Was es heißt, Kinder zu erziehen

Mein Über­en­ga­ge­ment (bei den nun gro­ßen Kin­dern noch sehr stark aus­ge­prägt) rühr­te ganz sim­pel gesagt

a) aus mei­ner Lebensbegeisterung,

b) aus Ehrgeiz.

Gleich wird es vom Konkreten/Privaten zum Generellen/Politischen gehen. Langsam!

Zum Kon­kre­ten a): Die vie­len Kin­der habe ich vor allem aus Über­schwang bekom­men. Das könn­te man län­ger und theo­re­tisch aus­füh­ren, ich mag hier stark ein­kür­zen: Ich war von Kind­heit an ein „inten­si­ver“ Mensch. Schon in mei­nen frü­hes­ten Erin­ne­run­gen kann­te ich kei­ne Stim­mun­gen der Lan­ge­wei­le, der Lethar­gie, ich war eigent­lich immer „on fire“.

Selbst in mei­nen intro­ver­tier­ten Pha­sen (die es gab, vie­le Mona­te ohne Kon­takt zur Außen­welt) feu­er­werk­te es eben inner­lich. Es gab immer einen Drang, ein Wis­sen­wol­len, Aus­pro­bie­ren­wol­len, ein Aus­tes­ten der Gren­zen. Als Puber­tier war ich (unter ande­rem) elek­tri­siert von Juli­us Evo­las Die Gro­ße Lust. Die Meta­phy­sik des Sexus.

Nach 16jährigem engen Kon­takt mit der nach­kon­zi­lia­ren katho­li­schen Kir­che – also als Kind von Katho­li­ken und als “Mari­en­schü­le­rin” – war ich doch lie­ber neo­heid­ni­sche „Evo­lia­ne­rin“ gewor­den. (Ein mehr­jäh­ri­ger Bruch mit der Una Sanc­ta, der wohl kaum erklä­rungs­be­dürf­tig ist. Das tra­di­tio­nel­le Chris­ten­tum und die Hl. Mes­se aller Zei­ten lern­te ich erst im 21. Jahr­hun­dert ken­nen. Manch­mal beschimp­fe ich mein katho­li­sches Mäd­chen­gym­na­si­um inner­lich dafür, daß es mich nicht mal den Rosen­kranz lehr­te, aber mir Besin­nungs­stun­den zu kit­schi­ger Musik anbot.)

Noch in der Sezes­si­on 24/2008 (damals längst wie­der im hei­mi­schen Hafen der ewi­gen Kir­che ange­lan­det) hat­te ich Juli­us Evo­las Sexus – Buch einen lan­gen Text gewid­met. Kurz gesagt und „evo­lia­nisch“:

Ich woll­te Kin­der, mög­lichst vie­le, weil ich das Leben selbst so lieb­te. Weil ich schier besof­fen war von all den Gedan­ken, Ideen und Mög­lich­kei­ten, die unser­eins hier auf Erden gebo­ten wer­den. Ich war so ger­ne Kind und jugend­lich und frü­herwach­sen gewe­sen, ich war unglaub­lich daseinstrun­ken. Ich woll­te Nach­kom­men haben, denen ich das alles bei- oder nahe­brin­gen könn­te: das Wis­sen, die Gefüh­le, die Men­schen, die Tie­re und die Pflan­zen, das Hem­men­de und das Mög­li­che, das Gro­ße Gan­ze, die Viel­falt und ihre Mies­ma­cher, die Freu­de am Kampf, die­se unglaub­li­che Lust am Leben.

Kon­kret b) Und ja, ich woll­te die Kin­der nie ein­fach fröh­lich-anar­chisch vor sich hin­wu­chern las­sen. Bei aller Sym­pa­thie für sol­che „frei­en“ Ent­wür­fe: Wer (wie ich) aus klei­nen Ver­hält­nis­sen kommt, hat die Zügel gern streng in der Hand. Bei uns gab/gibt es des­halb: Übungs­zei­ten für die Instru­men­te. Sport­ver­eins­pflicht bis zum 15. Lebens­jahr (in unse­rem Fall: Tur­nen, Hand­ball, Rin­gen, Feder­ball, Schwim­men, Boxen).

