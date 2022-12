Würde und Recht in Zeiten der Linkswende

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

hal­te ich bes­ten­falls für ein ehren­wer­tes Wunsch­den­ken und Bemü­hen, schlimms­ten­falls für poli­ti­schen Kitsch. Kei­ne Fra­ge, daß Men­schen die Wür­de des ande­ren täg­lich viel­fach ver­letz­ten – im schlecht aus­ge­leuch­te­ten Raum des Pri­va­ten sowie­so, selbst hierzulande.

Der Ver­fas­sungs­grund­satz der Unan­tast­bar­keit der Wür­de meint jedoch zuerst eine Maß­ga­be für staat­li­ches Han­deln. Es darf, das scheint mit soge­nann­tem Ewig­keits­recht ver­brieft, kei­ne Will­kür­hand­lun­gen geben, die die Wür­de des Men­schen ver­let­zen, wobei phi­lo­so­phisch dahin­ge­stellt sei, was die­se Wür­de nun – etwa kan­tisch her­glei­tet – aus­macht und ob sie gedank­lich und prak­tisch hand­hab­bar exis­tiert. Scho­pen­hau­er jeden­falls sah den Begriff der Wür­de als „hoh­le Hyper­bel“ an.

In sei­ner „Preis­schrift über die Grund­la­ge der Moral“ (1840) führt er aus:

„Allein die­ser Aus­druck ‘Wür­de des Men­schen’, ein­mal von Kant aus­ge­spro­chen, wur­de nach­her das Schi­bo­leth aller rat- und gedan­ken­lo­sen Mora­lis­ten, die ihren Man­gel an einer wirk­li­chen oder wenigs­tens doch irgend­et­was sagen­den Grund­la­ge der Moral hin­ter jenen impo­nie­ren­den Aus­druck ‘Wür­de des Men­schen’ ver­steck­ten, klug dar­auf rech­nend, daß auch ihr Leser sich gern mit einer sol­chen Wür­de ange­tan sehen und dem­nach damit zufrie­den gestellt sein würde.”

Men­schen­recht und Men­schen­wür­de. Mag sein, bei­de Fik­tio­nen schüt­zen vor­läu­fig. Im Bei­spiel: Zwar bin ich bei­spiels­wei­se ohne kla­re Begrün­dung mit Berufs­ver­bot belegt und wer­de von Appa­rat­schiks stumm und unter Abwei­sung jedes Gesprächs­an­ge­bots ver­hin­dert, aber unter der­zei­ti­gen Bedin­gun­gen dro­hen immer­hin weder Haft noch Gewalt.

Der Staat ver­sagt mir die Aus­übung mei­nes Beru­fes, aber das mag sein gutes Recht sein, inso­fern er an öffent­li­chen Schu­len mein Arbeit­ge­ber wäre und gleich­falls über pri­va­te Schu­len die Auf­sicht führt.

So sind die Regeln. Man hät­te publi­zis­tisch ja still­hal­ten und sei­ne Gedan­ken ver­schwie­gen dem Tage­buch anver­trau­en können.

Wer jen­seits des enger gewor­de­nen Mei­nungs­kor­ri­dors ver­öf­fent­licht, steht im Risi­ko, gilt den emp­find­li­cher gewor­de­nen Behör­den als Gefahr und wird geblockt. Immer­hin neh­men sie so einen nicht nur wahr, son­dern mitt­ler­wei­le sogar ernst.

Wer öffent­lich artig schweigt, kann als Leh­rer im Unter­richt hin­ge­gen wir­ken, wie er es will, selbst wenn er – im Gegen­satz zu mei­nem Ver­ständ­nis – direkt staats­kri­tisch oder gar ‑feind­lich unter­rich­tet. Haupt­sa­che, er schweigt öffent­lich. So die Erwar­tung des vor­mund­schaft­li­chen Staa­tes. Genaue Kennt­nis vom Unter­richts­ge­sche­hen haben Schul­auf­sichts­be­hör­den nicht; sie ver­las­sen das Amts­ge­bäu­de kaum. Dort wer­den nur Mel­dun­gen und Zah­len abge­rech­net. Poli­tisch-ideo­lo­gi­sche Auf­sicht aber funk­tio­niert wie­der und ist für Denun­zia­tio­nen dank­bar, zumal der Denun­zi­ant als „cou­ra­giert“ gilt.

Man dürf­te, wenn die Not­wen­dig­keit dring­lich wäre oder man sich ver­letzt fühl­te, selbst­ver­ständ­lich juris­tisch kla­gen. Immer öfter ver­fährt die Exe­ku­ti­ve so: Erst selbst­ge­recht ent­schei­den, durch­aus in Will­kür­ak­ten (in der Coro­na-Pha­se eif­rig erprobt), und es dann dem Betrof­fe­nen zynisch zuge­ste­hen, daß er ja kla­gen, sich also auf den Rechts­weg bemü­hen kön­ne, um gera­de noch Selbst­ver­ständ­li­ches jetzt kos­ten- und zeit­in­ten­siv zu erstreiten.

