Radikalisierungsschub im hessischen Verfassungsschutz

Die­ser wur­de mit eini­ger Ver­spä­tung vom Ver­fas­sungs­schutz Hes­sen zur Kennt­nis genom­men und der noto­ri­schen „reduc­tio ad hit­ler­um“ unterzogen.

Der immer­sel­be Vor­gang gestal­tet sich dies­mal der­art haar­sträu­bend, daß es aus­nahms­wei­se gestat­tet sein soll­te, hier auf eine Text­pro­duk­ti­on des VS zu reagie­ren. Der gesam­te lan­ge Text, der zahl­rei­che Bei­trä­ge auf dem SIN-Blog und der Sei­te der Gegen­uni ana­ly­siert, baut auf die­ser Behaup­tung auf: Die Gegen­uni fol­ge einer „natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Blaupause“.

Die Vor­wür­fe des VS las­sen kei­nen Zwei­fel übrig: Ich wür­de mich in mei­nem Text „zusam­men mit dem NSDStB bzw. der NSDAP (…) in einem Argu­men­ta­ti­ons­rah­men“ befin­den und “aus­ge­rech­net einer natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Orga­ni­sa­ti­on eine Refe­renz- und Vor­bild­funk­ti­on“ beimessen.

Grund für die­se wahr­haft haar­sträu­ben­den Vor­wür­fe ist mei­ne schlich­te Fest­stel­lung, daß der NS-Stu­den­ten­bund lan­ge vor der NSDAP Wahl­er­fol­ge erziel­te, was ein Indiz dafür ist, daß die kul­tu­rel­le Hege­mo­nie der Wei­ma­rer Zeit in rech­ten Hän­den lag. Anto­nio Gram­sci, auf den ich mich im Text eben­falls berief, kam zu einer ähn­li­chen Erkennt­nis. Sei­ne Schluß­fol­ge­run­gen dar­aus führ­ten zur Kul­tur­re­vo­lu­ti­on der Acht­und­sech­zi­ger und zu dem Phä­no­men, das eini­ge mit dem umstrit­te­nen Begriff „Kul­turm­ar­xis­mus“ bezeichnen.

Ich hielt die Grün­dung der Gegen­uni­ver­si­tät für gebo­ten, weil die Rech­te der Lin­ken die kul­tu­rel­le Hege­mo­nie strei­tig machen müs­se. Daß ich mich dabei klar und unauf­ge­regt vom Natio­nal­so­zia­lis­mus abgren­ze, wird vom VS zwar zitiert, aber voll­kom­men außer acht gelassen.

Wenn über­haupt, so könn­te man mir vor­wer­fen, einer „lin­ken Blau­pau­se“ zu fol­gen, indem ich mit Alain de Benoist für eine „Kul­tur­re­vo­lu­ti­on von rechts“ plä­die­re. Die Crux der Rech­ten ist ja gera­de, daß man den Zustand der geis­ti­gen Nie­der­la­ge und der geg­ne­ri­schen Domi­nanz des kul­tu­rel­len Staats­ap­pa­ra­tes in der rech­ten Intel­li­genz nicht ent­spre­chend zur Kennt­nis genom­men hat. Rech­te haben in der Regel eine “Auto­ri­täts­sehn­sucht” und einen Hang zur Affir­ma­ti­on der bestehen­den Herrschaftsordnung.

Die meta­po­li­ti­sche Bewußt­lo­sig­keit vie­ler Rech­ter und der Hang zu einer Leit­stra­te­gie der Mili­tanz gehen Hand in Hand mit die­ser habi­tu­el­len Untaug­lich­keit zur revo­lu­tio­nä­ren Existenz.

Schon die kon­ser­va­ti­ven Revo­lu­tio­nä­re konn­ten nach dem Unter­gang des Kai­ser­reichs, nur durch eine, wie es der His­to­ri­ker Mar­tin Greif­fen­ha­gen aus­drückt, “Ver­zweif­lungs­tat” revo­lu­tio­när wer­den. Die Viel­falt und inne­re Span­nung der Kon­ser­va­ti­ven Revo­lu­ti­on bezeu­gen, wie schwer man sich mit die­ser Rol­le tat.

Futu­ris­ti­sche Hym­nen auf den Irra­tio­na­lis­mus und die Gewalt stan­den neben der stän­di­gen Bemü­hung um staat­li­che Legi­ti­ma­ti­on der para­mi­li­tä­ri­schen Ver­bän­de. Dabei hat­te man, ohne daß man sich die­ser Tat­sa­che voll­stän­dig bewußt war, im Ver­gleich zur heu­ti­gen Zeit die kul­tu­rel­le Hege­mo­nie im Rücken. Das Frei­korps war in den Augen der Gesell­schafts­mehr­heit legi­ti­mer als die Rotfront.

