Tod einer Ärztin (1/2)

Am Montagabend gab es in Wien und anderen Städten Österreichs eine "Mahnwache für ein Opfer des Hasses".

Medi­en­be­rich­ten zufol­ge waren es “Tau­sen­de”, die auf die Stra­ßen gegan­gen waren, um ihre Trau­er um eine ober­ös­ter­rei­chi­sche Ärz­tin namens Lisa-Maria Kel­ler­mayr zu bekun­den, die sich letz­te Woche das Leben genom­men hat, angeb­lich aus Furcht vor “mili­tan­ten Coro­nal­eug­nern”, die sie mona­te­lang bedroht hatten.

Der Stan­dard berichtete:

Die Glo­cken des Ste­phans­doms haben am Mon­tag um 20.45 Uhr für Lisa-Maria Kel­ler­mayr geläu­tet. Hun­der­te waren auf den Ste­phans­platz gekom­men, um der ober­ös­ter­rei­chi­schen Ärz­tin, die am Frei­tag ver­stor­ben ist, zu geden­ken. Um 20.45 Uhr ent­zün­de­ten sie auch ihre Ker­zen und Taschen­lam­pen auf Smartphones. Vie­le hat­ten etwas Rosa­ro­tes ange­zo­gen, ein rosa­ro­tes Acces­soire bei sich oder eine rosa­ro­te Ker­ze dabei. Denn Rosa war die Lieb­lings­far­be von Kel­ler­mayr, die mona­te­lang mit Hass­nach­rich­ten und Mord­dro­hun­gen ver­folgt wur­de, bevor sie sich letz­te Woche das Leben nahm.

Par­al­lel zu die­sem “Lich­ter­meer” in Rosa war der Bun­des­prä­si­dent höchst­per­sön­lich vor Kel­ler­mayrs Pra­xis (öster­rei­chisch: Ordi­na­ti­on) in See­wal­chen erschie­nen, um Blu­men nie­der­zu­le­gen. Auf sei­ner Twit­ter-Sei­te stand zu lesen:

An vie­len Orten im gan­zen Land kom­men Men­schen zusam­men, um an Dr. Lisa-Maria Kel­ler­mayr zu erin­nern. Um gemein­sam ein Zei­chen für Zusam­men­halt und gegen Hass zu set­zen. Ein stil­ler Moment des Geden­kens heu­te in See­wal­chen. #Yes­We­Ca­re

Mit Kel­ler­mayr haben die Coro­nis­ten Öster­reichs gewis­ser­ma­ßen ihren “Geor­ge Floyd” gefun­den. In den kul­ti­schen Erup­tio­nen der letz­ten Tage sind die Gespens­ter des letz­ten Herbs­tes und Win­ters noch ein­mal beschwo­ren wor­den, zu einem Zeit­punkt, an dem der Coro­na-Spuk groß­teils ver­schwun­den zu sein scheint.

Die öster­rei­chi­sche Regie­rung befin­det sich seit gerau­mer Zeit auf einem lang­sa­men Rück­zug. An der Mas­ken­pflicht hält nur noch die Stadt Wien fest, und auch dies nur mehr an bestimm­ten Orten wie in öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln (was natür­lich über­haupt kei­nen Sinn ergibt).

Gesund­heits­mi­nis­ter Rauch hat ver­nünf­ti­ger­wei­se die Qua­ran­tä­ne für “sym­ptom­freie posi­tiv Getes­te­te” auf­ge­ho­ben, eine Anord­nung, die von Anfang an gebo­ten gewe­sen wäre, die aber immer noch von eini­gem Unfug beglei­tet wird, den man­che Medi­en zu Recht als “skur­ril” bezeich­ne­ten. Auch Kel­ler­mayr sah Rauchs Abrüs­tungs­po­li­tik mit Miß­fal­len und for­der­te zwei Tage vor ihrem Frei­tod sei­nen Rücktritt.

