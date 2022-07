Der Katechon gegen den Great Reset?

„Katechon“ – so heißt auch der Think Tank des berühmt-berüch­tig­ten rus­si­schen Pro­fes­sors und Phi­lo­so­phen Alex­an­der Dugin. Seit Carl Schmitt den Begriff aus dem zwei­ten Thes­sa­lo­ni­cher­brief des Apos­tels Pau­lus in sein poli­ti­sches Den­ken ein­füg­te und popu­la­ri­sier­te, spukt er als Schlag­wort und Kon­zept immer wie­der durch das rech­te Denken.

Berühmt ist Schmitts Aus­sa­ge, wonach für einen ursprüng­lich christ­li­chen Glau­ben ein ande­res Geschichts­bild als das des “Katechons“ kaum mög­lich sei. Der Begriff ist rela­tiv leicht zu erklä­ren, wird aber in sei­ner Anwen­dung auf die Wirk­lich­keit geheim­nis­voll und faszinierend.

Pau­lus spricht in sei­nem Brief von einer nicht näher benann­ten Kraft, wel­che die glei­cher­ma­ßen ersehn­te und befürch­te­te Apo­ka­lyp­se und den gro­ßen Wider­sa­cher „auf­hal­ten“ wür­de. Über Ire­nä­us, Hip­po­lyt, Meli­to und Ter­tul­li­an erleb­te der Begriff einen wech­seln­den Bedeu­tungs­wan­del. In der Inter­pre­ta­ti­on des Katechons als “Aufhalter”spiegelt sich das span­nungs­rei­che Ver­hält­nis der Chris­ten zum römi­schen Kai­ser­tum wider.

Wenn die Apo­ka­lyp­se des Johan­nes einen Extrem­pol dar­stellt, in wel­chem der Staat und Rom als „Hure Baby­lon“ auf­schei­nen, so erle­ben wir bei Ter­tul­li­an und Augus­ti­nus eine ande­re Sicht Roms. Das Reich wird zum posi­tiv ver­stan­de­nen Katechon, das – durch das christ­li­che Gebet am Leben erhal­ten – selbst den Sieg des Bösen aufhält.

Dies kann aber nur eine Stun­dung sein, da nach christ­li­chem Zeit­ver­ständ­nis die­ser tem­po­rä­re Sieg not­wen­dig für die Wie­der­kunft Chris­ti und das Reich Got­tes ist. Den­noch ergibt sich dar­aus ein posi­ti­ves christ­li­ches, irdi­sches Staats­ver­ständ­nis. Mög­li­cher­wei­se kön­nen erst mit dem Katechon römi­sches Kai­ser­tum, ger­ma­ni­sches König­tum und christ­li­che Reli­gi­on verschmelzen.

Im Mit­tel­al­ter wird über die „trans­la­tio impe­rii“ auch die Rol­le des “Auf­hal­ters” vom römi­schen Kai­ser­tum auf das Hei­li­ge Römi­sche Reich über­tra­gen. Wie man schon am Titel erkennt, ist der eigent­li­che Katechon hier jedoch die römisch-katho­li­sche Kir­che, deren Bewah­rung Auf­ga­be des Kai­sers und des Rei­ches ist.

Carl Schmitt schreibt dazu:

Der Glau­be, daß ein Auf­hal­ter das Ende der Welt zurück­hält, schlägt die ein­zi­ge Brü­cke, die von der escha­to­lo­gi­schen Läh­mung alles mensch­li­chen Gesche­hens zu einer so groß­ar­ti­gen Geschichts­mäch­tig­keit wie der des christ­li­chen Kai­ser­tums der ger­ma­ni­schen Köni­ge führt.

Auch in heid­ni­schen Reli­gio­nen gab es ver­gleich­ba­re Vor­stel­lun­gen. Die Azte­ken glaub­ten, daß sie mit ihren Opfern die Son­ne am Leben hiel­ten. Die Römer ach­te­ten pein­lich genau auf den „pax deo­rum“, und auch das Chi­ne­si­sche Reich sah sei­ne Auf­ga­be in der Wah­rung einer kos­mi­schen Harmonie.

