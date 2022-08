Sellner in Aktion: “Nordstream 2 aufdrehen”

Ihre Akti­on weist auf eine fer­tig­ge­stell­te Infra­struk­tur hin und zeigt, wie ein­fach es wäre, die Ven­ti­le der neun Mil­li­ar­den Euro schwe­ren Lei­tung zu öff­nen und damit nicht nur Ruß­land, son­dern vor allem die Regie­rung Deutsch­lands in Zug­zwang zu brin­gen. Was näm­lich wäre bes­ser geeig­net, um für Ent­span­nung nicht nur im Ener­gie­sek­tor, son­dern auch in den Bezie­hun­gen zu Ruß­land zu sor­gen, wenn nicht die Öff­nung einer steu­er­geld­fi­nan­zier­ten Röh­re, deren Pla­nung und Inbe­trieb­nah­me Ruß­lands Kon­kur­ren­ten von Anbe­ginn an torpedierten?

SELLNER: Genau die­se Fra­ge ist der Kern unse­rer Bot­schaft. Ziel war es, die vie­len Argu­men­te und Wor­te, die läh­men­de Debat­te end­lich mit einer kla­ren und unmiß­ver­ständ­li­chen Tat zu beant­wor­ten. Mil­li­ar­den an Volks­ver­mö­gen, die auf dem Mee­res­grund ver­rot­ten sol­len, Mil­lio­nen flei­ßi­ger Men­schen, die schuld­los in den Ruin getrie­ben wer­den – es muß­te end­lich etwas getan wer­den. Das Ziel lau­te­te, Nord­stream 2 auf­zu­dre­hen. Wir boten der Regie­rung qua­si kos­ten­frei unse­re Mit­hil­fe an. Und wir zei­gen jedem Bür­ger, wie leicht es gehen könn­te – wenn man nur wollte.

SEZESSION: Ich neh­me an, wir alle hät­ten es mit­be­kom­men, wenn Ihre Klemp­ner den Hahn auf­ge­dreht bekom­men hät­ten. Rauscht es zumin­dest sym­bo­lisch? Gibt es ein Echo?

SELLNER: Ja, wie seit lan­gem nicht mehr bei einer Akti­on aus dem regie­rungs- und goba­li­sie­rungs­kri­ti­schen Lager. Es erin­nert ein wenig an frü­he­re Zei­ten, Anfra­gen und Berich­te häu­fen sich, das Echo ist groß. Wir haben damit den ers­ten Stein gesetzt, haben das Gelän­de um Nord­stream 2 besetzt – inhalt­lich und wort­wört­lich. Tat­säch­lich sind wir nach einer the­ma­tisch ambi­va­len­ten Pha­se nun wie­der einer Lage, in der – vor­aus­ge­setzt Krea­ti­vi­tät, Trai­ning und Glück sind gege­ben – unse­re Nadel­sti­che wie­der sit­zen können.

SEZESSION: Zei­gen Sie uns Bei­spie­le aus Ihre Pressemappe?

SELLNER: Die Ber­li­ner Zei­tung titelt “Mar­tin Sell­ner besetzt mit Akti­vis­ten Ter­mi­nal von Nord Stream 2”. Inter­es­sant ist die For­mu­lie­rung: “Die Stö­rer woll­ten die Pipe­line öff­nen.” Etwas sei­ner eigent­li­chen Funk­ti­on zuzu­füh­ren, wird hier schär­fer kri­ti­siert als die wir­ren Spren­gungs­fan­ta­sien einer Lui­sa Neubauer.

Die Ost­see Zei­tung ver­fällt in typi­schen Pres­se­sprech wenn sie “Rech­te Akti­vis­ten” “stür­men” sehen. Inter­es­sant ist, daß man hier und im NDR von “Akti­vis­ten” und nicht “Extre­mis­ten” spricht. Mal sehen ob die­se neue Sprach­re­ge­lung anhält.

SEZESSION: Wir neh­men auf Twit­ter und anders­wo Sym­pa­thie­be­kun­dun­gen wahr, und zwar sol­che, die sich nicht auf Sie als Krea­tiv­ma­schi­ne bezie­hen, son­dern auf das The­ma und Ihren Vor­schlag. Bei­spiel­haft: “Mir ist es egal, wer die Pipe­line auf­dreht, Haupt­sa­che sie ist auf.” Hin­ter sol­chen Äuße­run­gen wird Poten­ti­al sicht­bar. Haben Sie im Ver­lauf Ihrer Akti­on und danach etwas davon bemerkt?

SELLNER: Ja, das The­ma über­spielt die Dämo­ni­sie­rung von Orga­ni­sa­ti­on und Per­son. Letzt­lich agie­ren wir hier ja auch als aus­füh­ren­des Organ von Höcke, Kubicki und Wagen­knecht. Sie alle wol­len das Ter­mi­nal öff­nen. Wagen­knecht wur­de dafür am Tag der Akti­on von einer lin­ken Mon­tags­de­mo ausgeladen.

Es scheint sich im Land eine neue Bruch­li­nie zwi­schen den “Blo­ckie­rern” und den “Öff­nern” zu bil­den. In letz­te­rem Lager kan­di­die­ren wir mit dem heu­ti­gen Tag für die Funk­ti­on der aktio­nis­ti­schen Avant­gar­de. Wir sind gespannt, was sich dar­aus ergibt.

SEZESSION: Schil­dern Sie bit­te kurz den Ver­lauf der Akti­on und ihr Ende. Wie ist die Stim­mung der Trup­pe? Wird es ein Nach­spiel geben?

SELLNER: Die Stim­mung ist her­vor­ra­gend, da erneut ein Coup gelun­gen scheint. Das, obwohl die Behör­den wie­der ein­mal sehr schi­ka­nös agier­ten. Die Akti­on begann am frü­hen Nach­mit­tag. Mit einem Kas­ten­wa­gen trans­por­tier­ten wir rund 15 Akti­vis­ten zum Tor des Ter­mi­nals. Die Gegend wur­de vor­her genau auf­ge­klärt und alles inten­siv geübt. Ein Ban­ner, Rauch­töp­fe, ein letz­tes Wort – dann betrat unser “Inge­nieur­team”, aus­ge­stat­tet mit Werk­zeu­gen, das Gelände.

Die Sicher­heits­kräf­te reagier­ten sehr rasch und ver­hin­der­ten unse­ren Arbeits­ein­satz im Ter­mi­nal. Poli­zei­si­re­nen wur­den hör­bar. Um Fest­nah­men und ihre meist kost­spie­li­gen Fol­gen zu ver­hin­dern, zogen wir uns in ein Wäld­chen am Gelän­de zurück. Teils harr­ten Akti­vis­ten stun­den­lang im Regen im Gebüsch aus, um den Such­trupps zu entgehen.

Am Ende schaff­ten es die meis­ten, nur vier wur­den geschnappt. Man wirft ihnen eine unan­ge­mel­de­te Kund­ge­bung (Lap­pa­lie) und Haus­frie­dens­bruch (halt­los) vor und hat ihnen die Mobil­te­le­fo­ne weg­ge­nom­men. Ein Anwalt ist bereits in den Start­lö­chern. Hier geht es aber wohl, wie so oft, nur um schi­ka­nö­se Repres­si­on durch “Ermitt­lun­gen”.

SEZESSION: Mit so etwas rech­nen Sie aber, nicht wahr? Wir gehe davon aus, daß die Akti­vis­ten gestärkt aus der Sache her­aus­ge­hen wer­den, oder? Den­noch: Wie kann man Ihnen und Ihren Leu­ten jetzt kon­kret hel­fen? Die Bil­der ver­brei­ten, klar; aber wie noch?

SELLNER: Natür­lich, wir beden­ken alle denk­ba­ren Kon­se­quen­zen. Des­we­gen tre­ten vie­le Akti­vis­ten unter ande­rem auch mit Schlauch­schals auf, die ihre Gesich­ter nicht leicht erken­nen las­sen. Anders wären die immensen Kos­ten, die man ger­ne uns und sel­te­ner den links­öko­lo­gi­schen “Stra­ßen­kle­bern” auf­bür­det, nicht stemmbar.

Für eini­ge Akti­vis­ten war es wie­der eine Feu­er­pro­be. Adri­an, ein 21jähriger Bay­er, war sofort bereit, sein Gesicht zu zei­gen und auf das Gelän­de zu gehen. Er hat nun sein Han­dy ein­ge­büßt und ein lang­wie­ri­ges Ver­fah­ren vor sich. Wer ihn dabei unter­stüt­zen will, kann das hier auf der Sei­te der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung Deutsch­land tun.

Ent­schei­dend ist aber, daß die Akti­on ihren wah­ren Zweck erfüllt. Sie soll unser Lager inspi­rie­ren und es für die kom­men­den Schlach­ten und Her­aus­for­de­run­gen mobi­li­sie­ren. Es gibt kei­ne Atem­pau­se und kei­nen Schlaf. Der hei­ße Herbst ist eröffnet!