Man kann an der Kel­ler­mayr-Insze­nie­rung able­sen, wie sich die Maß­nah­men- und Impf­pflicht­be­für­wor­ter selbst wahr­neh­men: Als auf­rech­te, mora­lisch gerecht­fer­tig­te Kämp­fer für Wahr­heit, Wis­sen­schaft und Soli­da­ri­tät, stän­dig bedroht von wahn­sin­ni­gen, gewalt­be­rei­ten Faschis­ten und Extre­mis­ten, wobei die­se ver­meint­li­che Bedro­hung ihrer Sache beson­de­re Legi­ti­ma­ti­on und Glaub­wür­dig­keit ver­lei­hen, womög­lich die Argu­men­ta­ti­on selbst erset­zen soll.

Kel­ler­mayr wird zum Opfer von “Hass und Het­ze” erklärt, ihr Tod pau­schal den soge­nann­ten “Coro­nal­eug­nern” ange­las­tet, die größ­ten­teils eine poli­ti­sche Fik­ti­on sind: Die meis­ten, die in die­se Schub­la­de ein­sor­tiert wer­den, sind ledig­lich Geg­ner von bestimm­ten Maß­nah­men wie Lock­downs, Impf­zwang, Mas­sen­tes­tun­gen etc., “leug­nen” aber nicht die Exis­tenz die­ser Krankheit.

Wir ken­nen das Mus­ter nur all­zu gut aus ande­ren Zusam­men­hän­gen: Das poli­tisch-media­le Estab­lish­ment betreibt eine aggres­si­ve, pola­ri­sie­ren­de Poli­tik, beschimpft, äch­tet und ver­leum­det dabei alle, die sich dage­gen aus­spre­chen. Es spielt das unschul­di­ge Opfer, wenn es in der Fol­ge zu Eska­la­ti­ons­hand­lun­gen kommt, zumeist ver­ant­wor­tet von see­lisch insta­bi­len und vor­be­las­te­ten Menschen.

Dann wird pau­scha­li­siert und “instru­men­ta­li­siert”, was das Zeug hält: Alle Ein­wan­de­rungs­kri­ti­ker (“Rechts­ex­tre­mis­ten”) haben Lüb­cke ermor­det, alle Maß­nah­men­kri­ti­ker (“Coro­nal­eug­ner”) haben Kel­ler­mayr in den Tod getrieben.

Von den Abschieds­brie­fen Kel­ler­mayrs wur­den nur Bruch­stü­cke ver­öf­fent­licht. Etwa dies:

Kein Stress, Sie wer­den mich wohl nicht mehr lebend fin­den. Es ist 02:30. Ich habe mich in den Panik­raum zurück­ge­zo­gen und wer­de mich umbrin­gen. Ich kann nicht mehr …

Haupt­säch­lich schei­nen die­se Schrei­ben aus Ankla­gen gegen Poli­zei, Ärz­te­kam­mer und ande­re Insti­tu­tio­nen zu bestehen, sie nicht genug vor den “Coro­nal­eug­nern” beschützt zu haben:

So wie der Anfang ist auch das Ende der Abrech­nung dra­ma­tisch. Neben Han­dy- und Kon­to­num­mern noch die­se Wör­ter: „Ich ver­wün­sche die Lan­des­po­li­zei­di­rek­ti­on Ober­ös­ter­reich!“ Auch der Brief an die Ärz­te­kam­mer liest sich wie die Ankla­ge einer Toten. Es habe kei­ne Hil­fe gege­ben, sie füh­le sich im Stich gelas­sen. In den Zei­len an ihre Mit­ar­bei­te­rin bedankt sich Kel­ler­mayr und ent­schul­digt sich qua­si für den Suizid.

Bei dem “Panik­raum” han­delt es sich um eine Art Bun­ker, den sich Kel­ler­mayr um 100,000 Euro “aus Angst vor Impf­geg­ner-Atta­cken ein­ge­rich­tet” hat. Nach eige­nen Anga­ben hat­te sie zuvor zwi­schen 8,000 und 10,000 Euro monat­lich für pri­va­te Sicher­heits­diens­te aus­ge­ge­ben. Im Juni schloß sie schließ­lich ihre Haus­arzt­pra­xis “wegen Dro­hun­gen aus der Coro­na-Maß­nah­men- und Impf­geg­ner­sze­ne”, wie es in den Zei­tun­gen hieß.

In einem Inter­view mit der Kro­nen­zei­tung äußer­te sie Anfang Juli, es habe neben Mord­dro­hun­gen per E‑mail auch “klei­ne­re Vor­fäl­le” in ihrer Ordi­na­ti­on (öster­rei­chisch für Pra­xis) gegeben:

Gekom­men sind die alle als Pati­en­ten. Wobei bei eini­gen klar war, dass sie kein medi­zi­ni­sches Anlie­gen haben. Der Grund für ihr Kom­men war, ver­bal aggres­siv gegen mich oder mei­ne Mit­ar­bei­ter zu wer­den. (…) Die Leu­te, die uns da bedro­hen, sind der Über­zeu­gung, dass sie das Recht haben, mich zu töten. Und dass sie als gute Men­schen han­deln, weil ich das per­so­ni­fi­zier­te Böse bin. Weil ich in ihren Augen Tau­sen­de Men­schen umge­bracht habe, weil ich sie geimpft habe.

Leu­te, die über­zeugt sind “als gute Men­schen zu han­deln”, weil die ande­ren “das per­so­ni­fi­zier­te Böse” sind – woher ken­nen wir “Schwur­b­ler” das?

Auf ihrer Netz­sei­te hat Kel­ler­mayr drei die­ser Mails ver­öf­fent­licht, zwei davon von einem Absen­der, der sich “Claas” nennt, und die sich in der Tat wie die Fol­ter- und Lust­mord­phan­ta­sien eines gefähr­li­chen Psy­cho­pa­then lesen. Kostprobe:

Betreff: Ich wer­de dich hin­rich­ten. Hal­lo, du dum­mes Stück Schei­ße, du kannst mir ger­ne mit Anwäl­ten dro­hen, aber krie­gen wer­det ihr mich sowie­so nicht. Statt­des­sen habe ich nun beschlos­sen, dich zu krie­gen. Wenn ich schon ein­mal dabei bin wer­de ich selbst­ver­ständ­lich alle Mit­ar­bei­ter dei­ner Pra­xis auch abschlach­ten. Ich bin bewaff­net und habe eine Schrotflinte…

Kel­ler­mayr hat die­se Dro­hun­gen außer­or­dent­lich ernst genom­men. Wer sie geschrie­ben hat, ist bis­lang unge­klärt, und angeb­lich ver­liert sich die Spur irgend­wo in Deutsch­land. Den Medi­en dien­ten sie als will­kom­me­ner Beleg, daß die “Querdenker”-Szene ein Sam­mel­be­cken von mör­de­ri­schen und wahn­sin­ni­gen Pro­to-Ter­ro­ris­ten sei.

Ein Bei­spiel ist die­ser Bericht der tages­schau über Kellermayr:

Seit in Öster­reich die Impf­pflicht beschlos­sen wur­de, habe sich die Situa­ti­on noch­mal ver­schärft, sagt sie. Ein klei­ner, aber har­ter Kern an Impf­geg­nern ver­wei­gert sich hart­nä­ckig poli­ti­schen Maß­nah­men. Die­se Men­schen sind nicht mehr erreich­bar, haben sich in ihre eige­ne Welt zurück­ge­zo­gen, wo sie sich zuneh­mend radikalisieren. Auf den Groß­de­mons­tra­tio­nen in Wien war das beson­ders deut­lich zu sehen. Unter die Demons­trie­ren­den misch­ten sich behörd­lich bekann­te Neo­na­zis und Iden­ti­tä­re wie Mar­tin Sell­ner. Immer wie­der kam es zu Eskalationen. Die Lis­te der Vor­fäl­le wird immer län­ger: Eine Demons­tra­ti­on der Impf­geg­ner bela­ger­te vor eini­gen Wochen ein Kran­ken­haus in Wels, Ärz­te berich­ten von Van­da­lis­mus an der Pra­xis und auf­ge­sto­che­nen Rei­fen. Dr. Kel­ler­mayr glaubt nicht, dass das Gewalt­po­ten­ti­al, das hier schlum­mert, aus­rei­chend erkannt wird und geeig­ne­te Gegen­maß­nah­men getrof­fen werden.

