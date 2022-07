Sammelstelle für Gedrucktes (50): konkrete Spaltung

Und zwar beim tra­di­ti­ons­rei­chen Maga­zin kon­kret (Grün­dungs­jahr 1957). Das links­ra­di­ka­le Maga­zin (Unter­ti­tel: Poli­tik & Kul­tur), bun­des­weit flä­chen­de­ckend am Kiosk prä­sent, ver­fügt über eine geschätz­te Auf­la­ge im Zwi­schen­be­reich von 30.000 bis 40.000 und ist damit die ältes­te, aber auch größ­te lin­ke Zeit­schrift der BRD.

Wer das Blatt den­noch nicht kennt, dem sei gesagt, daß kon­kret eine Schlüs­sel­rol­le spiel­te, als ab 1965 die Außer­par­la­men­ta­ri­sche Oppo­si­ti­on for­miert wur­de. Ulri­ke Mein­hof und Klaus Rai­ner Röhl präg­ten die frü­he Pha­se, ab 1974 über­nahm Her­mann L. Grem­li­za deren Erbe und soll­te kon­kret bis zu sei­nem Tod im Jahr 2019 füh­ren (– ein star­kes Grem­li­za-Por­trät ver­faß­te Sieg­fried Ger­lich für die Sezes­si­on).

Grem­li­zas Frau Kat­rin stand ihm vie­le Jahr­zehn­te als Geschäfts­füh­re­rin zur Sei­te; mitt­ler­wei­le wur­de sie – ganz kon­ser­va­tiv dem Fami­li­en­ge­dan­ken ver­pflich­tet? – durch Frie­de­ri­ke Grem­li­za abgelöst.

Wich­tig für die fol­gen­den Aus­füh­run­gen ist ledig­lich, sich des­sen bewußt zu sein, daß kon­kret in den letz­ten Dez­en­ni­en das ent­schei­den­de mei­nungs­bil­den­de Organ für wei­te Tei­le der anti­fa­schis­ti­schen Lin­ken der Bun­des­re­pu­blik blieb, was nicht zuletzt an einem radi­ka­len Plu­ra­lis­mus lag, der von DKP-nahen Gran­den wie Georg Fül­berth (sie­he P.S.!) bis zu Jut­ta Dit­furth und anti­deut­schen Hard­li­nern reichte.

Das Selbst­bild kon­krets beschrieb Grem­li­za vor 20 Jah­ren wie folgt:

Kon­kret braucht kei­ne Bünd­nis­se, son­dern Autoren, die etwas zu sagen haben, auch wenn es mal das Fal­sche ist,

womit wir uns, nach die­ser klei­nen Ein­lei­tung, mit­ten in der Gegen­wart befin­den. Und dort knallt es, weil die einen den ande­ren vor­wer­fen, daß es nicht nur »mal das Fal­sche ist«, son­dern neu­er­dings konsequent.

Die Bom­be ist der Ukrai­ne­krieg – nur wer sie zün­de­te, ist unklar. Dar­über wird jetzt gestrit­ten. Lag es am März-Cover des Maga­zins, das just zum Kriegs­be­ginn in der Ost­ukrai­ne die »Nato-Aggres­si­on gegen Russ­land« zum Titel­ge­gen­stand erhob?

Das mei­nen jeden­falls eini­ge (Ex-)Autoren und Leser in sozia­len Medien.

Oder war es die Reak­ti­on der Redak­ti­on auf Kri­tik, wonach die­ses Cover Puti­nis­mus ver­brei­te? Die Redak­ti­on block­te näm­lich alles ab, ver­wies sinn­ge­mäß auf die Eska­la­ti­ons­stra­te­gie des Wes­tens, die nicht bes­ser dadurch wer­de, daß Putin zündle.

Oder waren es abge­lehn­te Arti­kel, Dis­kus­si­ons­bei­trä­ge zumal, die sei­tens der Her­aus­ge­be­rin Frie­de­ri­ke Grem­li­za und der stän­di­gen Redak­teu­re Tho­mas Blum, Phil­ipp Schmidt und Inga Waß­muß nicht berück­sich­tigt oder gar zu gekürz­ten Leser­brie­fen ver­stüm­melt wur­den? Auch die­se Ver­si­on kur­siert im Word Wide Web.

