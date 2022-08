Vor 50 Jahren starb Ernst v. Salomon

Ernst von Salomon wurde am 25. September 1902 in Kiel geboren und starb am 9. August 1972 in Stoeckte bei Winsen (Luhe), heute vor 50 Jahren.

Er war zehn Jah­re alt, als sein Vater, ein ehe­ma­li­ger preu­ßi­scher Ritt­meis­ter, beschloß, ihn auf die Kadet­ten­an­stalt zu schi­cken. Von Novem­ber 1913 an besuch­te er die Kadet­ten­an­stalt in Karls­ru­he und spä­ter die König­lich-Preu­ßi­sche Kadet­ten­an­stalt in Berlin-Lichterfelde.

Beseelt von dem Wunsch, am Welt­krieg teil­zu­neh­men, erleb­te er als 16jähriger den Zusam­men­bruch sowie die anschlie­ßen­den Wir­ren des deut­schen Bür­ger­kriegs. Im Janu­ar 1919 schloß er sich dem Frei­wil­li­gen Lan­des­jä­ger­korps an. Es sei „das Preu­ßi­sche“ gewe­sen, daß ihn zu den Frei­wil­li­gen geführt habe. Im Frei­korps Lie­ber­mann kämpf­te Salo­mon im Bal­ti­kum gegen die Rote Armee und den Bolschewismus.

Zurück im Reich betei­lig­te er sich am Kapp-Putsch und muß­te erle­ben, wie sein Frei­korps in Har­burg von roten Arbei­tern auf­ge­rie­ben und des­sen Füh­rer, der Flie­ger­haupt­mann Bert­hold, nach der Kapi­tu­la­ti­on bru­tal gelyncht wurde.

Als Mit­glied der aus der Bri­ga­de Ehr­hardt ent­stan­de­nen Orga­ni­sa­ti­on Con­sul, aus deren Rei­hen die Mör­der von Reichs­au­ßen­mi­nis­ter Wal­ter Rathen­au stamm­ten, zähl­te auch Salo­mon zu den Ein­ge­weih­ten des Kom­plotts. Den von ihm für das Atten­tat vor­ge­schla­ge­nen Fah­rer lehn­ten die bei­den Haupt­tä­ter Erwin Kern und Her­mann Fischer jedoch ab. Den­noch wur­de Salo­mon 1922 zu fünf Jah­ren Zucht­haus verurteilt.

Nach sei­ner Ent­las­sung Ende 1927 schloß er sich, wie sein Bru­der Bru­no, der Land­volk­be­we­gung an. Nach einer neu­er­li­chen Unter­su­chungs­haft wan­del­te sich Salo­mon end­gül­tig vom Mann der Tat zum Mann des Wor­tes. 1929 erschien bei Rowohlt sein auto­bio­gra­phi­scher Erst­lings­ro­man Die Geäch­te­ten, in dem Salo­mon sei­ne Erleb­nis­se im Nach­krieg, die Ermor­dung Rathen­aus und sei­ne Haft­zeit schil­dert. Es folg­ten 1932 Die Stadt, ein Roman über die Land­volk­be­we­gung und 1933 Die Kadet­ten. Die Dar­stel­lung der Kadet­ten­an­stalt Lich­ter­fel­de und deren Ende 1918 ist gleich­zei­tig Salo­mons per­sön­li­ches Bekennt­nis zu Preußen.

Nach der Macht­er­grei­fung ver­öf­fent­lich­te er im Rowohlt-Ver­lag, für den Salo­mon auch als Lek­tor tätig war, 1936 noch den Frei­korps­über­blick Nahe Geschich­te. Da das Werk der par­tei­of­fi­zi­el­len Geschichts­deu­tung der Frei­korps als angeb­li­chem Vor­läu­fer des Natio­nal­so­zia­lis­mus und des poli­ti­schen Sol­da­ten­tums wider­sprach, wur­de Salo­mon „wegen poli­ti­sche Unzu­ver­läs­sig­keit“ aus der Reichs­pres­se­kam­mer ausgeschlossen.

Fort­an ver­faß­te er vor allem Dreh­bü­cher, um mit unpo­li­ti­schen und unver­fäng­li­chen Arbei­ten sei­nen Lebens­un­ter­halt zu bestrei­ten und sich mit den herr­schen­den Ver­hält­nis­sen zu arran­gie­ren. Dane­ben betä­tig­te sich Salo­mon aber auch wei­ter­hin als Chro­nist der Frei­korps, unter ande­rem als Schrift­lei­ter der von Heinz Oskar Hau­en­stein her­aus­ge­ge­be­nen Zeit­schrift “Der Rei­ter gen Osten”.

Salo­mon ver­ach­te­te Hit­ler und stand den Natio­nal­so­zia­lis­ten ins­be­son­de­re nach dem 30. Juni 1934 ableh­nend gegen­über. Ähn­lich wie Hans Fal­la­da, mit dem Salo­mon im April 1933 gemein­sam wegen des Ver­dachts auf „Ver­schwö­rung gegen die Per­son des Füh­rers“ in Schutz­haft genom­men wur­de, ging er aber nicht in die Emi­gra­ti­on. Zwar hielt er engen Kon­takt zu ver­schie­de­nen Wider­stands­kämp­fern und Ver­schwö­rern gegen Hit­ler, wie zum Bei­spiel Har­ro Schul­ze-Boy­sen oder Hart­mut Plaas, ein Atten­tat lehn­te er aber, auch aus der Erfah­rung sei­ner Betei­li­gung am Rathen­aumord her­aus, ab.

Es ging mir um Preu­ßen – in Preu­ßen gab es kei­nen Mord, auch einen poli­ti­schen Mord nicht.

Mord, so Salo­mon, sei immer „eine „Ver­le­gen­heits­lö­sung“ derer, die kei­ne bes­se­ren Mit­tel hät­ten. In sei­nem 1943/44 für den ame­ri­ka­ni­schen Geheim­dienst „Office of Stra­te­gic Ser­vices“ ver­faß­ten Report über Künst­ler und Schrift­stel­ler, die im natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Deutsch­land ver­blie­ben waren, ord­ne­te der 1939 in die USA emi­grier­te Dra­ma­ti­ker Carl Zuck­may­er Salo­mon in die Grup­pe der teils posi­tiv, teils nega­tiv zu beur­tei­len­den Son­der­fäl­le ein.

Salo­mon, so Zuck­may­er, habe sich von „natio­na­lis­ti­schen Ver­schwö­r­er­tum, dem­ago­gi­schem Anti­se­mi­tis­mus und völ­ki­schem Res­sen­ti­ment“ abge­wandt und nach der Macht­er­grei­fung ver­sucht, „neu­tral zu blei­ben und ‘unpo­li­tisch’ für Fil­me etc. zu schrei­ben“. Es sei schon

eine ziem­li­che Cha­rak­ter­leis­tung, daß er sich nicht von den Nazis zum “Hel­den” und Mär­ty­rer machen ließ, er hät­te sich leicht einen Schla­ge­ter­nim­bus ver­schaf­fen kön­nen, aber er war aller­dings durch Freund­schaf­ten und Bezie­hun­gen zu Intel­lek­tu­el­len für die Nazis ver­dor­ben und lei­se ver­däch­tig. Sein mensch­li­ches Niveau war zu gut, um sich ins Nazi­tum abbie­gen zu lassen.

Nach Kriegs­en­de wur­de Salo­mon im Juni 1945 von den Ame­ri­ka­nern ver­haf­tet und für 15 Mona­te in ver­schie­de­nen Lagern, dar­un­ter in Lands­berg, inter­niert. Über sei­ne Gefan­gen­schaft, aber auch die Maß­nah­men der Ent­na­zi­fi­zie­rung und Umer­zie­hung rech­ne­te er in sei­nem 1951 bei Rowohlt erschie­nen auto­bio­gra­phi­schen Roman Der Fra­ge­bo­gen mit schar­fer Iro­nie ab. Auf über 800 Sei­ten beant­wor­tet er die Fra­gen des ame­ri­ka­ni­schen Ent­na­zi­fi­zie­rungs­bo­gens so aus­führ­lich, daß die „büro­kra­tisch-kol­lek­ti­ve Maß­nah­me, die den deut­schen Men­schen zu kate­go­ri­sie­ren such­te“, letzt­lich ad absur­dum geführt wird.

Das Buch erreich­te inner­halb von andert­halb Jah­ren eine Auf­la­ge von über 200.000 Exem­pla­ren und wur­de zu einem ers­ten Best­sel­ler der Bun­des­re­pu­blik. Auch als Dreh­buch­au­tor war Salo­mon nach wie vor erfolg­reich. So stam­men bei­spiels­wei­se die Dreh­bü­cher zu Hans Hell­mut Kirsts 08/15-Trio­lo­gie aus einer Feder.

Poli­tisch wan­del­te sich der eins­ti­ge Frei­korps­kämp­fer zum Frie­dens­ak­ti­vis­ten. In die­ser Zeit ver­faß­te er Das Schick­sal des A.D. (1960). In dem Werk über den deser­tier­ten Reichs­wehr-Offi­zier­an­wär­ter Arthur Dietzsch, der sie­ben­und­zwan­zig Jah­re sei­nes Lebens in Haft­an­stal­ten der Wei­ma­rer Repu­blik, natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Kon­zen­tra­ti­ons­la­gern und alli­ier­ten Kriegs­ver­bre­cher­ge­fäng­nis­sen ver­brach­te, flos­sen auch Salo­mons eige­ne Haft­erleb­nis­se und ‑ein­drü­cke mit ein. Er sah in Dietzsch einen Mann, der all die Jah­re sei­ner Gefan­gen­schaft „stell­ver­tre­tend für die Sün­den unse­rer Zeit büß­te, ein Mann, der inmit­ten der Pro­ble­ma­tik unse­rer ‘unbe­wäl­tig­ten Ver­gan­gen­heit’ sei­ner­seits die Ver­gan­gen­heit durch­aus bewältigte“.

Als natio­na­ler Pazi­fist lehn­te Salo­mon die Wie­der­be­waff­nung der Bun­des­re­pu­blik eben­so ab wie deren ein­sei­ti­ge Bin­dung an den Wes­ten. Statt­des­sen heg­te er durch­aus Sym­pa­thien für die Sowjets, was in der DDR wohl­wol­lend auf­ge­nom­men wur­de. Salo­mon gehör­te zu den Grün­dungs­mit­glie­dern der Deut­schen Frie­dens­uni­on und nahm 1961 als Dele­gier­ter an der „7. Welt­kon­fe­renz gegen A- und H‑Bomben für voll­stän­di­ge Abrüs­tung“ in Tokio teil. Dort appel­lier­te er an die Siegermächte:

Ihr habt ver­spro­chen, mit­ein­an­der zu reden, ihr habt ver­spro­chen, nicht auf­ein­an­der zu schie­ßen. Wir rufen euch eure Paro­le zu: Frie­den! Frie­den! Frieden!

Doch Salo­mon war nicht nur über­zeug­ter Pazi­fist, son­dern blieb bis zu sei­nem Tod auch über­zeug­ter Preu­ße. Sei­nem Ide­al von Preu­ßen wid­me­te er sein letz­tes Buch, Der tote Preu­ße, das 1973 pos­tum erschien.