War­um wur­de nun gera­de Kel­ler­mayr Ziel­schei­be der­ar­tig kras­ser Droh­brie­fe? Was den Grad an “Het­ze” betrifft, der von ihrer Sei­te aus­ging, befand sie sich eher in der mitt­le­ren Liga. Die “Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker” hat­te sie schon Ende 2020 als Feind­bil­der mar­kiert (was offen­bar auf Gegen­sei­tig­keit beruh­te). Ihr ers­ter grö­ße­rer Auf­tritt in der Öffent­lich­keit im Februar/März 2021 lag aller­dings ein wenig quer zum “Nar­ra­tiv”.

Sie hat­te das Asth­ma­spray Pul­mi­cort und sei­nen Wirk­stoff Bude­so­nid Mit­tel gegen Covid ver­wen­det, nach eige­nen Aus­sa­gen mit gro­ßem Erfolg, was das Miß­fal­len des Impf­stoff­her­stel­lers Astra Zene­ca erregt hat­te, der ander­wei­tig Geld zu machen suchte:

Mit­te Jän­ner 2021 erhielt Lisa-Maria Kel­ler­mayr einen Anruf der Fir­ma Astra Zene­ca, die nicht nur den bekann­ten Impf­stoff auf den Markt brach­te, son­dern auch den rezept­pflich­ti­gen Asth­ma­spray Pul­mi­cort, in dem Bude­so­nid ent­hal­ten ist. Dem Kon­zern war auf­ge­fal­len, dass Pul­mi­cort deut­lich öfter als nor­ma­ler­wei­se ver­schrie­ben wurde. Im Zuge von Recher­chen stie­ßen sie auf Kel­ler­mayr, die Emp­feh­lung dazu gab. Astra Zene­ca wies die Haus­ärz­tin dar­auf hin, dass es für die Ver­wen­dung von Bude­so­nid bei Covid-Pati­en­ten kei­ne offi­zi­el­le Zulas­sung gibt, kei­ne Stu­di­en und Emp­feh­lun­gen von Fach­ge­sell­schaf­ten. Ihr müs­se klar sein, dass es sich um einen Off-Label-Use han­delt, also die Ver­wen­dung eines Medi­ka­ments, das eigent­lich für einen ande­ren Zweck ent­wi­ckelt wurde. Kel­ler­mayr: „Mei­ne Ant­wort: Ja, das ist mir klar. Ich emp­feh­le es, weil ich hun­dert­fach mit eige­nen Augen gese­hen habe, wie sehr die­ses Medi­ka­ment hilft. Und ich wer­de es weiterempfehlen.“

Kel­ler­mayr war hier der Dok­trin in die Que­re gekom­men, daß die Impf­stof­fe der ein­zi­ge Weg sei­en, mit Covid fer­tig­zu­wer­den. Der Bericht des Kurier vom 12. 04. 2021 schließt mit den Worten:

Die Ärz­tin fühlt sich nicht gehört und ist ver­är­gert, dass erst jetzt mit Ver­öf­fent­li­chung der Stu­die, der Spray als wirk­sam wahr­ge­nom­men wird.

Ich fra­ge mich, ob in Kel­ler­mayr hier nicht ein Gel­tungs­stre­ben “getrig­gert” wur­de, das in der Fol­ge ste­tig eska­lie­ren sollte.

Am 15. April 2021 taucht sie in einem Stream mit Nata­scha Stro­bl und Rudi Fus­si auf, zwei ein­schlä­gig bekann­ten Ultra­lin­ken, die fana­ti­sche Maß­nah­men­be­für­wor­ter sind. Stro­bl steht der Anti­fa nahe und ist Unter­stüt­ze­rin von #Zero­Co­vid; ihre Masche besteht dar­in, sich als per­ma­nent von gewalt­be­rei­ten “Faschis­ten” bedroh­tes und umzin­gel­tes Hascherl zu inszenieren.

Fus­si ist sei­ner­seits berüch­tigt für sei­ne pani­sche Angst vor “Coro­na” und sei­ne glü­hen­de Begeis­te­rung für Lock­downs, Impf­pflicht und die Drang­sa­lie­rung von Ungeimpften.