Es wird von allem ein biß­chen sein, und dann kom­men noch per­sön­li­che Din­ge und ideo­lo­gi­sche Dis­pu­te dazu. Die­se Gemenge­la­ge führ­te jeden­falls zu einer reiz­vol­len Spal­tung der kon­kret-Autoren­schaft.

Zunächst waren es 17 Publi­zis­ten, die eine Son­der­sei­te namens »Kon­trast Mit­tel« lan­cier­ten. »War­um wir nicht mehr für kon­kret schrei­ben« ist lesens­wert, weil es alte und neue Kon­flikt­li­ni­en offen­legt und beweist, daß die publi­zis­ti­sche Lin­ke noch unfä­hi­ger ist, einen intern ver­söhn­li­chen Ukrai­ne­kurs zu fah­ren als die – frei­lich zah­len­mä­ßig mar­gi­na­le­re – publi­zis­ti­sche Rechte.

Die Rebel­len begin­nen so:

Für uns, Autorin­nen und Autoren von Kon­kret, ist mit dem redak­tio­nel­len Kurs zum rus­si­schen Angriffs­krieg gegen die Ukrai­ne eine rote Linie über­schrit­ten. Wir wol­len und kön­nen nicht wei­ter in einer Zeit­schrift publi­zie­ren, die sich in die­ser Fra­ge in die Nach­bar­schaft der AfD, des völ­ki­schen Flü­gels der Links­par­tei oder Jür­gen Elsäs­sers Com­pact, von Hen­ry Kis­sin­ger, Klaus von Dohn­anyi oder den Lob­by­ver­bän­den der deut­schen Indus­trie begibt,

was bei Twit­ter übri­gens kon­tro­vers dis­ku­tiert wur­de. Heißt »in der Nach­bar­schaft« von AfD und Co. nun, daß man die­se Akteu­re gleich­setzt? Oder gibt es – nur in die­ser Fra­ge – ein Nahe­ver­hält­nis? Erhei­ternd, wie eine sol­che Fra­ge die lin­ken Gemü­ter erhitzt.

Doch las­sen wir die Autoren fortfahren:

Der März-Titel („Nato-Aggres­si­on gegen Russ­land“) hät­te einen Ein­schnitt bedeu­ten müs­sen. Zwar haben vie­le nicht dar­an geglaubt, dass die rus­si­sche Staats­füh­rung mit ihren Dro­hun­gen ernst machen wür­de. Aber dass es in Wahr­heit der Wes­ten sei, der einen Über­fall vor­be­rei­te, hat nicht ein­mal der Kreml selbst behaup­tet. Die­se Sti­li­sie­rung Russ­lands zum unschul­di­gen Opfer, samt Aus­blen­dung des Auf­mar­sches von hun­dert­tau­send Sol­da­ten an der Gren­ze zur Ukrai­ne, wäre selbst dann fürch­ter­lich gewe­sen, wenn der Ein­marsch nicht erfolgt (oder, rea­lis­ti­scher, lokal begrenzt geblie­ben) wäre. Durch das rus­si­sche Vor­ge­hen wur­de der Titel, ob nolens oder volens, zu noch Schlim­me­rem: einem Stück Kriegspropaganda,

womit, da wären sich bei­de Lager einig, kon­kret eigent­lich nicht zwin­gend in Ver­bin­dung gebracht wer­den möch­te – zumin­dest nicht mehr seit 1991. Damals war kon­kret näm­lich (noch) das Flagg­schiff der Anti­deut­schen, die den Irak­krieg beju­bel­ten und Sad­dam Hus­sein als Wie­der­gän­ger Hit­lers ver­damm­ten. Man darf hier ohne viel Spott davon aus­ge­hen, daß das Gros der Unter­zeich­ner von 2022 der »Kriegs­pro­pa­gan­da« von 1991 für die trans­at­lan­ti­sche Front nicht all­zu laut­stark wider­spro­chen hätte.

