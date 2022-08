Ambivalenz und Interventionsverbot

Der Arti­kel von Götz Kubit­schek über die Ambi­va­lenz beim Blick auf die Bau­ern­pro­tes­te in den Nie­der­lan­den berührt jedoch eine Fra­ge, die sich vor einer jeden stra­te­gi­schen Über­le­gung stellt. Es geht um unse­re Iden­ti­tät als Lager und unser Ziel als Bewegung.

Fan­gen wir bei die­sem Blog an. Die “Sezes­si­on im Netz” ist – das kann man so sagen – das Zen­tral­or­gan der neu­rech­ten Theo­rie­bil­dung. Um sie her­um und aus ihr her­aus ent­stand im letz­ten Jahr­zehnt ein viel­fäl­ti­ges Geflecht an Bewe­gun­gen, Pro­jek­ten und Ver­la­gen, das Bene­dikt Kai­ser als „Mosa­ik“ bezeich­net hat.

Es ist ein beson­de­res Merk­mal die­ses neu­rech­ten Lagers, daß ihm die Fra­ge nach dem eige­nen Wesen (und dem Begriff „neu­rechts“) eine stän­di­ge Her­aus­for­de­rung bedeu­tet. Irgend­wo gibt es aber unsicht­ba­re Trenn­li­ni­en, die uns von ande­ren rech­ten Strö­mun­gen abgren­zen, und es gibt inner­halb der Neu­en Rech­ten Wesens­ver­wandt­schaf­ten, die auf die­se Wei­se ein eige­nes Lager bilden.

Ein inhalt­li­ches Mini­mum ist im posi­ti­ven Sin­ne wohl die Beja­hung der natio­na­len Iden­ti­tät und ein kon­ser­va­ti­ves Welt- und Men­schen­bild. Im nega­ti­ven Sin­ne besteht der kleins­te gemein­sa­me Nen­ner in der Ableh­nung des Bevöl­ke­rungs­aus­tau­sches und in einer kri­ti­schen Grund­hal­tung gegen­über links­li­be­ra­len moder­nis­ti­schen Tendenzen.



Die Migra­ti­ons­kri­se 2015 wirk­te als Kata­ly­sa­tor für die­ses Lager und weck­te schlum­mern­de Poten­tia­le. Eine neu­rech­te Akti­ons­grup­pe (IBD), eine Mas­sen­be­we­gung (PEGIDA) und eine rechts­po­pu­lis­ti­sche Par­tei (AfD) betra­ten das poli­ti­sche Spielfeld.

Mit dem Jahr 2020 kam jedoch eine Zäsur. Das sta­gnie­ren­de neu­rech­te Lager wur­de von einem neu­en Phä­no­men über­rascht. War die Coro­na­pan­de­mie ein „neu­tra­les“ medi­zi­ni­sches Natur­er­eig­nis, gegen das man sich end­lich ein­mal in die „natio­na­le Ein­heits­front“ ein­rei­hen konnte?

Oder war es ein Werk­zeug, gar eine Erfin­dung der Glo­ba­lis­ten, um einen neu­en pla­ne­ta­ren Nomos zu erzwin­gen? Wäh­rend die rech­te Theo­rie­bil­dung über­leg­te, fand das Ziel­pu­bli­kum des rech­ten Lagers rasch sei­ne Ant­wor­ten, die meist aus dem Bereich der Ver­schwö­rungs­kri­tik stammten.

Nach eini­gem Hin und Her und einer Kri­tik am „hedo­nis­ti­schen Pro­test“ schloß man sich aber rasch den Coro­n­a­pro­tes­ten an. Nun droht als Fol­ge des Ukrai­ne­krie­ges und der Deglo­ba­li­sie­rung ein wei­te­rer Spaltkeil.

