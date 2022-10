Notizen zu Rütger Esséns “Die russische Gleichung” (3/3)

Man­che rus­si­sche Natio­na­lis­ten nei­gen dazu, den Ukrai­nern eine eige­ne Natio­na­li­tät abzu­spre­chen. Sie wol­len in ihnen “Klein­rus­sen” sehen, die recht­mä­ßig unter rus­si­sche Herr­schaft gehören.

Aber auch Alex­an­der Dugin bemerk­te 2019 in sei­nem Buch Putin: Das Phä­no­men, daß die Ukrai­ne Bel­gi­en ähn­le, “einem Staat, in dem zwei Völ­ker leben”:

Die Ukrai­ne – oder bes­ser ein Teil davon – war schon seit lan­gem ein Wider­sa­cher Ruß­lands. In der West­ukrai­ne haben anti­rus­si­sche Strö­mun­gen Tra­di­ti­on. Die Ukrai­ne ist von ihrer Denk­wei­se her ein gespal­te­nes Land. Die west­li­che Hälf­te hat eine ganz ande­re Men­ta­li­tät als die öst­li­che, Nowo­ros­si­ja, deren Iden­ti­tät mit der groß­rus­si­schen iden­tisch ist. In den Augen der Atlan­ti­ker gibt es frei­lich nur eine Ukrai­ne mit west­ukrai­ni­scher Iden­ti­tät, und die­se west­ukrai­ni­sche Iden­ti­tät haben sie stets geför­dert, obgleich nur die Hälf­te der Bevöl­ke­rung sich dazu bekennt.

Nun hat Putin getan, was sich Dugin sehn­lichst erhofft hat­te, und als des­sen staats­män­ni­sche Pflicht erach­te­te: “Nowo­ros­si­ja”, wie er die Ost­ukrai­ne nennt, an die Rus­si­sche Föde­ra­ti­on anzu­schlie­ßen, was eine Vor­be­din­gung zur “Ret­tung der rus­si­schen Welt” sei.

Aller­dings ist der Kampf um die Ost­ukrai­ne noch nicht ent­schie­den. Die kriegs­trei­ben­den Mäch­te im Wes­ten zei­gen sich unwil­lig zum Kom­pro­miß, und wol­len auch die Krim wie­der zurück haben, denn mit Novor­os­si­ja und der Halb­in­sel bleibt der eura­sisch-impe­ria­le Cha­rak­ter Ruß­lands weit­ge­hend bestehen.

Ich konn­te lei­der kei­ne Aus­sa­ge Dugins fin­den, was im Fal­le einer Abspal­tung von Nowo­ros­si­ja mit der Rest- und West­ukrai­ne gesche­hen soll, aber wer ihn kennt, wird wohl kaum anneh­men, daß er es für zuläs­sig hiel­te, sie der rus­si­schen Kon­trol­le zu ent­zie­hen. Es ist durch­aus denk­bar, daß sozu­sa­gen auf die “Abspal­tung der Sude­ten­län­der” ein “Reichs­pro­tek­to­rat” fol­gen soll und wird.

Auch David Engels rech­net fest mit die­ser Gefahr:

Eine neu­tra­li­sier­te oder indi­rekt durch eine Mario­net­ten­re­gie­rung auf den Sta­tus von Weiß­russ­land redu­zier­te Ukrai­ne wür­de Putins Angriffs­krieg im Nach­hin­ein legi­ti­mie­ren, des­sen unmit­tel­ba­ren poli­ti­schen Ein­fluss weit nach Wes­ten tra­gen und die Vor­stu­fe für ein wei­te­res Aus­grei­fen ins Bal­ti­kum und auf den Bal­kan sein, denn es liegt in der Natur der von Russ­land gefor­der­ten „neu­tra­len“ Puf­fer- und Sicher­heits­zo­nen, dass die­se sich ent­spre­chend den jewei­li­gen macht­po­li­ti­schen Situa­tio­nen immer wei­ter verschieben.

Der Wes­ten rech­net fest damit, daß Putin so vor­ge­hen wird. Sein Anspruch auf “Novor­os­si­ja” wird vehe­ment zurück­ge­wie­sen, und man glaubt ihm nicht, daß er sich mit die­ser Beu­te begnü­gen wird. Mit dem Gespenst von “Mün­chen 1938” im Hin­ter­kopf will man sich kein “Appease­ment” erlau­ben, son­dern den Drit­ten Welt­krieg ohne Umschwei­fe lie­ber gleich riskieren.

Apro­pos. In die­sem Inter­view von 2013 (Tran­skript der Über­set­zung hier) denkt Dugin laut dar­über nach, wie vor­teil­haft es für Euro­pa wäre, sich unter dem hege­mo­nia­len Schutz Ruß­lands zu begeben:

Wir wür­den Euro­pa ein­fach zu unse­rem Pro­tek­to­rat machen. Euro­pa ist mili­tä­risch schwach. Wir brau­chen na­türlich nicht zu kämp­fen. Und war­um soll­ten wir mit Waf­fen kämp­fen? Lasst und mit Hil­fe der Soft-Power kämp­fen. Lasst uns vorschla­gen, Eu­ropa vor Homo-Ehen zu schüt­zen, vor Femen, vor Pus­sy Riot. Um Euro­pa vor sich selbst zu retten. […] Wir wür­den ihnen [den Euro­pä­ern] sagen: wir ver­lan­gen gar nichts von euch. […] Wir wer­den bei euch Ord­nung schaf­fen. Ihr seid ja nicht im Stan­de, das Ein­wan­de­rungs­pro­blem allein zu meis­tern. Und wir wer­den es schaf­fen. Wir wer­den die Ein­wan­de­rer nach dem Mot­to „Kof­fer-Bahn­hof-zurück“ loswerden. […] [Wir wür­den] in den euro­päi­schen Medi­en gewis­se patrio­tische Zen­sur ein­füh­ren, kei­ne libe­ra­le wie jetzt, wo eine Zei­tung auf ver­schie­de­nen Ebe­nen zehn­tau­send­mal über­prüft wird, ob sie ein unli­berales Ele­ment beinhal­tet. D.h. dort herrscht eine tota­li­tä­re, rassisti­sche [sic!], euro­zen­tris­ti­sche, libe­ra­le Zen­sur vor. Wir wür­den die­se Zen­sur abschaf­fen. Und den Leu­ten die Mög­lich­keit geben, ihre Mei­nung frei zu äußern. Aber wir wür­den eine anti­ni­hi­lis­ti­sche Zen­sur ein­füh­ren, die gewis­se nihi­lis­ti­sche Aus­prä­gun­gen der mensch­li­chen See­le zurück­hal­ten und loka­li­sie­ren sollte. […] Stel­len Sie sich vor: Euro­pa ein­glie­dern! Das wäre was typisch Rus­si­sches! […] Die Rus­sen mobi­li­sie­ren sich nur für ein gro­ßes Ziel. Euro­pa Ein­glie­dern ist ein gro­ßes Ziel.

Die­se Art der Ein­fluß­nah­me stellt Dugin expli­zit in die Tra­di­ti­on der kom­mu­nis­ti­schen Infil­tra­ti­on Europas:

Dar­über­hin­aus haben wir noch Erfah­rung mit der Expan­si­on nach Euro­pa, die zu Sowjet­zei­ten statt­fand, als unse­re kom­mu­nis­ti­sche Par­tei, die Kom­in­tern und die Kom­in­form sehr beein­dru­cken­de Ergeb­nisse in Sachen Ein­drin­gen in die euro­päi­schen Par­la­men­te erzielt ha­ben. Ja, das war unser außen­po­li­ti­sches Instrument.

Wenn man Dugin so reden hört, dann ver­steht man, war­um David Engels fol­gen­der Ansicht ist:

Vie­le west­li­che Kon­ser­va­ti­ve [glau­ben] immer noch, Putin sei ihr prä­de­sti­nier­ter Ver­bün­de­ter, sehen aber kaum ein, dass sie ledig­lich Instru­men­te eines groß­an­ge­leg­ten Desta­bi­li­sie­rungs­ver­su­ches sind, des­sen Ziel es ist, den Wes­ten noch wei­ter als bis­her zu spal­ten, um somit freie Hand zu schaf­fen für eine unge­hin­der­te rus­si­sche Expansion.

Das ist prak­tisch das­sel­be, was Dugin in dem oben zitier­ten Inter­view sagt, nur mit sei­ten­ver­kehr­ter Wer­tung. Engels warnt:

Soll­te es den Kon­ser­va­ti­ven tat­säch­lich ein­mal gelin­gen, ein star­kes und patrio­ti­sches Euro­pa zu schaf­fen, wer­den Sie sehen, dass der rus­si­sche Nach­bar kei­nes­falls güti­ger auf die­ses Pro­jekt bli­cken wird als der gegen­wär­ti­ge, links­li­be­ra­le ame­ri­ka­ni­sche Hegemon …

Gehen wir nun wie­der zurück ins Jahr 1941, zu Rüt­ger Essén und sei­nem Postulat:

Die ers­te Vor­aus­set­zung für die euro­päi­sche Sicher­heit im Osten ist die Schaf­fung einer euro­päi­schen Einheitsorganisation.

Im zwei­ten Teil die­ser Arti­kel­rei­he erin­ner­te ich an die frucht­lo­sen Bestre­bun­gen, im Lau­fe des Welt­kriegs eine Art “euro­fa­schis­ti­sche” Euro­päi­sche Uni­on unter deut­scher Füh­rung auf die Bei­ne zu stel­len. In ihrer hier­ar­chi­schen Ord­nung hät­ten die sla­wi­schen Völ­ker nur eine sehr unter­ge­ord­ne­te Rol­le gespielt.

Und doch wäre gera­de hier ein enor­mes, womög­lich kriegs­ent­schei­den­des Poten­zi­al mobi­li­sier­bar gewe­sen. Mil­lio­nen Rus­sen, Weiß­rus­sen, Ukrai­ner und Kosa­ken wären bereit gewe­sen, an deut­scher Sei­te gegen die sta­li­nis­tisch-sowje­ti­sche Tyran­nis zu kämp­fen. Vie­len erschie­nen Hit­ler und die Deut­schen als das klei­ne­re Übel, noch bis weit in den Krieg hin­ein. Die deut­sche Füh­rung hat davon aber nur zöger­lich und ein­ge­schränkt Gebrauch gemacht.

Über das Ver­sa­gen der Deut­schen, die­sen Völ­kern als Befrei­er statt als Unter­drü­cker gegen­über­zu­tre­ten, das sie letzt­end­lich den Sieg gekos­tet hat, sind schon vie­le Bücher und Auf­sät­ze geschrie­ben wor­den. Der Haupt­grund lag vor allem in der miß­traui­schen, ras­sen­ideo­lo­gisch beding­ten Ver­ach­tung, die Hit­ler und ande­re Ent­schei­dungs­trä­ger aus der Füh­rungs­rie­ge den sla­wi­schen Völ­kern entgegenbrachten.

Wir haben es hier mit einer der gro­ßen Tra­gö­di­en des Zwei­ten Welt­kriegs zu tun, die weit­ge­hend aus dem kol­lek­ti­ven Gedächntis ver­schwun­den ist.

Bei Neu­len fand ich fol­gen­des Zitat aus den Tage­bü­chern von Joseph Goe­b­bels (26. 4. 1942):

Wir haben in unse­rer Poli­tik die Rus­sen und vor allem die Ukrai­ner zu stark vor den Kopf geschla­gen. Der Knüp­pel auf den Kopf ist eben auch Ukrai­nern und Rus­sen gegen­über ein nicht immer über­zeu­gen­des Argument…

Heu­te fin­den sich in den Rei­hen des Azow-Regi­ments vie­le Sol­da­ten, die sich mit Runen und SS-Abzei­chen schmü­cken, oder auch den Kör­per mit Haken­kreu­zen und ande­ren NS-Sym­bo­len täto­wiert haben. Das Sym­bol Azows, eine “Wolfs­an­gel”, wur­de auch von der Pan­zer­gre­na­dier-Divi­si­on „Das Reich“ ver­wen­det. Die­se Bezug­nah­men sind unmiß­ver­ständ­lich und bewußt. Die Krie­ges­ge­fan­ge­nen des Regi­ments wer­den von der rus­si­schen Pro­pa­gan­da genüß­lich vor­ge­führt, um Putins Schlag­wort von der “Ent­na­zi­fie­rung” der Ukrai­ne zu bestätigen.

Die Rea­li­tät der Kriegs­zeit war aller­dings viel kom­ple­xer, wie man bei Hans Wer­ner Neu­len in An deut­scher Sei­te nach­le­sen kann. Der ukrai­ni­sche Natio­na­lis­mus dien­te der deut­schen Füh­rung als blo­ße Schach­fi­gur. Sei­ne Zie­le zu erfül­len war sie kei­nes­wegs gewillt. Die ver­schie­de­nen natio­na­lis­ti­schen Grup­pen, die auf deut­scher Sei­te kämpf­ten, mach­ten rasch des­ill­lu­sio­nie­ren­de Erfah­run­gen. Neu­len schreibt:

(…) Hit­ler streb­te kei­ne sou­ve­rä­ne Ukrai­ne an, son­dern die Schaf­fung eines recht­lo­sen Kolo­ni­al­lan­des. So wur­de auch die ukrai­ni­sche Regie­rung in Lem­berg, die sich am 30. Juni unter dem Ban­de­ra-Anhän­ger Jaros­law Stetz­ko gebil­det hat­te, umge­hend wie­der auf­ge­löst. Die Deut­schen ver­setz­ten den ukrai­ni­schen Natio­na­lis­ten einen wei­te­ren Schlag, als sie die West­ukrai­ne (Gali­zi­en) im Juli 1941 dem Gene­ral­gou­ver­ne­ment ein­glie­der­ten. Am 15. 9. schließ­lich ver­haf­te­ten sie Tau­sen­de von Mit­glie­dern der OUN‑B [Orga­ni­sa­ti­on ukrai­ni­scher Natio­na­lis­ten, Ban­de­ra-Flü­gel], dar­un­ter die gesam­te Füh­rungs­schicht und depor­tier­ten sie in Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger und Gefängnisse.

So kam es, daß natio­nal­ukrai­ni­sche Trup­pen im Lau­fe des Krie­ges zeit­wei­se gegen Sowjet­rus­sen, Deut­sche, Polen und riva­li­sie­ren­de ukrai­ni­sche Natio­na­lis­ten zugleich kämpften.

Das Pro­blem war eben, daß die deut­sche Füh­rung nicht gewillt war, einen unab­hän­gi­gen ukrai­ni­schen Staat zuzu­las­sen, wie auch Essén es wünsch­te. Der Krieg im Osten war von Anfang an von zwei­deu­ti­gen Moti­ven getra­gen: einer­seits als Feld­zug gegen den Bol­sche­wis­mus, ande­rer­seits als kolo­nia­le Erschlie­ßung von “Lebens­raum”, Korn­kam­mern, Roh­stoff­quel­len und Zwangsarbeitern.

Jahr­zehn­te spä­ter sieht sich Wla­di­mir Putin in einer ähn­li­chen Abwehr gegen den “kolo­nia­len” Griff aus dem Westen:

Ich möch­te noch ein­mal beto­nen, dass ihre Uner­sätt­lich­keit und ihre Ent­schlos­sen­heit, ihre unein­ge­schränk­te Vor­herr­schaft zu bewah­ren, die wah­ren Ursa­chen für den hybri­den Krieg sind, den der kol­lek­ti­ve Wes­ten gegen Russ­land führt. Sie wol­len nicht, dass wir frei sind; sie wol­len, dass wir eine Kolo­nie sind. Sie wol­len kei­ne gleich­be­rech­tig­te Zusam­men­ar­beit, son­dern sie wol­len plündern.

Was Kon­ser­va­ti­ve und Rech­te heu­te über Putin den­ken, hängt stark davon ab, ob sie die­sen rein defen­si­ven Erklä­run­gen Glau­ben schen­ken. Aber auch vie­len der Skep­ti­sche­ren erscheint ein rus­si­scher Hege­mon zuneh­mend als klei­ne­res Übel gegen­über dem Irr­sinn und der Fäul­nis, die unse­re gan­ze Gesell­schaft befal­len hat.Würde ein rus­si­sches Pro­tek­to­rat Euro­pa ernst­haft vom LGBT-Kult, unlieb­sa­men Migran­ten und Fami­li­en­mi­nis­te­ri­en befrei­en, die Kin­dern Hor­mon­blo­cker emp­feh­len? Wenn ja, zu wel­chem Preis?

Noch­mals David Engels (der wohl­ge­merkt nicht nur den Ukrai­ne-Krieg stark durch die pol­ni­sche Bril­le sieht) in sei­nem Inter­view mit der Tages­stim­me, geführt Ende März die­ses Jah­res. Sei­ne Sicht auf Ruß­land stimmt weit­ge­hend mit der Sicht Esséns vor über acht­zig Jah­ren überein:

Der Wes­ten betrach­tet Russ­land meist als einen – wenn auch gro­ßen – euro­päi­schen Natio­nal­staat unter vie­len, dabei han­delt es sich hier doch um einen auto­no­men, nur der eige­nen Dyna­mik ver­pflich­te­ten, dem Abend­land kul­tu­rell doch sehr frem­den Zivi­li­sa­ti­ons­staat, des­sen Staats­rai­son nicht etwa dar­in liegt, durch Kom­pro­miss und Abspra­che ein Gleich­ge­wicht mit den Nach­barn zu fin­den, son­dern viel­mehr die eigent­li­che Mis­si­on des rus­si­schen Vol­kes zu erfül­len, näm­lich die „Samm­lung der rus­si­sche Erde“ und somit die Errich­tung eines aut­ar­ken Groß­raums, der an sei­nen Gren­zen kei­nen Kon­kur­ren­ten dul­den möchte.

Auch für Engels ist die Ukrai­ne der ent­schei­den­de Damm zwi­schen Euro­pa und Ruß­land-Asi­en, der den rus­si­schen Expan­si­ons­drang bremst und dar­um nicht bre­chen darf:

Ein Sieg Russ­lands wür­de aus einem töd­li­chen Angriffs­krieg einen gefähr­li­chen Prä­ze­denz­fall für die Zukunft Euro­pas machen und zudem ein Land, das mit sei­ner über­wäl­ti­gen­den Mehr­heit den west­li­chen Insti­tu­tio­nen bei­tre­ten will, dau­er­haft auf die ande­re Sei­te eines neu­en Eiser­nen Vor­hangs verbannen.

Die Inter­view­er stel­len ihm eine inter­es­san­te Frage:

(…) könn­te die Wie­der­kehr des Poli­ti­schen in das bis­lang im post­mo­der­nen Schlum­mer befind­li­che Euro­pa nicht auch die Mög­lich­keit einer abend­län­di­schen Wie­der­ge­burt und wirk­li­chen Eini­gung ber­gen? Oft genug war es in der Geschich­te hete­ro­ge­ner Gemein­schaf­ten ja der äuße­re Feind, der die­se zusammenschweißte?

Das ist die Fra­ge, ob sich durch eine gemein­sa­me Front gegen Ruß­land unter Füh­rung der NATO end­lich ein euro­päi­scher Block zusam­men­schwei­ßen lie­ße (ana­log zum euro­fa­schis­ti­schen Block unter der Füh­rung Deutsch­lands durch eine gemein­sa­me Front gegen die Sowjet­uni­on im Zwei­ten Weltkrieg).

Engels zeigt sich skep­tisch, da er die Befürch­tung nach­voll­zie­hen kann, ein “Sieg des Wes­tens” in der Ukrai­ne kön­ne auch “zu einer Stär­kung jener links­li­be­ra­len Ideo­lo­gie füh­ren, wel­che schon im Rest Euro­pas so schreck­li­che Kon­se­quen­zen gezei­tigt hat, und die ange­schla­ge­ne ame­ri­ka­ni­sche Hege­mo­nie zementieren”:

Daher glau­be ich auch nicht, dass ein gemein­sa­mer Krieg der NATO gegen Russ­land tat­säch­lich zu einer ech­ten Ver­söh­nung von Links und Rechts oder von Euro­pa und den USA füh­ren, son­dern die exis­tie­ren­den Bruch­li­ni­en mit­tel­fris­tig nur ver­tie­fen würde. Die ein­zi­ge Hoff­nung sehe ich daher in der Mög­lich­keit, dass auf einen mög­li­chen Sieg die all­mäh­li­che Ein­glie­de­rung der Ukrai­ne in das Tri­ma­ri­um-Pro­jekt fol­gen wür­de, also den Ver­such des Auf­baus eines unab­hän­gi­gen kon­ser­va­ti­ven Macht­zen­trums zwi­schen Ber­lin und Moskau (…).

Nun gut: Man kann sich vor­stel­len, daß eine sol­che Drei-Mee­re-Uni­on (Mit­glie­der: Bul­ga­ri­en, Est­land, Kroa­ti­en, Lett­land, Litau­en, Polen, Rumä­ni­en, die Slo­wa­kei, Slo­we­ni­en, Tsche­chi­en, Ungarn, Ukrai­ne, inter­es­san­ter­wei­se auch Öster­reich) zumin­dest eine teil-euro­päi­sche “Ein­heits­or­ga­ni­sa­ti­on” bil­den könn­te, die einen Block gegen den rus­si­schen Rie­sen bil­det und sich vor all­zu gro­ßer “links­li­be­ra­ler” Ver­seu­chung schützt.

Soll­te “nach dem Sieg” (den Ukrai­ne nur mit Hil­fe von außen errin­gen kann, wenn über­haupt) eine sol­che Uni­on zustan­de­kom­men, wer­den die USA, die das Pro­jekt bis­her geför­dert haben, wohl kaum ihren Zugriff dar­auf auf­ge­ben; und wenn Nord Stream 2 nicht ohne­hin lahm­ge­legt wäre, dann wür­de “Tri­ma­ri­um” mit aller Kraft dar­an arbei­ten. Eine euro­päi­sche Ord­nung, in der Deutsch­land eine füh­ren­de Rol­le spielt, und zu Ruß­land gute Bezie­hun­gen pflegt, darf in den Augen Washing­tons und Lon­dons nicht exis­tie­ren, und zu die­sem Zweck las­sen sich alle öst­li­chen Staa­ten ein­span­nen, die ein his­to­ri­sches deutsch-rus­si­sches Trau­ma haben.

Ich muß nun an ein Ende kom­men. Man könn­te über die­ses The­ma end­lo­se Varia­tio­nen weiterspinnen.

Die sta­li­nis­tisch-bol­sche­wis­ti­sche Gefahr für Euro­pa 1941 war real und ist in der Fol­ge bis zum dato furcht­bars­ten Krieg der Welt­ge­schich­te eska­liert. Die schlimms­ten Hor­ror­vi­sio­nen über das “kosa­ki­sche Euro­pa” nach einem Sieg der Sowjet­uni­on haben sich den­noch nicht erfüllt. Euro­pa hat sich im Osten und Wes­ten nach dem apo­ka­lyp­ti­schen Fina­le von 1945 wie­der halb­wegs auf­ge­rap­pelt, aber “das Ende der euro­päi­schen Kul­tur­pe­ri­ode in der Welt­ge­schich­te”, wie es Essén pro­phe­zeit, ist zwei­fel­haft eingetreten.

Vie­le Patho­lo­gien, an denen Euro­pa heu­te dahin­siecht, kön­nen auf die schick­sals­haf­ten Vor­gän­ge des Welt­kriegs zurück­ge­führt wer­den, im Osten wie im Wes­ten. Alle drei ideo­lo­gi­schen Fami­li­en hat­ten Anteil an der Ver­wüs­tung: Der Kommunismus/Bolschewismus eben­so wie sei­ne Gegen­spie­ler, der Faschismus/Nationalsozalismus und der ame­ri­ka­ni­sche Libe­ra­lis­mus, der sich als süße­res, aber gründ­li­che­res Gift als der Kom­mu­nis­mus erwie­sen hat.

Wie sieht es mit der puti­nisch-impe­ria­len Gefahr im Jahr 2022 aus? Ich für mei­nen Teil glau­be nicht, daß ein rus­si­scher Expan­si­ons­drang gegen Wes­ten zu fürch­ten gewe­sen wäre, hät­te man den Ukrai­ne-Kon­flikt bei­spiels­wei­se schon 2014 durch eine Abspal­tung der Krim und “Neu­ruß­lands” gelöst, oder ihn gar nicht erst durch NATO-Expan­si­on und ame­ri­ka­ni­sche Zün­de­lei über Jah­re hin­weg ange­facht. Das kann sich aller­dings in Zukunft ändern, wenn die Lage wei­ter eskaliert.

Der Ukrai­ne-Krieg ist vor allen ande­ren Din­gen ein Stell­ver­tre­ter­krieg der USA gegen Ruß­land. Die ukrai­ni­schen Natio­na­lis­ten, die heu­te unter Waf­fen und Todes­op­fern ihre Hei­mat ver­tei­di­gen, sind nicht weni­ger Spiel­bäl­le des ame­ri­ka­ni­schen Impe­ri­ums als es ihre Vor­gän­ger im zwei­ten Welt­krieg für das Deut­sche Reich waren. Wie die­se wer­den sie nie­mals die Ukrai­ne bekom­men, die sie sich erträumen.

Von einer sou­ve­rä­nen euro­päi­schen Föde­ra­ti­on, die ein Gleich­ge­wicht zu den Ver­ei­nig­ten Staa­ten und dem eura­si­schen Ruß­land bil­den könn­te, sind wir heu­te wei­ter ent­fernt denn je. Es gibt weit und breit kei­nen mög­li­chen euro­päi­schen Hege­mon oder ein domi­nan­tes “Reichs­volk”, Din­ge, die für eine sta­bi­le Groß­raum­bil­dung uner­läß­lich sind. Etli­che der ehe­mals bedeu­tends­ten Natio­nen Euro­pas sind heu­te “Häu­ser ohne Hüter”, allen vor­an Deutschland.

Gegen Ruß­land las­sen sich im Wes­ten vor allem jene mobi­li­sie­ren, die mitt­ler­wei­le blind­lings jedem “cur­rent thing” fol­gen (Coro­na, Kli­ma­wan­del, “Refu­gees wel­co­me” etc); im Osten jene, die mit Ruß­land his­to­risch schlech­te Erfah­run­gen gemacht haben und ent­spre­chend akti­vier­ba­re Ängs­te und Res­sen­ti­ments hegen.

Der Krieg in der Ukrai­ne wird von glo­ba­lis­tisch-trans­at­lan­ti­schen, völ­ker­feind­li­chen Eli­ten gewollt, die von gro­ßen Tei­len der Bevöl­ke­rung Euro­pas als unmit­tel­ba­re­re Bedro­hung erlebt wer­den als der zum Satan sti­li­sier­te Buh­mann Putin.

David Engels ist der Ansicht, daß Ruß­land die­se Unzu­frie­den­heit aus­nutzt, und danach trach­tet, “den Wes­ten noch wei­ter als bis­her zu spal­ten”, um sei­ne Ein­fluß­nah­me zu erhö­hen. Da braucht sich der Kreml mit all sei­nen mythi­schen Bots und Trol­len aber nicht groß anzu­stren­gen, denn die­sen Job der “Spal­tung” erle­di­gen schon “unse­re” Eli­ten selbst.

War­um die­se Spal­tung noch über­win­den? Wer möch­te noch mit Biden, Macron, Scholz, Truss, Schwab etc. und ihrem Macht­kom­plex aus Groß­kon­zer­nen, Ban­ken, Big Tech-Rie­sen und Pres­se­agen­tu­ren “ver­ei­nigt” sein? Wer oder was soll die Kluft zwi­schen ihnen und uns noch über­brü­cken, die Angst vor Putin etwa?

Euro­pa steht erneut zwi­schen Scyl­la und Cha­ryb­dis. Es wird zwi­schen zwei Mühl­stei­nen zer­malmt und hat dabei kaum mehr eige­ne Reser­ven der Selbst­be­haup­tung gegen­über den gro­ßen Hege­mo­ni­al­mäch­ten. Was tun?