Nun ist aber eine ande­re Kriegs­pro­pa­gan­da gemeint, rus­si­sche, denn »die Grund­ten­denz ist über­deut­lich« bei kon­kret. So wür­de sich die Zeit­schrift (nach Ansicht der Ex-Autoren) positionieren:

Russ­land, von der Nato-Ost­erwei­te­rung und CIA-gespon­ser­ten Put­schen in die Defen­si­ve gedrängt, habe schlicht­weg kei­ne ande­re Wahl gehabt, als ent­we­der anzu­grei­fen oder zu kapi­tu­lie­ren. Der Wes­ten sei dar­um nicht bloß der eigent­li­che Aggres­sor, son­dern durch die Unter­stüt­zung des ukrai­ni­schen Abwehr­kamp­fes auch haupt­ver­ant­wort­lich dafür, dass das Blut­ver­gie­ßen nicht schon längst been­det wur­de. Kon­kret-Haus­po­et Mar­co Tschirpke brach­te es in der Mai-Aus­ga­be auf den Punkt: Die Ukrai­ne sol­le gefäl­ligst kapi­tu­lie­ren, damit im Osten end­lich wie­der Ruhe herrscht,

womit Genos­se Tschirpke ein wenig Unrecht getan wur­de, aber das soll nicht unser Pro­blem sein.

Die Ex-Autoren der kon­kret neh­men Fahrt auf, erör­tern einen ver­meint­li­chen oder tat­säch­li­chen Ruß­land-Kom­plex und stel­len die Frage

wie es eigent­lich ins Sche­ma passt, dass die Bun­des­re­pu­blik bei den west­li­chen Ver­bün­de­ten seit Lan­gem als der treu­es­te Für­spre­cher Putins bekannt ist,

was mir nicht so ganz ein­leuch­ten mag, wenn Habeck, Baer­bock und Scholz (in der Hier­ar­chierei­hen­fol­ge) als Trio infer­na­le gera­de dabei sind, »gegen Putin« die deut­sche Wirt­schaft abzuwickeln.

Aber sei’s drum, das Fina­le ist dafür unter­halt­sam. Aus­ge­rech­net der kon­kret wird vor­ge­wor­fen, anti­west­li­che Stim­mun­gen zu bedienen:

Aus einem Organ der Kri­tik wird dann eine monat­li­che Jun­ge Welt. Für die schrei­ben wir aus guten Grün­den nicht. Für die Kopie dann halt auch nicht.

Das ist unter moder­nen Life­style-Anti­fa­schis­ten natür­lich der schlimms­te Vor­wurf (nach dem, rechts abge­bo­gen zu sein): in Rich­tung jun­ge Welt abzu­drif­ten, also in Rich­tung einer mar­xis­tisch-leni­nis­ti­schen Dog­ma­tik mit DDR-Spleens wie »Anti­im­pe­ria­lis­mus« und dem gan­zen alt­lin­ken Gedöns (wobei hin­zu­zu­fü­gen wäre, daß die jun­ge Welt ansons­ten in allen Berei­chen längst zeit­geis­tig auf links­li­be­ra­le Ein­heits­li­nie gebracht wurde).

Wer sind nun die Erst­un­ter­zeich­ner? Wir sehen Stam­m­au­toren wie Alex Feuer­herdt (der trotz sei­ner poli­ti­schen Ver­or­tung bei Sky Sport News über Fuß­ball­schieds­rich­ter dozie­ren darf), Lars Quad­fa­sel oder auch Paul Simon, der – gemein­sam mit sei­nem Bru­der Johan­nes bei kon­kret das Buch »Eine Welt vol­ler Wut«. Donald Trump und das Ende der US-Hege­mo­nie publi­zier­te, das in der 100. Sezes­si­on (Febru­ar 2021) rezen­siert wurde.

Spä­ter stie­ßen übli­che Ver­däch­ti­ge aus die­sem eher pro­west­lich und »anti­deutsch« beein­fluß­ten Milieu hin­zu wie die kon­kret-Gele­gen­heits­au­toren Vero­ni­ka Kra­cher und Jan Töl­va. Eben­falls die Mit­ar­beit ein stellt zum Bei­spiel das Pseud­ony­mus »Jus­tIn Mon­day« (des­sen regel­mä­ßi­ge kon­kret-Arti­kel mir stets ein unle­ser­li­ches Rät­sel abgeben).

