­se, in der sie zwar wei­ter­hin auf die Res­sour­cen des Par­la­ments­be­triebs zugrei­fen kann, aber poli­tisch unwirk­sam bleibt und ledig­lich die Pro­jek­ti­ons­flä­che ihrer Geg­ner ist, um damit stets neue ver­schär­fen­de Maß­nah­men im „Kampf gegen Rechts“ zu legitimieren.

Pro­test­par­tei­en leb­ten immer von poli­ti­schen Initi­al­zün­dun­gen und Impul­sen aus dem Nicht­wäh­ler­la­ger und Absetz­be­we­gun­gen ihrer welt­an­schau­li­chen Par­tei­pen­dants. Die Poli­to­lo­gie geht für den Erfolg von rechts­po­pu­lis­ti­schen Par­tei­en von einem Modell der poli­ti­schen Gele­gen­heits­struk­tu­ren aus, in denen rech­te Par­tei­en anhand ver­schie­de­ner gesell­schaft­li­cher Kon­stel­la­tio­nen Erfol­ge erzie­len kön­nen. Die­se Gele­gen­heits­struk­tu­ren kön­nen sowohl dis­kur­si­ver (Reso­nanz­fä­hig­keit eines pola­ri­sie­ren­den öffent­li­chen The­mas), aber auch insti­tu­tio­nel­ler Natur sein (Unter­stüt­zung von gesell­schaft­li­chen oder poli­ti­schen Eliten).

Zwei ent­schei­den­de Merk­ma­le die­ser Gele­gen­heits­struk­tu­ren lie­gen einer­seits in der jewei­li­gen Regie­rungs­kon­stel­la­ti­on, wonach die kon­kur­rie­ren­de Pro­test­par­tei gegen­über der eta­blier­ten Par­tei auf ähn­lich sozio­struk­tu­rel­le Milieus zurück­grei­fen kann. Ins­be­son­de­re in Ver­trau­ens- und Legi­ti­ma­ti­ons­kri­sen der Uni­ons­par­tei­en, konn­ten auch rech­te Par­tei­en Erfol­ge erzielen.

Dies war bspw. 1983 bei der Grün­dung der Repu­bli­ka­ner der Fall, als Hel­mut Kohls beschwo­re­ne „geis­tig-mora­li­sche Wen­de“ als Gegen­part zum 68er-Geist sich als lee­re Wahl­kampf­flos­kel abzeich­ne­te. Oder 1969 als die NPD fast in den Bun­des­tag ein­zog, da die CDU in der Gro­ßen Koali­ti­on mit der SPD völ­lig aus­ge­zehrt war.

Hin­zu kommt ein stra­te­gi­sches Momen­tum, in dem gesell­schaft­li­che Dis­kur­se nicht mehr in ihrer Plu­ra­li­tät über die eta­blier­ten Par­tei­struk­tu­ren abge­bil­det wer­den. Die bereits 2010 ange­sto­ße­ne Sar­ra­zin Debat­te wur­de vom Estab­lish­ment dif­fa­miert und igno­riert, wodurch die Nach­fra­ge eines par­tei­po­li­ti­schen Reprä­sen­ta­ti­ons­an­ge­bo­tes stieg. Schon damals pro­gnos­ti­zier­ten Demo­sko­pen ein mög­li­ches Wäh­ler­po­ten­ti­al von knapp 20%.

Doch Poten­tia­le allein rei­chen nicht aus. Sie müs­sen auch orga­ni­sa­to­risch, logis­tisch und stra­te­gisch über Par­tei­en akti­viert wer­den und kor­re­spon­die­ren dabei, mit den beschrie­be­nen Ver­trau­ens- und Legi­ti­ma­ti­ons­kri­sen des eta­blier­ten Parteienblocks.

Die­se Ver­trau­ens­kri­sen haben sich in der bun­des­deut­schen Geschich­te der (rech­ten) Pro­test­par­tei­en jedoch zumeist nur als tem­po­rä­re Mobi­li­sie­rungs­zy­klen gezeigt. Mit­tel- und län­ger­fris­ti­ge Abwärts­be­we­gun­gen führ­ten zu Unge­duld und inner­par­tei­li­chen Rich­tungs­kämp­fen, in denen man zumeist als nicht wahr­nehm­ba­re Kopie des eta­blier­ten Ange­bots ende­te, oder in zuneh­men­den Selbstra­di­ka­li­sie­rungs­ten­den­zen, an des­sen Ende nur noch ein sek­ten­haf­tes Dasein übrigblieb.

Die­se Wege müs­sen für die AfD kei­ne Zwangs­läu­fig­keit sein. Sie steht durch ihre regio­na­len Stär­ken und gesamt­e­lek­to­ra­le Stamm­wäh­ler­schaft von gut 7–8 % vor ganz ande­ren Bedin­gun­gen. Mög­li­cher­wei­se durch­schrei­tet die Par­tei zunächst eine Tal­soh­le, die ihr die Mög­lich­keit der eige­nen Struk­tur­stär­kung und Milieu­bil­dung gibt.

Ent­schei­dend ist jedoch, dass sie genau die­se Erfor­der­nis­se der Pro­fes­sio­na­li­sie­rung, Kam­pa­gnen­fä­hig­keit, Vor­feld­struk­tur­bil­dung, Gras­wur­zel­ar­beit, Ana­ly­se­struk­tu­ren als Groß­pro­jekt­auf­ga­ben ver­stan­den wer­den und die Befä­hi­gung ihres künf­ti­gen Füh­rungs­per­so­nals genau an die­sen Punk­ten auch gemes­sen wird.