Die Wahr­neh­mung der Natio­nal­so­zia­lis­ten als „Rabau­ken“, die in ihren Metho­den viel­leicht übers Ziel hin­aus­schös­sen, aber immer­hin den Bol­sche­wis­ten Paro­li böten, war tief bis ins libe­ra­le Bür­ger­tum ver­brei­tet. Auch wenn sie bei­de Sys­te­me glei­cher­ma­ßen ablehn­ten, las­sen etwa Hayek und Mises ver­mu­ten, daß sie eher ein Zweck­bünd­nis mit einem “kon­trol­lier­ba­ren” Faschis­mus ein­ge­hen wür­den, um damit den Bol­sche­wis­mus zu verhindern.

(Am schöns­ten wird die­se rech­te revo­lu­tio­nä­re Situa­ti­on im Zustand einer rech­ten Kul­tur­he­ge­mo­nie in Yukio Mishi­mas „Unter dem Sturm­gott“ beschrie­ben. Der jun­ge Natio­na­list Isao, der wegen einer tra­di­tio­na­lis­tisch-natio­na­lis­ti­schen Ver­schwö­rung gegen rechts­li­be­ra­le Moder­ni­sie­rer Japans ver­haf­tet wird, schämt sich für die bevor­zug­te Behand­lung, die ihm von den Wachen zuteil wird. Sie sym­pa­thi­sie­ren ins­ge­heim mit ihm, wäh­rend er zu einem klei­nen Volks­held wird, des­sen Ruhm von sei­ner Fami­lie kapi­ta­li­siert wird. Wäh­rend­des­sen hört er die Schreie inhaf­tier­ter, japa­ni­scher Kom­mu­nis­ten, die im sel­ben Gefäng­nis – als erklär­te Fein­de der kon­ser­va­ti­ven Kul­tur­he­ge­mo­nie – gefol­tert werden.)



Der Glau­be man­cher Alt­rech­ter an den „Sieg auf der Stra­ße“ durch einen mili­tan­ten SA-Wie­der­gän­ger ist daher mei­ner Ansicht nach eine kras­se Ver­kür­zung. Auch der hes­si­sche VS hängt die­ser Mythe an, wenn er schreibt:

Sell­ner über­geht in sei­nem Bei­trag jedoch still­schwei­gend das Gewalt­po­ten­ti­al des aka­de­mi­schen NSDStB, etwa des­sen „Het­ze gegen jüdi­sche Kom­mi­li­to­nen“ wäh­rend der Wei­ma­rer Repu­blik an der Fried­rich Wil­helms Uni­ver­si­tät in Ber­lin oder des­sen füh­ren­de Rol­le bei den Bücher­ver­bren­nun­gen im Mai 1933, die „in Deutsch­land zumeist mit Gleich­gül­tig­keit auf­ge­nom­men“ (Burk­hard Asmuss, 2015) wurden.

Selbst­ver­ständ­lich hat­te der NS, wie die dama­li­ge Rot­front und die heu­ti­ge links­ter­ro­ris­ti­sche Anti­fa, ein enor­mes Gewalt­po­ten­ti­al. Doch sein gesell­schaft­li­cher Erfolg beruh­te auch und vor allem auf der tief­grei­fen­den Ver­an­ke­rung natio­na­lis­ti­scher Ideen und Sehn­süch­te in Mit­tel­stand, Bür­ger­tum und Stu­den­ten­schaft. Die völ­ki­sche Bewe­gung war auch unter Gym­na­si­al­leh­rern sehr ver­brei­tet. Vie­le der prä­gen­den phi­lo­so­phi­schen Köp­fe, Juris­ten und Autoren der Zeit waren kon­ser­va­tiv bis natio­na­lis­tisch gesinnt.

Sie bil­de­ten ein gesell­schafts­be­stim­men­des kul­tu­rel­les Milieu, das der dama­li­gen mar­xis­ti­schen Gegen­kul­tur mehr als eben­bür­tig war. (Daß der NS die bestehen­de, rech­te Kul­tur­he­ge­mo­nie aus­nutz­te und zum real­po­li­ti­schen “Erben” des Poten­ti­als der Zwi­schen­kriegs­zeit wur­de, wird aus kon­ser­va­tiv-revo­lu­tio­nä­rer und neu­rech­ter Sicht nicht posi­tiv bewer­tet. Die zeit­ge­nös­si­sche und nach­träg­li­che Kri­tik des NS von rechts ist aber nicht Gegen­stand des Artikels.)

