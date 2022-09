Vorbereitetsein

Die sich nun in rascher Dyna­mik ent­wi­ckeln­de öko­no­mi­sche Situa­ti­on für die Deut­schen ist, neben der finan­zi­el­len Her­aus­for­de­rung, vor allem auch eine men­ta­le. Der kom­men­de Win­ter, spe­zi­ell die Pha­se ab Ende Dezem­ber, Anfang Janu­ar, wird eine Rei­he von Schocks mit sich brin­gen, auf die die­ses Land weder infra­struk­tu­rell noch men­tal vor­be­rei­tet ist. Aus psy­cho­lo­gi­scher Sicht wer­den die Erfah­run­gen der Deut­schen trau­ma­tisch sein, die psy­cho­t­rau­ma­to­lo­gi­schen Aus­wir­kun­gen wer­den gera­de bei den oben schon beschrie­be­nen „Leicht­ma­tro­sen“ erheb­lich sein: Land und Gesell­schaft ste­hen am Vor­abend eines Epochenbruchs.

Wenn der nim­mer­mü­de Sar­kas­ti­ker Don Alp­hon­so in der “Welt” sich aus­malt, wie wohl die Damen­welt auf einen Man­gel an Well­ness, Dys­on-Staub­sauger und Avo­cad­os­moot­hie reagie­ren wird, kann ich die­sem Humor wenig abge­win­nen. Ja, die­se Frau­en wer­den fürch­ter­lich auf die Nase fal­len, eben­so wie jene, die sich auf Tin­der prä­sen­tie­ren mit den Inter­es­sen­ge­bie­ten “Spa, Femi­nis­mus, Beau­ty”. Aber dann ist doch kei­ne vor­aus­ei­lend fei­xen­de Häme ange­sagt, son­dern im Fall der Fäl­le Not­hil­fe, oder irre ich mich?

Es ist in mei­nen Augen not­wen­dig, zwei Fra­gen zu stellen:

1. Ist es an der Zeit, sich zu fra­gen, ob der Zusam­men­bruch kommt, oder dür­fen wir die­sen bereits als aus­ge­mach­te Sache erwarten?

2. Was bedeu­tet “Vor­be­rei­tet­sein” a.) äußer­lich und b.) innerlich?

1.

Im rech­ten Lager steht seit zwan­zig Jah­ren der Zusam­men­bruch der BRD kurz bevor. Nimmt man das sich mit die­sem über­lap­pen­de Lager der soge­nann­ten “Wahr­heits­be­we­gung” dazu, ergibt sich ein ähn­li­ches Bild. Mit der Zeit ent­steht der Effekt des Hir­ten­jun­gen, der ruft “Der Wolf kommt!” – am Ende hilft ihm nie­mand mehr. Aus einer vagen Zusam­men­bruchs­ver­dros­sen­heit jedoch abzu­lei­ten, die­ser trä­te “doch sowie­so nie ein”, ist psy­cho­lo­gisch ver­ständ­lich, aber irra­tio­nal. Es läßt sich treff­lich und end­los dar­über strei­ten, wer hier “die Kata­stro­phe her­bei­re­det”, ob “Zusam­men­bruch” denn das rich­ti­ge Wort ist, oder die Deut­schen viel­leicht nur wie ein Fie­ber­kran­ker durch eine Kri­se gehen, und das Sys­tem doch “anti­fra­gil” ist.

Quan­ti­ta­tiv mag die “hybri­de Kriegs­füh­rung” gegen Deutsch­land mehr oder min­der stark aus­ge­wei­tet wor­den sein, qua­li­ta­tiv zeigt sich spä­tes­tens seit Febru­ar eine neue Lage. Ich gehe davon aus, daß die Details (eher Euro‑, oder eher Ener­gie­zu­sam­men­bruch, eher Feind­staa­ten­klau­sel oder eher Bünd­nis­fall, eher Hun­ger oder eher Käl­te etc.) nicht fest­ste­hen, eben­so­we­nig die Zeit­räu­me. Fest steht, daß die BRD (und/oder die EU) an ihr bal­di­ges Ende gekom­men ist. Wir kön­nen also im Futur I spre­chen: “es wird geschehen”.

