Ignoranz und Abschiedlichkeit

It's the end of the world as we know it (and I feel fine) ... REM 1987

Auch wenn die Gas­rech­nung dop­pelt so teu­er wie im Vor­jahr ist und die Lebens­mit­tel­prei­se um ein Drit­tel gestie­gen sind, lebt es sich für die meis­ten Bewoh­ner der BRD wei­ter­hin “gefühlt” kommod.

Sie wer­den von der Pro­pa­gan­da damit beschäf­tigt, über Was­ser­spa­ren beim Duschen zu zweit, Strom­spa­ren durch Stand-by-Aus­schal­ten und Heiz­kos­ten­spa­ren durch Tem­pe­ra­tur­sen­kung um ein Grad mit ihren Mit­men­schen ohne Unter­laß zu dis­ku­tie­ren – die Volks­ge­mein­schaft muß in der Illu­si­on der Infor­miert­heit zusam­men­hal­ten, dann “schaf­fen wir das”.

Nun schon zum drit­ten Mal. Zwei­mal haben wir “es” schon geschafft: Deutsch­land ist weder “isla­mi­siert” wor­den, noch sind alle “geimpft, gene­sen oder gestor­ben”. So darf man sich sei­nes BRD-Lebens wei­ter­hin erfreu­en. Nun gibt es halt “Teue­run­gen”. Doch die Super­märk­te sind ja noch voll, bei “Dr. Oetker” soll es Lie­fer­eng­päs­se geben, aber sonst? Wir meis­tern “die Kri­se” schon. Im Wirt­schafts­teil der FAZ steht ja, daß die Wirt­schaft bereits einen Auf­schwung verzeichnet.

Und so hört man auch die “Moral­bour­geoi­sie” (Alex­an­der Wendt) den nächs­ten Urlaub pla­nen, sich E‑Autos zule­gen und sich in den sozia­len Medi­en damit brüs­ten, durch recht­zei­ti­ge “kli­ma­freund­li­che Kom­plett­däm­mung des Hau­ses und die neue Pel­lets­hei­zung / die neu­en Solar­pa­nee­le” pri­ma vor­ge­sorgt zu haben. Es gibt auch eine “kri­sen­be­wuß­te” Igno­ranz, schließ­lich liest der BRD-Bür­ger Zeitung.

Der Duden ver­steht unter “Igno­ranz”

Unwis­sen­heit, Unkennt­nis auf einem Gebiet, auf dem man von dem Betref­fen­den eine gewis­se Sach­kennt­nis voraussetzt.

Blo­ßes Nicht­wis­sen ist kei­ne Igno­ranz. Die oben beschrie­be­nen Ver­hal­tens­wei­sen erschei­nen also nur dem­je­ni­gen Beob­ach­ter als Igno­ranz, der die Exis­tenz von etwas vor­aus­setzt, wovon die Leu­te eigent­lich Kennt­nis haben soll­ten. Der Igno­ran­te ist (abge­se­hen von Fäl­len ratio­na­ler Igno­ranz, d.h. bewuß­tem Aus­spa­ren bestimm­ter Wis­sens­an­eig­nung, weil die­se arbeits­tei­lig an ande­re dele­giert ist) sich nicht des­sen bewußt, daß er igno­rant ist.

Dem igno­ranz­fest­stel­len­den Beob­ach­ter erscheint der Igno­ran­te des­we­gen so beschränkt, weil er etwas für ers­te­ren Offen­kun­di­ges nicht zur Kennt­nis nimmt. Der Beob­ach­ter setzt also eine bestimm­te Sach­kennt­nis vor­aus, eine Wirk­lich­keits­wahr­neh­mung, an der es dem Igno­ran­ten eben mangelt.

In Mit Lin­ken leben hat­ten wir vom “Ich-seh-etwas-das-du-nicht-siehst-Spiel” gespro­chen: zwei Men­schen sehen kom­plett ande­re Wirk­lich­kei­ten, obwohl sie äußer­lich das­sel­be Land bewohnen.

Was ist für den einen denn das Offen­kun­di­ge, das der ande­re nicht sieht? Der oben beschrie­be­ne BRD-Typus erscheint dem­je­ni­gen als igno­rant, der ahnt, daß kein Stein mehr auf dem ande­ren bleibt, daß wir es nicht bloß mit einer “Kri­se” zu tun haben, auch nicht mir deren zwei, drei oder meh­re­ren inner­halb weni­ger Jah­re, son­dern daß sich vor unse­ren Augen die alte Welt zer­legt. Man mag es “Gre­at Reset” oder “Sys­tem­zu­sam­men­bruch” oder “Drit­ter Welt­krieg” nen­nen, es wur­de jeden­falls ein unum­kehr­ba­rer Pro­zeß ausgelöst.

Wer dies ver­mu­tet, läuft bis­wei­len mit einer Art “zwei­tem Gesicht” her­um, einer Hal­tung zur Welt, die ich in Selbst­ret­tung schon fol­gen­der­ma­ßen beschrie­ben hatte:

Er sieht all das mit einem par­al­lel­lau­fen­den Bewußt­s­eins­strom im Kopf, als Aus­druck von etwas, das poli­tisch gewollt erscheint, das auf Bie­gen und Bre­chen zur neu­en Nor­ma­li­tät gemacht wer­den soll. Es gibt fast kein All­tags­phä­no­men, das nicht mit dem zwei­ten Gesicht ver­stö­ren­de Züge offen­bart. Das zwei­te Gesicht kann das Den­ken anre­gen und zugleich das Leben lahmlegen.

Ein Schau­fens­ter erzeugt in ihm den Gedan­ken, daß es bald leer sein wird, der Betrieb insol­vent; ein Fahr­rad am Weges­rand, daß es viel­leicht bald das ein­zi­ge Fort­be­we­gungs­mit­tel sein wird, vor­aus­ge­setzt, es gibt noch Ersatz­tei­le; der Restau­rant­be­such gene­riert das Gefühl des Tanz­or­ches­ters auf der Titanic.

Beim Kochen über­legt er sich, wel­che indus­tri­el­len Vor­aus­set­zun­gen und Trans­port­we­ge ein hoch­ver­ar­bei­te­tes Lebens­mit­tel mit sich bringt und wie ohne all dies aus­zu­kom­men wäre. Und beim Licht­an­schal­ten, ob das wohl mor­gen früh noch gehen wird. Ganz zu schwei­gen vom Geld­ab­he­ben am Ban­ko­ma­ten, viel­leicht wäre es klug, vor dem Tag X alles Erspar­te in Bar­geld oder Gold­mün­zen umzu­tau­schen? Die Gas­rech­nung ist nur der Anfang von etwas, das “poli­tisch gewollt erscheint, das auf Bie­gen und Bre­chen zur neu­en Nor­ma­li­tät gemacht wer­den soll” .…

Im sel­ben kapla­ken-Bänd­chen hat­te ich eine unse­rer not­wen­di­gen Sie­ben­sa­chen des geis­ti­gen Vor­be­rei­tetseins als “Abschied­lich­keit” bezeichnet.

Ist der­je­ni­ge mit dem Zusam­men­bruchs-Bewußt­s­eins­strom im Kopf ein abschied­lich Gestimm­ter? Er blickt total des­il­lu­sio­niert auf “das Sys­tem”, das ihn so lan­ge am Leben gehal­ten hat, und von dem wir uns nun offen­bar kol­lek­tiv ver­ab­schie­den. Man­cher, der die Welt auf die­se Wei­se wahr­nimmt, haßt die BRD (oder die Glo­ba­li­sie­rung, den “Wer­te­wes­ten” oder den Neo­li­be­ra­lis­mus) und sehnt ihr bal­di­ges Ende inbrüns­tig her­bei. Inner­lich ist er gespal­ten, er will die Din­ge behal­ten und los­wer­den zugleich.

