Netzfundstücke (115) – GegenUni, Samen

Die Köp­fe hin­ter der rech­ten Digi­tal­aka­de­mie »Gegen­Uni« gelan­gen damit zu einer ähn­li­chen Fest­stel­lung wie jüngst hier Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek, wenn die­ser im Inter­view mit einem Fil­me­ma­cher kon­sta­tiert, daß es die »schwei­gen­de Mehr­heit« nie gege­ben habe:

Der Unter­schied zu denen, die sich von einer »schwei­gen­den Mehr­heit« umge­ben wäh­nen, ist, daß sie – wie eben beschrie­ben – für uns nicht vor­han­den ist, son­dern daß ein Mei­nungs­um­schwung her­bei­ge­führt wer­den muß, aus dem sich Mehr­hei­ten für unse­re Sache erge­ben könnten.

Viel­mehr gehe es dar­um, eige­ne Mehr­hei­ten vor­zu­be­rei­ten, den Leu­ten ande­re Deu­tungs­mus­ter der Wirk­lich­keit an die Hand zu geben und ihre Über­zeu­gun­gen zu wen­den. »Gegen­kul­tur« hat nicht das Ziel, eine »schwei­gen­de Mehr­heit« zu erwe­cken, son­dern suk­zes­si­ve Räu­me zu erwei­tern – in die Mehr­heit bzw. die omi­nö­se »Mit­te« hin­ein­zu­wir­ken –, bis die­ser Ein­fluß so stark wird, daß sich durch ihn die poli­ti­sche Land­schaft nach­hal­tig verändert.

Im Grun­de eine Stra­te­gie, die auf dem viel­be­müh­ten Kon­zept der »kul­tu­rel­len Hege­mo­nie« von Anto­nio Gram­sci beruht, wohin­ge­gen der psy­cho­lo­gi­sche Ret­tungs­an­ker der »schwei­gen­den Mehr­heit« das genaue Gegen­teil davon dar­stellt und sich der Illu­si­on von einer »guten Mas­se« hingibt.

Die Initia­to­ren – dar­un­ter Erik Ahrens, Co-Autor des kapla­ken Post­li­be­ral (hier bestel­len) – der seit dem Som­mer 2021 akti­ven Gegen­Uni ver­fol­gen der­weil ers­te­re Stra­te­gie, indem sie der patrio­ti­schen Bewe­gung mit ihrer Arbeit »ein ver­bin­den­des Dach in Form einer ein­heit­li­chen Welt­sicht und einer ver­bind­li­chen Theo­rie« geben wollen.

Das erklär­te Ziel: »Kon­ser­va­ti­ven und Patrio­ten qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Theo­rie­ar­beit zugäng­lich zu machen.« Dabei ori­en­tiert man sich am klas­si­schen Uni­ver­si­täts­for­mat. Bis­her domi­niert das digi­ta­le Lek­tü­re­se­mi­nar noch das Pro­gramm, doch mit der Rei­he zu »Rech­ter Ethik« oder »Speng­lers Metho­dik« geht man bereits den nächs­ten Schritt und erwei­tert das Ange­bot um the­men­be­zo­ge­ne Grundseminare.

Auf dem Lage­be­spre­chung-Pod­cast des Bür­ger­netz­werks Ein Pro­zent sprach Ahrens mit mir über die Moti­va­ti­on hin­ter dem Pro­jekt und die wei­te­ren Plä­ne für die Zukunft:

Ein emp­feh­lens­wer­ter Ein­stieg in die Arbeit der Gegen­Uni ist bspw. Dani­el Fiß‘ pra­xis­ori­en­tier­tes Semi­nar zur »Visu­el­len poli­ti­schen Kommunikation«:

Und für die Form des Lek­tü­re­se­mi­nars das Semi­nar von Erik Ahrens zu Mar­xens Das Kapi­tal:

Hier geht es zur Netz­sei­te des unter­stüt­zens­wer­ten Projekts:

Für die Sezes­si­on 96 »Ver­hal­tens­leh­ren«, die ursprüng­lich mit »Meta­po­li­tik« über­schrie­ben wer­den soll­te, habe ich einen Text zum »Den­ken in lan­gen Zyklen« ver­faßt (hier lesen).

Anhand der Theo­rie des »gesell­schaft­li­chen Stoff­wech­sels« ver­su­che ich dar­in deut­lich zu machen, inwie­fern gesell­schaft­li­che Ord­nungs­struk­tu­ren vom jewei­li­gen »sozi­al-meta­bo­li­schen Regime« (mensch­li­che Gesell­schaf­ten repro­du­zie­ren sich durch einen kon­ti­nu­ier­li­chen Mate­ri­al- und Ener­gie­durch­satz; die Art und Wei­se des Durch­sat­zes defi­niert die jewei­li­gen Regime – Wildbeuter‑, Agrar- und Indus­trie­re­gime) bedingt wer­den und wel­che Bedeu­tung das für rech­te Poli­tik hat:

Poli­ti­sche Epo­chen und der mit ihnen ver­bun­de­ne sozia­le Wan­del wech­seln sich nicht inner­halb von weni­gen Jahr­zehn­ten mit­ein­an­der ab, son­dern span­nen sich über Jahr­hun­der­te und sind dabei in das sie tra­gen­de »sozi­al-meta­bo­li­sche Regime« eingebettet.

Um die Aus­wir­kun­gen fos­si­ler Ener­gie­flüs­se auf tra­di­tio­na­le Gesell­schaf­ten zu ver­an­schau­li­chen, griff ich auf eine Stu­die des fin­nisch-ame­ri­ka­ni­schen Anthro­po­lo­gen Pert­ti J. Pel­to zu den Skolt­sa­men aus den 1970ern zurück:

Über einen Zeit­raum von rund zehn Jah­ren, zwi­schen 1961 bis 1971, stat­te­ten sich alle 72 Haus­hal­te der von Pel­to stu­dier­ten Gemein­de mit dem neu­en Gefährt aus, um die­ses für das Ren­tier­hü­ten zu ver­wen­den. Vor der Ein­füh­rung des Schnee­mo­bils dreh­te sich das gesam­te Leben der Skolt­sa­men um das Ren­tier. Die Kin­der erhiel­ten für ihren ers­ten Zahn ein Ren­tier; es gab ein »Namens­tag-Ren­tier« und bei einer Hoch­zeit bekam das glück­li­che Paar etli­che Ren­tie­re geschenkt, damit der neue Haus­halt mit einer klei­nen Her­de sei­nen Start neh­men konnte. Das Ren­tier bil­de­te das zen­tra­le Objekt der sami­schen Kul­tur und war die Basis ihrer rela­ti­ven Aut­ar­kie. Nach der Ein­füh­rung des Schnee­mo­bils redu­zier­te sich die Zahl der Ren­tie­re aus ver­schie­de­nen Grün­den. Außer­dem war man nun stär­ker als zuvor auf die Außen­welt ange­wie­sen, da nur über sie ein Erwerb von Schnee­mo­bi­len und Ben­zin mög­lich war. Der Fall der Skolt­sa­men ver­deut­licht, wie das fos­si­le Ener­gie­re­gime und die mit ihm ver­bun­de­nen Tech­no­lo­gien es in kür­zes­ter Zeit ver­mö­gen, sozia­le Macht­struk­tu­ren zu ver­schie­ben und sta­bi­le Aus­tausch­be­zie­hun­gen zwi­schen Mensch und Natur zu unterbrechen.

Über die ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­te ist es nicht beim Schnee­mo­bil geblie­ben. Zumin­dest bei den Samen auf schwe­di­scher Sei­te sind sogar Heli­ko­pter dazu­ge­kom­men. Sehen kann man das in einer Repor­ta­ge des deutsch-fran­zö­si­schen Gemein­schafts­sen­der ARTE, der den wei­ten Weg in den schwe­di­schen Nor­den jedoch nicht genom­men hat, um eine aus­führ­li­che Tech­nik­kri­tik vor­zu­neh­men, son­dern um die neus­ten Span­nun­gen zwi­schen den indi­ge­nen Samen und den ört­li­chen Schwe­den zu dokumentieren.

Die Repor­ta­ge stellt impli­zit die Fra­ge, wie­viel Spiel­raum eth­ni­schem bzw. indi­ge­nem Sou­ve­rä­ni­täts­an­spruch und Iden­ti­täts­be­wah­rung gegen­über einem ega­li­sie­ren­den Natio­nal­staat bleiben:

Trotz unge­bro­che­ner Zen­sur­dro­hun­gen des Estab­lish­ments erfreu­en sich Tele­gram-Nach­rich­ten­ka­nä­le in der patrio­ti­schen Bewe­gung wei­ter­hin gro­ßer Beliebt­heit. Daher sei hier ein wei­te­rer Tele­gram­ka­nal ange­zeigt, dem es lohnt, zu fol­gen. Und zwar der gut bespiel­te Kanal des thü­rin­gi­schen AfD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Björn Höcke:

