Ökoterrorismus (3/4): Klima und grüner Kapitalismus

Gewiß han­delt sich hier um eine Dok­trin, die inner­halb des glo­ba­lis­ti­schen Ideo­lo­gie-Gewe­bes einen pro­mi­nen­ten Platz ein­nimmt, neben LGBT-Kult, Anti­ras­sis­mus und seit 2020 “Covi­dis­mus”. Allein schon dadurch ist sie ver­däch­tig genug.

Offen­sicht­lich ist der kul­ti­sche Cha­rak­ter man­cher Aus­wüch­se des “Kli­ma-Akti­vis­mus”, die ich 2019 in einem SiN-Bei­trag unter­sucht habe. Auch der Schwin­del der “grü­nen Ener­gien” scheint mir hin­rei­chend belegt zu sein, und eben­so klar zuta­ge liegt die Tat­sa­che, daß die Panik vor der Kli­ma-Apo­kal­py­se genutzt wird, um die poli­ti­sche und sozia­le Kon­trol­le der Mas­sen zu verstärken.

Im rech­ten Spek­trum ist es obli­gat, den men­schen­ge­mach­ten Kli­ma­wan­del zu “leug­nen” oder zumin­dest zu igno­rie­ren, was uns in den Augen der Kli­ma­gläu­bi­gen onto­lo­gisch noch böser macht, als wir ohne­hin schon sind.

Exem­pla­risch ist Noam Chom­skys Aus­sa­ge aus dem Jahr 2017, die Repu­bli­ka­ni­sche Par­tei sei die “gefähr­lichs­te Orga­ni­sa­ti­on in der Welt­ge­schich­te”, die sich der “Zer­stö­rung des orga­ni­sier­ten mensch­li­chen Lebens auf der Erde” ver­schrie­ben habe, weil sie die inter­na­tio­na­len Bestre­bun­gen, die Nut­zung von fos­si­len Brenn­stof­fen zu redu­zie­ren, nicht nur nicht unter­stützt, son­dern aktiv sabotiert.

Die Kli­ma­wan­del-Dok­trin ist nicht so leicht zu durch­schau­en oder zu wider­le­gen wie der “Pandemie”-Komplex. Ernst­haf­te Aus­ein­an­der­set­zun­gen mit der The­ma­tik sind auf der Rech­ten spär­lich gesät. Dies hat mit einem all­ge­mei­nen Des­in­ter­es­se an Umwelt­schutz­the­men zu tun, wenn nicht mit einer regel­rech­ten Aver­si­on, weil die­se “links” kon­no­tiert und okku­piert sind.

Neu­lich sah ich zum Bei­spiel ein Video von Ste­phen Cor­bett über das World Eco­no­mic Forum. An einer Stel­le (ca. 32:30) erwähn­te Cor­bett die Bedeu­tung, die der Report des Club of Rome über die “Gren­zen des Wachs­tums” aus dem Jahr 1972 auf Klaus Schwabs Welt­an­schau­ung hat­te. Die­ser Bericht sei aller­dings, so Cor­bett, völ­li­ger Unsinn, der längst wider­legt wor­den sei (er ver­weist dabei auf die­ses Buch von Juli­an Simon aus dem Jahr 1981), wenn nicht gar ein Trick der Glo­ba­lis­ten, um ihre Welt­herr­schaft aus­zu­deh­nen und zu rechtfertigen.

Beson­ders ver­däch­tig dünkt Cor­bett die Empha­se des Berichts auf das Pro­blem des Bevöl­ke­rungs­wachs­tums, das auf lan­ge Sicht die Res­sour­cen des Pla­ne­ten erschöp­fen wer­de. Von hier aus spe­ku­liert er über eine “mal­thu­sia­ni­sche”, “euge­ni­sche” Agen­da des WEF, mit dem Ziel, die Welt­be­völ­ke­rung zu reduzieren.

Das Über­völ­ke­rungs­ar­gu­ment wird auch häu­fig für den Kli­ma­schutz in Stel­lung gebracht: Man­che sei­ner Pro­pa­gan­dis­ten scheu­en nicht davor zurück, buch­stäb­lich jeden ein­zel­nen Men­schen als Koh­len­stoff-Schäd­ling hin­zu­stel­len, wes­halb sie auch häu­fig Kin­der­lo­sig­keit um der Umwelt wil­len empfehlen.

Das Ent­völ­ke­rungs-Motiv taucht heu­te in etli­chen “Ver­schwö­rungs­theo­rien” auf: Dem­nach hät­ten etwa die glo­ba­len Covid-Mas­sen­imp­fun­gen das Ziel, Mil­lio­nen Men­schen zu töten oder zumin­dest gan­ze Genera­tio­nen unfrucht­bar zu machen. Betrach­tet man die Sache unter die­sem Gesichts­punkt, dann war die Aus­beu­te bis­her jedoch eher “mager”. Zwar sind über­durch­schnitt­lich vie­le Men­schen infol­ge der Imp­fun­gen gestor­ben, aber in Bezug auf die Welt­be­völ­ke­rung fällt dies eben­so­we­nig ins Gewicht wie die “offi­zi­el­len” Opfer der “Pan­de­mie”.

Die Vor­stel­lung, daß sich Gestal­ten mit der Phy­sio­gno­mie und den schma­len See­len von Klaus Schwab, Bill Gates oder Albert Bour­la anma­ßen, die Mensch­heit wie eine all­zu gro­ße Vieh­her­de zu “redu­zie­ren”, ist zuge­ge­be­ner­ma­ßen außer­or­dent­lich empö­rend, ob sie nun zutrifft oder nicht.

Das ändert nichts an der Tat­sa­che, daß die seit Mit­te des letz­ten Jahr­hun­derts dra­ma­tisch ange­stie­ge­ne Bevöl­ke­rung des Pla­ne­ten mas­si­ve öko­lo­gi­sche, wirt­schaft­li­che und poli­ti­sche Fol­gen hat, zu denen unter ande­rem Mas­sen­mi­gra­tio­nen, die Zer­sied­lung von Land­stri­chen, Umwelt­ver­schmut­zun­gen im gigan­ti­schen Aus­maß, rapi­der Res­sour­cen­ver­brauch und die Zer­stö­rung der Lebens­räu­me von Völ­kern und Tie­ren zäh­len. Ich sehe nicht, wie man all dies ernst­haft bestrei­ten kann.

So gese­hen wäre ein pos­tu­lier­ter men­schen­ge­mach­ter Kli­ma­wan­del (oder “Treib­haus­ef­fekt”) nur ein Fak­tor unter meh­re­ren inner­halb eines grö­ße­ren glo­ba­len Zer­stö­rungs­pro­zes­ses, des­sen Wur­zel die indus­tri­el­le Revo­lu­ti­on und des­sen trei­ben­de Kraft das Kon­sum­ver­hal­ten, die Bedürf­nis­se und der Lebens­stil von Mil­li­ar­den von Men­schen ist, ins­be­son­de­re in den am meis­ten indus­tria­li­sier­ten Ländern.

Akzep­tiert man die­se Ana­ly­se, dann führt kein Weg dar­an vor­bei, daß nur eine radi­ka­le Ände­rung des Kon­sum­ver­hal­tens, der Bedürf­nis­se und des Lebens­stils von Mil­li­ar­den von Men­schen die­sen Zer­stö­rungs­pro­zeß auf­hal­ten oder zumin­dest brem­sen kann.

Die Ant­wort der Davos-Eli­ten auf den Kli­ma­wan­del ist eine “vier­te indus­tri­el­le Revo­lu­ti­on”, die auch eine “grü­ne­re” Tech­no­lo­gie mit sich brin­gen soll, etwa durch Elek­tri­fi­zie­rung via Wind und Son­nen­ein­strah­lung. Dadurch sol­len die alten Ener­gie­mo­del­le, die auf fos­si­len Brenn­stof­fen basie­ren, suk­zes­si­ve abge­löst wer­den, angeb­lich ohne Ein­bu­ßen für den all­ge­mei­nen Wohl­stand und die Welt­wirt­schaft. Die­ses Vor­ha­ben gilt als eine der bedeu­tends­ten Auf­ga­ben für den “Sta­ke­hol­der-Kapi­ta­lis­mus” und die “öffent­lich-pri­va­te Partnerschaft”.

Indus­tri­el­le Pro­duk­ti­on, Land­wirt­schaft und Trans­port­we­sen sol­len zu die­sem Zweck der­art umge­baut wer­den, daß “die glo­ba­len anthro­po­ge­nen Treib­haus­gas­emis­sio­nen bis 2050 auf ‘Net­to Null’ (Net Zero) redu­ziert wer­den”, womit ein “Gleich­ge­wicht zwi­schen Emis­sio­nen und Emis­si­ons­re­duk­tio­nen” gemeint ist.

Welt­weit wer­den Kon­zer­ne auf die­se Agen­da ein­ge­schwo­ren. Hier ein State­ment von Black­rock:

​Das Errei­chen von Net­to-Null-Emis­sio­nen bis 2050 ist ent­schei­dend, um die schlimms­ten Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels abzu­wen­den. Black­Rock ist bestrebt sei­ne Kun­den bei der Vor­be­rei­tung ihrer Port­fo­li­os auf eine kli­ma­neu­tra­le Welt zu unter­stüt­zen – durch Mes­sung, Trans­pa­renz, Invest­ment­ma­nage­ment und Stewardship.

Das heißt frei­lich nicht, daß das von den Inno­va­tio­nen der Eli­ten beglück­te Fuß­volk unge­stört wei­ter­le­ben soll wie bis­her. Wie man in den berüch­tig­ten WEF-Wer­be­vi­de­os sehen kann, wer­den auch hier Vor­stel­lun­gen von künf­ti­gen Ein­schrän­kun­gen und Kom­pen­sa­tio­nen des bis­he­ri­gen Lebens­stils der Mas­se der Men­schen in Spiel gebracht: “You will own not­hing and you will be hap­py”; der Fleisch­kon­sum wird durch eine umwelt­freund­li­che­re Diät aus pro­te­in­rei­chen, lecke­ren Insek­ten ersetzt; der Auto­mo­bil­ver­kehr wird elek­tri­fi­ziert, ein­ge­schränkt und “kol­lek­ti­vi­siert” ; Smart­pho­ne-Apps sol­len jeder­mann hel­fen, sei­nen indi­vi­du­el­len “Co2-Fuß­ab­druck” zu kon­trol­lie­ren usw.

Die Mas­sen, die durch fort­schrei­ten­de Auto­ma­ti­sie­rung “nutz­los” gewor­den sein wer­den, wird man laut Yuval Hara­ri ver­mut­lich durch eine Kom­bi­na­ti­on aus “Dro­gen und Com­pu­ter­spie­len” bei Lau­ne und unter Kon­trol­le hal­ten müssen.

Wem dies alles nicht beson­ders viel­ver­spre­chend oder erstre­bens­wert erscheint, der sei getrös­tet: Die Psy­cho­lo­gen des WEF haben her­aus­ge­fun­den, daß ein “gutes Leben weder glück­lich noch sinn­voll” sein muß. Sie bie­ten aber auch Tips an, wie man sich men­tal zum Kli­ma­schutz-Advo­ka­ten auf­rüs­ten kann, ohne die Hoff­nung zu verlieren.