Manch einer der Unter­zeich­ner mag gehofft haben, daß auf­grund die­ses ver­meint­lich his­to­ri­schen Ex-kon­kret-Blocks die Redak­ti­on nun wei­che Knie bekom­me und zurück­ru­de­re, mit­hin ihren »Rußland«-Kurs korrigiere.

kon­kret ätzt aber lie­ber zurück:

Im Inter­net kur­siert eine Erklä­rung mit dem Titel »War­um wir nicht mehr für kon­kret schrei­ben«. Die 17 Unterzeichner/innen stel­len sich dar­in als »Autorin­nen und Autoren von kon­kret« vor, die wegen des ver­meint­li­chen »Pro-Putin-Kur­ses« der Zeit­schrift »die Zusam­men­ar­beit« mit kon­kret »been­den« (»Süd­deut­sche Zeitung«). Dazu stellt die kon­kret-Redak­ti­on fest:

Been­den kann man nur, was es gibt. Ein gro­ßer Teil der Unterzeichner/innen aber sind kei­ne »Autorin­nen und Autoren von kon­kret«; sie sind es nicht mehr, und sie stan­den nicht in Gefahr, von kon­kret künf­tig um einen Bei­trag gebe­ten zu wer­den. Die pom­pö­se »Erklä­rung« ist daher eine Anma­ßung, ein Fall von Eti­ket­ten­schwin­del und Hochstapelei. Sie ist zudem rand­voll mit Halb­wahr­hei­ten und gan­zen Lügen, struk­tu­riert von einer »Logik«, der zufol­ge ein Nazi ist, wer sich gegen Hartz IV stellt, weil schließ­lich auch die NPD eine Anti-Hartz-IV-Kam­pa­gne gestar­tet hat­te, und geprägt vom Wil­len zu einer poli­ti­schen Het­ze, die eine Ant­wort nicht ver­dient. Wer kon­kret in die Nach­bar­schaft von AfD und »Com­pact« rückt, mit dem lohnt kei­ne Debat­te – die kon­kret im übri­gen natür­lich auch bezo­gen auf den Ukrai­ne-Krieg wei­ter füh­ren wird. Die Redak­ti­on, 1. Juli 2022

Ich kann mir per­sön­lich vor­stel­len, daß aus die­ser Feh­de ein neu­es Zeit­schrif­ten­pro­jekt ent­steht. Wie wei­land zu jun­ge Welt-Tagen, als die Redak­ti­on gegen ihren Geschäfts­füh­rer putsch­te und die Jung­le World als Abspal­tungs­pro­dukt ent­stand, das heu­te weit ein­fluß­rei­cher und zeit­ge­mä­ßer erscheint als die Res­te der jun­gen Welt.

Apro­pos Jung­le World: Die­se spielt auch beim kon­kret-Zer­würf­nis wie­der ihre Rol­le. Zum einen sind vie­le der Pro­test­ler Jung­le-Autoren oder gar Redak­teu­re; zum ande­ren druck­te sie bei­spiels­wei­se einen Arti­kel von ex-kon­kret-Autor Olaf Kis­ten­ma­cher ab (»Ruß­land, Du Opfer«), der dem Ver­neh­men nach von der kon­kret-Redak­ti­on nicht gewollt wor­den war.

Soll­te jeden­falls aus der Platt­form »Kon­trast Mit­tel« ein neu­es Peri­odi­kum ent­ste­hen, hät­te man es schon per­so­nell mit einer Art Jung­le World 2.0 zu tun, viel­leicht nicht als Wochen­blatt­kon­kur­renz, sehr wohl aber als monat­li­che Ergän­zung. Ob dafür ein »Markt« besteht?

Noch ist es aber nicht soweit und wir kön­nen einen Blick ins aktu­el­le kon­kret-Heft (7/2022) wer­fen. Das Erschei­nen die­ser Aus­ga­be über­schnitt sich mit der Lan­cie­rung der Pro­test­erklä­rung, so daß wir hier wohl noch nicht das fina­le neue kon­kret-Autoren­ta­bleau sehen können.

Jene Autoren, die von den Pro­test­lern beson­ders befeh­det wer­den, sind indes an Bord und gie­ßen neu­es Öl ins Feu­er. Zu nen­nen sind Tomasz Konicz, Kay Soko­low­sky oder auch Jörg Kro­nau­er. Ins­be­son­de­re letz­te­rer gilt den radi­ka­len West­lern in der Lin­ken als Aus­ge­burt des Puti­nis­mus. Sein neu­es Buch zum Ukrai­ne­krieg Der Auf­marsch ist nur das i‑Tüpfelchen (und wur­de in der Sezes­si­on so aus­gie­big wie begrün­det gelobt).

Mit sei­nem neu­en Bei­trag »Abgang ist über­all« wird Kro­nau­er sei­ne Kri­ti­ker jeden­falls nicht besänf­ti­gen. Er fragt, ob »die mili­tä­ri­sche und öko­no­mi­sche Reak­ti­on des Wes­tens auf den Krieg Russ­lands gegen die Ukrai­ne deut­schen Inter­es­sen« ent­spre­che oder nicht.

Dafür skiz­ziert er die jün­ge­re Geschich­te der deutsch-rus­si­schen Bezie­hun­gen, die über­la­gert wer­den durch die enge bun­des­deut­sche trans­at­lan­ti­sche Koope­ra­ti­on. Zwar habe man mit Ruß­land, das immer­hin über die welt­weit größ­ten Gas­re­ser­ven ver­fü­ge, eng zusam­men­ge­ar­bei­tet, aber im Win­ter 2013/14 kam es zu einer Zäsur im Rah­men der Mai­dan-Pro­tes­te in Kiew.

Kro­nau­ers The­se, die damals gestürz­te Regie­rung von Prä­si­dent Wik­tor Janu­ko­wytsch sei »auf Aus­gleich zwi­schen West und Ost bedacht« gewe­sen, ist recht steil, sei­ne Schluss­fol­ge­rung aus dem Macht­wech­sel jedoch, daß »die Ukrai­ne auf pro­west­li­chen Kurs« gebracht wur­de, dabei aber der Krim ver­lus­tig ging, evident.

Daß Kro­nau­er aber Geor­ge Fried­man zitiert, wird ihm wohl nicht ver­zie­hen wer­den. Die­ser schei­den­de Lei­ter der US-Denk­fa­brik Strat­for for­mu­lier­te näm­lich im Febru­ar 2015, daß ein deutsch-rus­si­sches Bünd­nis »die ein­zi­ge Kom­bi­na­ti­on (sei), die seit Jahr­hun­der­ten die Ver­ei­nig­ten Staa­ten zu Tode erschreckt hat«, wes­halb man durch­aus die Anschluß­fra­ge stel­len darf, ob die Ame­ri­ka­ner bei Nord Stream 2 die deut­sche Ent­schei­dungs­sou­ve­rä­ni­tät mindern …

Jeden­falls argu­men­tiert Kro­nau­er rea­li­täts­ori­en­tiert, nicht ideo­lo­gisch. Er anti­zi­piert, daß vie­le deut­sche Unter­neh­men fort­an auf rus­si­sches Erd­gas ver­zich­ten müs­sen, was die Fra­ge auf­wer­fe, »ob Tei­le der Che­mie- und der Stahl­in­dus­trie inter­na­tio­nal kon­kur­renz­fä­hig blei­ben oder viel­leicht an ande­re Stand­or­te abwan­dern« wer­den. Da kommt es Kro­nau­ers Argu­men­ta­ti­on zupas­se, daß der Haupt­ge­schäfts­füh­rer des Deut­schen Indus­trie- und Han­dels­kam­mer­ta­ges (DIHK) arg­wöhn­te, daß die deut­sche Wirt­schaft »Kern­bran­chen ver­lie­ren« würde.

Das ficht natür­lich radi­kal­west­li­che Ideo­lo­gen nicht an: Wich­ti­ger ist es ihnen, »den Rus­sen« eins aus­zu­wi­schen. Nicht zuletzt Ver­tre­ter der BRD-Ampel führ­ten immer wie­der an, man müs­se Ruß­land Schlä­ge ver­set­zen (die letzt­lich nur den Deut­schen selbst scha­den, wäh­rend die rus­si­sche Öko­no­mie eini­ger­ma­ßen sta­bil bleibt und qua Han­del mit Indi­en und Chi­na sogar zule­gen kann).

Kann man aber als EU- und NATO-Mit­glied über­haupt dem Druck stand­hal­ten, der aus Washing­ton aus­ge­übt wird? Der lin­ke Publi­zist Jörg Kro­nau­er, man hal­te sich fest, meint, daß dies mög­lich sei, trotz allem, und er ver­weist als Posi­tiv­bei­spiel aus­ge­rech­net auf das Feind­bild Nr. 1 vie­ler euro­päi­scher Lin­ker – auf die Regie­rung Vik­tor Orbáns:

Waf­fen­lie­fe­run­gen an die Ukrai­ne über unga­ri­sches Ter­ri­to­ri­um erlaubt sie nicht. Ein voll­stän­di­ges EU-Embar­go auf rus­si­sches Erd­öl hat sie ver­hin­dert, und als die ukrai­ni­sche Bot­schaf­te­rin in Buda­pest, Lju­bow Nepop, auf­dring­lich ver­such­te, den Andrij Mel­nyk zu geben, bestell­te das unga­ri­sche Außen­mi­nis­te­ri­um sie ein: Es sei ‘an der Zeit, dass die ukrai­ni­schen Füh­rer mit der Belei­di­gung Ungarns auf­hö­ren’, erklär­te Außen­mi­nis­ter Péter Szijjártó.