Der unauf­hör­li­che Bewußt­s­eins­strom, das “zwei­te Gesicht”, mit dem wahr­ge­nom­men jedes Detail ver­stö­rend wirkt, die Angst vor dem Sys­tem­zu­sam­men­bruch, der gleich­zei­tig ersehnt wird – die­se Welt­ver­lust­wahr­neh­mung legt, wenn man sie die Füh­rung über die eige­ne See­le über­neh­men läßt, das Leben lahm.

Und wie ver­hält es sich mit jenen Leu­ten, die sehr wohl mit­be­kom­men haben, daß Deutsch­land die “De-Indus­tria­li­sie­rung” droht, die womög­lich dage­gen demons­trie­ren gehen und Pla­ka­te tra­gen mit der Auf­schrift “Wir kön­nen uns unser Leben nicht mehr leis­ten”? Die sind weder igno­rant noch des­il­lu­sio­niert. Ihr Pro­blem­be­wußt­sein reicht so weit, wie sie an der BRD hän­gen und sich wün­schen, daß alles wie­der so wird wie frü­her. Die­se Sicht­wei­se ist rück­wärts­ge­wandt. Noch ein­mal Selbst­ret­tung

Abschied­lich­keit unter­schei­det sich von Rück­wärts­ge­wandt­heit. Der Rück­wärts­ge­wand­te sehnt sich zurück, ist vol­ler Melan­cho­lie, denkt von der Ver­gan­gen­heit her und ist der Gegen­wart hilf­los aus­ge­lie­fert. Der Abschied­li­che ord­net zunächst ein­mal die Über­fül­le der Gegenwart.

Gerd-Klaus Kal­ten­brun­ner hat in Wege der Welt­be­wah­rung (1985) als „Abschied­lich­keit“ jene Hal­tung cha­rak­te­ri­siert, grund­sätz­lich nichts in der Welt erzwin­gen zu können:

Abschied­lich gestimmt und gesinnt zu sein ist eine noble Ant­wort auf die unbe­streit­ba­re Tat­sa­che, daß in die­ser Welt alles ver­gäng­lich, also dem schließ­li­chen Unter­gang ver­fal­len und schon des­halb pro­ble­ma­tisch ist. In der Ver­fas­sung der Abschied­lich­keit ler­nen wir zu ent­sa­gen, zu ver­zich­ten und gelas­sen zu sein.

Der Igno­ran­te lebt unbe­irrt wei­ter, aber sei­ne Wohl­le­be ist um den Preis der “App­er­zep­ti­ons­ver­wei­ge­rung” (Hei­mi­to von Dode­rer) erkauft, ihm fehlt jeg­li­che Abschiedlichkeit.

Der Beirr­te hin­ge­gen kann nicht mehr in der Wirk­lich­keit leben, er ist auf fal­sche Art abschied­lich gestimmt. Sein Den­ken ist abs­trakt, denn jede ein­zel­ne kon­kre­te Erfah­rung über­wölbt ein medi­al indu­zier­tes Sze­na­rio des Was-wäre-Wenn. Es fehlt ihm der gelas­se­ne Blick auf die Ver­gäng­lich­keit: selbst das eige­ne Leben wird er nicht ret­ten können.

Jeden Augen­blick so aus­zu­kos­ten als wäre er der letz­te, ist als Medi­ta­ti­ons­übung bekannt. Gera­de in einer Lebens­la­ge, die ganz irre­al zwi­schen unge­bro­che­ner Wohl­le­be und medi­al wahr­ge­nom­me­nem bal­di­gem Unter­gang chan­giert, gerät der so Medi­tie­ren­de aller­dings sehr leicht in eine “mani­sche” Abschied­lich­keit, die ihn den Tag X umso mehr her­bei­seh­nen läßt.

Den Kennt­nis­ho­ri­zont des Des­il­lu­sio­nier­ten zu haben, dar­auf aber weder rück­wärts­ge­wandt noch manisch zu reagie­ren, sich aber auch nie wie­der in die “Wursch­tig­keit” des Igno­ran­ten zurück­fal­len las­sen zu kön­nen – dies ent­sprä­che der Abschied­lich­keit als aktu­ell nötigs­ter Tugend.

– – –

