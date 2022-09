Fedposting gegen Rechts

Ronen Stein­ke berich­te­te in einem aus­führ­li­chen Arti­kel über die Pra­xis der Über­wa­chung des rech­ten Spek­trums durch den Ver­fas­sungs­schutz. Dem­nach trei­ben sich spe­zi­ell aus­ge­bil­de­te Spit­zel unter mul­ti­plen fal­schen Iden­ti­tä­ten in “rech­ten Chat­rooms” her­um, um durch akti­ve Mit­be­tei­li­gung ver­meint­lich gleich­ge­sinn­te “Freun­de” zu angeln und auszuhorchen.

Die rein vir­tu­el­le Vor­ge­hens­wei­se hat dabei den Vor­teil, daß die Infil­tra­ti­on weni­ger auf­wen­dig ist, als bei klas­si­schen “Undercover”-Operationen. Als Qua­li­fi­ka­ti­on genügt aus­rei­chen­de Geschick­lich­keit im Umgang mit sozia­len Medi­en, und wenn ein Account ein­mal “ent­larvt” wird, hat die betref­fen­de Per­son wenig zu fürchten.

Des­halb inves­tiert der Inlands­ge­heim­dienst jetzt so stark in die­se neue Metho­de. Beim Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz gibt es inzwi­schen Dut­zen­de vir­tu­el­le Agen­ten für die ein­zel­nen “Phä­no­me­n­be­rei­che“, für die rech­te, die lin­ke, die isla­mis­ti­sche und neu­er­dings auch die ver­schwö­rungs­ideo­lo­gi­sche Sze­ne. Das ist die Lage in die­sem Herbst 2022: Vie­le Radi­ka­le ahnen wahr­schein­lich gar nicht, wie vie­le Accounts in ihren Chat­grup­pen inzwi­schen schon von Ver­fas­sungs­schutz-Agen­ten geführt werden.

Stein­ke faßt es auf Twit­ter so zusammen:

In sol­che „vir­tu­el­len Agen­ten“ hat der Geheim­dienst seit 2019 mas­siv inves­tiert. (…) Anlass war damals der Mord an Wal­ter Lüb­cke. „Wir sol­len mit­schwim­men“, hat mir eine Agen­tin erzählt, die jetzt seit einem Jahr Fake Accounts führt, „gucken, was die ande­ren machen.“ Und, das ist das Beson­de­re: auch selbst ein biss­chen rechts­ra­di­kal spielen. Denn das Ziel für den Ver­fas­sungs­schutz ist, in die inne­ren Zir­kel von gewalt­be­rei­ten Grup­pen wie „Ver­ein­te Patrio­ten“ hin­ein­zu­kom­men, dazu muss man sich Ver­trau­en erschlei­chen, „Freun­de“ gewin­nen, Bezie­hun­gen aufbauen.

Es sei­en inzwi­schen “hun­der­te recht­ex­tre­mer Fake Accounts”, die der VS zu die­sem Zweck betrei­be, so vie­le, daß sich die Under­co­ver-Agen­ten unter­ein­an­der ver­net­zen müs­sen, um sich nicht gegen­sei­tig zu bespit­zeln. Das bedeu­tet umge­kehrt auch, daß hun­der­te “Rechts­ex­tre­mis­ten” und “Neo­na­zis” im Netz in Wahr­heit Ver­fas­sungs­schutz­mit­ar­bei­ter sind.

Um die Täu­schung auf­recht­zu­er­hal­ten, wer­den gan­ze Daten­ban­ken mit Fotos ange­legt, die für die “Echt­heit” der Per­son hin­ter dem Netz­ac­count bür­gen sol­len, Mas­ken­bild­ner ange­heu­ert, Requi­si­ten- und Klei­der­samm­lun­gen angelegt.

Des­halb hat die Agen­tin, als es los­ging mit ihren Fake-Accounts, erst ein­mal Hun­der­te Han­dy-Fotos auf Vor­rat geschos­sen, die Foto­ses­si­on des Lan­des­amts für Ver­fas­sungs­schutz dau­er­te zwei Tage. Den gro­ßen Bespre­chungs­raum haben sie im ver­gan­ge­nen Novem­ber in einen Thea­ter­fun­dus ver­wan­delt, sie zeigt Han­dy­fo­tos davon. Zu sehen sind Ber­ge von T‑Shirts, Kapu­zen­pull­overn, Hosen. Regel­rech­te Wühl­ti­sche waren da auf­ge­türmt, wie auf einem Floh­markt. Dar­auf lagen rech­te Sze­nemar­ken, “Pro vio­lence“ oder Yaku­za zum Beispiel.