Doch Schmitt erkennt klar die Ein­zig­ar­tig­keit, die der Katechon-Begriff in der kon­kret his­to­ri­schen Reli­gi­on erfährt.

Eben­so wie das Böse ein kon­kre­ter geschicht­li­cher Akteur wird, kann der Katechon eine benenn­ba­re his­to­ri­sche Gestalt sein, die „den Bestand des Äons erklä­ren und ihn gegen die über­wäl­ti­gen­de Macht des Bösen erhal­ten“ kann. Schmitt war als gläu­bi­ger Katho­lik davon über­zeugt, daß es einen Katechon gab und geben muß­te, da sonst schon längst die Apo­ka­lyp­se und das (tem­po­rä­re) Reich des Bösen hät­ten her­ein­ge­bro­chen sein müs­sen. Er selbst nann­te exem­pla­risch auch eini­ge Namen – Rudolf II., die Jesui­ten, Savi­gny, Hegel und das Byzan­ti­ni­sche Reich, die als per­so­na­le und poli­ti­sche, loka­le und Katechon­ten gewirkt hätten.

Wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs sieht Schmitt in einer mul­ti­po­la­ren Groß­raum­ord­nung das Katechon­ti­sche Pro­jekt, das dem libe­ra­len Uni­ver­sa­lis­mus einer „nihi­lis­ti­schen Zen­tra­li­sie­rung“ wider­steht. Wie ver­hält sich das zum reli­giö­sen Uni­ver­sa­lis­mus der Kir­che, die per defi­ni­tio­nem „katho­los“, also welt­um­span­nend ist? In sei­nem Tage­buch notiert Schmitt:

Der Katechon ist dar­an zu erken­nen, daß er die­se Welt­ein­heit nicht erstrebt, son­dern die Kai­ser­kro­ne niederlegt.

Das mit­tel­al­ter­li­che Kai­ser­tum war ein „anar­chi­sches Cha­os“, das nach Schmitt im Gegen­satz zu den

uni­fi­zie­ren­den und zen­tra­li­sie­ren­den Ideen, die seit der Renais­sance, Refor­ma­ti­on und Gegen­re­for­ma­ti­on mit der Vor­stel­lung einer Ein­heit ver­bun­den sind

steht. Statt­des­sen war die

mit­tel­al­ter­li­che, west- und mit­tel­eu­ro­päi­sche Ein­heit von Impe­ri­um und Sacer­do­ti­um (…) nie­mals eine zen­tra­li­sier­te Macht­an­häu­fung in der Hand eines Menschen.

Nach Schmitt gibt es dem­nach eine radi­ka­le, qua­li­ta­ti­ve Gren­ze zwi­schen dem reli­giö­sen und dem ideo­lo­gi­schen Uni­ver­sa­lis­mus, wäh­rend Den­ker wie Alain de Benoist hier eine direk­te geis­ti­ge Ent­wick­lungs­li­nie sehen.

Der kon­ser­va­ti­ve Katho­lik Schmitt muß, anders als die moder­ne Amts­kir­che, gegen den Mensch­heits­fort­schritt und den uni­ver­sal-huma­nis­ti­schen Welt­staat kämp­fen, ja in ihm das Werk des Satans und Anti­chris­ten erken­nen, weil Ver­kün­dung und Errich­tung des Para­die­ses Gott vor­be­hal­ten ist.

Schmitts natio­na­ler Machia­vel­lis­mus, sei­ne Ver­eh­rung für Hob­bes und sei­ne Fei­er des poli­ti­schen Plu­ra­lis­mus ist inso­fern mit sei­nem Glau­ben an eine uni­ver­sa­le Wahr­heit und Offen­ba­rung vereinbar.

Was sein Den­ken von einem blo­ßen Eth­nop­lu­ra­lis­mus paga­nis­ti­scher Prä­gung unter­schei­det, ist der Glau­be an ein die gan­ze Welt betref­fen­des his­to­ri­sches Ver­häng­nis, in dem es eine kon­kre­te, an Bedeu­tung und Rang ein­zig­ar­ti­ge Rol­le des „Aus­er­wähl­ten“ gibt. Die­ser ist aber nicht das his­to­ri­sche Sub­jekt einer Fort­schritts­ge­schich­te und Auf­klä­rung, son­dern er ist als Katechon der Bewah­rer von poli­ti­scher Dif­fe­renz, Span­nung und Vielfalt.

Das, wonach sich die Roman­ti­ker sehn­ten – das Geheim­nis­vol­le, das Uner­forsch­te und Uner­schlos­se­ne – sieht Schmitt letzt­lich nur in der Poli­tik (und im Krieg) gewahrt, wes­we­gen er die Auf­lö­sung aller Dif­fe­ren­zen in einen glo­ba­len Markt scharf bekämpft.

Der Katechon ist dabei kein rein pas­si­ver Bewah­rer. Die Ger­ma­nen erstürm­ten zwar das mor­sche Impe­ri­um Roma­num, doch nur um es mit ihrer jugend­li­chen Kraft zu bele­ben und weiterzuführen.

Hans Frey­er schreibt dazu:

Gibt es einen höhe­ren Grad von hal­ten­der Macht, als daß gera­de im Zusam­men­sturz die neue Stu­fe des Alten befreit wird, daß die Hand, die zer­bricht, mit dem­sel­ben Griff bewah­rend zurück­greift und der Wil­le, der vor­wärts drängt, wie mit tau­send leben­di­gen Wur­zeln das gan­ze Erbe aufsaugt?

(Hans Frey­er, Welt­ge­schich­te Europas)

Das ent­spricht Schmitts Ver­ständ­nis vom Katechon, der – gera­de in sei­ner kon­ser­va­ti­ven Rol­le – revo­lu­tio­när auf­tre­ten kann (und muß).

Der Katechon ist damit eine his­to­ri­sche Sinn­ge­bung, die uni­ver­sa­le Bedeu­tung ent­fal­tet, moder­nis­ti­sche Mobi­li­sie­rung ermög­licht, aber eine kon­kret anti-uni­ver­sa­lis­ti­sche und anti-moder­ne Ziel­set­zung hat.

Er unter­schei­det sich in sei­ner christ­lich-impe­ria­len Tra­di­ti­on aber ein­deu­tig von einem blo­ßen eth­no­zen­tri­schen Vita­lis­mus, der als ein­zi­ge his­to­ri­sche Auf­ga­be das nack­te Über­le­ben und die maxi­ma­le Macht­stei­ge­rung zu des­sen Siche­rung betrach­tet.Die Span­nung zwi­schen die­sen bei­den Geschichts­bil­dern zieht sich seit der Ent­ste­hung des „rech­ten Lagers“ durch des­sen geis­ti­ges Gelände.

Die Ein­ord­nung der kon­kre­ten his­to­ri­schen Erschei­nun­gen und Ideen in ein vita­lis­tisch-nietz­schea­ni­sches Geschichts­ver­ständ­nis einer­seits und eine uni­ver­sal-teleo­lo­gi­sche Geschichts­auf­fas­sung ande­rer­seits, wäre eine loh­nen­de For­schungs­auf­ga­be. In der uni­ver­sal-teleo­lo­gi­schen Inter­pre­ta­ti­on hat das Volk eine gro­ße his­to­ri­sche Auf­ga­be vor dem Hin­ter­grund einer kos­mi­schen und seins­ge­schicht­li­chen Welterfahrung.

Es lebt für sei­nen Glau­ben, sei­ne Idea­le und sei­nen Sinn. Im ent­ge­gen­ge­setz­ten Geschichts­bild ist die ein­zig wah­re Auf­ga­be des Vol­kes die Siche­rung sei­nes bio­lo­gi­schen Über­le­ben durch Wachs­tum und Ratio­na­li­sie­rung. Glau­ben und Idea­le die­nen dem Sinn des nack­ten Über­le­bens. Sie sind damit „not­wen­di­ge Lügen“ (Nietz­sche), deren Wert sich von der Stei­ge­rung der natio­na­len Leis­tungs­fä­hig­keit ableitet.

