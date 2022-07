Bildung: Ruhe statt Kampagnen

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Etwa ein Fünf­tel aller Schü­ler ver­sagt in den wich­tigs­ten Anfor­de­run­gen. Sie wer­den häu­fig ihre Aus­bil­dung abbre­chen und im Leben wie Beruf mit Her­aus­for­de­run­gen, vor allem aber mit sich selbst erheb­li­che Pro­ble­me haben. Mitt­ler­wei­le also eine kul­tu­rel­le Kon­stan­te: Zwan­zig Pro­zent poten­ti­el­le För­der­fäl­le für Maß­nah­me­kar­rie­ren in Ver­ant­wor­tung der Ämter und nach Sozi­al­ge­setz­bü­chern. Die meis­ten davon übri­gens männlich.

Die „Bil­dungs­for­schung“ stellt die desas­trö­sen Wer­te jedes Mal aufs neue kon­ster­niert fest, emp­fiehlt dann nach so hef­ti­ger wie kur­zer Auf­re­gung fata­ler­wei­se aber genau jene Metho­den, die mit­ten in das Desas­ter hin­ein­führ­ten, oder sieht das Unver­mö­gen als pri­mär sozi­al ver­ur­sacht an.

Eher noch könn­te man dar­über nach­sin­nen, ob nicht Benach­tei­lig­te – mit „Han­di­cap“ – oder Antriebs­schwa­che rela­tiv sogar bes­se­re Chan­cen haben als Talen­tier­te und Enga­gier­te, gehört jenen doch die gan­ze Auf­merk­sam­keit der Schu­le, wäh­rend die­se für sich selbst sor­gen müssen.

Die neu­er­lich im natio­na­len Bil­dungs­be­richt im IQB-Bil­dungs­trend und im Schul­ba­ro­me­ter der Robert-Bosch-Stif­tung fest­ge­stell­te Bil­dungs­mi­se­re ist zwar system‑, soll aber als pan­de­mie­be­dingt dar­ge­stellt wer­den. Genau damit ver­sucht sich das Sys­tem selbst über sein jahr­zehn­te­lan­ges Ver­sa­gen hin­weg­zu­trös­ten. Erfor­dert wäre, end­lich den Blin­den Fleck zu bezeich­nen, der nicht erken­nen läßt, was ganz sub­stan­ti­ell und wesent­lich nicht stimmt:

Schu­le und Bil­dung sind Pro­jek­ti­ons­flä­chen sozi­al­po­li­ti­scher Wunsch­vor­stel­lun­gen der Ber­li­ner Repu­blik. Sie sol­len juris­tisch garan­tie­ren, was sie inhalt­lich nicht mehr erar­bei­ten können.

Die der­zei­ti­ge Bil­dungs­bü­ro­kra­tie, allein ideo­lo­gi­schen Vor­ga­ben fol­gend, wird nicht in der Lage sein, kri­ti­sche Distanz zur selbst­ver­ur­sach­ten Fehl­ent­wick­lung ein­neh­men zu kön­nen. Refor­men, die prin­zi­pi­el­le Ver­bes­se­run­gen erwar­ten las­sen, sind daher undenk­bar; es wird bei unge­len­ken poli­ti­schen Kam­pa­gnen und den übli­chen Phra­sen bleiben.

Ganz abge­se­hen davon, daß ein Bil­dungs­sys­tem zunächst mal sein Men­schen­bild und damit sei­nen genau­en Begriff von Bil­dung klä­ren bzw. revi­die­ren müß­te, hier jen­seits bereits beschrie­be­ner Ursa­chen nur ein Aspekt, weil sich dar­an eine ganz augen­fäl­li­ge kul­tu­rel­le Ver­än­de­rung bemer­ken läßt:

Her­an­wach­sen­den gelingt es immer weni­ger, a) sich für Unter­richts­ar­beit zu moti­vie­ren, b) sich dar­auf zu kon­zen­trie­ren oder zu fokus­sie­ren und c) dabei Aus­dau­er zu entwickeln.

Leh­rern fällt es daher immer schwe­rer, über­haupt einen kom­mu­ni­ka­ti­ven Zustand her­zu­stel­len, mit dem ein wirk­sa­mer päd­ago­gi­scher Pro­zeß begin­nen könn­te. Offen­bar wird bereits früh zu wenig ein­ge­übt, daß mög­lichst nur einer spricht, und zwar zunächst der­je­ni­ge, der etwas zu sagen hat, bei­spiels­wei­se die Mut­ter oder eben die Lehrerin.

Es wird viel­fach zum Gegen­teil erzo­gen: Du bist wich­tig, äuße­re dei­ne Bedürf­nis­se, tei­le dring­lich mit, was du jetzt brauchst. Auf die­se Wei­se wird Impuls­kon­trol­le gera­de nicht erlernt.

Als Men­tor im Inter­nat begeg­ne­ten mir viel­fach neu ankom­men­de Fünft­kläß­ler, die es von ihren Eltern­häu­sern her über­haupt nicht gewohnt waren, daß jemand ihr hek­tisch-hilf­lo­ses Geplap­per über­haupt unterbrach:

„Halt, Jun­ge. Du bist jetzt nicht dran. Bit­te höre mir auf­merk­sam zu. Bin ich fer­tig, fra­ge ich dich. So her­um, nicht anders.“

Der­glei­chen hat­ten sie noch nie gehört. Sie sahen erstaunt zu mir auf. Ich trös­te­te: „War­te ab. So läuft es bes­ser. Erst bin ich dran, dann höre ich dir zu.“ Wir übten das so ruhig wie kon­se­quent ein. Die Klei­nen mach­ten die Erfah­run­gen, daß ihnen das Sicher­heit gibt.

Der Men­tor stellt klar, was er wahr­nimmt und dar­auf­hin vor­hat, er setzt die Regeln, aber er hört gleich­falls sehr auf­merk­sam zu und steht in vol­ler Ver­ant­wor­tung. Ver­spricht er etwas, hält er es; Ver­bind­lich­keit ist das Wich­tigs­te, für ein Kind wie über­haupt. Nur diri­giert der Men­tor den Ablauf. Er ist nun mal der Boss. Das ist er, weil er die Über­sicht hat und als Erwach­se­ner die Mit­tel, jedem Kind ver­läß­lich hel­fen zu können.

Mit 24 Kin­dern auf dem Inter­nats­flur ging’s nicht anders. Das hat nichts mit „Yes, Sir!“-Pädagogik zu tun, wenn Erzie­hung von Ein­füh­lungs­ver­mö­gen gelei­tet ist. Sich ein­füh­len zu kön­nen heißt jedoch nicht, jedem Bedürf­nis reflex­ar­tig zu ent­spre­chen. Wich­ti­ger ist‘s, Kin­der hel­fend zu beglei­ten, ihre Ange­le­gen­hei­ten bald weit­ge­hend selbst zu regeln – in Wahr­neh­mung ihres Teils der Verantwortung.

Ist ein­gangs nicht klar, wer spricht und wer dann zuhört, quatscht ein­fach jeder rein. Das wird in Klas­sen mit 30 Schü­lern zum Pro­blem. Daher die mas­si­ve Unru­he und die damit ver­bun­de­ne zap­peln­de Ner­vo­si­tät vie­ler, die Kol­le­gen wie ruhi­ge­re Kin­der am Reiz­feld Schu­le so irre wer­den läßt.

Wäh­rend ich in den Neun­zi­gern mit Schü­lern noch kraft­vol­le Aus­ein­an­der­set­zun­gen zu füh­ren hat­te, es also durch­aus um die Durch­set­zung von Dis­zi­plin ging und dies­be­züg­lich Sträu­ße aus­zu­fech­ten waren, fehl­te den Jun­gen in den Nul­ler- und Zeh­ner­jah­ren dazu bereits der Mumm. Vita­le Reni­tenz schwand. Viel­mehr fiel es schwer, die fla­chen Lei­den­schafts­am­pli­tu­den zu ver­stär­ken, also Schü­ler selbst für inter­es­san­te Ange­bo­te über­haupt zu mobi­li­sie­ren und sie dann bei der Stan­ge zu hal­ten. Sie schie­nen zuneh­mend, nun ja, amorph und der Entro­pie hilf­los aus­ge­setzt. Wie­der­um erwie­sen sich die Mäd­chen als ver­gleichs­wei­se ener­gi­scher; eher die Jun­gen ver­lo­ren an Form. Immer mit Aus­nah­men, klar, aber die Aus­nah­men sta­chen deut­li­cher heraus.