Der His­to­ri­ker Götz Aly wies bereits nach, daß in der „Wohl­fühl­dik­ta­tur“ weni­ger Gewalt und Ter­ror, son­dern eine durch popu­lä­re Maß­nah­men erkauf­te, still­schwei­gen­de Zustim­mung regier­te. Auch vor der Macht­über­nah­me wur­de die brei­te Anschluß­fä­hig­keit der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Bewe­gung vor allem durch sozia­le Pro­jek­te wie das Win­ter­hilfs­werk erreicht. Dazu kam das für dama­li­ge Ver­hält­nis­se kei­nes­falls sub­kul­tu­rel­le Auf­tre­ten, das den NS als staats­tra­gen­de „Ord­nungs­macht“ erschei­nen las­sen sollte.



Das zu kon­sta­tie­ren und zu ana­ly­sie­ren bedeu­tet eben­so wenig, ein Natio­nal­so­zia­list zu sein, wie einen die kri­ti­sche Wür­di­gung Anto­nio Gram­scis zum Mar­xis­ten oder die Mahat­ma Ghan­dis zum Hin­du­is­ten macht. Wer sich mit Poli­tik und beschäf­tigt, muß selbst­ver­ständ­lich die Erfol­ge und Miss­erfol­ge ver­schie­dens­ter Akteu­re und Bewe­gun­gen von Cati­li­na bis Cae­sar über die Bau­ern­auf­stän­de bis hin zur fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on analysieren.



Wenn der VS Hes­sen daher schreibt:

Die Wahl­er­fol­ge des NSDStB in den Stu­den­ten­par­la­men­ten der Wei­ma­rer Repu­blik die­nen Sell­ner offen­sicht­lich als Blau­pau­se für den nach sei­ner Mei­nung von der Neu­en Rech­ten in unse­rer Gegen­wart ein­zu­schla­gen­den „Weg der Rück­erobe­rung der Uni“, den er als „meta­po­li­ti­sche Recon­quis­ta“ bezeichnet,

so ist das die größt­mög­li­che Ver­zer­rung. Die demo­gra­phi­sche und geo­po­li­ti­sche Situa­ti­on Deutsch­lands sowie Lage und Zie­le der Rech­ten unter­schei­den sich dia­me­tral von der Zwi­schen­kriegs­zeit. Vor allem aber gilt es eine Rück­erobe­rung der kul­tu­rel­len Hege­mo­nie von rechts, die nach mei­ner The­se die Rech­te damals weit­ge­hend inne hatte.



Daß Alt­rech­te sich häu­fig in mili­tan­ten Phan­ta­sien ver­lie­ren und roman­ti­schen Vor­stel­lun­gen von „Mär­schen auf die Haupt­stadt“ und einer „Erobe­rung der Stra­ße“ nach­hän­gen, liegt mei­ner Ansicht nach vor allem dar­an, daß sie gar nicht erken­nen, wie wenig die Mili­tanz an den faschis­ti­schen Macht­er­grei­fun­gen wirk­lich betei­ligt war. Daß kurz nach deren innen­po­li­ti­schen Erfol­gen rasch der außen­po­li­ti­schen Kon­flikt los­brach und die Sys­te­me in den Aus­nah­me­zu­stand des Krie­ges ver­setz­te, erspar­te ihnen die Sta­bi­li­sie­rung ihrer Herr­schafts­le­gi­ti­ma­ti­on. Das wie­der­um ver­stärk­te den fal­schen Fokus alt­rech­ter Stra­te­gie­kon­zep­te auf die phy­si­sche Gewalt und den Krieg.

Gram­sci ver­stand den Erfolg der Faschis­ten wohl bes­ser als sie selbst. Und er lern­te dar­aus. Nach der Inter­pre­ta­ti­on des hes­si­schen VS folg­ten er und die neu­lin­ke Avant­gar­de der Nach­kriegs­zeit damit einer „natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Blau­pau­se“. In Wirk­lich­keit ist die Kul­tur­re­vo­lu­ti­on tra­di­tio­nell links, da Rech­te sich in der euro­päi­schen Moder­ne eher in der Rol­le des Ver­tei­di­gers der Hege­mo­nie befin­den. Wir bewe­gen uns also eher in lin­ken Bah­nen, wenn wir uns heu­te Gedan­ken machen, wie wir den intel­lek­tu­el­len Eli­ten den “ideo­lo­gi­schen Staats­ap­pa­rat” (Lou­is Althus­ser) aus der Hand schla­gen können.



