Akademie, Berlin, Versand – drei Dinge in eigener Sache

Die Ver­an­stal­tung über den Kapp-Putsch fin­det bereits am Mon­tag, den 28. Novem­ber statt. Erik Leh­nerts Ein­la­dungs­schrei­ben im Wortlaut:

Am 13. März 1920 mar­schier­te die Mari­ne-Bri­ga­de Erhardt in Rich­tung Ber­lin. Die Regie­rung floh in den frü­hen Mor­gen­stun­den, erst nach Dres­den, dann nach Stutt­gart. Den Befehl zum Marsch auf Ber­lin hat­te Gene­ral von Lütt­witz gege­ben, der damit die Auf­lö­sung der Frei­korps ver­hin­dern woll­te. Für knapp 100 Stun­den wur­de Wolf­gang Kapp, bis dahin hoher Ver­wal­tungs­be­am­ter in Ost­preu­ßen, Reichs­kanz­ler. Am 17. März war der soge­nann­te Kapp-Putsch schon wie­der been­det. Wie es heißt, ist er vor allem am Gene­ral­streik, dem größ­ten Streik, den Deutsch­land jemals erlebt hat­te, gescheitert.

Peter Feist und ich wol­len uns im letz­ten Staats­po­li­ti­schen Salon in die­sem Jahr mit dem Kapp-Putsch und den Legen­den, die sich um ihn ran­ken, beschäf­ti­gen. Eine die­ser Legen­den ist der Gene­ral­streik, der, wenn er ein so erfolg­rei­ches Mit­tel gewe­sen ist, ein erstaun­li­ches Schat­ten­da­sein in der Geschichts­po­li­tik der Bun­des­re­pu­blik spielt. Liegt es dar­an, daß der Gene­ral­streik den Auf­takt für kom­mu­nis­ti­sche Umsturz­ver­su­che bil­de­te, die nicht nur an der Ruhr sehr blu­tig ver­lie­fen? Oder an den ver­hee­ren­den Fol­gen, der der Gene­ral­streik für die Ver­sor­gungs­la­ge im Reich hatte?

Peter Feist und ich wer­den dazu einen Film zei­gen, der die wesent­li­che Ereig­nis­se des Kapp-Put­sches zusam­men­faßt, und anschlie­ßend die Inter­pre­ta­ti­on des Gesche­hens sowie sei­ne geschichts­po­li­ti­sche Bedeu­tung refe­rie­ren und diskutieren.

Der Ber­li­ner Salon des IfS fin­det am Mon­tag, den 28. Novem­ber 2022 in der "Staats­re­pa­tur" (Jung­fern­stieg 4 B, 12207 Ber­lin), direkt nebem dem S‑Bahnhof Lich­ter­fel­de Ost, statt.