Man muß wohl sehr naiv sein, um nicht Ver­dacht zu schöp­fen, daß hier ein dop­pel­bö­di­ges Spiel getrie­ben wird. Wenn es so etwas wie einen “Plan” gibt, dann wird er wohl eher dar­auf hin­aus­lau­fen, daß die herr­schen­den Eli­ten weit­ge­hend an ihrem Reich­tum und Lebens­stil fest­hal­ten wer­den, wäh­rend die gro­ße Mas­se der hoi pol­loi tech­no­kra­ti­schen Kon­trol­len und Beschrän­kun­gen unter­wor­fen und womög­lich tat­säch­lich durch ein Lang­zeit­pro­gramm demo­gra­phisch redu­ziert wer­den soll.

Eine die­sem Sze­na­rio durch­aus ähn­li­che, aller­dings ins Posi­ti­ve gewen­de­te Zukunfts­vi­si­on wur­de übri­gens auch in “unse­rem” Spek­trum von Guil­laume Faye ent­wi­ckelt. In sei­ner Novel­le Ein Tag im Leben des Dimi­tri Leo­ni­do­witsch Oblo­mow wird das Dop­pel­pro­blem Umwelt­ver­schmut­zung-Res­sour­cen­ver­brauch durch eine “archäo-futu­ris­ti­sche” Zwei­tei­lung der Gesell­schaft gelöst:

In einem zukünf­ti­gen pan-euro­päi­schen Impe­ri­um, das Russ­land inklu­diert und bis an die Bering­stra­ße reicht, ist die gro­ße Mas­se der Bevöl­ke­rung zu einer “tra­di­tio­na­lis­ti­schen”, vor­in­dus­tri­el­len Lebens­wei­se zurück­ge­kehrt und lebt glück­lich ver­wur­zelt auf ihrer Schol­le inner­halb einer intak­ten Natur, wäh­rend sich die herr­schen­den Eli­ten einer hoch­ent­wi­ckel­ten “grü­nen” Tech­no­lo­gie bedie­nen, deren Gebrauch streng ein­ge­schränkt wird. Dabei schre­cken sie auch vor küh­nen trans­hu­ma­nis­ti­schen und gen­tech­ni­schen Ein­grif­fen nicht zurück.

Vor­aus­set­zung für die Ent­ste­hung die­ses Uto­pi­as ist ein “Gre­at Reset”, ein katak­lys­mi­scher Zusam­men­bruch der neu­zeit­li­chen Moder­ne, der die indus­tri­el­le Revo­lu­ti­on weit­ge­hend rück­gän­gig gemacht und die Welt­be­völ­ke­rung auf ein über­schau­ba­res Maß redu­ziert hat. Er bedeu­tet auch das Ende aller auf­klä­re­risch-libe­ra­len Dok­tri­nen, die in Fayes Zukunfts­welt als für immer dis­kre­diert gelten.

Der “Gre­at Reset” des Klaus Schwab sieht einen sol­chen kata­stro­phi­schen Zusam­men­bruch nicht vor, son­dern will ihn viel­mehr durch inten­si­ve tech­no­kra­ti­sche Inter­ven­tio­nen abwen­den. Vor­aus­set­zung ist auch hier eine Über­win­dung des Libe­ra­lis­mus, wie wir ihn bis­lang kann­ten, was frei­lich nur indi­rekt zuge­ge­ben wird.

Kli­ma­schutz­ex­tre­mis­ten wie Andre­as Malm gehen nun von unge­fähr den­sel­ben Prä­mis­sen und Pro­gno­sen wie das WEF aus, haben aber wenig Ver­trau­en in die “Green Deals”, die sei­ne Mit­glie­der aus­tüf­teln und mit sei­fi­gem Jar­gon bewer­ben. Um die unmit­tel­bar dräu­en­de “Mas­sen­ver­nich­tung” (Gre­ta Thun­berg) zu stop­pen, muß schnel­ler und radi­ka­ler gehan­delt wer­den; die kli­ma­schäd­li­chen Groß­kon­zer­ne sol­len nicht bloß ihre CO2-Emis­sio­nen brem­sen, son­dern müs­sen frü­her oder spä­ter kom­plett dicht­ge­macht werden.