Wenn der VS mei­ne Aussage:

Zu ihrem Ent­set­zen müs­sen sie [i. e. die rech­ten Aka­de­mi­ker] nun mit­er­le­ben, wie die damals ver­lach­ten lin­ken Dau­er­stu­den­ten [der 68er-Bewe­gung] heu­te ihre Kin­der unter­rich­ten, ihre Zei­tun­gen schrei­ben, ihr Fern­seh­pro­gramm erstel­len und bestim­men, wie sie zu spre­chen und zu den­ken haben,

mit dem Vor­trag des Thü­rin­ger NSDAP-Gau­lei­ters Hans Seve­rus Zieg­ler vor dem NSDStB in Mar­burg ver­gleicht, weil er dort von der „,Bol­sche­wi­sie­rung der deut­schen Kul­tur“ sprach, ist das hanebüchen.

Wenn der VS rech­ten Akti­vis­ten vor­wirft, sie sei­en Natio­nal­so­zia­lis­ten, weil

auch der NSDStB sich in die­sem Sin­ne als Schar­nier zwi­schen der NSDAP und dem „Volk“ definierte,

so erüb­rigt sich jeder Kom­men­tar. Daß unser Ziel einer geis­tig-kul­tu­rel­len Wen­de vom hes­si­schen Ver­fas­sungs­schutz mit der Visi­on des NSDAP-Funk­tio­närs Wal­ter Groß im Zusam­men­hang mit den Bücher­ver­bren­nun­gen im Jah­re 1933 gleich­ge­setzt wird, nur weil er dort einen„geistigen und see­li­schen Umbil­dungs­pro­zeß“ for­der­te, ist grotesk.



Jede poli­ti­sche Bewe­gung, die kri­ti­siert, daß ihr Geg­ner den öffent­li­chen Dis­kurs domi­niert, die im Volk anschluß­fä­hig sein will und einen tief­grei­fen­den Wan­del des gesell­schaft­li­chen Kli­mas anstrebt, ist damit aus Sicht des hes­si­schen VS ein Wie­der­gän­ger der NSDAP.

Dies sind selbst­ver­ständ­lich auch die Zie­le jeder Umwelt­be­we­gung, aller lin­ken mar­xis­ti­schen Bewe­gun­gen, jeder reli­giö­sen Grup­pe und der meis­ten Par­tei­or­ga­ni­sa­tio­nen der eta­blier­ten Par­tei­en. Der „geis­tig-see­li­sche Umbil­dungs­pro­zeß“, den die PRIDE- und LGTBQ-Bewe­gun­gen betrei­ben, geht sogar wort­wört­lich unter die Haut und formt in der gesam­ten west­li­chen Welt den Hor­mon­haus­halt und die Geschlechts­tei­le Her­an­wach­sen­der um.

Selbst der der­zei­ti­ge Jus­tiz­mi­nis­ter Mar­co Busch­mann (FDP) beruft sich in sei­nem Buch „Libe­ra­lis­mus neu den­ken“ auf Gram­sci und for­dert laut FAZ den Libe­ra­lis­mus auf, “die kul­tu­rel­le Hege­mo­nie zurückzuerobern”.

Die eige­nen Ideen zu stär­ken und eine Debat­ten­ho­heit anzu­stre­ben, bedeu­tet nicht, eine tota­li­tä­re Ord­nung errich­ten zu wol­len. Dabei ver­schie­de­ne, lin­ke wie rech­te, poli­ti­sche Bewe­gun­gen in ihrem Erfolg und Schei­tern zu ana­ly­sie­ren bedeu­tet nicht, daß man sich mit deren Inhal­ten identifiziert.

Die hes­si­schen „Ver­fas­sungs­schüt­zer“ radi­ka­li­sie­ren damit eine Ten­denz, die im jüngs­ten VS-Bericht deut­lich wur­de. Die neue Rubrik der „ver­fas­sungs­re­le­van­ten Dele­gi­ti­mie­rung des Staa­tes”, in der Bewe­gun­gen auf­schei­nen, wenn sie das Ver­trau­en in Staat und Orga­ne „ins­ge­samt erschüt­tern“, wird aus­schließ­lich bei ech­ten Dis­si­den­ten schlagend.

