Demographie, was sonst! (1/2)

Die demographische Frage hat so ihre Konjunkturen. Momentan zieht das Thema kaum.

Wann eigent­lich zuletzt? Wohl vor über sechs Jah­ren – als Frau­ke Petry die „Drei-Kind-Fami­lie“ zum Nor­mal­maß aus­rief. Dabei war die Gebär­un­lust der Deut­schen damals bereits ein ver­brann­tes Feld. 2017 hat­te Petry mit einem Säug­ling, ihrem fünf­ten Kind, auf Wahl­pla­ka­ten gewor­ben. Sogar Par­tei­freun­de fan­den das degou­tant. War­um, blieb unklar.

Was noch in den Nuller­jah­ren als „Gebär-“ und „Zeu­gungs­streik“ in vie­ler­lei Büchern und Arti­keln pro­ble­ma­ti­siert wur­de, fand spä­ter kei­ne Chan­ce mehr auf Gehör – von wegen „rein indi­vi­du­el­le Ent­schei­dung“, „Über­be­völ­ke­rung“ und letzt­hin „Kind als Klimakiller“.

In den Jah­ren 2005/6 hat­te die Pro­ble­ma­tik zuletzt ein brei­tes Echo gefun­den. Damals hat­te der Bevöl­ke­rungs­wis­sen­schaft­ler Her­wig Birg (*1939) in der FAZ einen mehr­tei­li­gen „Grund­kurs Demo­gra­fie“ ver­öf­fent­licht. Im Rah­men des­sen ver­deut­lich­te er, daß es heu­te bereits im Grun­de „5 nach 12“ sei, weil sich seit Jahr­zehn­ten ein deut­sches Paar im Durch­schnitt quan­ti­ta­tiv nicht ein­mal selbst repro­du­zie­re. Sol­che Repro­duk­ti­on fin­det bei einer durch­schnitt­li­chen Kin­der­zahl von 2,1 statt.

Weil wir die­se Zah­len längst nicht mehr haben, befin­den wir uns in einer reduk­ti­ven Ket­ten­re­ak­ti­on, die unwei­ger­lich auf eine Dezi­mie­rung hin­aus­läuft. Die Dis­kus­si­on dar­über lief ein, zwei Jah­re. Gun­nar Hein­sohns über­aus ein­fluß­rei­ches Buch Söh­ne und Welt­macht (Stich­wort Youth bul­ge, der Jugend­über­schuß in den ara­bi­schen Län­dern) flan­kier­te die Debatte.

Dann war Schluß. Denn es wur­de von den Leit­me­di­en eine Reiß­lei­ne gezo­gen: Bevöl­ke­rungs­po­li­tik sei “bio­lo­gis­tisch”. Ihr Motiv, so die schar­fe War­nung des “Exper­ten” Chris­toph But­ter­weg­ge, sei die “Erhal­tung des deut­schen Genmaterials”.

Birg et. al. (er hat­te sogar bei uns, im IfS refe­riert) spiel­te damit angeb­lich Rechts­ex­tre­men in die Hän­de. Punkt. Und Grund genug, die­se „doch ganz per­sön­li­che Fra­ge“ nach Kind, Kin­der oder selbst­ge­wähl­ter Kin­der­lo­sig­keit nicht wei­ter anzufassen.

Aber wir müs­sen reden, es hilft ja nichts. Grund­sätz­lich: Ob eine gene­rel­le Schrump­fung nicht emp­feh­lens­wert sei und ein Deutsch­land mit 50 Mil­lio­nen Ein­woh­nern nicht ein lebens­wer­te­res Land, tut hier nichts zur Sache. 1871 waren wir (mit damals weit grö­ße­rer Flä­che) pral­le 41 Mil­lio­nen. Es lief gar nicht schlecht, damals.

Es ist aber von heu­te aus gese­hen eine Milch­mäd­chen­rech­nung. Ers­tens ist Deutsch­land kei­ne Insel, zwei­tens soll­te klar sein, wel­che Bevöl­ke­rungs­grup­pen sich der­zeit nie­mals auf einen Repro­duk­ti­ons­stop ein­las­sen würden.

Die Zah­len sind beredt. Und schrei­bend mer­ke ich, daß es heu­te viel schwe­rer fällt als noch vor zwan­zig Jah­ren, über eth­ni­sche Zusam­men­set­zun­gen einer Gesell­schaft zu spre­chen. Damals war es, als müs­se man mal auf­rüt­teln. Heu­te ist es, als wage man sich an ein streng gehü­te­tes Tabu.

Mei­ne Hei­mat­stadt Offen­bach weist der­zeit einen Aus­län­der­an­teil von 44% auf. Was kraß klingt, wird noch kras­ser, wenn man vom papier­nen Paß absieht: 64 % der Leu­te dort haben einen „Migra­ti­ons­hin­ter­grund“, und was die Anzahl der Neu­ge­bo­re­nen betrifft, befin­den wir uns hier im 4/5‑Bereich.