Wor­über sie aller­dings kaum oder nur sehr wenig spre­chen, ist, wie das täg­li­che Leben in einer post-fos­si­len Zivi­li­sa­ti­on kon­kret aus­se­hen soll. Sowohl die Extre­mis­ten als auch die “grü­nen Kapi­ta­lis­ten” ver­mei­den es, die äußerst unpo­pu­lä­ren, aber zwin­gen­den Schluß­fol­ge­run­gen ihrer erklär­ten Absich­ten aus­zu­buch­sta­bie­ren: Eine radi­ka­le “Ener­gie­wen­de” wür­de unwei­ger­lich bedeu­ten, die Mas­sen zum Ver­zicht auf Kom­fort und zu ver­gleichs­wei­se aske­ti­schem Ver­hal­ten zu zwin­gen. Eben­so müß­te ihre Mobi­li­tät durch Kraft­fahr­zeu­ge dras­tisch ein­ge­schränkt wer­den. Der Lebens­stan­dard müß­te min­des­tens um eini­ge Jahr­zehn­te zurück­ge­dreht werden.

Damit bekommt man natür­lich kei­nen Men­schen auf die Stra­ße, was für die Kli­ma-Extre­mis­ten ein erheb­li­ches Pro­blem dar­stellt: Da die kapi­ta­lis­ti­schen Eli­ten nicht tun, was sie wol­len, bleibt ihnen nur die “popu­lis­ti­sche” Gras­wur­zel­stra­te­gie übrig, um Druck auf die Regie­run­gen auszuüben.

Kli­ma­ret­tung als mobi­li­sie­ren­de Idee ver­fängt aller­dings nur in gewis­sen lin­ken oder links­li­be­ra­len Milieus. Für Bevöl­ke­rungs­grup­pen außer­halb die­ser Kli­en­tel hat der selbst­er­klär­te Kom­mu­nist Malm wenig Ver­ständ­nis. Man lese etwa sei­ne Betrach­tun­gen aus dem Jahr 2018 über den Auf­stand der “gel­ben Wes­ten” in Frank­reich, der durch erhöh­te Treib­stoff­steu­ern in Gang gebracht wurden.

Frank­reichs dama­li­ger Innen­mi­nis­ter Chris­to­phe Cas­ta­ner begrün­de­te die­se Maß­nah­me so:

Wir ver­wirk­li­chen das ehr­gei­zi­ge Pro­jekt eines öko­lo­gi­schen und soli­da­ri­schen Über­gangs, um Frank­reich zu einem Pio­nier­land zu machen: schritt­wei­ser Aus­stieg aus fos­si­len Brenn­stof­fen, Schluß mit Gly­pho­sat, Erhö­hung der Koh­len­stoff­steu­er, Anglei­chung der Dieselbesteuerung.

Man woll­te also die Auto­fah­rer aus (vor­geb­lich) öko­lo­gi­schen Grün­den von den Die­sel­mo­to­ren weg­drän­gen, was blö­der­wei­se 68 Pro­zent aller damals in Frank­reich zuge­las­se­nen Pri­vat­au­tos betraf. Jean-Clau­de Michéa kommentierte:

Es ist offen­sicht­lich nicht das Auto als sol­ches – als “Zei­chen” ihrer angeb­li­chen Inte­gra­ti­on in die Welt des Kon­sums (sie sind ja kei­ne Lyo­ner oder Pari­ser!) -, das die Gelb­wes­ten heu­te ver­tei­di­gen. Es ist ein­fach so, daß ihr gebrauch­ter Die­sel­wa­gen (den ihnen die EU-Kom­mis­si­on abknöp­fen will, weil er nicht mehr ihren stän­dig revi­dier­ten Nor­men zur “Über­wa­chung der Ver­kehrstüch­tig­keit” ent­spricht) ihre ulti­ma­ti­ve Über­le­bens­chan­ce bedeu­tet, also ein Dach über dem Kopf, einen Job und etwas, womit sie sich selbst und ihre Fami­li­en ernäh­ren kön­nen, inner­halb des kapi­ta­lis­ti­schen Sys­tems, wie es sich ent­wi­ckelt hat, und wie es die Gewin­ner der Glo­ba­li­sie­rung begünstigt.