Bei uns gibt es gewis­se Ver­hal­tens­re­geln. Aber nach unse­rem eige­nen Gus­to: Die Kin­der dür­fen sich rela­tiv frei bewe­gen, Näch­te durch­ma­chen, tram­pen, los­zie­hen (allein zum Polar­kreis, zu dritt durch Kroa­ti­en, dann in Geor­gi­en unter­wegs, in den Pyre­nä­en, durch die Tür­kei und natür­lich quer durch Deutsch­land, immer ohne Eltern, auch die Mäd­chen immer für sich, bloß Marok­ko haben wir ihnen verboten).

Wich­tig: Loya­li­tät zur Fami­lie. Bei Dis­sens Rede & Ant­wort ste­hen. Gefrüh­stückt wird um acht, “Ver­sa­cken” wird nicht gedul­det. Es gab neben Frei­hei­ten also auch Bedin­gun­gen. Wir haben und hat­ten das Bedürf­nis, die Kin­der an klas­si­sche Musik, Lite­ra­tur, Kul­tur über­haupt her­an­zu­füh­ren. Wenn ein fami­liä­rer Aus­flug ins Museum/Theater geplant ist, gibt es kei­ne Aus­re­den, zuwei­len wird hin­ter­her dis­ku­tiert. Es wird gemein­sam die Hl. Mes­se besucht, gero­sen­kranzt und die Tages­ge­be­te gespro­chen. (Wozu es übri­gens nie Wider­spruch gab.)

Dann ist aber auch gut. Der Tag ist lang, die Woche ohne­hin, und alle Kin­der bis auf die Jüngs­te besu­chen oder besuch­ten Inter­na­te, sind/waren also dem elter­li­chen Zugriff zeit­wei­se ent­zo­gen. Sie kön­nen sich frei ent­wi­ckeln, und das sol­len sie auch.

Ich wur­de öfters gefragt, wie das zusam­men­ge­he: Als Mut­ter der Klei­nen den Nest­trieb eif­rig zu bewirt­schaf­ten, die Brut dann aber mit 14 Jah­ren völ­lig frei­zu­las­sen. Oh ja, das geht sehr gut zusam­men, und ich wür­de es rück­bli­ckend nie anders handhaben.

Nun wach­sen spe­zi­ell unse­re Kin­der unter Son­der­be­din­gun­gen auf, die rar sind. Sie sind „die Kin­der von“: Hier eben von Kubitschek/Kositza, und zwar nolens volens. Was das im Ein­zel­nen bedeu­tet – dar­über könn­te man Sei­ten fül­len; auf­re­gen­de und traurige.

Es gab Hetz­kam­pa­gnen und Ver­leum­dun­gen gegen die Kin­der. Ich ver­zich­te hier auf nähe­re Beschrei­bung und Ein­zel­fall­be­richt­erstat­tung, und zwar aus rein prag­ma­ti­schen Grün­den. Unse­re gan­ze Fami­lie lebt unter dem Brenn­glas der Beob­ach­tung, das soll genügen.

Hier kom­me ich von mei­nem päd­ago­gi­schen Über­en­ga­ge­ment auf die Losung „ist doch eh egal“.

Bei mei­nen ers­ten vier Kin­dern war mir unge­mein wich­tig: was es als Mit­tags­spei­se gibt, war­um der Kar­tof­fel­brei in der Schu­le bit­te nicht „gefärbt“ (ein­ge­gelbt) sein darf und ob gezu­cker­te „Erdbeer“-H-Milch irgen­de­nen Nut­zen haben soll­te; wie der Sexu­al­kun­de­un­ter­richt abläuft, mit wie­viel Trans- und Homo-Infor­ma­ti­on; war­um im Geschichts­un­ter­richt d a s gelehrt wird und d a s nicht; war­um ein Wan­der­tag ein 180 km lan­ger Fahr­tag und kein Wan­der­tag ist; wes­halb das Thea­ter­en­sem­ble XY aus­ge­rech­net die­ses fri­vo­le Stück vor den Kin­dern auf­füh­ren muß; Wie­so die­ses, die­ses und jenes Buch im Deutsch­un­ter­richt gele­sen wird, und nicht irgend­ein gutes Buch, das nicht „aus dem Ame­ri­ka­ni­schen“ über­setzt wur­de; wes­halb man ein Stück von Georg Fried­rich Hän­del mit „Boom­wha­ckers“ nach­emp­fin­den muß.

Sprich: Ich habe mich min­des­tens ein Jahr­zehnt­lang „enga­giert“. Woll­te mich „ein­brin­gen“, „mit­be­stim­men“, mei­ne Stim­me, die ich als mäßi­ge und ver­nünf­ti­ge begriff, zur Gel­tung brin­gen. Bereits vor Jah­ren habe ich das auf­ge­ge­ben – eigent­lich weni­ger frus­triert als geläutert.

Selbst gegen den Strom zu schwim­men ist anstren­gend genug. Es lohnt sich ohne­hin nur, wenn man es aus vol­ler Über­zeu­gung tut. Man soll­te über­haupt nie irgend­wem oder irgend­was aus stu­rem Wider­stands-Affekt wider­spre­chen oder ent­ge­gen­ste­hen. Wider­spruch lohnt nur, wenn es ein radi­ka­ler und über­zeu­gen­der ist: wenn man also voll & ganz hin­ter dem „Aber“ steht.

Ande­re mit­neh­men zu wol­len bei die­sem Unter­fan­gen ist nicht nur anstren­gend, son­dern im Blick auf die Kräf­te­öko­no­mie gera­de­zu behin­dernd. Ich „mis­sio­nie­re“ seit etwa zehn Jah­ren nicht mehr. Ich fra­ge auch kei­ne Ü‑Dreißigjährigen mehr, wo denn der Nach­wuchs blie­be. Ich schaue wei­ter­hin neu­gie­rig auf das, was „die ande­ren“ so trei­ben. Ich freue mich nicht, wenn es ihnen (wie meist) miß­glückt mit ihren frag­wür­di­gen Ent­wür­fen: Schei­dun­gen, Psy­cho-Zeugs, die Gro­ße Lee­re. Ich kon­sta­tie­re es bloß.

Ich schaue auf die eige­nen Kin­der. Man hat ihnen mit­ge­ge­ben: „Blut, Schweiß und Trä­nen“ (Chur­chill), Bil­dung, Weg­wei­ser und vor allem Liebe.

Was sie draus machen, steht in den Ster­nen. Die Hoff­nung, daß wir das stel­la­re Mach­werk mit unse­ren Mit­teln beein­flußt haben, ist manch­mal groß und manch­mal klein:

Nach dem Gesetz, wonach du ange­tre­ten //So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen

Das ist aus Johann Wolf­gang von Goe­thes “Urwor­te, orphisch”. Blei­ben wir als Eltern dar­um so (an)gespannt wie nötig und so gelas­sen wie möglich.

Alles ist Bei­spiel und Liebe

Fried­rich Frö­bel – ist heu­te ein Gas­sen­hau­er. Ich ken­ne mitt­ler­wei­le so vie­le Bei­spie­le, wo die­ses „alles“ rein gar nichts ist. Wo alles schief­geht, trotz Bei­spiel, Lie­be, Schweiß, Blut und Trä­nen. Wo Kin­der selbst arg bemüh­ter Eltern zu Dro­gen grei­fen, auf den Trans-Trip kom­men oder sich ander­wei­tig selbstverletzen.

Es sind per­ver­se Zei­ten. Die Ein­flüs­te­rer sind über­mäch­tig. Wir soll­ten den­noch stand­haft blei­ben. Das heißt auch: dran­blei­ben auch an jenen, die gera­de völ­lig “durch den Wind” sind. Blut, Schweiß und Lie­be sind schon­mal nicht nichts. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.

Banal, aber so ist es halt.