Para­do­xer­wei­se hat­ten die faschis­ti­schen Bewe­gun­gen, die im wesent­li­chen dem ers­te­ren Bereich zuzu­ord­nen sind, gera­de dort den größ­ten pro­pa­gan­dis­ti­schen Erfolg, wo sie uni­ver­sal-teleo­lo­gi­sche Mythen über die „Vor­se­hung“, das „Reich“ und das „ewi­ge Rom“ evozierten.

Inter­es­san­ter­wei­se bewirk­te die Coro­na-Pan­de­mie im rech­ten Lager eine Ver­schie­bung hin zur uni­ver­sal-teleo­lo­gi­schen Geschichtsauffassung.

Dies hat zwei offen­sicht­li­che Grün­de. Ers­tens zeigt die Visi­on des „Gre­at Reset“, die auf­grund moder­ner tech­no­lo­gi­scher Mög­lich­kei­ten so real scheint wie nie zuvor, in aller Deut­lich­keit den Ver­häng­nis­zu­sam­men­hang zwi­schen Fort­schritt, Tech­nik und Kapi­ta­lis­mus. Vie­le Rech­te erkann­ten gera­de an der Coro­na­po­li­tik Ungarns und Russ­lands sowie am Social-Credit-Sys­tem Chi­nas, daß auch ein eth­ni­scher Natio­na­lis­mus als Trieb­fe­der für einen „Fort­schritt ins Grau­en“ die­nen kann.

Das Dilem­ma von Tech­no­lo­gie und Wis­sen­schaft, ihr uni­ver­sa­lis­ti­sches Wesen, das auch natio­nal kaum gebän­digt wer­den kann, wur­de am Bei­spiel der glo­ba­len Bio­po­li­tik vie­len Rech­ten deut­lich. Dies schuf ein Bewußt­sein für eine „uni­ver­sa­le his­to­ri­sche Bedro­hung“ aller Men­schen in der uni­ver­sa­lis­ti­schen Technosphäre.

Zwei­tens zeigt sich am Teu­fels­kreis der Tech­nik immer deut­li­cher, daß den Geg­nern des Gre­at Reset, des Welt­staats und des Gestells, poli­tisch kaum eine ande­re Rol­le als die des Brem­sers, „Auf­hal­ters“ und Bewah­rers zukom­men kann. Jede Flucht nach vorn in Ideen wie die einer “stel­lar-faschis­ti­schen Mars­ko­lo­ni­sie­rung” oder eines „rech­ten Trans­hu­ma­nis­mus“, der in Guil­laume Fayes “Archäo­fu­tu­ris­mus” anvi­siert wur­den, erscheint immer absur­der und wider­sin­ni­ger. Je wei­ter die Tech­nik vor­an­schrei­tet und zur mani­pu­la­ti­ven Bio­tech­no­lo­gie wird, des­to weni­ger ist das Bünd­nis zwi­schen Nati­on und Fort­schritt, das mei­ner Ansicht nach letzt­lich auf Hegel zurück­geht, denkbar.

Aus die­sen bei­den Erkennt­nis­schocks gewinnt die Fra­ge nach dem Katechon womög­lich eine neue Bedeutung.

Poli­ti­sche Kon­kur­ren­ten der USA und ihres libe­ral-uni­ver­sa­lis­ti­schen Exzep­tio­na­lis­mus arbei­ten bereits eif­rig an einem alter­na­ti­ven Nomos, vom Chi­ne­si­schen TianXia-Kon­zept bis zu Ruß­land als Drit­tem Rom. Auch in West­eu­ro­pa müss­te es, folgt man die­sem Geschichts­bild, mög­lich sein, „katechon­ti­sche Kräf­te“ zu benen­nen, die gleich­zei­tig „bewah­rend zurück­grei­fen“ und „vor­wärts drän­gen“. Eine kri­ti­sche Ana­ly­se des Rechts­po­pu­lis­mus und des Libe­ral­kon­ser­va­ti­vis­mus in die­ser Hin­sicht wäre inter­es­sant. Ob das rech­te Pro­jekt, das nun den Begriff des Katechons für sich mono­po­li­siert hat, des­sen Bedeu­tung auch gerecht wird, mag der Leser für sich entscheiden.