Ich glau­be, die Dis­kus­si­on, woher ich die­se Gewiß­heit bloß neh­me, wäre eher eine phi­lo­so­phi­sche. Las­sen Sie sich für’s ers­te ein­mal dar­auf ein und schie­ben den schnell gezück­ten Vor­wurf auf, ich sag­te das alles nur, damit ich spä­ter recht­be­hal­ten haben wer­de (Futur II). Das Übel her­bei­zu­wün­schen ist eine ver­füh­re­ri­sche Sün­de, des­sen bin ich mir bewußt.

2.

a.)

Die ehe­ma­li­ge öster­rei­chi­sche Außen­mi­nis­te­rin Karin Kneissl lebt der­zeit im Liba­non in ärm­li­chen Ver­hält­nis­sen bei einer Dru­sen­fa­mi­lie. Wie es dazu kam, hat sie in einem Inter­view vor Ort dem Sen­der RT berich­tet. Fest­zu­hal­ten ist: wer sich expo­niert, wer offen ruß­land­freund­lich agiert und sich mit den Geheim­diens­ten anlegt, darf ein sol­ches oder ähn­li­ches Schick­sal gewär­ti­gen, das deut­lich über “can­cel cul­tu­re” und Repres­sio­nen “gegen rechts” hinausgeht.

Zu der Til­gung sol­cher Exis­ten­zen aus dem sozia­len Blick­feld gehört übri­gens auch, daß sofort der Ver­dacht laut­wird, die Frau wäre ver­rückt und lit­te unter Ver­fol­gungs­wahn etc. – man kann es nicht aus­schlie­ßen, indes trü­ge solch ein Gene­ral­ver­dacht just zu der sozia­len Til­gung bei, die Kneissl erfah­ren hat. Inzwi­schen ist sie jour­na­lis­tisch für RT tätig. Ob man sie noch als “rechts” bezeich­nen soll­te, ist übri­gens frag­lich – was inso­fern inter­es­sant ist, als der gegen­wär­tig größ­te Riß offen­kun­dig nicht mehr zwi­schen den alten Lagern ver­läuft. Im Grun­de hat sie alles falsch und alles rich­tig gemacht: sich der­art offen zum bösen Feind bekannt und dann recht­zei­tig über­ris­sen, daß sie in der EU kei­ne Blei­be mehr hat. Das ein­fa­che Leben kann auch so aus­schau­en (wie­wohl sie sich rus­si­scher Unter­stüt­zung sicher sein kann). Albert Camus abwan­delnd könn­te man sagen: Der Kampf gegen Gip­fel ver­mag ein Men­schen­herz aus­zu­fül­len. Wir müs­sen uns Karin Kneissl als einen vor­be­rei­te­ten Men­schen vorstellen.

Die exis­ten­zi­el­le Fra­ge, ob ans Aus­wan­dern zu den­ken sei, war vor einem Jahr noch (“Verschwörungs”-)Theorie, inzwi­schen wird sie für vie­le zur zwangs­läu­fi­gen Pra­xis, weil es bei­spiels­wei­se für russo­phi­le Künst­ler oder Unter­neh­mer hier­zu­lan­de auf lan­ge Sicht kein Aus­kom­men mehr gibt. Daß das mate­ri­el­le Ein­kom­men auch für den Rest der Deut­schen bald kei­ne Fra­ge der “fal­schen Mei­nung” mehr sein dürf­te, liegt auf der Hand.

Äuße­re Vor­be­rei­tung erschöpft sich für die gewöhn­li­chen Zeit­ge­nos­sen gewiß nicht im Erwerb von Heiz­lüf­tern – es ist nach der Logik groß­an­ge­leg­ter PsyOps sogar wahr­schein­lich, daß Frie­ren nicht das Haupt­pro­blem wer­den wird, denn was groß hin­aus­trom­pe­tet wird im Main­stream, kana­li­siert die Angst der Mas­sen auf einen Schau­platz, an dem dann viel­leicht gar nichts statt­fin­det, um eben­die­se Mas­sen dann durch ein ganz ande­res Ereig­nis oder einen ande­ren Zustand zu bannen.