Par­al­lel wer­den auch die übli­chen tech­no­lo­gi­schen Arten der Über­wa­chung betrieben:

Aus dem Fens­ter fällt der Blick auf einen Hin­ter­hof, grau, Well­blech, Indus­trie­ge­biet. Der Ver­fas­sungs­schutz betreibt hier zusam­men mit der Poli­zei eine gehei­me Werk­statt. Tech­ni­ker bau­en klei­ne Spio­na­ge­ka­me­ras in Vogel­häus­chen. Sie prä­pa­rie­ren Motor­rä­der oder Kin­der­wa­gen mit unsicht­ba­ren Mikro­fo­nen. Wenn ein Mit­ar­bei­ter eine Müll­ton­ne vor sich her­rollt, kann sein, dass auch die­ser Gegen­stand Augen und Ohren hat.

Um inner­halb der zu über­wa­chen­den Ziel­grup­pen Glaub­wür­dig­keit zu gewin­nen, genie­ßen die Agen­ten Nar­ren­frei­heit und dür­fen “Pro­pa­gan­da­de­lik­te” bege­hen, also auch Din­ge pos­ten, die unter gel­ten­dem Recht in den Bereich der “Volks­ver­het­zung” fal­len. Auch der Gefahr, daß sie durch das Unter­tau­chen in bösen Gedan­ken­wel­ten an ihrer See­le Scha­den neh­men, ist durch psy­cho­lo­gi­sche Betreu­ung vorgesorgt.

Nein, das ist kein Witz:



Der Top-Spi­on sagt: Die Absturz­ge­fahr sei groß bei Agen­ten, die den gan­zen Tag in sozia­len Netz­wer­ken mit­schwim­men sollen.

Wer sich den gan­zen Tag lang in einem ras­sis­ti­schen “geschlos­se­nen Welt­bild“ bewe­ge, der müs­se immer dar­an arbei­ten, Distanz zu bewah­ren. “Geschlos­se­ne Welt­bil­der nei­gen dazu, in sich logisch zu sein.“ Beim Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz haben sie des­halb eigens Psy­cho­lo­gin­nen und Psy­cho­lo­gen ein­ge­stellt. Als Hel­fer für die Agen­ten. Aber auch als Auf­pas­ser, falls mal einer abdrif­tet. Wie oft das schon pas­siert ist, möch­te der Beam­te nicht sagen, die vir­tu­el­len Agen­ten sol­len Tag und Nacht mit­het­zen, mit­dis­ku­tie­ren, im Sin­ne ras­sis­ti­scher Ideo­lo­gien argu­men­tie­ren – und “trotz­dem strai­ght blei­ben“, wie er sagt. (…) In der ana­lo­gen Welt war das frü­her auch schon ein Pro­blem. Schon damals sei die Gefahr groß gewe­sen, dass Agen­ten, die under­co­ver leben, die Distanz ver­lie­ren und ihre neu­en “Freun­de“ plötz­lich ganz nett fin­den. Psy­cho­lo­gi­sche Betreu­ung gab es beim Geheim­dienst schon damals, aber nicht annä­hernd so viel wie heute.

Offen­bar ist es so, daß die Argu­men­te der “Extre­mis­ten” mit­un­ter der­art ein­leuch­tend und die­se mit­un­ter der­art net­te Men­schen sind, daß ver­stärk­te psy­cho­lo­gi­sche Betreu­ung not­wen­dig ist, um den kogni­ti­ven Abwehr­ap­pa­rat der Agen­ten gegen etwai­ge ideo­lo­gi­sche Ver­su­chun­gen zu immu­ni­sie­ren. Die Psy­cho­lo­gen haben auf die­se Wei­se die gera­de­zu pries­ter­li­che Auf­ga­be, den Glau­bens­ab­fall zu ver­hin­dern und die Teu­fel “Haß und Ver­schwö­rung” zu bannen.

Damit liegt auch offen zuta­ge, daß der Ver­fas­sungs­schutz selbst alles ande­re als welt­an­schau­lich neu­tral ist (wie er es theo­re­tisch sein soll­te), son­dern sei­ner­seits auf der Basis eines “geschlos­se­nen Welt­bilds“ operiert.

Ent­spre­chend “rein” müs­sen dann auch die Mit­ar­bei­ter sein, die er rekru­tiert. Wer sich frei­wil­lig zur Sta­si mel­det, um in ihrem Dienst zu lügen, zu betrü­gen, das Ver­trau­en von Men­schen zu gewin­nen und zu miß­brau­chen, wird mit gro­ßer Wahr­schein­lich­keit auch pas­sen­de ideo­lo­gi­sche (und cha­rak­ter­li­che) Dis­po­si­tio­nen mitbringen.

