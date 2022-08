Die Systemfrage

Je näher das Jah­res­en­de rückt, des­to schär­fer tre­ten die Kon­tu­ren her­vor. Der Riß trennt „Sys­tem­gläu­bi­ge“ von „Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­kern“. Er ver­läuft zwi­schen denen, die davon aus­ge­hen, daß es trotz Kri­sen und Krie­gen im gro­ßen und gan­zen poli­tisch so wei­ter­ge­hen wird, und denen, die davon aus­ge­hen, daß „das Sys­tem“ am Ende ist.

Die Gläu­bi­gen und die Ungläu­bi­gen ver­höh­nen ein­an­der, sind wech­sel­sei­tig von­ein­an­der bit­ter ent­täuscht und reden längst nicht mehr über das­sel­be. Was ist „das Sys­tem“? Wie weit geht es, wor­auf beruht es, was pas­siert, wenn man in der Kate­go­rie des „Sys­tems“ denkt?

Hier ist es – qua­si als Pro­bier­stein – inter­es­sant, in Man­fred Klei­ne-Hart­la­ges im ver­gan­ge­nen Jahr erschie­ne­nes Buch Die Sys­tem­fra­ge. Vom Schei­tern der Repu­blik und dem Tag danach zu schau­en. Der Autor sieht im

Natio­nal­staat die obers­te poli­ti­sche Ebe­ne, die demo­kra­ti­scher Kon­trol­le gera­de noch zugäng­lich ist. Die Ver­la­ge­rung von Kom­pe­ten­zen auf die supra­na­tio­na­le Ebe­ne ist daher zwangs­läu­fig mit Demo­kra­tie­ab­bau verbunden.

Er stellt die Sys­tem­fra­ge der­ge­stalt, daß er sich fragt, wie nach dem erwart­ba­ren Ende des Sys­tems der BRD

am Tag danach der Umgang mit den Par­tei­en, den staat­lich finan­zier­ten Medi­en, den Kir­chen und der Zivil­ge­sell­schaft aussehen

müß­te. Hier wür­de sich ein Abtrün­ni­ger ent­setzt an den Kopf fas­sen. Natio­nal­staat? Demo­kra­tie? Par­tei­en? Medi­en? Kir­chen? Zivil­ge­sell­schaft? – alles Bau­stei­ne des Sys­tems, von denen bald sowie­so kei­ner mehr auf dem ande­ren lie­gen wird. Für ihn wäre Klei­ne-Hart­la­ge ein­deu­tig dem Lager der „Sys­tem­lin­ge“ zuzu­ord­nen. Des­sen Über­le­gun­gen zur Ret­tung der Demo­kra­tie und des Staa­tes (vor Glo­ba­lis­mus, ideo­lo­gi­schen Sack­gas­sen und tota­li­tä­ren Ten­den­zen) beru­hen auf vor­aus­set­zungs­rei­chen Annah­men, die der Sys­tem­ab­trün­ni­ge nicht teilt.

Sie beru­hen, und hier ver­las­sen wir Klei­ne-Hart­la­ges Buch und grei­fen ins grund­sätz­li­che Fach, auf einer eben­so vor­aus­set­zungs­rei­chen Unter­schei­dung von Wahr­heit und Lüge.

Dem Sys­tem als sol­chem kommt (meist irrever­si­bel) abhan­den, wer annimmt, daß die­ses auf einer Lüge bzw. meh­re­ren fun­da­men­ta­len Groß­lü­gen beru­he. „Das Sys­tem“ umfaßt, wenn man so her­an­geht, weit mehr als nur den Natio­nal­staat namens „Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land“ mit sei­nen Par­tei­en, Bil­dungs­in­sti­tu­tio­nen, Medi­en, Sprach­re­ge­lun­gen, Wirt­schafts­struk­tu­ren und sei­nem his­to­ri­schen Selbst­ver­ständ­nis. Es bringt aus die­ser Sicht die auf­ge­zähl­ten mani­fes­ten Erschei­nungs­for­men der Lüge nur her­vor, ist also gewis­ser­ma­ßen das Prin­zip der Lüge.

Wenn Mar­xis­ten frü­her „die Sys­tem­fra­ge“ stel­len woll­ten, waren sie dia­gnos­tisch nahe dran an dem Pro­blem, das der­zeit auf dem Spiel steht und den beschrie­be­nen Riß erzeugt. Sie nah­men an, daß der Kapi­ta­lis­mus als öko­no­misch-ideo­lo­gi­sches Sys­tem über­wun­den wer­den müs­se, damit man die durch ihn gene­rier­ten Wider­sprü­che über­win­den kön­ne – blei­be man inner­halb des Sys­tems, sei die Über­win­dung der Wider­sprü­che unmög­lich. Dem­entspre­chend radi­kal, fun­da­men­ta­lis­tisch, poli­tisch-gnos­ti­zis­tisch for­mu­lier­ten Mar­xis­ten die Systemfrage.

Las­sen Sie mich die cha­rak­te­ris­ti­sche Ent­täu­schung eines Sys­tem­ab­trün­ni­gen beschrei­ben. Er las sich seit Jahr und Tag durch die Wei­ten des Net­zes, dock­te irgend­wann bei der poli­ti­schen Rech­ten an, weil er respek­ti­ve in der Migra­ti­ons­fra­ge Wort­mel­dun­gen vor­fand, die ihm anzeig­ten: „Die haben es begrif­fen, die spie­len das Spiel der Migra­ti­ons­agen­da nicht mit und ana­ly­sie­ren genau, wel­che ver­lo­ge­nen Nar­ra­ti­ve dahinterstehen“.

Von da aus fand der Wahr­heits­su­cher meis­tens (in Mit Lin­ken leben hat­ten wir von „Clus­tern“ gespro­chen) noch wei­te­re The­men­kom­ple­xe, die ihn hell­hö­rig wer­den lie­ßen: Zeit­ge­schich­te, Sou­ve­rä­ni­tät der BRD, Klima/Depopulation, Gender/Transhumanismus, Pro­pa­gan­da und Gehirn­wä­sche, Sata­nis­mus, schließ­lich „Corona“/Medizin. Die­se The­men­kom­ple­xe erschei­nen ihm als die Bau­stein­chen eines gro­ßen Lügen­puz­zles, auf denen „das Sys­tem“ fußt.

Und dann tritt fol­gen­des ein: Leu­te, denen er ver­traut, las­sen hie und da durch­bli­cken oder erklä­ren gar gera­de­her­aus, daß sie Tei­le des von ihm erkann­ten Lügen­puz­zles für wahr hal­ten, daß sie es absurd fin­den, an bestimm­ten Punk­ten oder über­haupt von „Lüge“ zu spre­chen. Viel­mehr käme es auf eine ver­nünf­ti­ge Beur­tei­lung kom­ple­xer Zusam­men­hän­ge an, vie­les könn­ten wir (“Wir sind ja kei­ne Viro­lo­gen”) gar nicht abschlie­ßend beur­tei­len. Moder­ne sozia­le Sys­te­me (wie Poli­tik, Wirt­schaft, Gesund­heit usw.) sei­en nun ein­mal hoch­dif­fe­ren­ziert und ihre Pro­ble­me nicht mit der manichäi­schen Scha­blo­ne „Wahr­heit und Lüge“ zu lösen.

Nun sieht sich der Sys­tem­ab­trün­ni­ge dop­pelt düpiert: Ers­tens erklärt man ihn für unver­nünf­tig und – rasch sind auch bei rech­ten Zeit­ge­nos­sen die Voka­beln griff­be­reit – einen „Schwur­b­ler“ und „Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker“. Zwei­tens ste­cken die ehe­dem Ver­trau­ens­wür­di­gen offen­sicht­lich tief im Sumpf des Sys­tems. Sie spie­len es mit, ver­wen­den sei­ne Spra­che („men­schen­ge­mach­ter Kli­ma­wan­del“, „Virus­er­kran­kung“, „Trans­per­so­nen“ etc.), mer­ken dies ent­we­der sel­ber nicht oder spie­len sogar die Rol­le von Tor­wäch­tern: mit gemä­ßigt kri­ti­schen, im Sys­tem anschluß­fä­hi­gen Ant­wor­ten das Wei­ter­fra­gen poten­ti­el­ler Sys­tem­ab­trün­ni­ger zu unterbinden.

Wie reagiert er? Sein Miß­trau­en in „das Sys­tem“ wird noch grö­ßer, was völ­lig ver­ständ­lich ist, da nun nicht nur Erkennt­nis­fra­gen (Wahr­heit und Lüge), son­dern auch mora­li­sche Fra­gen berührt sind (Wem kann ich noch ver­trau­en? Wer ist auf der Sei­te der Guten?), und ihm das Sys­tem die Freun­de zu neh­men droht, die er noch hat.

Wie in einem Vexier­bild fin­de ich das kor­re­spon­die­ren­de Pro­blem auf der ande­ren Sei­te des Ris­ses: der­je­ni­ge, der am „Sys­tem“ (oft kann und mag er mit die­sem Begriff gar nichts anfan­gen und wür­de eher von „Gesell­schaft“ reden) zwar fun­da­men­ta­le Fehl­ent­wick­lun­gen erkennt, aber weder Demo­kra­tie, noch Staat, noch Poli­tik in Bausch und Bogen ver­dammt, sieht sich in die Rol­le des illu­si­ons­blin­den Mit­läu­fers mit man­geln­dem Durch­blick oder des nütz­li­chen Idio­ten („kon­trol­lier­te Oppo­si­ti­on“) ein­ge­wi­ckelt. Aus die­sem Paket kommt er durch klu­ge Argu­men­te, die bis­her sein poli­ti­sches Rüst­zeug waren, nicht mehr her­aus, weil der Sys­tem­ab­trün­ni­ge noch jede sei­ner Recht­fer­ti­gun­gen als umso deut­li­che­res Zuge­ständ­nis an die Sys­tem­lü­gen zu deu­ten imstan­de ist.

Nun ste­hen sich die zwei feind­lich gegen­über, dabei lie­gen sie objek­tiv von ihren poli­ti­schen Ein­stel­lun­gen her nahe bei­ein­an­der. Bei­de sau­gen ihr Man­na aus erkennt­nis­theo­re­ti­scher Über­le­gen­heit: gegen­über dem „im ver­nünf­ti­gen Dis­kurs nicht mehr anschluß­fä­hi­gen irra­tio­na­len Schwarz­weiß­den­ker mit sei­nem alle Dif­fe­ren­zie­rung kil­len­den ‚Sys­tem‘“ bezie­hungs­wei­se spie­gel­bild­lich gegen­über „dem treu­doo­fen Staats­gläu­bi­gen, der lau­ter lecke­re Lügen­häpp­chen schluckt, weil er sich nicht ein­fach vor­stel­len kann, daß wir absicht­lich in einer Matrix gehal­ten wer­den, und vom Sys­tem profitiert“.

Machen wir die Pro­be aufs Exem­pel und neh­men an, daß einer der bei­den bald von der Rea­li­tät Lügen gestraft wer­den wird.

Die poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Zei­chen ste­hen auf Sturm (manch ein Abtrün­ni­ger spricht sogar von einem spi­ri­tu­el­len „per­fek­ten Sturm“, in dem alles auf einen Kul­mi­na­ti­ons­punkt zusteu­ert), und ent­we­der knallt das Sys­tem noch in die­sem Herbst und Win­ter an die Wand – dann braucht sich auch die Oppo­si­ti­ons­par­tei kei­ne Gedan­ken über den Ver­fas­sungs­schutz mehr zu machen, wird die Geschlech­ter­fra­ge unter den Hun­gern­den und Frie­ren­den nicht mehr der Erwäh­nung wert sein und Frau Baer­bock muß sich auch nicht mehr vor „Volks­auf­stän­den“ fürch­ten, denn der neue Hege­mon braucht die­se kaum, um für Recht und Ord­nung zu sor­gen. Mit dem Zusam­men­bruch des Bret­ton-Woods-Sys­tems steht und fällt „das System“.

Oder aber es pas­siert wie in den letz­ten drei­ßig Jah­ren ver­geb­li­chen War­tens auf den „Tag X“ ein­fach gar nichts, jeden­falls nichts, das die „Sys­tem­fra­ge“ berührt. Mit „Ver­wer­fun­gen“ (Yasha Mounk) aller Art kommt das Sys­tem erwie­se­ner­ma­ßen zurecht. Allen­falls eta­bliert sich lang­sam und kei­nes­falls dis­rup­tiv die „Neue Welt­ord­nung“. Der gro­ße Neu­start kommt nicht mit gro­ßer Ges­te und Gewalt, son­dern ergibt sich wie von selbst aus aller­lei bereits vor­ge­bahn­ten Alter­na­tiv­lo­sig­kei­ten, getreu der auf vie­le Groß­stadt­mau­ern gesprüh­ten Devi­se „Sys­tem Chan­ge not Cli­ma­te Chan­ge“. Eini­gen poli­ti­schen Akteu­ren kommt frei­lich selbst die­ses Sze­na­rio so vor, als ent­stam­me es dem hand­lungs­läh­men­den Gift­kas­ten der „Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker“, set­zen sie doch gera­de auf den „hei­ßen Herbst“ der Volks­auf­stän­de und kip­pen­den Mehrheiten.

Das Ver­hält­nis zwi­schen poli­ti­schen Oppo­si­tio­nel­len und post-poli­ti­schen Sys­tem­ab­trün­ni­gen ist im Moment kaum anders denn als tra­gisch zu bezeich­nen. Sie kom­men nicht zuein­an­der und nicht von­ein­an­der los. Ob die äuße­ren Ent­wick­lun­gen die Span­nung lösen wer­den, steht dahin. Eher ist mei­nes Erach­tens zu erwar­ten, daß der Riß noch tie­fer wird. Ver­ge­hen­de Zeit heilt alle Wun­den, aber ver­dich­te­te Zeit reißt sie.

Die Gestalt die­ser Tra­gik habe ich unlängst in einem Apho­ris­mus kon­den­siert gefun­den, den Lou­is-Fer­di­nand Céli­ne in sei­ner Schrift über den Arzt Ignaz Phil­ipp Sem­mel­weis for­mu­liert hat:

Kei­ne ande­re Phan­ta­sie ist gestat­tet, als die, wel­che sich auf den ima­gi­nä­ren Gra­nit des gesun­den Men­schen­ver­stan­des stützt. Zu weit von die­ser Kon­ven­ti­on gibt es kei­ne Ver­nunft und kei­nen Geist mehr, der dich ver­ste­hen kann.

Ob man die­sen Satz mit Beto­nung auf „ima­gi­när“ und „Kon­ven­ti­on“ liest, oder mit Beto­nung auf „gesun­der Men­schen­ver­stand“ und „Ver­nunft“, mar­kiert, wes Geis­tes Kind man in der hier von mir auf­ge­ris­se­nen Fra­ge ist.