Mit die­ser Ana­ly­se weit­ge­hend kon­gru­ent schrieb Malm 2018:

Die kapi­ta­lis­ti­sche Kli­ma­po­li­tik hat sich in den letz­ten zwei Jahr­zehn­ten durch genau die­se Art von halb illu­so­ri­schen, halb zer­stö­re­ri­schen Pseu­do­re­for­men aus­ge­zeich­net. (…) Man kann den Kli­ma­wan­del nicht bekämp­fen, indem man den Reichs­ten noch mehr Frei­hei­ten bei der Kapi­tal­ak­ku­mu­la­ti­on lässt und dann aus­ge­rech­net der Arbei­ter­klas­se eine Steu­er auf­bür­det, um sie in die rich­ti­ge Rich­tung zu lenken.

Malm ist aller­dings weni­ger am Los der Arbei­ter­klas­se inter­es­siert, als am “schritt­wei­sen Aus­stieg aus fos­si­len Brenn­stof­fen”, nicht anders als der fran­zö­si­sche Innenminister:

Nichts­des­to­trotz müs­sen die Autos drin­gend von unse­ren Stra­ßen ver­schwin­den. Wie kann uns das gelingen? Zunächst ein­mal durch einen mas­si­ven Aus­bau des öffent­li­chen Nah­ver­kehrs in den Städ­ten und auf dem Land, durch die mas­sen­haf­te Ver­brei­tung alter­na­ti­ver Ver­kehrs­mit­tel (Elek­tro­fahr­rä­der, Fahr­ge­mein­schaf­ten mit elek­tri­fi­zier­ten Fahr­zeu­gen), durch ein Ver­bot fos­sil betrie­be­ner Pri­vat­fahr­zeu­ge in den Städ­ten, durch eine Umwid­mung der Wirt­schafts­ak­ti­vi­tä­ten, um der Zer­sie­de­lung ein Ende zu set­zen, durch eine rasche Elek­tri­fi­zie­rung der ver­blei­ben­den not­wen­di­gen Auto­mo­bi­li­tät – kurz: durch öffent­li­che Inves­ti­tio­nen und öffent­li­che Pla­nung in einem Umfang und einer Inten­si­tät, die dem Kli­ma­not­stand ange­mes­sen sind.

Dabei beteu­ert er:

Für all dies müss­te man weder die Arbeits­plät­ze noch den Lebens­stan­dard der arbei­ten­den Men­schen opfern, könn­te aber bei­des ver­bes­sern, wäh­rend es den Super­rei­chen mit Sicher­heit die Flü­gel stut­zen würde.

Eine der­ar­ti­ge Revo­lu­ti­on wer­de unter Macron oder irgend­ei­nem ande­ren west­li­chen Regie­rungs­chef jedoch nie­mals pas­sie­ren. Damit ist die Zeit reif für eine Kriegs­er­klä­rung, damit kommt die Opti­on der Gewalt­an­wen­dung ins Spiel:

