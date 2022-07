Sammelstelle für Gedrucktes (51): Druck der Straße

Erneut [nach den eins­ti­gen Agen­da 2010-Pro­tes­ten; B.K.] adres­siert man die sozia­le Fra­ge nur in Talk­shows, anstatt ernst­haft gegen den Koali­ti­ons­part­ner FDP zu kämpfen. Und erneut über­lässt man damit der poli­ti­schen Rech­ten einen Raum, die sozia­le Fra­ge zu koop­tie­ren. Die mitt­ler­wei­le obli­ga­to­ri­sche Por­ti­on woker Hoch­nä­sig­keit dürf­te die bereits bestehen­de Abnei­gung Vie­ler gegen das poli­ti­sche Estab­lish­ment noch wei­ter ver­stär­ken – und das ist fatal.

Wima­la­sena fürch­tet den Über­gang sozi­al ori­en­tier­ter Men­schen nach rechts, soll­te sich die poli­ti­sche Rech­te dezi­diert sozi­al präsentieren:

Habi­tu­ell pas­sen womög­lich vie­le Men­schen, die ein berech­tig­tes Klas­sen­in­ter­es­se an Umver­tei­lung haben, schon jetzt nicht zum insti­tu­tio­nel­len Mainstream-Linksliberalismus,

wobei man frei­lich das »womög­lich« strei­chen sollte.

Betrach­tet man die anhal­ten­den Mil­li­ar­den­pro­fi­te von Phar­ma­in­dus­trie bzw. Ener­gie­kon­zer­nen in der Coro­na- bzw. Ver­sor­gungs­kri­se, wäh­rend die abso­lu­te Bevöl­ke­rungs­mehr­heit finan­zi­ell in Bre­douil­le gera­ten wird, wäre es auch in höchs­tem Maße irra­tio­nal, wür­de sich die poli­ti­sche Rech­te dazu nicht als Anwalt des Vol­kes in Stel­lung bringen.

Die ver­ei­nig­te Lin­ke wird wohl kaum Par­tei ergrei­fen für den Volks­pro­test, den man, woke und dis­tin­gu­iert, wie man ist, min­des­tens als anrü­chig emp­fin­det; ich ver­wies bereits auf die For­mel, wonach sich theo­re­ti­sche Volks­fer­ne unwei­ger­lich auch in der Pra­xis niederschlage.

Wima­la­sena erin­nert hier erneut an Pao­li, der scho­ckiert war ob der lin­ken Reak­tio­nen auf die sozia­le Bewe­gung der Gelbwesten;

sie sei­en eine “hass­erfüll­te Men­ge”, “dum­me wei­ße Män­ner, und unter ande­rem faschis­tisch, homo­phob, ras­sis­tisch, anti­se­mi­tisch, von Putin mani­pu­liert, häss­lich und nach Die­sel und Kip­pen süchtig”.

So klingt sie ja tat­säch­lich, die Volks­ver­ach­tung durch die aka­de­mi­sche, hege­mo­nia­le Lin­ken, und so läßt sich Wima­la­senas Furcht als unse­re berech­tig­te Hoff­nung nachlesen:

Wel­che Pro­tes­te auch immer im Herbst auf Deutsch­land zukom­men mögen, schon jetzt ist klar, dass die gesell­schaft­li­che und poli­ti­sche Lin­ke dabei ver­mut­lich kei­ne Rol­le spie­len wird,

was an all den Zeit­geist­lin­ken mit Man­da­ten lie­gen dürf­te, die bei Grü­nen, SPD und Lin­ken den Ton ange­ben. Ins­be­son­de­re die jün­ge­re Genera­ti­on trifft daher Wima­la­senas Argwohn:

Kaum jemand wird die neu­en jun­gen Tik­Tok-Stars im Bun­des­tag, die öffent­lich­keits­wirk­sam den ver­meint­li­chen Muff der alten wei­ßen Män­ner aus dem Bun­des­tag ver­trei­ben wol­len, und dabei genau­so wider­stands­los jede sozia­le Schand­tat mit­tra­gen dürf­ten, als “Ally” im Kampf um das eige­ne öko­no­mi­sche Über­le­ben wahrnehmen,

was eben­je­nen »orga­ni­schen« Allein­ver­tre­tungs­an­spruch auf die Pro­tes­te sei­tens einer volks­ver­bun­de­nen und soli­da­ri­schen Rech­ten begrün­den ließe.

Kann die gesell­schaft­li­che und poli­ti­sche Lin­ke also über­haupt noch hof­fen? Wima­la­sena meint, das schie­ne nur dann vor­stell­bar, wenn

sie sich schnells­tens von iden­ti­täts­po­li­ti­schem Bal­last befrei­en und ein öko­no­misch-popu­lis­ti­sches Pro­gramm ent­wi­ckeln [wür­de; B.K.] , dass auch für Men­schen außer­halb der eige­nen Bla­se anschluss­fä­hig ist,

was ange­sichts der Kräf­te­ver­hält­nis­se in besag­ten lin­ken Milieus höchst unwahr­schein­lich sein dürfte.

Rea­lis­ti­scher ist da schon die ein­sei­ti­ge Aus­rich­tung lin­ker Struk­tu­ren auf anti­fa­schis­ti­sche Denun­zia­ti­ons­ar­beit gegen die kom­men­den Pro­tes­te, was – erneut – der poli­ti­schen Rech­ten in die Hän­de spiel­te, wenn sie das Begriffs­paar »öko­no­misch-popu­lis­tisch« nicht als Sam­mel­su­ri­um vul­gä­rer Paro­len­fa­bri­ka­ti­on miß­in­ter­pre­tiert, son­dern kor­rekt ver­steht: Das hie­ße, gleich dem fran­zö­si­schen Ras­sem­ble­ment Natio­nal unter Mari­ne Le Pen, einen volks­ver­bun­de­nen Kurs des sozia­len Patrio­tis­mus wei­ter­zu­ent­wi­ckeln und glaub­wür­dig an den Bür­ger zu bringen.

Unter Bezug­nah­me auf Guil­laume Pao­li schloß ich mein Buch Soli­da­ri­scher Patrio­tis­mus (Schnell­ro­da 2020) mit fol­gen­dem Ausblick: