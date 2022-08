Wiedervorlage (11): 100. Todestag von Georges Sorel

Armin Moh­ler hat dage­gen den 27. August als gül­ti­ges Datum genannt, bei Wiki­pe­dia, sowohl deutsch als auch fran­zö­sisch, fin­det sich der 29. August. Die Unklar­heit dar­über zeigt zumin­dest, daß es im Moment sei­nes Able­bens still um Sorel gewor­den war. Sei­ne Wir­kung in Deutsch­land setz­te erst im Lau­fe der 1920er Jah­re ein, als Carl Schmitt Sorel als wich­ti­gen anti­de­mo­kra­ti­schen Den­ker wür­dig­te und die Über­set­zung sei­nes wich­tigs­ten Wer­kes Über die Gewalt erschien. Über die­ses Buch hat Alain de Benoist in den Schlüs­sel­wer­ken (Band 2 des Staats­po­li­ti­schen Lexi­kons) einen Bei­trag ver­faßt, den wir nun anläß­lich des 100. Todes­ta­ges von Geor­ges Sorel als Wie­der­vor­la­ge bringen

Geor­ges Sorel (1847–1922) will in kei­ne Schub­la­de pas­sen. Als jun­ger Mann war er stark beein­flußt von der Phi­lo­so­phie Berg­sons und dem Den­ken Pierre-Joseph Proud­hons, aber auch von eini­gen Wer­ken Nietz­sches. 1893 wur­de er Mar­xist, ergriff in der gro­ßen Debat­te der Jahr­hun­dert­wen­de Par­tei für Edu­ard Bern­stein gegen Karl Kaut­sky und ent­wi­ckel­te sich ab 1905 zum Vor­den­ker des von Fer­nand Pell­ou­tier begrün­de­ten revo­lu­tio­nä­ren Syn­di­ka­lis­mus. Zusam­men mit sei­nem Freund Edouard Berth initi­ier­te er zur sel­ben Zeit einen Dia­log mit den jun­gen Roya­lis­ten, die sich im Cer­cle Proud­hon um Geor­ges Valo­is ver­sam­mel­ten. Der »hei­li­gen Uni­on« von 1914 brach­te er tie­fe Abscheu ent­ge­gen, ver­damm­te den Krieg und begrüß­te die Rus­si­sche Revolution.

Über die Gewalt ist eine Ver­tei­di­gungs­schrift zuguns­ten der Ideen des revo­lu­tio­nä­ren Syn­di­ka­lis­mus, der 1906 mit der Annah­me der Char­ta von Ami­ens durch die Con­fé­dé­ra­ti­on géné­ra­le du tra­vail (CGT) sei­nen end­gül­ti­gen Durch­bruch erlebt zu haben schien. Das Buch ist in sie­ben Kapi­tel unter­teilt, hin­zu kom­men zwei Anhän­ge und ein Brief an Dani­el Halé­vy zur Ein­lei­tung. Es beruht auf einer Arti­kel­se­rie, die Sorel ab Janu­ar 1906 in Hubert Lagar­del­les Zeit­schrift Le Mou­ve­ment socia­lis­te (und spä­ter in der ita­lie­ni­schen Zeit­schrift Il Dive­ni­re socia­le) ver­öf­fent­lich­te. Ab 1920 ent­hiel­ten Neu­auf­la­gen auch den berühm­ten Text »Für Lenin« im Anhang, den Sorel eini­ge Jah­re vor sei­nem Tod verfaßte.

Der Anti-Eta­tist und Anti-Jako­bi­ner Sorel ver­ficht eine Vor­stel­lung der gesell­schaft­li­chen Wirk­lich­keit, die pes­si­mis­tisch und hero­isch zugleich ist. Mit der Fort­schritts­ideo­lo­gie hat er gebro­chen; ihr Deter­mi­nis­mus und Opti­mis­mus schei­nen ihm inak­zep­ta­bel für die Arbei­ter­be­we­gung. Die Demo­kra­tie als »poli­ti­sche Form des Bür­ger­tums« lehnt er eben­falls ab. »Die größ­te Bedro­hung für den Syn­di­ka­lis­mus«, erklärt er, »wäre jeg­li­cher Ver­such, die Demo­kra­tie zu imi­tie­ren. « Die Arbei­ter­be­we­gung for­dert er auf, Distanz zu den poli­ti­schen Par­tei­en zu wah­ren und sich statt des­sen gewerk­schaft­lich zu orga­ni­sie­ren. Auch den Pazi­fis­mus mit sei­nen »huma­ni­tä­ren Pla­ti­tü­den« müs­se die Arbei­ter­klas­se ver­wer­fen: »Die revo­lu­tio­nä­ren Gewerk­schaf­ten durch­den­ken die sozia­lis­ti­sche Akti­on in genau der­sel­ben Wei­se, wie Mili­tär­stra­te­gen den Krieg durch­den­ken … Sie sehen in jedem Streik eine Imi­ta­ti­on im klei­nen, einen Ver­such, eine Vor­be­rei­tung auf den gro­ßen fina­len Umsturz.« Der ein­zi­ge erfolg­ver­spre­chen­de Weg füh­re also über die direk­te Aktion.

Man darf die­se Apo­lo­gie der Gewalt nicht miß­ver­ste­hen. Sorel sel­ber trenn­te sorg­fäl­tig zwi­schen der Gewalt der Arbei­ter­klas­se und jener der jako­bi­ni­schen Revo­lu­tio­nä­re: »Man darf die Gewalt­ta­ten, die im Zuge der Streiks von Pro­le­ta­ri­ern began­gen wer­den, um den Staat zu stür­zen, nicht mit den Akten der Bru­ta­li­tät ver­wech­seln, zu denen der Aber­glau­be an den Staat die Revo­lu­tio­nä­re von 1793 beweg­te.« Als legi­tim defi­niert Sorel die Gewalt (vio­lence), die sich gegen die staat­li­che Macht (for­ce) rich­tet: »Macht zielt dar­auf ab, eine bestimm­te gesell­schaft­li­che Ord­nung zu erzwin­gen, in der eine Min­der­heit regiert, wäh­rend Gewalt die­se Ord­nung zer­stö­ren will. Seit Beginn der Neu­zeit hat das Bür­ger­tum Macht ein­ge­setzt, wäh­rend das Pro­le­ta­ri­at nun dage­gen und gegen das Bür­ger­tum mit Gewalt reagiert.« Den gro­ßen Vor­zug der pro­le­ta­ri­schen Gewalt sieht Sorel dar­in, daß sie die Arbei­ter­be­we­gung dar­an hin­de­re, dem Refor­mis­mus zu ver­fal­len, und den Bür­gern »die revo­lu­tio­nä­re Rea­li­tät« zeige.

Kon­kret emp­fiehlt Sorel die Tak­tik des Gene­ral­streiks, des­sen »Deut­lich­keit« er begrüßt. Sei­ne For­mel vom »Mobi­li­sie­rungs­my­thos « erin­nert an Berg­sons Anmer­kun­gen zur Macht gedank­li­cher Reprä­sen­ta­tio­nen von Ereig­nis­sen und deren direk­te Ein­wir­kung auf die Wirk­lich­keit: »Der Gene­ral­streik ist genau das, was ich gefor­dert habe: der Mythos, der den Sozia­lis­mus in sei­ner Gesamt­heit erfaßt, d. h. eine Anord­nung von Bil­dern, die instink­tiv sämt­li­che Gefüh­le zu beschwö­ren ver­mö­gen, die den unter­schied­li­chen Aus­drucks­for­men des Krie­ges ent­spre­chen, den der Sozia­lis­mus gegen die moder­ne Gesell­schaft führt.«

Über die Gewalt ist ein anti­de­mo­kra­ti­sches, ein revo­lu­tio­nä­res Werk, des­sen Ein­fluß auf die Lin­ke wie auf die Rech­te, auf so unter­schied­li­che Den­ker und Män­ner der Tat wie Beni­to Mus­so­li­ni, Anto­nio Gram­sci, Arturo Labrio­la, Cur­zio Mala­par­te, Georg Lukács oder Wal­ter Ben­ja­min außer­or­dent­lich war. Die­ser Ein­fluß reich­te bis nach Peru (José Car­los Mariá­te­gui) und nach Syri­en (Michel Aflaq), am deut­lichs­ten war er jedoch in Ita­li­en zu spü­ren, wo Sorel zu Leb­zei­ten noch mehr gele­sen und ver­öf­fent­licht wur­de als in Frank­reich. Autoren wie Zeev Stern­hell gin­gen soweit, in ihm den »Begrün­der« des Faschis­mus zu sehen, was stark über­trie­ben ist. Rich­tig ist, daß eini­ge Füh­rer der revo­lu­tio­nä­ren ita­lie­ni­schen Gewerk­schafts­be­we­gung – aber längst nicht alle – sich in den zwan­zi­ger Jah­ren Mus­so­li­nis Bewe­gung anschlos­sen. Lenin, laut Sorel der »größ­te Theo­re­ti­ker, den der Sozia­lis­mus seit Marx gehabt hat«, nann­te ihn zum Dank einen »Wirr­kopf«.