Es ist not­wen­dig, im Rah­men der eige­nen Mög­lich­kei­ten (Stadt, Land, Fami­lie, Ein­sam­keit, sozia­le Net­ze usw.) Vor­rä­te für eini­ge Wochen, Gerät­schaf­ten (Gas­ko­cher, Petro­le­um­ofen, Ersatz­tei­le, Medi­zin­pro­duk­te usw.) und Bar­geld lagernd zu haben, auch wenn das Thea­ter­stück in letz­ter Minu­te umge­schrie­ben oder abge­setzt wird.

b.)

Ich hal­te auf­grund der völ­li­gen Unwäg­bar­keit der Lage und mei­nem in letz­ter Zeit immer stär­ker gewach­se­nen Miß­trau­en gegen­über genau aus­ge­mal­ten und ter­mi­nier­ten Zukunfts­pro­gno­sen, die inne­re Vor­be­rei­tung für noch wichtiger.

Im oben bereits zitier­ten Text bringt der Psy­cho­lo­ge Alex­an­der Frei­tag auf den Punkt, wie men­ta­le Vor­be­rei­tung gelin­gen kann:

Um die „Stun­de Eins“ nach der „Stun­de Null“ gut bewäl­ti­gen zu kön­nen, muss zunächst die „Stun­de Null“ gemeis­tert wer­den: Wich­tig ist hier, auf die (1) Mög­lich­keit und den (2) poten­zi­el­len Ver­lauf eines Desas­ters vor­be­rei­tet zu sein. Hier hel­fen Men­tal­tech­ni­ken, die z.B. erfolg­rei­che Sport­ler nut­zen: Das poten­zi­el­le Ereig­nis wird wie in einem vor­aus­lau­fen­den Film im Kopf durch­ge­spielt. Kon­kret. Wie­der und wie­der. Hier nicht um sich zu ängs­ti­gen (inso­fern sind bestimm­te Men­tal­tech­ni­ken nicht für jeden geeig­net), son­dern um Reak­ti­ons­me­cha­nis­men im gedank­li­chen Vor­aus zu üben.

Doch rei­chen men­ta­le Vor­be­rei­tun­gen kaum aus. Ihr Vor­teil ist, daß sie garan­tiert jeder­mann üben kann und die­se Vor­be­rei­tun­gen selbst wenig Vor­be­rei­tung bedürfen.

Inne­res oder geis­ti­ges Vor­be­reit­sein liegt auf einer ande­ren Ebe­ne, die man nicht noch schnell erklet­tern kann, wenn einem das Was­ser bereits bis zum Hals steht. Und doch darf der Mensch (anders als der ein oder ande­re Ver­kün­der des “neu­en Zeit­al­ters”, das nur den “Auf­ge­wach­ten” offen­steht, meint) immer und jeder­zeit auf Got­tes Gna­de hoffen.

Trau­ma­ti­sie­ren­de Erfah­run­gen kann man mit Got­tes Hil­fe durch­ste­hen, wenn man “sein Sach’ auf nichts gestellt” hat, wie es in Goe­thes zum Volks­lied gewor­de­nen Gedicht heißt, und sein Schick­sal ihm überläßt.

Hiobs Bot­schaft zu akzep­tie­ren ist höchst­gra­dig vor­be­rei­tungs­in­ten­siv: “Der Herr hat’s gege­ben, der Herr hat’s genom­men, gelobt sei der Herr” ist für den Unvor­be­rei­te­ten eine schwe­re Zumu­tung, die er als Zynis­mus deu­ten muß. Ganz wird es auch dem geis­tig sehr gut Vor­be­rei­te­ten nicht gelin­gen, Gott der­art weit­ge­hend zu ver­trau­en, daß er sich ihm ganz über­las­sen kann. Kier­ke­gaard hat dazu das Aller­wich­tigs­te ausgeführt.

Einst­wei­len schaut geis­ti­ge Vor­be­rei­tung, ein Teil des Sie­ben­sa­chen­pa­ckens, viel­leicht so aus: