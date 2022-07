Liebe Kinder: Ihr müßt keine Angst haben!

Der Sehn­sucht nach dem Auf­hal­ter des Welt­endes geht logisch die gro­ße Angst vor­aus. Ich will fol­gend so „down-to-earth“ blei­ben, wie ich es in mei­ner heu­ti­gen welt­li­chen Klein­pre­digt drei­en mei­ner Töch­ter gegen­über war. Pau­lus-Exege­se und Carl-Schmitt-Nota­te spiel­ten dabei kei­ne Rolle.

Hin­ter­grund: Auto­fahrt mit Staats­funk-Nach­rich­ten. Es ging um die zig­tau­send „Hit­ze­to­ten“ in Euro­pa, um die kom­men­de Käl­te im Win­ter, um Armut, Infla­ti­on und die Gro­ße Seu­che. 20 Mil­lio­nen Tote sei­en durch die bis­he­ri­gen Imp­fun­gen ver­hin­dert worden!

Also wie immer. Es ist ein Bad, ein Nach­rich­ten­bad. Ja, es hat etwas kur­mä­ßi­ges, aber es ist kein Heil­bad, son­dern ein Angstbad.

Nicht ganz zu Unrecht war der Berufs­zweig der „Bader“ über Jahr­hun­der­te ver­schrie­en und galt als „unehr­li­cher Beruf“. Zahl­rei­che Bader waren schlicht Kur­pfu­scher und zähl­ten unter das „Gesin­del“. Näm­lich: Sie ver­spra­chen Hei­lung, unter­hiel­ten in Wahr­heit aber schmut­zi­ge Händel.

Unse­re heu­ti­gen Angst­ba­der befeu­ern unter ande­rem das Geschäft der Letz­ten Genera­ti­on und ande­rer „War­ner“, die mit ihrem vor­geb­li­chen Heil­sud ihr ganz eige­nes Süpp­chen kochen. Was ich mei­nen Töch­tern nun sag­te, war unge­fähr folgendes:

Als der Papa und ich jung waren, gal­ten der Atom­krieg und der Sau­re Regen als Schreck­ge­spens­ter. In sämt­li­chen Medi­en – damals nur Zei­tung, Fern­se­hen und Buch – wur­den unge­heu­re Sze­na­ri­en gemalt. Wir bei­de lasen damals schon sehr viel. Ich selbst war gera­de­zu para­ly­siert vom „Rosa Kanin­chen“ und sei­nen aber­dut­zen­den Buch­ge­schwis­tern. Ich habe die Gro­ße Schuld­sto­ry in vol­lem Umfang inhaliert.

Wir haben bei­de die Bücher von Gud­run Pau­se­wang (Die Wol­ke, Die letz­ten Kin­der von Sche­wen­born) gele­sen. Uns war damals völ­lig klar, daß uns frü­her oder spä­ter eine Atom­bom­be tref­fen wür­de. Es war ja unaus­weich­lich, oder? Es hat uns unge­mein beschäftigt.

Genau­so sicher war für uns, daß wir einst als Erwach­se­ne in einer Welt ohne Bäu­me leben wür­den. Die Nach­rich­ten sag­ten es ja über­deut­lich: Spä­tes­tens im 21. Jahr­hun­dert wür­den wir uns (wegen des Sau­ren Regens) baum­los durch­schla­gen müs­sen. Trau­rig, aber wahr. Wir muß­ten etwas tun! Wir bei­de, eure Eltern, tra­ten in Initia­ti­ven ein, damals, mit 16, 17 Jah­ren (dann aber rasch wie­der aus – zu indi­rekt das Ganze).

Wir hat­ten eine gro­ße Angst um unse­re Zukunft. Die­se “Gro­ße Zukunfts­angst” hat­te nicht unse­re gan­ze Genera­ti­on betrof­fen, nur die „wache­ren“; heu­te sagt man woke. Wir, lie­be Kin­der, eure Eltern, waren damals, avant la lett­re „woke“ und grün.

Wir woll­ten die­sen, irgend­ei­nen unheil­vol­len Trend auf­hal­ten, aus­brem­sen, der uns näch­te­lang wach­hielt. Wir haben damals prä­mier­te „Umwelt­ge­dich­te“ ver­öf­fent­licht („Heu­te singt noch der Vogel// Doch was ist mor­gen?“; die Mama) und feder­füh­rend gegen eine neue McDo­nalds-Filia­le pro­tes­tiert (der Papa als Schülersprecher).

Das war schon rich­tig so. Aber wir haben gelernt, die Angst zu über­win­den. Abzu­wä­gen, sich frei­zu­stram­peln. Per­spek­ti­ven zu ent­wi­ckeln, sich nicht ein­span­nen zu las­sen in eine Angst-Agen­da, sich gründ­lich umzu­hö­ren – das ging näm­lich bereits ohne „Alter­na­tiv­me­di­en“-

Wer uns heu­te Ängs­te ein­jagt (und das ist wich­tig, mei­ne Kin­der, dar­um hört gut zu), der bezweckt etwas: Der will uns und euch klein­hal­ten. Der will, daß ihr erschreckt die Hand vor den Mund schlagt und ruft:

Oh! So schlimm ist es also! Bit­te, bit­te, Vater (Staat), sag uns, wie wir uns ver­hal­ten sol­len, um das Ärgs­te abzu­wen­den? – Nein!, wir wer­den frie­ren? Dürs­ten? Hun­gern? Den Hit­ze­tod ster­ben? An der Seu­che ver­re­cken? Bitte­bit­te tue alles, um es abzu­wen­den. Befiehl und wir fol­gen gern! Wir wer­den artig Mas­ke tra­gen, Wand­zei­tun­gen anfer­ti­gen zu Rassismus/Kolonialismus und ande­ren – mus­sen und – ismen, wir wer­den all den Armen und Unfä­hi­gen und Reni­ten­ten auf­hel­fen, die nicht so kön­nen oder wol­len wie wir. Not­falls auch gegen deren Wil­len! Bit­te befiehl, wir folgen!

Lie­be Kin­der, glaubt das nicht. Folgt nicht. Laßt euch nie klein­hal­ten. Wir tun Gutes, weil wir gut sind. Wir brau­chen über­haupt kei­ne Ermah­nung und erst recht kei­ne Trends wie „vegan“, „halal“, Gen­der­sprech, Mot­to­fähn­chen oder Haarachselwuchsphotos.

Wir pras­sen nicht, wir rasen nicht, wir ver­geu­den nicht, wir ach­ten die Klei­ne­ren und die Schwä­che­ren. Wir hüten uns instink­tiv, Müll zu pro­du­zie­ren, wir hüten uns vor jedem Über­maß. Aber damit ist dann auch gut. Wir sind wir. Wir sind Euro­pä­er und haben unse­re Stan­dards, näm­lich seit Jahr­hun­der­ten erworbene.

Das bedeu­tet unter ande­rem: Es gibt tat­säch­lich ein Leben als Per­sön­lich­keit jen­seits von Mas­se und Mode. Ban­ge machen gilt nicht, dafür sind wir viel zu stolz. Wir tan­zen weder um ein gol­de­nes Kalb noch um pseu­do­as­ke­ti­sche Gegen­göt­ter. Wer sich aus eige­nem Wil­len fest­klebt und bei Ent­kle­bung schreit, ist ein Loser. Wer über Nach­rich­ten von „Hit­ze­to­ten“ zusam­men­bricht, aber frei­wil­lig Mas­ke trägt, ist ein Doppelloser.

Lie­be Kin­der, streckt euch. Und ent­spannt euch dann! Ihr müßt dazu gar nicht laut wer­den oder offen oppo­si­tio­nell – wenn euch das nicht liegt. Laßt es ein­fach abper­len, das langt im Zwei­fels­fall. Aber macht euch nie klein. Bit­te nie.