Die Haupt­fi­gur von Steinens Repor­ta­ge ist eine “jun­ge Frau Ende Zwan­zig”, die “aus Idea­lis­mus zum Ver­fas­sungs­schutz gekom­men” sei, “um etwas gegen Rechts­ex­tre­me zu tun.” Ohne Zwei­fel han­delt es sich dabei, wie bei Innen­mi­nis­te­rin Nan­cy Fae­ser selbst, um eine Per­son mit Kon­tak­ten zur links­ex­tre­men und anti­fan­ti­schen Sze­ne. Ähn­lich dürf­te es um einen eben­falls erwähn­ten “Sozi­al­wis­sen­schaft­ler” bestellt sein, “der jetzt sein Wis­sen über die NS-Ideo­lo­gie nutzt, um sich mit Holo­caust-Leug­nern anzufreunden”.

Undenk­bar ist, daß heut­zu­ta­ge jemand beim Ver­fas­sungs­schutz anheu­ert, um “idea­lis­tisch” etwas “gegen Links­ex­tre­me zu tun”. Auch wenn der VS immer noch man­che links­ex­tre­men Grup­pen “beob­ach­tet”, so sind Tei­le der äußers­ten Lin­ken längst in sei­nen Appa­rat integriert.

Denn für den bestehen­den deut­schen Staat steht der Feind nun ein­mal “rechts” oder wird je nach Bedarf dort ein­sor­tiert. Dabei muß er inzwi­schen buch­stäb­lich neue Kate­go­rien von Men­schen erfin­den, deren Grund­rech­te auf­grund ihrer fal­schen Mei­nun­gen prak­tisch auf­ge­ho­ben wer­den – wo “Rechts­ex­tre­mis­ten” nicht rei­chen, muß die Band­brei­te neu­er­dings um “Quer­den­ker” und “Ver­schwö­rungs­ideo­lo­gen” erwei­tert werden.

Die Kon­se­quenz dar­aus wird auch in Steinens Arti­kel deut­lich: Was hier in ers­ter Linie “über­wacht” wird, sind Mei­nun­gen und Gesin­nun­gen, aber auch Gefühls­äu­ße­run­gen von Zorn, Empö­rung, Abscheu, in die All­zweck-Tüte “HASS UND HETZE” hin­ein­ge­packt. Um die Infil­tra­ti­on zu recht­fer­ti­gen, wer­den vor allem die Buh­män­ner und Rand­grup­pen des Spek­trums genannt, etwa die Klas­si­ker “Neo­na­zis” und “Reichs­bür­ger”.

Da blo­ße Gesin­nungs­schnüf­fe­lei nicht aus­reicht, um einen sol­chen mit Steu­er­gel­dern bezahl­ten Auf­wand zu recht­fer­ti­gen, beto­nen die Ver­fas­sungs­schüt­zer, daß es ihnen dar­auf ankom­me, poli­tisch moti­vier­ter Gewalt, “Anschlä­gen” zuvor­kom­men, also Ter­ro­ris­mus­prä­ven­ti­on zu betreiben.

Als im April eine rechts­ex­tre­me Grup­pe auf­flog, die sich bei Tele­gram “Ver­ein­te Patrio­ten“ nann­te und einen Anschlag auf Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach plan­te, war die­ser Ermitt­lungs­er­folg nach Recher­chen der Süd­deut­schen Zei­tung auch ein paar “vir­tu­el­len Agen­ten“ zu ver­dan­ken, die im Auf­trag eines Lan­des­amts für Ver­fas­sungs­schutz unter fal­scher Flag­ge segel­ten, als ver­meint­li­che Nazis.

Kann sich noch jemand an die­se Geschich­te vom April die­ses Jah­re erin­nern? Aus einem Bericht der tages­schau:

Die Gene­ral­staats­an­walt­schaft Koblenz ermit­telt gegen eine Grup­pe, die unter ande­rem eine schwe­re staats­ge­fähr­den­de Gewalt­tat geplant haben soll. Nach Infor­ma­tio­nen des ARD-Poli­tik­ma­ga­zins Report Mainz sol­len sie geplant haben, durch Anschlä­ge auf Umspann­wer­ke und Strom­lei­tun­gen einen bun­des­wei­ten Strom­aus­fall her­bei­zu­füh­ren, um bür­ger­kriegs­ähn­li­che Zustän­de zu verursachen. (…) Die­ses Cha­os woll­ten die Beschul­dig­ten nach Ansicht der Ermitt­ler nut­zen, um das demo­kra­ti­sche Sys­tem in Deutsch­land zu stür­zen und anschlie­ßend die Regie­rung zu über­neh­men. Außer­dem plan­te die Grup­pe in einer Akti­on namens “Kla­bau­ter­mann”, Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach zu ent­füh­ren und sei­ne Per­so­nen­schüt­zer “aus­zu­schal­ten”.