Salopp: Die Staats­macht leis­tet sich Frag­wür­dig­kei­ten oder Unge­rech­tig­kei­ten, aber der Unter­tan darf immer­hin vor das Ver­fas­sungs- oder Ver­wal­tungs­ge­richt zie­hen. Er wird geschaßt, aber das stellt ja sei­ne „Wür­de“ nicht infrage.

Hät­te ich eine Fami­lie zu ver­sor­gen und zudem kei­ne beruf­li­che Alter­na­ti­ven, gerie­te ich in erns­te Schwie­rig­kei­ten, denn einer poli­tisch miß­lie­bi­gen Per­son ver­hin­dern Minis­te­ri­um und Amt die beruf­li­che Exis­tenz, ganz selbst­ver­ständ­lich mit dem Ziel, die Lebens­füh­rung zu erschwe­ren und ein halb­wegs bür­ger­li­ches Leben zu ver­hin­dern. Die Exe­ku­ti­ve wünscht kei­nen Dis­kurs; sie will, daß der Kri­ti­ker, die­se Kanail­le, ein­fach verschwindet.

Um den poli­ti­schen Durch­griff auf das Pri­vat­le­ben zu ver­hin­dern, lebt man in einem ideo­lo­gisch bestimm­ten Gesin­nungs­staat daher am bes­ten frei­be­ruf­lich oder als Selb­stän­di­ger, jeden­falls solan­ge der Staat noch das Eigen­tum, die Unver­letz­lich­keit der Woh­nung und die phy­si­sche Unver­sehrt­heit respektiert.

Inter­es­sant jedoch, daß eben die­ser Staat und sei­ne Anhangs­be­hör­den immer­fort so laut­stark auf Men­schen­recht und Men­schen­wür­de insis­tie­ren, ins­be­son­de­re nach außen pre­kä­re Zustän­de anders­wo schul­meis­ternd. Bei­de Begrif­fe, Men­schen­recht und ‑wür­de, erwei­tert um die omni­prä­sen­ten Wort­hül­sen Gerech­tig­keit, Teil­ha­be, Tole­ranz, Diver­si­tät usw. usf., befin­den sich in Dau­er­ven­ti­la­ti­on – in einer Inten­si­tät, die an die DDR-Pro­pa­gan­da und die dama­li­ge All­ge­gen­wart von Losun­gen und Trans­pa­ren­ten erinnert.

Angeb­lich war Deutsch­land noch nie so demo­kra­tisch, so gerecht, so tole­rant, so dis­kurs­ori­en­tiert und so frei wie gegen­wär­tig. Einer­seits wer­den kli­en­tel­po­li­tisch zur Siche­rung von Wäh­ler­stim­men Geschen­ke wie in Form des soge­nann­ten Bür­ger­gel­des ver­teilt, ande­rer­seits gewinnt die Abwehr von Kri­tik eine vor zwan­zig Jah­ren noch unvor­stell­ba­re Rigorosität.

Man darf zwei­er­lei unter­stel­len – zum einen die Polit-Neu­ro­se, affek­tiert genau das zu über­be­to­nen, was eigent­lich so nicht Tat­sa­che, son­dern nur­mehr Vor­ga­be ist, also pro­pa­gan­dis­tisch dreist zu sug­ge­rie­ren, was der Rea­li­tät über­haupt nicht ent­spricht, zum ande­ren offen­si­ve Mani­pu­la­ti­on zuguns­ten des herr­schen­den Estab­lish­ments. Mag auch sein, die­ses Estab­lish­ment hat sich völ­lig in sei­ner Eigen­kon­struk­ti­on ver­rannt, die Gesell­schaft wäre tat­säch­lich noch dis­kurs­ori­en­tiert und Kri­ti­kern gegen­über mini­mal gerecht.

Die grün­lin­ke Mei­nungs­füh­rer­schaft in der Exe­ku­ti­ve und ihre woken Hilfs­trup­pen im All­tag sind erleb­bar alles ande­re als tole­rant, gerecht, divers; sie sind – ganz im Gegen­teil – in beträcht­li­chem Maße indok­tri­niert, aus­schließ­lich eige­nen poli­ti­schen Zie­len ver­pflich­tet und gegen­über Abweich­lern gera­de­zu all­er­gisch, wenn nicht haßer­füllt, aber sie begrün­den dies in genau der Wei­se, wie das frü­her „die Par­tei“ oder „die Volks­ge­mein­schaft“ tat, näm­lich mit der Legi­ti­ma­ti­on, selbst die ein­zi­ge Kraft für die ein­zig gute Sache zu sein.

