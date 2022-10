Netzfundstücke (140) – Lehnert, Fusaro

Hugo von Hof­manns­thal for­mu­lier­te damit in sei­ner Schrift­tums­re­de das kon­ser­va­ti­ve Cre­do schlecht­hin. Dar­über hin­aus gab er dem Ahn­herrn der deut­schen Neu­en Rech­ten, Armin Moh­ler, eine Begriff­lich­keit an die Hand, die es Moh­ler ermög­lich­te, »eine der erfolg­reichs­ten Schöp­fun­gen der neue­ren Ideen­ge­schichts­schrei­bung« (Ste­fan Breu­er) zu eta­blie­ren: die Kon­ser­va­ti­ve Revo­lu­ti­on (KR).

Moh­ler schuf damit eine ideo­lo­gi­sche Klam­mer, die für die Neue Rech­te bis heu­te prä­gend ist: die Ori­en­tie­rung an einem »revo­lu­tio­nä­ren Kon­ser­va­tis­mus« (Arthur Moel­ler van den Bruck), der die von Hof­manns­thal her­vor­ge­ho­be­nen »gül­ti­gen Bin­dun­gen« auf­grund ihres Zer­falls erst wie­der neu schaf­fen muß.

Fol­ge­rich­tig bie­tet die im Jahr 2021 gegrün­de­te Gegen­uni (sie­he »Netz­fund­stü­cke (115)«) in ihrem aktu­el­len Win­ter­se­mes­ter 2022/23 nun einen eige­nen, von IfS-Lei­ter Erik Leh­nert gelei­te­ten Kurs zur KR an.

Auf sechs Sit­zun­gen auf­ge­teilt gibt Leh­nert einen Über­blick über die Grund­ideen der KR, die größ­ten KR-Autoren, die Haupt­strö­mun­gen inner­halb der KR und ihrer Rele­vanz für die Neue Rechte.

Wer sich bei der Gegen­uni jetzt hier anmel­det (dafür ist noch kei­ne kos­ten­pflich­ti­ge Ein­schrei­bung not­wen­dig), bekommt das gesam­te Video-Semi­nar zur KR geschenkt.

Als Ent­schei­dungs­hil­fe hier die Einführungssitzung:

Der Fra­ge­stel­ler ist Javier Por­tel­la, ver­ant­wort­lich für den non­kon­for­men spa­ni­schen Blog El Mani­fies­to. Und sein Gegen­über, Die­go Fus­a­ro – unkon­ven­tio­nel­ler Mar­xist, gibt ihm dar­auf fol­gen­de Antwort:

Der Klas­sen­kampf exis­tiert und, wie die herr­schen­den Klas­sen selbst sagen, gewin­nen sie ihn in Form eines ein­sei­ti­gen Klas­sen­ge­met­zels. Der Klas­sen­kampf exis­tiert heu­te, aber nicht in der Form, wie Marx ihn sich vor­stell­te: Die neue Klas­sen­zu­sam­men­set­zung stellt in der Tat an der Spit­ze den kapi­ta­lis­tisch-finan­zo­lig­ar­chi­schen Block dar, an der Basis den Zusam­men­schluss der mitt­le­ren Bour­geoi­sie und der Arbei­ter­klas­sen. In Hegels Wor­ten: der eli­tä­re glo­ba­le Herr gegen den popu­lä­ren natio­na­len Leibeigenen.

Aber der unter­schied­li­che Klas­sen­kampf unse­rer Gegen­wart hat auch damit zu tun, dass es sich nicht nur um einen mate­ri­el­len und wirt­schaft­li­chen Kampf han­delt, wie es sicher­lich der Fall ist. Es ist auch ein kul­tu­rel­ler und geis­ti­ger Kampf, denn der eli­tä­re Glo­bal Mas­ter hat sei­ne Wur­zeln im post­mo­der­nen und nihi­lis­ti­schen Rela­ti­vis­mus, in der Kul­tur der Annul­lie­rung (d. h. ›Can­cel Cul­tu­re‹) und in der neu­en geis­ti­gen Ord­nung, die die Nich­tig­keit der glo­ba­li­sier­ten Waren­form widerspiegelt.