In eigener Sache: der Phonophor

Bis­her sind zwei Aus­ga­ben der lite­ra­ri­schen Bei­la­ge zur Sezes­si­on erschie­nen, aber das hat aus­ge­reicht, um aus dem “Pho­no­phor” ein auf Dau­er gestell­tes, neu­es Pro­jekt zu machen.

Daher rufen wir nun zu Ein­sen­dun­gen auf. Denn unse­re Abon­nen­ten wer­den im Dezem­ber zum drit­ten Mal einen „Pho­no­phor“ erhal­ten. Redak­teur die­ses zwei Mal im Jahr bei­geleg­ten Hef­tes mit Pro­sa­tex­ten aus der Leser­schaft ist Dirk Alt. Er sam­melt und redi­giert und hat nun häu­fig gestell­te Fra­gen zusam­men­ge­stellt und beant­wor­tet. Hier sind sie:

Was kann man einreichen?

Unver­öf­fent­lich­te Erzäh­lun­gen und Kurz­ge­schich­ten mit einer Län­ge von bis zu 40.000 Zei­chen ein­schließ­lich Leer­zei­chen. Bit­te rei­chen Sie unbe­dingt ein! Zurück­hal­tung und Unsi­cher­heit sind nicht ange­bracht, wenn Sie ein gewis­ses Maß an Selbst­kri­tik und Lese­er­fah­rung besit­zen und dadurch ein­schät­zen kön­nen, ob Ihre Tex­te etwas für uns sein könnten.

Gibt es for­ma­le und the­ma­ti­sche Vorgaben?

Trotz unse­rer deut­li­chen Vor­ga­ben, die wir im zwei­ten Pho­no­phor abge­druckt haben, errei­chen uns immer noch Anfra­gen, ob die­se oder jene Text­gat­tung, ob Mär­chen, Horror‑, Kri­mi­nal- oder Ero­tik­li­te­ra­tur ein­ge­reicht wer­den dürf­ten. Die Ant­wort dar­auf muss sibyl­li­nisch aus­fal­len, denn nicht die paß­ge­naue Zuord­nung zu einem Gen­re ist ent­schei­dend, son­dern die Qualität.

Aus wel­chen Grün­den wer­den Tex­te abgelehnt?

Aus Qua­li­täts­grun­den und natür­lich auch, weil wir man­che Din­ge gern lesen, ande­re nicht. Das ist das „Maß an Sub­jek­ti­vi­tät“, das auch wir anle­gen. Man­che Ableh­nung ist uns nicht leicht gefal­len, das wol­len wir beto­nen! Aber: Der Gesamt­um­fang ist begrenzt! Dies und ande­re Fak­to­ren zwin­gen uns dazu, eine stren­ge Aus­le­se zu tref­fen. Im Übri­gen wur­den uns durch­aus lesens­wer­te Repor­ta­gen und Essays ange­bo­ten, für die wir, dies sei noch­mals betont, kei­ne Ver­wen­dung haben, denn der „Pho­no­phor“ ver­öf­fent­licht aus­schließ­lich bel­le­tris­ti­sche Prosa.

Wie alt sind die Autoren?

Sie sind im Schnitt in unse­rem Alter, also zwi­schen 40 und 60. Es wäre uns recht, auch Tex­te jün­ge­rer Autoren abdru­cken zu kön­nen. Bis­her haben wir das meis­te davon nicht auf­ge­nom­men. Aber wir sehen den Man­gel, daß poli­ti­scher Akti­vis­mus und all­täg­li­che Grenz­erfah­run­gen an Uni und andern­orts nicht lite­ra­risch gefaßt wer­den. Hier ist vie­les auf­zu­ho­len und nachzureichen.

Wo kann man einreichen?

Ein­sen­dun­gen bit­te an [email protected] – mit Text, Vita (samt Post­adres­se des Autors) sowie Hin­wei­sen auf wei­te­re Ver­öf­fent­li­chun­gen. Wich­tig: Der Ein­sen­der ver­si­chert mit der Ein­sen­dung aus­drück­lich, daß er allei­ni­ger Rech­te­inha­ber der ein­ge­sand­ten Tex­te ist. Wer unter Pseud­onym ver­öf­fent­li­chen möch­te, schrei­be eines dazu. Wenn es uns nicht gefällt, suchen wir eines aus.

Gibt es Honorare?

Hono­ra­re wer­den nach dem für die Sezes­si­on übli­chen Satz bezahlt. Die Rech­te an den Tex­ten blei­ben bei den Autoren.

Wer kriegt den Pho­no­phor zu lesen?

Alle Abo­nenn­ten der Sezes­si­on sowie, spär­lich!, Leser, die ein Ein­zel­heft bestel­len und das Glück haben, daß noch Pho­no­pho­re übrig sind. Also: hier abon­nie­ren, der 3. Pho­no­phor liegt der Dezem­ber­aus­ga­be bei, und vom 2. Pho­no­phor ste­hen noch knapp 20 Exem­pla­re für Neu­abon­nen­ten zur Verfügung!