Kro­nau­er ver­gißt da nur eine Klei­nig­keit: Die unga­ri­sche Regie­rung agiert sou­ve­rä­nis­tisch, patrio­tisch, volks­ori­en­tiert. Was davon wür­den er und Genos­sen in Deutsch­land dul­den? Den Punkt kann er also nicht wirk­lich setzen.

Tref­fend hin­ge­gen sei­ne Beschäf­ti­gung mit den genu­in west­li­chen Metho­den Putins, mit denen er nun selbst agiert:

Staa­ten zu zer­schla­gen, um Euro­pa neu zu glie­dern – das war bis dahin, sie­he Jugo­sla­wi­en, sie­he Koso­vo, das selbstan­ge­maß­te Pri­vi­leg des Wes­tens gewe­sen. Nun jedoch nahm sich Mos­kau die­ses Pri­vi­leg gleich­falls her­aus. (…) Mit sei­nem Über­fall auf die Ukrai­ne ver­sucht Russ­land, macht­po­li­tisch betrach­tet, nun zu demons­trie­ren, dass man sogar in Euro­pa Krie­ge gegen die Inter­es­sen des Wes­tens füh­ren kann.

Und er schließt sei­nen klei­nen Exkurs pointiert:

Krie­ge in Euro­pa zu füh­ren war bis dato eben­falls ein Pri­vi­leg der Nato gewesen.

Daß Kro­nau­er wei­ter­hin Feind­bild der Ex-kon­kret-Rebel­len bleibt, erar­bei­tet er sich mit die­sem aus­führ­li­chen Arti­kel kon­se­quent. Denn zu guter letzt wirft er noch einen Blick auf die Hard­li­ner-Frak­ti­on in der BRD, die noch jede Eska­la­ti­on des Kon­flikts begrüßt, kos­te sie, was sie wolle.

Die­se Anhän­ger eines sofor­ti­gen Gas­em­bar­gos und Flug­ver­bots­zo­nen über der Ukrai­ne säßen »in den Redak­ti­ons­stu­ben deut­scher Medi­en« und trei­ben »die Bun­des­re­gie­rung vor sich her«.

An die­ser The­se gibt es nicht viel dran aus­zu­set­zen, zumal er sie mit Ste­fan Baron absi­chert. Der ehe­ma­li­ge Chef­re­dak­teur der Wirt­schafts­wo­che for­mu­lier­te, daß sich in Deutsch­land »ein trans­at­lan­ti­sches Jus­te Milieu aus Mit­ar­bei­tern von Denk­fa­bri­ken und Alpha-Jour­na­lis­ten« fest­ge­setzt, das, so Kro­nau­er, »im Ernst­fall rigo­ros US-nahe Posi­tio­nen ver­tritt«. (Einen Stand­punkt, den man den aus­ge­schie­de­nen kon­kret-Rebel­len durch­aus eben­falls vor­wer­fen darf.)

Jörg Kro­nau­er ist gleich­wohl nicht ein­sam. Auch bei Kay Soko­low­sky wer­den die anti­fa­schis­ti­schen Stel­len­su­cher den Anti­fa­schis­ten mit sei­nen eige­nen Waf­fen schla­gen. Denn auch er legt sich kei­ner­lei Zurück­hal­tung auf.

»Der Wirt­schafts­krieg des Wes­tens«, so spot­tet er, »zeigt bom­bas­ti­sche Wir­kung – an der Hei­mat­front.« Er kann das mit Infla­ti­on, Ver­sor­gungs­not­la­gen und Armuts­ver­schär­fun­gen in der BRD begrün­den. Und weiter:

Wenn’s so wei­ter­geht, wer­den die Rus­sen im nächs­ten Jahr Care-Pake­te nach Deutsch­land schicken.

Die kom­men aber halt nur an, wenn die Deut­sche Post sich dann noch den Sprit leis­ten kann.

P.S.: Besag­ter Georg Fül­berth bringt die neue grü­ne Lust am Krieg in der Juli-Aus­ga­be der kon­kret auf den Punkt: