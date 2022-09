Traumata. Fünfundvierzig.

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Jede Fami­lie kennt Erzäh­lun­gen, von denen ihr Füh­len und Han­deln ver­dun­kelt ist. Die­se Erin­ne­run­gen wir­ken fort wie Mythen, mit so stil­ler wie unheim­li­cher Kraft. Sie sind nicht nur immer wie­der auf­ruf­bar, son­dern inso­fern sie spür­bar Grund­mus­ter des Mensch­li­chen ver­mit­teln, erschei­nen sie sogar anschluß­fä­hig an die Geschi­cke der gan­zen Nati­on, ja des Mensch­seins überhaupt.

Denn was ein­mal geschah, geschah so bereits mehr­fach vor­her und wird unzäh­li­ge Male wei­ter so oder ähn­lich gesche­hen. Es wird Men­schen wei­ter­hin tref­fen. Von beson­de­rer Bedeu­tung ist dabei das Tra­gi­sche, inten­siv nach­wir­kend, schreibt es sich dem indi­vi­du­el­len wie gesell­schaft­li­chen Bewußt­sein doch tie­fer ein als alles ande­re, in der Wei­se eines „Welt­ge­set­zes des Tra­gi­schen“, wie Juli­us Bahn­sen (1830 – 1881) es faßte.

Weil im DDR-Sozia­lis­mus über die vor­so­zia­lis­ti­sche Zeit geschwie­gen wur­de, weil die über­haupt wie abge­schnit­ten wirk­te und die Zeit­rech­nung – min­des­tens für uns dama­li­ge Kin­der – erst mit der DDR oder mit „Fünf­und­vier­zig“, der angeb­li­chen Befrei­ung, anzu­he­ben schien, erkann­ten wir Her­an­wach­sen­den erst spät, daß unse­re Eltern, in den drei­ßi­ger Jah­ren gebo­ren, einer schwer trau­ma­ti­sier­ten Genera­ti­on angehörten.

Weil es im DDR-Sozia­lis­mus nir­gend­wo benutzt wur­de, kann­ten wir den tie­fen­psy­cho­lo­gi­schen Begriff Trau­ma nicht. Über­haupt fehl­te dem Ulb­richt-Hon­ecker-Staat bei­na­he jede ernst­zu­neh­men­de Psy­cho­lo­gie, soll­te doch die Ideo­lo­gie selbst die Mas­sen the­ra­pie­ren. Ziel war die „sozia­lis­ti­sche Per­sön­lich­keit“, phy­sisch so gesund wie psy­chisch. Allein die­se Ver­stel­le­rei lös­te spe­zi­fi­sche DDR-Depres­sio­nen aus, lite­ra­risch und künst­le­risch übri­gens sehr pro­duk­ti­ve, aber das ist eine ande­re Geschichte.

Auch unse­re Eltern benutz­ten den Begriff Trau­ma nie; und das Wesen der Trau­ma­ta selbst liegt ja wohl dar­in, daß man zurück­lie­gen­de schla­gen­de Ereig­nis­se ver­drängt, weil man sie als Kind weder zu ver­ste­hen noch zu bewäl­ti­gen ver­mag. Nur mel­det sich das sol­cher­art der eige­nen Bewußt­heit früh Ver­bor­ge­ne spä­ter unwei­ger­lich zurück – als ver­scho­be­nes Leid oder als neu­ro­ti­sche Fehl­leis­tung, eben weil es unbe­wäl­tigt nur ver­deckt wur­de, so daß es wei­ter auf einem selbst, ja zuwei­len auf gan­zen Fami­li­en lastet.

Als wir selbst Kin­der und dann Jugend­li­che waren, regis­trier­ten wir, daß zu Hau­se von den Alten zu man­chem geschwie­gen wur­de oder daß zag­haft anklin­gen­de Erin­ne­run­gen nach ers­tem Impuls sogleich wie­der aus­klan­gen. Offen­bar kos­te­ten die­se Erin­ne­run­gen zuviel see­li­sche Kraft, die dring­li­cher jetzt für die unmit­tel­ba­re Gegen­wart gebraucht wur­de – für die neu­en Sor­gen, wäh­rend die alten wei­ter gespensterten.

Mir sind die­se Gesich­ter uns­rer über­haupt zu schnell geal­ter­ten Alten noch foto­gra­fisch genau prä­sent: still kopf­schüt­telnd, dabei trau­rig beküm­mert, das Ant­litz gebeugt, oft rau­chend, schwei­gend, schließ­lich abwin­kend. Wir konn­ten uns unse­re Eltern und Groß­el­tern nie jung vor­stel­len. Ahn­ten wir, daß sie an sich nie so rich­tig jung sein durf­ten? Und wir konn­ten ihnen auch nie so rich­tig hel­fen. Irgend­was fraß bestän­dig wie böser Krebs an ihren Seelen …

Noti­zen zu mei­ner Mut­ter, die 1936 in eine pol­nisch­stäm­mi­ge Land­ar­bei­ter­fa­mi­lie hin­ein­ge­bo­ren wur­de, die in den Zwan­zi­gern zur deut­schen Staats­bür­ger­schaft gekom­men war, sich deutsch fühl­te und zu Hau­se nur noch deutsch sprach:

1.) Bevor die Rus­sen im spä­ten April 1945 die Ostp­ri­gnitz erreich­ten, zogen dort die Flücht­lings­trecks Rich­tung Elbe durch, ein nicht abrei­ßen­der Troß Tau­sen­der ver­härmt elen­der Men­schen, die sich in die­sem trau­ri­gen Früh­ling nach Wes­ten schlepp­ten. Mei­ne Mut­ter Chris­tel, gera­de knapp neun­jäh­rig, stand scho­ckiert an der Dorf­stra­ße und begriff nicht, was sie da sah. Aber natür­li­ches Mit­leid braucht gegen­über augen­fäl­li­gem Elend kein Begreifen.

Sie berich­tet mir heu­te, bald sie­ben­und­acht­zig­jäh­rig, immer wie­der von einem ein­zi­gen Bild, das in ihren Erin­ne­run­gen stehenblieb:

Eine alte Frau, sagt sie, eine Groß­mutter (Aber war sie wirk­lich so alt, war sie über­haupt eine Groß­mutter, fra­ge ich mich bei die­ser Erzäh­lung, oder hat­te das neun­jäh­ri­ge Mäd­chen am Stra­ßen­rand das nur so deu­ten kön­nen?), hielt einen abge­ma­ger­ten Säug­ling an der tro­cke­nen Brust. Der nuckel­te ver­zwei­felt, obwohl die­se Brust kei­ne Milch ent­hielt. Ein Bild wie von Käthe Koll­witz gezeichnet.

Wäh­rend der unheim­li­che Treck tage­lang schwei­gend die Dorf­stra­ße ent­lang­zog, brach­te mei­ne Mut­ter den Flücht­lin­gen bestän­dig Pell­kar­tof­feln hin­aus, die ihre Mut­ter, mei­ne spä­te­re Groß­mutter Brom­ka, auf dem Koh­le­herd in der Küche koch­te. Mei­ne Groß­mutter hat­te selbst genug Elend gekannt, und wo es an Essen fehlt, kann man mit Pell­kar­tof­feln am schnells­ten helfen.

Die klei­ne Chris­tel wetz­te also rein und gleich wie­der raus und ließ sich die Kar­tof­feln von den Hun­gern­den aus den Hän­den rei­ßen, wäh­rend die wei­ter­zo­gen. Wie­der zurück zu Mut­ters Herd, gleich wie­der mit einem Töpf­chen der noch hei­ßen Kar­tof­feln auf die Dorf­stra­ße, um sie zu ver­tei­len, wäh­rend der Zug der ver­zwei­felt Hei­mat­lo­sen so weiterging … –

2.) Als dann die Rus­sen ein­fie­len, hat­te der Vater Josef Chma­row­ski schon für ein Fami­li­en­ver­steck gesorgt, für ein Matrat­zen­la­ger im Kel­ler des klei­nen Land­ar­bei­ter­hau­ses. Man wuß­te, was gesche­hen wür­de. Alle vier Töch­ter und sei­ne Frau, zudem eine Flücht­lings­frau mit ihrem Sohn, wur­den in dem stock­fins­te­ren feuch­ten Loch unter­ge­bracht. Stock­dun­kel des­we­gen, weil der Vater über das Kel­ler­loch, den ein­zi­gen Zugang, einen Hau­fen Dung sta­pel­te, ein Vier­tel der Haus­wand hoch, so als wäre dort gar kein Kellerloch.

Sechs Wochen blie­ben die sie­ben Men­schen in der her­me­tisch ver­schlos­se­nen Düs­ter­nis. Blick­dich­te Schwär­ze. Sie ver­rich­te­ten ihr Geschäft in alte Töp­fe, hat­ten wohl auch Ker­zen­stum­mel dort unten. War drau­ßen die Luft rein, setz­te Josef mit der For­ke eilig den Mist­hau­fen um, öff­ne­te den Kel­ler, ließ sich die Exkre­men­te raus­rei­chen, sorg­te für Luft und gab Pell­kar­tof­feln und ein Stück Mett­wurst nach unten.

Sechs Wochen undurch­dring­li­che Fins­ter­nis. Ein Alp­traum. Von mei­ner damals neun­jäh­ri­gen Mut­ter hieß es, sie hät­te dort öfter gel­lend zu schrei­en begon­nen, so daß die ande­ren ihr den Mund zuhielten.

Ihr Leben lang neig­te mei­ne so zar­te wie wacke­re Mut­ter wegen man­cher Klei­nig­keit oder manch­mal nur wegen dunk­ler Gedan­ken zu Angst- und Panik­schü­ben. Mag sein, die grün­den in die­sem Kel­ler­erleb­nis. Sechs Wochen, dann end­lich raus aus dem Ver­lies: Die hel­le Früh­lings­welt blen­de­te. Die Augen der so lan­ge dem Licht Ver­bor­ge­nen brauch­ten ein paar Tage, um sich an den grel­len Glast der Son­ne zu gewöhnen.

Den­noch wur­de, als die ers­ten Exzes­se der Roten Armee schon vor­über schie­nen, die ältes­te Schwes­ter mei­ner Mut­ter und ihre Mut­ter Brom­ka selbst Ver­ge­wal­ti­gungs­op­fer. Das Ver­bre­chen an der Mut­ter wur­de beschwie­gen; die Mäd­chen waren wohl nicht Zeu­gin­nen des­sen. – Aber Chris­tel berich­tet, wie sie sah, daß plötz­lich ein Mann in Uni­form am Bett ihrer gro­ßen Schwes­ter Gretl stand. Die floh nach drau­ßen über den Hof ins Feld, der Rus­se jag­te ihr nach.

Josef, der Vater, stell­te sich noch irgend­wo in den Weg und zog dem Rus­sen eins mit dem For­ken­stiel über. Mag sein, er ver­mied gera­de noch den Impuls, dem Ver­ge­wal­ti­ger die For­ken­zin­ken bes­ser gleich in den Leib zu ram­men. Jeden­falls bekam er selbst einen Kol­ben­schlag ins Gesicht, der ihm den Kie­fer brach.

Mei­ne Mut­ter erzähl­te, sie war als Kind noch lan­ge nach dem Krieg oft in Sor­ge, die Mut­ter Brom­ka könn­te wegen irgend­ei­ner neu­er­li­chen Kata­stro­phe ver­schwin­den und nie wie­der­keh­ren, selbst als längst kei­ne unmit­tel­ba­re Gefahr mehr bestand. Tie­fe Ver­un­si­che­rung, Urangst, ein­ge­schrie­ben in die Kinderseele.

Arbei­te­te Mut­ter Brom­ka in einem ande­ren Zim­mer oder in der Küche, lausch­te Chris­tel stets nach ihr, sich ver­ge­wis­sernd, daß die Mut­ter noch da war. Ging die aus dem Haus, begann sie leis zu sin­gen: „Die Mut­ter kommt nicht wie­der, die Mut­ter kommt nicht wie­der, die Mut­ter kommt nicht wieder …“

Nur so zum Spaß, mein­te sie mir gegen­über. Aber was denn war 1945 oder 1946 über­haupt Spaß? Mei­ne Mut­ter brach­te, wohl um die­se Last zu tei­len, ihre bei­den gleich­falls noch klei­nen Schwes­tern dazu, die Zei­le mit­zu­sin­gen, im Chor lau­ter und immer lau­ter und dabei immer ver­zwei­fel­ter werdend.

Schließ­lich, erzählt sie, stan­den die drei klei­nen Mäd­chen­ge­schwis­ter am Fens­ter des Hau­ses und san­gen, nein schrien wei­nend: „Die Mut­ter kommt nicht wie­der, die Mut­ter kommt nicht wie­der …“ – Bis sie dann doch zurück­kehr­te und ihre Töch­ter freund­lich schalt. Aber den­noch waren sie alle selig, von der Mut­ter umarmt zu werden.

Was für eine schlim­me Ver­let­zung, was für ein Ein­bruch an inne­rer Grund­si­cher­heit mag das sein, der ein neun­jäh­ri­ges Mäd­chen dazu bringt, sich die Kata­stro­phe, die Mut­ter könn­te nicht heim­keh­ren, gleich noch selbst zu sug­ge­rie­ren. Danach gefragt, sag­te sie mir:

„Wenn ich das erst zu sum­men und dann zu sin­gen begann, hat­te ich natür­lich nicht dar­an geglaubt, die Mut­ter wür­de tat­säch­lich nicht zurück­keh­ren, aber nach­dem ich’s dann ein paar­mal wie­der­holt und die Geschwis­ter zum Mit­ma­chen gebracht hat­te, war erst ich davon über­zeugt, daß es genau so kom­men wür­de, dann aber gleich wir alle; und alle haben wir geweint, bis Mut­ti end­lich zurückkehrte.“

Vie­le, vie­le aber kamen eben nicht wie­der, nicht aus dem Krieg, nicht aus der Gefan­gen­schaft. Vie­le, vie­le ver­schwan­den. Und wer doch zurück­kehr­te, war oft genug ver­wan­delt, gebro­chen und inner­lich zerstört.

Was mögen all die ein­sa­men alten und gut­her­zi­gen Frau­en, die wir im Dorf so kann­ten, die­se vie­len Wit­wen, die uns gern mal etwas Süßes, Nüs­se oder ein Stück Obst schenk­ten, aus­ge­hal­ten haben? Was schwie­gen all die selt­sa­men Käu­ze, man­che davon trau­ri­ge Säu­fer, ande­re miß­lau­ni­ge Grant­ler, so in sich hin­ein, all die in den Zwan­zi­gern und Drei­ßi­gern Gebo­re­nen mit ihren ver­schie­de­nen deut­schen Hei­ma­t­idio­men, die erlit­ten hat­ten, was für jeden von ihnen und über­haupt für jeden Men­schen zu viel war, als daß man dafür noch kla­re Wor­te hät­te, wäh­rend uns Her­an­wach­sen­den im Geschichts­un­ter­richt sonst­was erzählt wur­de, wozu die­se Alten, die es bes­ser wuß­ten, eben auch mein­ten lie­ber schwei­gen zu müssen.

Ganz Euro­pa trau­er­te; Deutsch­land durf­te es nicht, schon gar nicht öffentlich.

Und doch: Nur ganz weni­ge die­ser Kriegs- und Ver­trie­be­nen­ge­nera­ti­on erleb­te ich als kalt­her­zig. Sie waren gut zu uns, brach­ten uns bei, wie man einen Fahr­rad­schlauch flickt oder ein Vorfach an die Angel bin­det. Ein­mal nur sag­te mir der selt­sa­me Herr Bock, der in der Dorf­schmie­de arbei­te­te, am bes­ten hät­te ihm sei­ne Geburts­tags­tor­te im U‑Boot tief unterm Mee­res­spie­gel geschmeckt.

Oft, wenn ich Tor­te esse, den­ke ich an den Mann, der aus Ham­burg stamm­te und den Dia­lekt die­ser Stadt sprach. Beim Tor­ten­es­sen wird es ja auch für ihn in U‑xxx nicht geblie­ben sein, und ich gäbe was drum, wüß­te ich, auf wel­cher U‑Nummer er Dienst getan hatte.

Die Zeit läuft wei­ter. Die bösen Rus­sen ver­ge­wal­ti­gen wei­ter, eben­so ver­ge­wal­ti­gen die angeb­lich guten Ukrai­ner, und die Frau­en, die Kin­der und Schwa­chen sind auf der Flucht, wie sie schon im Drei­ßig­jäh­ri­gen Krieg auf der Flucht waren und in allen ande­ren Krie­gen danach. Wäh­rend die Poli­tik ihren kurz­läu­fi­gen Zwe­cken folgt und gegen­wär­tig etwa meint, der natio­na­len Befrei­ungs­idee einer ukrai­ni­schen Regie­rung bei­ste­hen zu müssen.

Nie wie­der Krieg! Nie wie­der? Immer wie­der. Wer es ver­trägt, kann sie in einem Fea­ture der Slo­we­nin Maruša Kre­se anhö­ren, wie grau­sig die Bilanz des letz­ten Jahr­hun­derts ist. Das jet­zi­ge wird dem nicht nachstehen.