Das klingt ja nach wahr­haft tol­len Meis­ter­plä­nen, die garan­tiert umge­setzt wor­den wären, hät­ten die Ermitt­ler und die Under­co­ver-Agen­ten die­sen Umsturz nicht in letz­ter Sekun­de ver­hin­dert. Berich­te über brand­ge­fähr­li­che Extre­mis­ten die­ser Art, die den Staat stür­zen wol­len, tau­chen immer wie­der in den Medi­en auf. Ob die­se aus dem Inter­net gefisch­ten Gestal­ten auch nur ent­fernt imstan­de sind, ihre groß­spu­ri­gen Vor­ha­ben durch­zu­füh­ren, ist dabei ohne Bedeutung.

Der Buh­mann hat eine kla­re Ablen­kungs­funk­ti­on. Poli­ti­ker wie Lau­ter­bach bedür­fen sol­cher Sto­ries, um von ihrer eige­nen wahn­wit­zi­gen, destruk­ti­ven oder extre­mis­ti­schen Agen­da abzu­len­ken – möge es sich dabei um Bevöl­ke­rungs­aus­tausch, “Pan­de­mie­be­kämp­fung” oder neu­er­dings Ener­gie­po­li­tik han­deln. Sie kön­nen damit in die Rol­le der bedroh­ten Opfer schlüp­fen, und jeder, der ihre Poli­tik kri­ti­siert, kann nun in die Nähe von Anti­se­mi­ten und Schwu­len­hassern, von gewalt­be­rei­ten Aluhut­trä­gern und poten­ti­el­len Ter­ro­ris­ten gerückt werden.

Stein­ke beklagt nun in sei­ner Repor­ta­ge die “Zwei­schnei­dig­keit” einer Stra­te­gie, die im Chor der “Het­zer” mit­mischt und ihn auch noch verstärkt:

Gleich­zei­tig ist die neue Stra­te­gie zwei­schnei­dig, und mit jedem neu­en Erfolg, mit jedem neu­en Vor­drin­gen in die inne­ren Zir­kel der Online-Het­zer, wird es womög­lich heik­ler. Die vie­len Men­schen, die als Opfer von rech­ter Online-Het­ze betrof­fen sind, wür­den wahr­schein­lich stau­nen, wenn sie wüss­ten, was da im staat­li­chen Auf­trag inzwi­schen so alles gepos­tet und gelikt wird.

Da ist er einer Sache auf der Spur, deren Signi­fi­kanz er aus sei­ner Per­spek­ti­ve nicht sehen kann. Er beäugt es kri­tisch, daß Mit­ar­bei­ter des VS “rechts­ex­tre­me Bemer­kun­gen”, “ras­sis­ti­sche Wit­ze” oder “NS-ver­herr­li­chen­de Bild­chen” ver­brei­ten, angeb­lich für den lang­fris­tig guten Zweck, “dicke Fische” am Wickel zu bekom­men. Aber mit die­ser “Fake-Account-Stra­te­gie” las­sen sich auch etli­che ande­re Din­ge anstel­len, als bloß Leu­te auszuhorchen.

Jeder Oppo­si­tio­nel­le weiß, daß der Staat einer­seits zu hys­te­ri­schen Über­re­ak­tio­nen neigt, was das rech­te Spek­trum angeht, ande­rer­seits auf einer höhe­ren Ebe­ne der “Het­zer” und Kro­ko­di­le drin­gend bedarf, um sich zu recht­fer­ti­gen und sei­ne Kri­ti­ker anrü­chig zu machen. Er hat mit ande­ren Wor­ten ein Inter­es­se dar­an, die Sup­pe in den Rand­ge­bie­ten am Köcheln zu hal­ten. Er wird ver­su­chen, auf sie Ein­fluß zu neh­men, sie zu sei­nen Zwe­cken zu nut­zen und pro­pa­gan­dis­tisch auszuschlachten.