Auch des­we­gen galt bald jeder, der über­haupt in Gang kam, der sich inter­es­sier­te und etwas leis­te­te, als immens begabt. Und wir lob­ten sol­che Kin­der, bis es denen schon pein­lich war, weil sie nicht als uncool gel­ten woll­ten. Cool war man, wenn man durchchillte.

Aber selbst die ansons­ten Sedier­ten wähn­ten sich mit ihren augen­blick­li­chen Bedürf­nis­sen vor­dring­lich wich­tig und waren oft genug mit einer Affek­tiert­heit unter­wegs, als hät­ten sie eine Rund­um­leuch­te auf dem Kopf. Jeder will sofort gehört und in sei­nen Bedürf­nis­sen sogleich bedient wer­den – selbst­ver­ständ­lich vor allen ande­ren. Ich, ich, ich ich! Das Phä­no­men des kind­li­chen Nar­ziß­mus wird im Feuil­le­ton gera­de viel­fach beschrie­ben. Kei­nen Impus zurück­stel­len zu kön­nen erhöht in Sum­me enorm den Geräusch­pe­gel an Schu­len. Es stellt sich eine hek­ti­sche Kon­kur­renz um Auf­merk­sam­keit ein.

Jun­ge Kol­le­gen wol­len dann „demo­kra­tisch“ irgend­wel­che „Gesprächs­re­geln“ aus­han­deln, die trotz der dann geschlos­se­nen „Ver­ein­ba­rung“ nicht funk­tio­nie­ren, selbst wenn sie auf einem bun­ten Pos­ter vorn ange­pinnt werden.

Sol­che Regeln müs­sen ein­gangs nicht aus­ge­han­delt, son­dern gesetzt wer­den. Eine Aus­spra­che, die bei Kin­dern eine Ver­nunft vor­aus­setzt, die so kaum Erwach­se­nen zukommt, führt unwei­ger­lich ins Cha­os. Schon dabei möch­te jeder der Aller­wich­tigs­te sein, um sich dann häu­fig nicht an die eige­nen Vor­schlä­ge zu halten.

Erst wenn die gesetz­ten Regeln akzep­tiert und ein­ge­übt sind, kann sogar eine freie Aus­spra­che funk­tio­nie­ren. Alles bedarf der Übung, sogar die Art und Wei­se, in der man sei­ne Ängs­te, Nöte und Wün­sche klar for­mu­lie­ren kann.

Ver­hal­tens­auf­fäl­li­ge Kin­der, die neu­er­dings ver­nied­li­chend als „ver­hal­ten­so­ri­gi­nell“ bezeich­net und ent­spre­chend einer viel­fach attes­tier­ten Pau­schal­dia­gno­se im Sin­ne eines „För­der­schwer­punkts emo­tio­nal-sozia­le Ent­wick­lung“ geführt wer­den, gewin­nen Sicher­heit über eine Klar­heit der Kom­mu­ni­ka­ti­on, für deren Gewähr­leis­tung es an sich kei­ner außer­or­dent­li­chen Stren­ge bedarf.

Natür­li­che Auto­ri­tät reicht aus, ermög­licht Ori­en­tie­rung und sichert Ver­bind­lich­keit. Nur ver­trü­ge die moder­ne Päd­ago­gik nicht mal die­sen ein­fa­chen Satz, son­dern ver­stün­de ihn wegen der Begrif­fe Auto­ri­tät und Ori­en­tie­rung (Gar noch Füh­rung!) ver­mut­lich als quasifaschistisch.

Zum ande­ren muß der Leh­rer oder Erzie­her in Ergeb­nis eige­ner per­sön­li­cher Rei­fung sei­ne natür­li­che Auto­ri­tät über­haupt erst aus­ge­bil­det haben. Auto­ri­tät aber ist so ver­pönt, daß immer weni­ger dar­über ver­fü­gen. Ohne Auto­ri­tät auch kein Cha­ris­ma. Und umge­kehrt. Daher sind die soge­nann­ten Erwach­se­nen mit­un­ter so hilf­los wie die Kin­der. Oft wer­den sie von ihnen diri­giert, was letzt­lich wie­der­um die Kin­der im Stich läßt.

Offen­bar wur­den Kin­der noch nie vor einem so pro­ble­ma­ti­schen Hin­ter­grund groß. Sie sind sehr früh von Medi­en ver­ein­nahmt, die sie – im Wort­sin­ne – in den Bann zie­hen. Star­ke Rei­ze, schnel­le Rei­ze, Reiz­stei­ge­rung, Reiz­ab­wechs­lung – und das alles in for­cier­ter Fre­quenz, also als Reizüberflutung.

Galt frü­her das Fern­se­hen als kul­tur­ge­fähr­dend, dürf­te es jetzt bereits als hohe kul­tu­rel­le Anfor­de­rung gel­ten, über­haupt Spiel­fil­me, selbst frag­wür­di­gen Niveaus, in vol­ler Län­ge anzusehen.

Sogar Face­book und Insta­gram wir­ken gegen­über Tik Tok bereits anti­quiert. Denn bei Tik Tok ist ADHS selbst zum Pro­gramm gewor­den. Sekun­den­lan­ge Film­chen, das meis­te davon wert­los und flach­wit­zig, aber selbst bei Vide­os von fünf­zehn oder sech­zig Sekun­den Län­ge erscheint häu­fig der Unter­ti­tel: „Bit­te bis zum Ende schau­en!“ Den meis­ten reißt schnel­ler der Faden. Aber sie kön­nen end­los weiterzappen.

Digi­ta­le Gerä­te sind famo­se Werk­zeu­ge. Sie avan­cie­ren jedoch zu Feti­schen. Und ihre Hand­ha­bung, das Kli­cken und Wei­terkli­cken und Wegkli­cken, die schnel­len Wech­sel, das Auf­plop­pen von Fens­tern, die beweg­ten Bil­der, zudem die Mög­lich­keit, kurz­fris­tig dort aus- und da wie­der ein­zu­stei­gen, immer­fort also unter­bre­chen zu kön­nen und hin und her zu swit­chen, etwas flott hin­schrei­ben, es aber eben­so schnell ver­sen­ken zu kön­nen, die­se Spe­zi­fi­ka also ver­stär­ken die inne­re Unru­he des kind­li­chen Nut­zers. Ruhi­ge Ste­tig­keit kann über Digi­tal­ge­rä­te kaum ver­mit­telt wer­den, erst recht nicht, wenn neben dem Lap­top, Tablet oder PC noch das Smart­pho­ne liegt und sei­ner­seits per­ma­nent Signa­le gibt.

Schul­un­ter­richt hat­te in den Neun­zi­gern wohl Mühe, mit RTL II zu kon­kur­rie­ren, aber gegen­über vie­len Apps und Spie­len hat er von vorn­her­ein verloren.

Wenn er sich nicht selbst als das heil­sa­me Gegen­pro­gramm zu all dem netz­ge­stütz­ten Miß­brauch neu zu eta­blie­ren ver­steht. Anstatt sich einem für kind­lich und jugend­lich gehal­te­nen Geschmack wür­de­los anzu­bie­dern und damit sogar Tik Tok top­pen zu wol­len, soll­te die Schu­le in anti­zy­kli­scher Wei­se dar­auf set­zen, ech­te Erfah­run­gen erleb­bar zu machen, die durch­aus heil­sam sind:

Siche­rung ruhi­ger Abläu­fe jen­seits der Dau­er­ner­vo­si­tät, Wahr­neh­mun­gen zu Ver­tie­fung und sogar Ver­in­ner­li­chung, Aus­bil­dung von Aus­dau­er, Befä­hi­gung zur Gründ­lich­keit, zur Impuls­kon­trol­le und end­lich, end­lich zu einer Selbst­re­gu­la­ti­on, die Kin­dern – zu deren eige­ner Frus­tra­ti­on – häu­fig fehlt, ihnen aber spä­ter den Spiel­raum von Frei­heit ermög­licht, die im Ver­mö­gen liegt, zu sich selbst und andrän­gen­den Impul­sen auf Distanz zu gehen.

Daß ver­meint­lich moder­ne Grund­schul­päd­ago­gik als ers­tes auf die Pfle­ge der gebun­de­nen Hand­schrift ver­zich­te­te, erscheint sym­pto­ma­tisch, war doch das Schrei­ben­ler­nen über Jahr­hun­der­te eine Art Ein­wei­hungs­akt: Das Kind übte Gra­phe­me sei­ner Mut­ter­spra­che als Sym­bo­le des Welt­den­kens ein, mit denen es spä­ter sein Erle­ben, Emp­fin­den und Den­ken abbil­den und ihm so Dau­er ver­lei­hen konn­te. Die eige­ne Schrift wies einen aus.

Die eige­nen Gedan­ken gin­gen durch die eige­ne urver­trau­te Hand, die in indi­vi­du­el­ler Wei­se die Feder führ­te. Was für ein kon­zen­trier­ter und kon­tem­pla­ti­ver Akt, die­se Feder­füh­rung, die in Gestalt der Schrift zum Aus­druck der Per­sön­lich­keit wur­de, unver­wech­sel­bar wie das eige­ne Gesicht.

Die­se Kul­tur­tech­nik wur­de mit ver­schie­de­nen Begrün­dun­gen ver­krüp­pelt, ja, sie ist wei­test­ge­hend bereits ver­lo­ren. Erst lern­ten Kin­der die hand­ge­schrie­be­ne Druck­schrift vor der gebun­de­nen Schreib­schrift, so daß sie immer unge­len­ker schrie­ben; mitt­ler­wei­le wird argu­men­tiert, die Hand­schrift brau­che in „Tablet-Klas­sen“ ohne­hin nie­mand mehr. Auch ein Feder­hal­ter ist Tech­nik, nur ver­än­dert der nicht Rhyth­mus und Eigenart.

Mit­un­ter hat­te ich den Ein­druck, man­che Kin­der müß­ten im Leben über­haupt erst­ma­lig zu einem ruhi­gen Atem fin­den, sie bräuch­ten etwas Hil­fe bei der Rhyth­mi­sie­rung ein­fa­cher Abläu­fe. Frü­her spiel­ten die Mäd­chen Gum­mi-Twist. Wir Jun­gen auf dem Pau­sen­platz hat­ten unse­re Spie­le; das har­mo­nier­te uns.

Kin­der mit Auf­merk­sam­keits­de­fi­zi­ten und hyper­ki­ne­ti­schem Syn­drom sind oft im Stich gelas­se­ne Kin­der. Völ­lig atem­los von einem Streß­fak­to­ren-Wirr­sal, zu dem durch­aus die Eltern zäh­len kön­nen, müs­sen sie gewis­ser­ma­ßen neu und tief Luft schöp­fen, auf daß sich ihr see­li­scher Innen­raum ver­tieft und etwas ordnet.

Erst dem Sen­so­ri­um ein­drück­li­che sinn­li­che Wahr­neh­mun­gen ver­mit­teln, dann den Intel­lekt entwickeln.

Statt ADHS-Kin­der und Hyper­ki­ne­ti­ker mit Psy­cho­phar­ma­ka zu sedie­ren oder ihnen über „För­der­plä­ne“ und „Nach­teils­aus­glei­che“ Boni zuzu­schie­ben, bedarf es einer Art Selbst­fin­dung, für die eine gestei­gert stres­si­ge Schu­le immer weni­ger der geeig­ne­te Ort ist. Sie könn­te und soll­te es wie­der wer­den. Insti­tu­tio­na­li­sier­te Bil­dung begann immer­hin im Kloster …

Wenn die Schu­le aus zwei­fel­haf­ten poli­ti­schen Grün­den nun unbe­dingt eine ganz­tä­gi­ge Schu­le sein will, dann hat sie vor allem dar­auf zu ach­ten, nicht ganz­tags ihre Schü­ler zu trig­gern. Was in den über­vol­len Klas­sen und Grup­pen aber unwei­ger­lich geschieht. Soll ganz­tags gewirkt wer­den, dann bedarf es der Kon­tem­pla­ti­on, des Spor­tes, der Werk­statt, der Musik und der Küns­te weit mehr als der blo­ßen „Betreu­ung“.

Die Wal­dorf­päd­ago­gik etwa weiß das, dank ihres anthro­po­so­phi­schen Hin­ter­grun­des. Sie ist aller­dings um ihr trag­fä­hi­ges Kon­zept her­um lan­ge und dicht gewach­sen, bedarf also kei­ner hek­ti­schen Pro­jekt­in­sze­nie­run­gen oder gar poli­ti­schen Kam­pa­gnen. Im Gegen­teil, sie hält sich raus, mit Bedacht; man kann dort noch her­an­wach­sen wie Par­zi­val. Des­sen Mut­ter Her­zel­oy­de zog ihn eigens fern­ab vom rit­ter­li­chen Leben in der Ein­sam­keit von Sol­ta­ne auf.

Schu­le war mal der letz­te Ent­wick­lungs­ort des Men­schen, der noch nicht ganz zur zweck­ge­bun­de­nen Welt der Erwach­se­nen gehör­te. Sie über­schlug sich nicht dabei, das zu kopie­ren, was die Kin­der erwar­te­te; sie woll­te sie dafür eher stär­ken, im Bewußt­sein, daß das, was noch früh genug auf Kin­der zukommt, sehr dra­ma­tisch und meist tra­gisch wird.

Heu­te poli­ti­siert, digi­ta­li­siert, öko­no­mi­siert sich Schu­le mehr denn je. Sie will nicht anders sein als die Welt der Erwach­se­nen, sie möch­te noch bes­ser, noch demo­kra­ti­scher, noch gerech­ter sein als die. Noch erwach­se­ner also, mit­hin noch frag­wür­di­ger. Und dabei hek­ti­scher als die Gesell­schaft drau­ßen, wo man sich bes­ser abset­zen kann als im engen Schul­haus. Aber sie, die Schu­le, ver­säumt dabei eines – ein Refu­gi­um zu bie­ten, einen Schutz­raum, in dem ein Kind sich in Ruhe aus­pro­bie­ren kann, bevor es erwach­sen wird.

Es geht eben nicht zuerst um „Kom­pe­ten­zen“; es geht um die Schu­lung der Sin­ne und des Ver­stan­des im Ein­klang mit der Ent­wick­lung anwen­dungs­be­rei­ter Befä­hi­gun­gen, die jeder nach sei­ner Art und sei­nem Maß lebens­prak­tisch und lebens­taug­lich erlernt. Um dabei her­aus­zu­fin­den, was zu ihm paßt – und was gar nicht zu ihm pas­sen will. Ein Her­an­wach­sen­der soll­te in der Schu­le neben­her ler­nen kön­nen, wer er über­haupt ist. Erspürt er das, fin­det er auch zu sei­nen „Kom­pe­ten­zen“, die aller­dings nicht alle­samt nütz­lich oder kar­rie­re- und kon­junk­tur­för­dernd sein müssen.

Bei allen Frus­tra­tio­nen und Ver­let­zun­gen, die Schu­le – als Men­schen­werk – ihre Schü­ler stets ja erlei­den ließ, erin­ner­ten sich frü­he­re Absol­ven­ten der Schul­zeit doch eher gern, weil sie ihre Schu­le durch­aus noch als eine Art Klos­ter, als einen Hort, als absei­ti­ge Sol­ta­ne erlebt hat­ten, bevor all die Fähr­nis­se und Wirr­nis­se des Lebens in der Welt begannen.

Schu­le stärkt gegen­wär­tig zu wenig; sie macht kir­re, indem sie immer eili­ger „inno­va­ti­ven“ Metho­den hin­ter­her­rennt und in sich das ver­stärkt, was schon drau­ßen die Men­schen erschöpft und krank wer­den läßt.