So wer­den Men­schen, die „ohne Abspra­che mit staat­li­chen Stel­len des Zivil­schut­zes“ bei der Flut­ka­ta­stro­phe im Ahr­tal hal­fen, durch ihre außer­staat­li­che Hil­fe­leis­tung zu Ver­dachts­fäl­len. Kri­ti­ker der Coro­na- und Kli­ma­po­li­tik gera­ten eben­falls in den Fokus des Inlandsgeheimdienstes.



Die Öko­ra­di­ka­len, deren Affi­ni­tät zu Extre­mis­mus und Ter­ror Mar­tin Licht­mesz in sei­ner Serie durch­leuch­tet hat, tau­chen hier hin­ge­gen gar nicht auf. Dabei unter­schei­det sich ihr Nar­ra­tiv in sei­ner „Ver­trau­en­s­er­schüt­te­rung“ kaum von dem der här­tes­ten Coro­na­kri­ti­ker: „Die Pharmalobby/Fossillobby hat unse­re Poli­tik gekauft und zu ihren Mario­net­ten gemacht. Sie zer­stö­ren unse­re Zukunft, indem sie den Pla­ne­ten vernichten/ihr Volk totspritzen.”

Der SPIE­GEL-Kolum­nist Chris­ti­an Stö­cker bezeich­net in einem Arti­kel die Erd­öl­lob­by als eine

mäch­ti­ge, dezen­tra­le glo­ba­le Ver­schwö­rung gibt, die seit Jahr­zehn­ten auf den Unter­gang der mensch­li­chen Zivi­li­sa­ti­on hinarbeitet.



Trotz die­ser Par­al­le­len schießt sich der Ver­fas­sungs­schutz natür­lich nur auf die Coro­na­kri­ti­ker ein. Bei der Gegen­uni gilt das­sel­be Prin­zip. Wäh­rend Myria­den an NGOs und Lob­bys von inter­na­tio­na­len Fonds und staat­li­chen För­de­run­gen finan­ziert offen­siv am gesell­schaft­li­chen Kli­ma­wan­del arbei­ten, gilt ein rech­ter „Think Tank“ wie das IfS als „gesi­chert rechtsextrem“.



Daß die Gegen­uni, nur weil sie unter Beru­fung auf Anto­nio Gram­sci und Alain de Benoist einer meta­po­li­ti­schen Stra­te­gie folgt, direkt mit NSDStB und NSDAP gleich­ge­setzt wird, ist jedoch ein neu­es Niveau der Radi­ka­li­sie­rungs­ten­den­zen im VS.



Daß der hier kri­ti­sier­te Arti­kel des VS aus­ge­rech­net mit einem Zitat von Vic­tor Klem­pe­rer endet und der Gegen­uni eine „Gift­wir­kung“ auf die Gesell­schaft unter­stellt, ist eben­falls ein Eigen­tor. Jeder, der heu­te Klem­pe­rer wirk­lich liest, und nicht nur selek­tiv zitiert, muß erken­nen, daß es die tota­li­tä­re Herr­schafts­spra­che des links­li­be­ra­len Kar­tells ist, wel­che die Bun­des­re­pu­blik domi­niert und ihre „Wahr­heits­sys­te­me“ auf­recht erhält.

Doch die­se Sys­te­me schwä­cheln. Ähn­lich wie in der End­pha­se der DDR, in der das Sys­tem sei­ne eige­nen Geg­ner her­vor­brach­te, indem es jede dis­si­den­te und unkon­trol­lier­ba­re Grup­pe zu „feind­li­chen Agen­ten“ erklär­te und auch so behan­del­te, muß auch die­se Radi­ka­li­sie­rung als Akt der Ver­zweif­lung gewer­tet werden.

Inso­fern soll­te der pein­li­che Arti­kel auf dem offi­zi­el­len Blog des VS eher als Aner­ken­nung der Gegen­uni ver­stan­den werden.

Zurecht sieht der VS dar­in „die logi­sche Kon­se­quenz des bis­lang nur schrift­lich in zahl­rei­chen Publi­ka­tio­nen fixier­ten Kon­zepts der „meta­po­li­ti­schen Recon­quis­ta“. Daß man der Gegen­uni attes­tiert, „aka­de­misch-intel­lek­tu­ell, modern und anspre­chend in der opti­schen Auf­ma­chung, dis­kurs­ori­en­tiert und gleich­sam fern von rechts­ex­tre­mis­ti­scher (ver­ba­ler) Gewalt“ zu sein, ist eben­falls eine unbe­ab­sich­tig­te Hul­di­gung der rech­ten digi­ta­len Aka­de­mie, die gera­de ihr drit­tes Semes­ter erfolg­reich beendet.