Eine Tele­gram­grup­pe wie “Ver­ein­te Patrio­ten“ z. B. zu grün­den, zu züch­ten, zu infil­trie­ren und deren Mit­glie­der zu star­ken Sprü­chen und Umsturz­phan­ta­sien anzu­sta­cheln, wäre für einen Geheim­dienst wahr­lich nicht schwer. Wenn sie auf­ge­deckt wird, zeigt sich ihr Nut­zen: Blo­ße Wor­te und Absichts­er­klä­run­gen, anonym gepos­tet, genü­gen, um Raz­zi­en aus­zu­lö­sen, Rufe nach Zen­sur laut wer­den zu las­sen, Angst­pro­pa­gan­da nach dem Mot­to “Hal­tet-den-Dieb” auszulösen.

Stein­ke zitiert einen Lei­ter eines Lan­des­amts für Ver­fas­sungs­schutz: „Das ist die Zukunft der Infor­ma­ti­ons­be­schaf­fung”, gera­de­so, als hand­le es sich hier um etwas grund­sätz­lich Neu­es, weil über das Inter­net ope­riert wird, wäh­rend der­lei getan wird, seit es das Inter­net gibt. Im anglo­pho­nen Raum ist dar­aus das Schlag­wort “fed­pos­t­ing” entstanden:



To post vio­lent thre­ats on the Inter­net, osten­si­b­ly as an ever­y­day citi­zen, but actual­ly working as an under­co­ver federal agent as a form of entrapment. Vor­geb­lich als nor­ma­ler Bür­ger gewalt­tä­ti­ge Dro­hun­gen ins Inter­net zu stel­len, in Wirk­lich­keit aber als ver­deck­ter Bun­des­agent (“fed”) zu arbei­ten, um eine Fal­le zu stellen.

Der Begriff wird in der Fol­ge als Scherz benutzt, wenn man den Drang ver­spürt, etwas beson­ders Kras­ses oder Zor­ni­ges zu pos­ten, sich das “Fed­pos­t­ing” dann aber lie­ber ver­kneift ein­ge­denk der Kon­se­quen­zen, die es nach sich zie­hen könn­te (wie etwa eine Twit­ter-Sper­re oder gar eine Hausdurchsuchung).

Wir haben es hier mit uralten Stra­te­gien zu tun, wie sie schon die zaris­ti­sche Geheim­po­li­zei Och­ra­na oder das FBI min­des­tens seit den fünf­zi­ger Jah­ren betrie­ben haben. Als ich um 2005 zur rech­ten Sze­ne in Deutsch­land stieß, galt es als Run­ning Gag, daß die NPD durch und durch von V‑Männern infil­triert ist, bis hin­ein in die Füh­rungs­spit­zen, wo sich Leu­te tum­mel­ten, die zuver­läs­sig dafür sorg­ten, daß die “Optik” ihrer Kame­ra­den stimm­te, wenn die Kame­ra­teams des Staats­fern­se­hens heranrückten.

Aus rech­ter Sicht bringt der Arti­kel also ins­ge­samt wenig Über­ra­schen­des. Als Beleg für die Prak­ti­ken des VS ist er gewiß sehr hilf­reich. Daß das Inter­net vol­ler fal­scher Freun­de ist, wis­sen wir schon lan­ge, sei­en es “authen­ti­sche” Spin­ner, “LAR­Per” und Radi­ka­linskis oder V‑Leute und ande­re ein­schlä­gig Enga­gier­te mit einer “Mis­si­on”. Aufs Glatt­eis füh­ren sie alle glei­cher­ma­ßen, wes­halb es rat­sam ist, nie­man­dem zu ver­trau­en, den man nicht auch per­sön­lich kennt.

Wenn wir schon bei der Para­noia ange­langt sind, so fra­ge ich mich zuletzt, wie­so der Arti­kel von Stei­nen über­haupt erschie­nen ist.

Was sagen eigent­lich die Arbeit­ge­ber der idea­lis­ti­schen “jun­gen Frau Ende zwan­zig” mit Jeans und T‑Shirt und selbst­ge­ba­cke­nen Kek­sen im Fed­pos­t­ing-Büro dazu, daß sie der­art detail­liert aus dem Näh­käst­chen plau­dert? Hat sie sie vor­her gefragt, ob ihr das erlaubt ist? Haben sie ihr Ein­ver­ständ­nis gege­ben? Ist es ihnen egal? Oder haben sie sich über die aus­kunfts­freu­di­ge Mit­ar­bei­te­rin geär­gert und wird die­se jetzt gefeuert?

Jeden­falls sind die Teil­neh­mer in den “rech­ten Chat­rooms” nun gewarnt.