Die Zeit, in der die Kapi­ta­lis­ten­klas­se in Ruhe gelas­sen wer­den kann, ist vor­bei. Um dem Ziel der Abwen­dung des tota­len Kli­ma­zu­sam­men­bruchs näher zu kom­men, müs­sen jetzt viel­mehr ihre Paläs­te über­rannt und gestürmt werden. (…) Jeder Fort­schritt an der Kli­ma­front wird durch Kampf erreicht wer­den, wie etwa durch Ver­kehrs­blo­cka­den, Schul­schwän­zen, die Beset­zung zen­tra­ler Stra­ßen, Angrif­fe auf die prot­zi­gen Luxus­or­gi­en der Rei­chen (die umwelt­schäd­lichs­te aller Kon­sum­for­men), und – war­um nicht? – : bren­nen­de Autos. Da weder Macron noch irgend­ein ande­rer Füh­rer eines kapi­ta­lis­ti­schen Staa­tes bereit ist, das zu tun, was getan wer­den muss, müs­sen die­se Staa­ten gezwun­gen wer­den, es zu tun, und zwar durch genau die Art von Macht von unten, die die Gelb­wes­ten so wir­kungs­voll vor­ge­führt haben.

Das ist natür­lich völ­lig illu­so­risch: Das “peri­phe­re Frank­reich” wird mit Sicher­heit kei­ne Paläs­te stür­men, damit es sei­ne PKWs gegen Elek­tro­fahr­rä­der ein­tau­schen oder Fahr­ge­mein­schaf­ten mit elek­tri­fi­zier­ten Fahr­zeu­gen grün­den kann, selbst wenn es den Ver­spre­chen Glau­ben schen­ken wür­de, daß eine Kli­mare­vo­lu­ti­on kei­ne Gefahr für ihren Lebens­stan­dard und ihre Arbeits­plät­ze dar­stellt. Der Kli­ma­wan­del ist ihnen egal, im Gegen­satz zur groß­städ­ti­schen grü­nen Bour­geoi­sie, die damit vor allem ihre Sucht nach mora­li­schem Hoch­sta­tus zu befrie­di­gen sucht.

Die Kli­ma­ra­di­ka­len haben das frei­lich längst begrif­fen: Sie wer­den nie­mals genug Men­schen auf die Stra­ße bekom­men, um eine Macht­über­nah­me oder auch nur Ein­fluß­nah­me in ihrem Sin­ne zu erzie­len. Die “Kli­ma­st­reiks” des Jah­res 2019 wur­den durch “Coro­na” jäh unter­bro­chen; und sie waren am Ende wohl eben­so “Astro­tur­fing” wie das Thea­ter von “Extinc­tion Rebel­li­on”. Für die brei­te Mas­se wird der Bedarf an gutem Kli­mage­wis­sen aus­rei­chend durch die Teil­nah­me an der Pro­pa­gan­da der Regie­run­gen und das “nach­hal­ti­ge” Mar­ke­ting der Markt­an­bie­ter gedeckt (etwa über das Ange­bot von “Bio”-Produkten).

Die Radi­ka­li­sie­rung der Kli­ma­schüt­zer bis hin zur Gewalt­be­für­wor­tung ist wohl eine Fol­ge die­ses Schei­terns, aus­rei­chend gro­ße Bevöl­ke­rungs­schich­ten zu mobi­li­sie­ren. Schi­ka­nen und Sabo­ta­gen wie Auto­bahn­blo­cka­den, Abfa­ckeln von Luxus­au­tos oder viel­leicht eines Tages das Spren­gen von Pipe­lines, wer­den jedoch kaum dazu füh­ren, Kli­ma­sün­der ein­zu­schüch­tern oder Regie­run­gen zum Han­deln gegen kli­ma­schäd­li­che Kon­zer­ne und Indus­trie­zwei­ge zu zwingen.

Wahr­schein­li­cher ist, daß sie in einen blin­den Akti­vis­mus mün­den wer­den, der vor allem dem Zweck hat, das gebrems­te Macht­stre­ben der Akti­vis­ten wie auch ihre Ohn­machts­ge­füh­le gegen­über dem pla­ne­ta­ren Mons­trum “Kli­ma­wan­del” psy­cho­lo­gisch zu kom­pen­sie­ren (Kac­zyn­ski wür­de hier von einem fehl­ge­lei­te­ten “power pro­cess” sprechen ).

– – –