Offen­bach mag der uner­reich­te „Leucht­turm“ sein, aber ande­re Metro­po­len zie­hen längst nach. Mün­chen, Frank­furt, Lud­wigs­ha­fen, Mann­heim und Düs­sel­dorf bewe­gen sich an der 30%-Marke. Selbst in weit­hin abge­häng­ten länd­li­chen Räu­men wie Sach­sen-Anhalt (von 1,8% Aus­län­der­an­teil 2009 auf 5,6 % 2021) und (etwa ana­log) Meck­len­burg-Vor­pom­mern haben wir das, was ver­hüb­schend als „Bevöl­ke­rungs­wan­del“ bezeich­net wird. Und selbst bei die­sen schein­bar harm­lo­sen Quo­ten reden wir von einer Ver­drei­fa­chung inner­halb der letz­ten zwölf Jah­re – sol­chen Anstieg hat selbst Offen­bach nicht zu bieten.

Gebur­ten­krieg jetzt? Es wäre eine alber­ne und sinn­lo­se For­de­rung. Deutsch­land hat eine Gebur­ten­ra­te von gut 1,5. Dabei wird nicht nach den Her­künf­ten unter­schie­den. Klar ist (wie auch bei­spiels­wei­se in Groß­bri­tan­ni­en und Frank­reich), daß die Migran­ten wesent­lich dazu bei­tra­gen, die­se Rate nicht wei­ter absin­ken zu lassen.

Die Zah­len des Sta­tis­ti­schen Bun­des­am­tes unter­schei­den gene­rell meist nicht nach Her­kunft. Wir müs­sen dazu den Umweg über die Ein­bür­ge­rungs­zah­len gehen. Im Jahr 2021 wur­den rund 132.000 Nicht­deut­sche per Ver­wal­tungs­akt zu Deut­schen. Seit Gel­tung des Ius soli (damals, 2000, hoch­um­strit­ten, heu­te unan­tast­bar!) schwankt die­se Neu­deut­schen­zahl von Jahr zu Jahr zwi­schen 95.000 und 195. 000.

Sum­ma sum­ma­rum ste­hen zuletzt in Deutsch­land jähr­lich rund 800. 000 Gebur­ten rund einer Mil­li­on Todes­fäl­len (und zusätz­lich etwa 100.000 offi­zi­ell erfaß­ten Schwan­ger­schafts­ab­brü­chen) gegenüber.

Das wäre eine hüb­sche Abitur­auf­ga­be: aus­zu­rech­nen, wo wir ange­sichts der heu­te greif­ba­ren Zah­len (also: durch­schnitt­li­che Repro­duk­ti­ons­ra­te afri­ka­nisch­stäm­mi­ger /muslimischer / vor­der­asia­ti­scher Ein­wan­de­rer mit­ein­be­rech­net und poten­ziert) im Deutsch­land unse­rer Uren­kel, sagen wir 2060, stün­den und wie das Land dann aus­sä­he. Nach Haut­far­be, nach BiP, nach Kri­mi­na­li­täts­ra­te usw.

Klar wird es mau aus­se­hen für uns wei­ße Alt­eu­ro­pä­er. Man wird dar­an wenig ändern kön­nen. Man wird unter Wei­ßen nicht ernst­haft einen Gebur­ten­hype aus­lö­sen kom­men. Über denk­ba­re fami­li­en­po­li­ti­sche Stell­schrau­ben hat­te ich frü­her zahl­rei­che Tex­te geschrieben.

Es hilft bzw. ändert ja nichts! Deutsch­land steht (und zwar bereits seit Geburt der BRD) mit sei­nen (finan­zi­el­len) Unter­stüt­zungs­leis­tun­gen für Müt­ter und jun­ge Fami­li­en welt­weit ganz gran­di­os da.

Die lah­me Gebur­ten­ra­te der Ein­hei­mi­schen hat das nicht gestei­gert. Sie ver­harrt auf ein­schlä­fern­dem Level. Man müß­te da „meta­po­li­tisch“ ran. Das Augen­merk hät­te sich dabei auf die jun­gen (poten­ti­el­len) Müt­ter zu rich­ten. Der Knack­punkt ist das Alter der Frau bei Geburt des ers­ten Kindes.

Das war schon immer so – je nied­ri­ger die­ses Alter im Durch­schnitt war, des­to höher die Gebur­ten­ra­ten. Im Zeit­al­ter der Sozia­len Medi­en wird das Kin­der­krie­gen in jun­gen Jah­ren nun sogar befeu­ert. Mama-Kanä­le explo­die­ren gera­de­zu. Sie haben das Zeug, den Kin­der­wunsch zu wecken. Ver­mut­lich hat Bian­ca Cla­ßen (*1993, „Bibi´s Beau­ty­p­a­lace“) mit ihren zwei Kin­dern mehr zur Gebär­freu­dig­keit (ein Wort, das nach dem Wil­len man­cher frei­lich aus­ge­rot­tet gehör­te) jun­ger Frau­en bei­getra­gen als irgend­ei­ne Erhö­hung des Kindergelds.

Und doch macht das nur Stel­len weit hin­ter dem Kom­ma aus, weil die Tra­di­ti­on der spä­ten Mut­ter­schaft hier­zu­lan­de seit Jahr­zehn­ten tief ankert.