Glo­ba­lis­ti­sche Kon­zep­te einer pla­ne­ta­ren Ener­gie- und Agrar­po­li­tik, die für die ers­te Welt not­wen­dig eine „Nivel­lie­rung nach unten“ bedeu­ten wür­den, sto­ßen auf popu­lis­ti­schen Pro­test, der das eige­ne Wohl­stands­ni­veau erhal­ten will.

Götz Kubit­schek hat im erwähn­ten Text die Ambi­va­lenz beschrie­ben, der eine revo­lu­tio­nä­re Rech­te hier aus­ge­setzt ist. Und bereits vor Jah­ren hat er mit dem mitt­ler­wei­le geflü­gel­ten Wort „kon­su­mie­ren, nur ohne Aus­län­der an der Kas­se“, die Hal­tung des „hedo­nis­ti­schen Popu­lis­mus“ per­fekt beschrie­ben und als Mini­mal­kon­sens zurück­ge­wie­sen. Denn die­ser will kei­ne sub­stan­zi­el­le Ver­än­de­rung aus idea­lis­ti­schen Grün­den, son­dern eine ober­fläch­li­che Restau­ra­ti­on aus ego­is­ti­schen Interessen.

Was von der gesam­ten deut­schen kon­ser­va­ti­ven und libe­ra­lis­mus­kri­ti­schen Denk­tra­di­ti­on ver­ach­tet, und was von Nietz­sche als „Glück der Ruhe“ und „Sab­bat aller Sab­ba­te“ bezeich­net wur­de, ist genau das, was das „dio­ny­si­sche Indi­vi­du­um“ will.

Ihm fehlt jeder Begriff und jedes Sen­so­ri­um für etwas, was dar­über hin­aus­ge­hen könn­te. Daher liegt die Visi­on des hedo­nis­ti­schen Popu­lis­mus auch nicht in einem Zukünf­ti­gen, erst noch zu Schaf­fen­den, son­dern in einem „Zurück in die Neunziger“.

Der hedo­nis­ti­sche Popu­lis­mus ist mate­ria­lis­tisch, unschöp­fe­risch und defen­siv. Dort, wo er ideel­le Zie­le for­mu­liert, greift er in der Regel auf das uni­ver­sa­lis­ti­sche Voka­bu­lar des Wes­tens zurück und träumt vom „ewi­gen Frie­den” der „Mensch­heits­fa­mi­lie“.

Das tut er im typisch libe­ra­len, nai­ven Wun­der­glau­ben, der die öko­lo­gi­schen und geo­po­li­ti­schen Unmög­lich­kei­ten die­ses Traums (der, wie Molt­ke sag­te, „nicht ein­mal ein schö­ner“ ist) ver­drängt. Selbst­ver­ständ­lich erge­ben sich Ambi­va­len­zen, wenn die­ser hedo­nis­ti­sche Popu­lis­mus, der auch Tei­le des rech­ten Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­als erfaßt hat, ein Bünd­nis mit neu­rech­ter Theo­rie­bil­dung ein­geht. 2015 wur­den die­se kaum sicht­bar. Die Migra­ti­ons­kri­se erzeug­te eine idea­le Über­lap­pung zwi­schen idea­lis­ti­scher, neu­rech­ter Kri­tik und einem blo­ßen „Stand­ort­pa­trio­tis­mus“.

2020, im Zuge der Coro­na­kri­se, tra­ten ers­te Unstim­mig­kei­ten auf. Vie­le rech­te Akteu­re hiel­ten sich merk­lich zurück. Der Kampf gegen Mas­kenzwang und Lock­down, unter denen die Pro­tes­tie­ren­den indi­vi­du­ell lit­ten, war nicht zwangs­läu­fig zugleich der Kampf für einen rech­ten Wert wie Volk oder Nationalstaat.

Ambi­va­len­te Bruch­punk­te waren hier bei­spiels­wei­se die all­ge­gen­wär­ti­ge liber­tä­re Staats­kri­tik, der Indi­vi­dua­lis­mus und der Bezug auf den Huma­nis­mus und die Ideo­lo­gie der Men­schen­rech­te. Dies ging soweit, daß Karl­heinz Weiß­mann in der JF einen eta­tis­ti­schen Impf­ap­pell lancierte.

Die Ambi­va­len­zen, die bei den Bau­ern­pro­tes­ten in den Nie­der­lan­den auf­tau­chen, sind noch inten­si­ver. Umwelt­schutz, Tier­schutz, Wachs­tums­kri­tik und Tech­nik­kri­tik sind ein Wesens­ele­ment der Neu­en Rech­ten und der Kon­ser­va­ti­ven Revo­lu­ti­on. Die Rede „Mensch und Erde“ von Lud­wig Kla­ges ist einer der Quell­tex­te unse­res Lagers. Was wür­de er wohl zu den Paro­len des hedo­nis­ti­schen Popu­lis­mus sagen, die heu­te unter Grill- und Die­sel­fans kursieren?

Was ist die Kon­se­quenz die­ser Ambi­va­lenz? Gibt es einen drit­ten Weg? Seit Beginn der Coro­n­a­pro­tes­te betei­li­ge ich mich, wenn auch mit einer gewis­sen stra­te­gi­schen und ideo­lo­gi­schen Distanz, am Wider­stand gegen die glo­ba­le Biopolitik.

Das Für und Wider der Alli­anz der Neu­en Rech­ten mit dem teils hedo­nis­tisch-popu­lis­ti­schen Pro­test wur­de auf die­sem Blog in vie­len Bei­trä­gen aus­ge­han­delt. Mar­tin Licht­mesz und ich debat­tier­ten sogar in einem Kapla­ken­band über die Rang­ord­nung von Gre­at Reset und Bevölkerungsaustausch.

Nun will ich eine knap­pe und ein­fa­che For­mel vor­schla­gen, wel­che die neu­rech­te Hal­tung zu popu­lis­ti­schen und antiglo­ba­lis­ti­schen Bewe­gun­gen klä­ren, und die Ambi­va­lenz, wenn nicht besei­ti­gen, so doch im Hegel­schen Sin­ne „auf­he­ben“ könnte.

Ent­schei­dend ist hier, den Fokus von der inhalt­li­chen auf die poli­ti­sche Ebe­ne zu heben. Selbst­ver­ständ­lich gibt es in einem Volk unter­schied­li­che poli­ti­sche Lager und Hal­tun­gen zu Fra­gen der Tech­nik, der Gesundheits‑, Umwelt- und Agrar­po­li­tik. Auch im rech­ten Lager gibt es vom Öko­fa­schis­mus Pent­ti Lin­ko­las über roman­ti­sche vor­in­dus­tri­el­le Visio­nen bis hin zu Guil­laume Fayes Archäo­fu­tu­ris­mus eine wei­te Bandbreite.

Wich­tig wäre, die­se Fra­gen auf natio­na­ler Ebe­ne zu ent­schei­den. Die Ansät­ze der glo­ba­lis­ti­schen Ein­mi­schung im Bereich der Bevölkerungs‑, Gesundheits‑, Agrar- und Kli­ma­po­li­tik unter­gra­ben die natio­na­le Sou­ve­rä­ni­tät. Sie ent­stam­men dem links­li­be­ral-uni­ver­sa­lis­ti­schen Nomos, hin­ter dem sich die mari­ti­me Inter­ven­ti­ons­herr­schaft der USA hin­ter abs­trak­ten mora­li­schen Phra­sen verbirgt.

Jen­seits der inhalt­li­chen Lager­kämp­fe und Debat­ten in Fra­gen der Coro­na- und Kli­ma­po­li­tik ist die Haupt­auf­ga­be der neu­rech­ten Intel­li­genz mei­ner Mei­nung nach die Pos­tu­lie­rung eines „Inter­ven­ti­ons­ver­bots für Globalisten“.

Dabei kommt es bei den vor­ge­schla­ge­nen „Agen­den“ und „Refor­men“ nicht nur, aber vor allem dar­auf an, daß sie von supra­na­tio­na­len Orga­ni­sa­tio­nen auf­ge­zwun­gen wer­den. Abge­se­hen von ihren inhalt­li­chen Ansät­zen ist ihr Kol­la­te­ral­ef­fekt stets eine kom­plet­te Ver­flech­tung der Volks- in die Weltwirtschaft.

Selbst wenn also ein Rech­ter Teil­aspek­te der glo­ba­lis­ti­schen Kon­zep­te und Ideen, bei­spiels­wei­se in Fra­gen der Wachs­tums­re­duk­ti­on oder zum Wan­del der Arbeits­ge­sell­schaft, tei­len wür­de, müß­te er die Pro­tes­te gegen das „glo­ba­lis­ti­sche Gesamt­pa­ket“ unterstützen.

Wenn wir uns der Wachs­tums­kri­tik, der Öko­lo­gie, dem Umwelt­schutz, der Bio­tech­no­lo­gie und der Gesund­heits­po­li­tik wid­men, dann tun wir das selbst also auf natio­na­ler Ebe­ne. Solan­ge dem­nach die natio­na­le Sou­ve­rä­ni­tät nicht gege­ben ist, sind alle glo­ba­lis­ti­schen Kon­zep­te in die­sen Berei­chen zu bekämpfen.



Ich wür­de sogar soweit gehen, daß ein „glo­ba­ler Remi­gra­ti­ons­pakt“, der eine Auf­ga­be der natio­na­len Sou­ve­rä­ni­tät zur Vor­aus­set­zung hät­te, von uns abge­lehnt wer­den müss­te. Jede Umset­zung einer glo­ba­lis­ti­schen Agen­da bedeu­tet einen ein­schnei­den­den Ver­lust an Selbst­be­stim­mung. Daher sind alle Pro­tes­te gegen „glo­ba­le“ und damit trans­at­lan­tisch-west­li­che Agrar‑, Klima‑, Migrations‑, Koh­len­di­oxid­re­duk­ti­ons- und Coro­na­maß­nah­men im Zwei­fel aktiv zu unterstützen.

Die inhalt­li­che Kri­tik an den Posi­tio­nen die­ser Pro­test­be­we­gung muß dabei des­we­gen nicht ver­nach­läs­sigt wer­den. Sie hat ihren Platz im Bereich der Theo­rie­bil­dung, soll­te sich dabei aber vor eli­tä­ren und abge­ho­be­nen Posi­tio­nen in acht neh­men und immer ver­ständ­nis­voll bleiben.

Das soll­te uns Rech­ten leicht fal­len, denn bei aller Kri­tik am „dio­ny­si­schen Indi­vi­du­um“ geht es dabei immer noch um unser Volk. Die­ses tadeln wir – in der Tra­di­ti­on Nietz­sches, Goe­thes und Höl­der­lins – gera­de des­we­gen so scharf, weil wir ihm bedin­gungs­los ver­bun­den sind. Götz Kubit­scheks Bei­trag ist ein Bei­spiel die­ser ver­ständ­nis­vol­len, soli­da­ri­schen Kritik.



Damit ist noch kein drit­ter Weg aus­ge­macht. Aber es ist, so den­ke ich, ein Prin­zip for­mu­liert, das eine Koope­ra­ti­on mit dem “popu­lis­ti­schen Hedo­nis­mus” und im bes­ten Fal­le eine qua­li­ta­ti­ve Stei­ge­rung des­sel­ben ermöglicht.

Sofern die­ser antiglo­ba­lis­tisch ist, und Volk und Natio­nal­staat als poli­ti­sche Akteu­re bejaht, sind ideo­lo­gi­sche Unter­schie­de und Ambi­va­len­zen mei­ner Ansicht nach zu verschmerzen.

Wir wer­den als Volk unse­re Schnei­se durch das Gestell der tech­ni­schen Moder­ne schla­gen müs­sen. Die „baby­lo­ni­schen“ Plä­ne der Glo­ba­lis­ten wer­den aller Wahr­schein­lich­keit nach an ihrem Grö­ßen­wahn scheitern.

Eine uni­ver­sa­lis­ti­sche, pro­ak­ti­ve „Kli­ma­po­li­tik“, die not­wen­dig auf einen tech­no­kra­ti­schen, pla­ne­ta­ren Öko­so­zia­lis­mus hin­aus­läuft, hat bereits nach einem Monat Krieg abge­dankt. Es fah­ren kei­ne „Elek­tro­pan­zer“ in der Ukrai­ne, und der „CO2-Aus­stoß“ der HIMARs ist dem deut­schen grü­nen Außen­mi­nis­ter herz­lich egal.

Die Zukunft liegt wohl in einem natio­na­len Kom­pro­miß zwi­schen tech­no­lo­gi­scher Prag­ma­tik und nach­hal­ti­gem Umwelt­schutz. (Guil­laume Faye ent­wirft im „Archäo­fu­tu­ris­mus“ ein im Gan­zen ver­stie­ge­nes, aber in Tei­len inter­es­san­tes Kon­zept, in wel­chem Hoch­tech­no­lo­gie und tra­di­tio­nel­le Lebens­wei­se in einer Nati­on koexistieren.)

In wel­cher Form auch immer – die Ant­wort auf die neu­en tech­ni­schen Her­aus­for­de­run­gen muß natio­nal statt glo­ba­lis­tisch gege­ben wer­den. Rolf Peter Sie­fer­le nennt das eine „par­ti­ku­la­ris­tisch-reak­ti­ve“ Klima‑, Agrar- und Umwelt­po­li­tik. Sie besagt im wesent­li­chen, daß wir, statt an der Visi­on einer uni­ver­sa­len Befrie­dung der Erde zur Kon­trol­le des glo­ba­len CO2 Aus­sto­ßes nach­zu­ja­gen, unse­ren Natio­nal­staat für die kli­ma­ti­schen Ver­än­de­run­gen – soweit sie nach­weis­bar statt­fin­den – rüsten.



Es ver­steht sich von selbst, daß ein Ende des Bevöl­ke­rungs­aus­tau­sches sowie der Erhalt der eth­no­kul­tu­rel­len Iden­ti­tät eine Vor­be­din­gung dafür sind. Eine “archäo­fu­tu­ris­ti­sche” Fes­tung Euro­pa, die aner­kennt, daß unser Wohl­stand kein uni­ver­sa­li­sier­ba­rer „End­zu­stand der Mensch­heit“, son­dern ein sin­gu­lä­res, bedroh­tes Pla­teau dar­stellt, die daher Natur und Volk vor den Ver­hee­run­gen der Tech­nik eben­so wie die Gren­zen gegen den Ansturm der Mas­sen­mi­gra­ti­on schützt, ist die Alter­na­ti­ve zum Gre­at Reset.

Dafür könn­te man, sofern man sich an der aktio­nis­ti­schen Front ein­bringt, auch den Groß­teil der „hedo­nis­ti­schen Popu­lis­ten“ gewin­nen. Das „Inter­ven­ti­ons­ver­bot für raum­frem­de glo­ba­lis­ti­sche Kon­zep­te“ ist die Vor­aus­set­zung für die­se Visi­on, die in einer natio­na­len Debat­te erar­bei­tet und in einer poli­ti­schen Wen­de ver­wirk­licht wer­den muß.

Aus die­sem Grun­de unter­stüt­ze ich – als Abon­nent der „Keh­re“ und Freund von Kla­ges – die Coro­n­a­pro­tes­te eben­so wie den „Bau­ern­auf­stand” in den Niederlanden.