Kei­ne Fra­ge, daß die Funk­tio­nä­re ihrem Zuschnitt nach frü­her geeig­ne­te SED-Char­gen und davor bün­dig iden­ti­fi­zier­te NS-Bon­zen gewe­sen wären. Anpas­ser, von stat­ten Gehäl­tern kor­rum­piert, braucht es immer. Man soll­te dar­über nicht mal kla­gen, denn ohne die­ses wil­li­ge Voll­stre­cker läuft es nie und nirgends.

Phä­no­me­nal nur, daß sich die­se Indok­tri­na­ti­on aus einer grund­sätz­lich frei­heit­li­chen Gesell­schaft und trotz gesi­cher­ter Rechts­staat­lich­keit eigen­dy­na­misch so ent­wi­ckeln konn­te: ten­den­zi­el­ler Tota­li­ta­ris­mus, schein­bar evo­lu­tio­när erwach­sen, min­des­tens in Gestalt eines Gesin­nungs­staa­tes, der bereit ist, sei­nen Appa­rat gemäß Schmitt­schem Freund-Feind-Sche­ma gegen Dis­si­den­ten ein­zu­set­zen, ins­be­son­de­re in Mobi­li­sie­rung des Verfassungsschutzes.

Apro­pos Schmitt: Die Exe­ku­ti­ve unter­schei­det längst nicht mehr zwi­schen dem per­sön­li­chen (ini­mi­cus) und poli­ti­schen Feind (hos­tis). Der poli­ti­sche ist immer gleich ganz und gar der per­sön­li­che Geg­ner. Wer etwa als AfD­ler auf Funk­tio­nä­re der Macht oder auf Ver­tre­ter der „demo­kra­ti­schen Par­tei­en“ trifft, wird das spüren.

Mit Aus­nah­me der AfD und ein paar kri­tisch-reni­ten­ter Medi­en gibt es kei­ne Oppo­si­ti­on mehr, schon gar kei­ne, die im Sin­ne ech­ter Demo­kra­tie geschätzt oder auch nur akzep­tiert wür­de. Die AfD und kri­ti­sche Medi­en bie­ten so die ein­zi­gen Orte für eine inne­re Emi­gra­ti­on. Daher wer­den sie ein­ge­hegt wie in Öff­nungs­rich­tung abge­sperr­te Sack­gas­sen: Wer als AfD­ler oder kri­ti­scher Publi­zist mar­kiert ist, soll es schwer haben, je wie­der irgend­wo anders tätig sein zu kön­nen. Der Staat möch­te ihn iso­liert wissen.

Nicht nur der Staat. In Thü­rin­gen selek­tiert die Gewerk­schaft Ver­di AfD-Mit­glie­der aus. Auch Gewerk­schaf­ten gehö­ren also wie­der zur Einheitsfront.

Vom Bun­des­prä­si­den­ten bis zu Kli­ma-Akti­vis­ten fol­gen alle maß­geb­li­chen poli­ti­schen Kräf­te der „Mit­te“ längst Ziel­stel­lun­gen, die sich wie im Pro­gramm einer eins­ti­gen „Par­tei neu­en Typus“ zusam­men­fas­sen lie­ßen. Die eins­ti­gen „bür­ger­li­chen Par­tei­en“, CDU, CSU und FDP, sind die­sen Zie­len längst völ­lig gleich­ge­schal­tet, und gemein­sam führt das Bünd­nis für sich den selbst­le­gi­ti­mie­ren­den Titel „demo­kra­ti­sche Parteien“.

Die poli­ti­sche Vor­mund­schaft­lich­keit wird ins­be­son­de­re in den Schu­len exer­ziert, in deren gesell­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Fächern genaue Erkennt­nis­se oder gar dif­fe­ren­zie­ren­des Urteils­ver­mö­gen durch angepaß­te Bekennt­nis­se von mora­lis­ti­scher Grun­die­rung ersetzt sind. Man sehe sich in die­sem Zusam­men­hang die Abitur­the­men des Geschichts- und Poli­tik­un­ter­richts an. Die­se Fach­be­rei­che sind längst wie­der rei­ne Staatsbürgerkunde.

Über das Pen­sum des Polit­un­ter­richts hin­aus las­sen die Bil­dungs­mi­nis­te­ri­en unterm Mot­to „Schu­le der Demo­kra­tie“ die links­po­li­ti­schen Ver­ei­ne wir­ken, die den Segen und die För­de­rung der Lan­des­zen­tra­len für poli­ti­sche Bil­dung genie­ßen. Schu­le für Demo­kra­tie bedeu­tet Schu­le für ver­ein­heit­lich­tes lini­en­treu­es Den­ken. Man betrach­te ins­be­son­de­re die Bild­spra­che der ver­link­ten Netz­sei­te, also ihren Symbolgehalt.

Je wei­ter die­se Ein­heits­front-Bewe­gung zusam­men­rückt, um so kon­tur­schär­fer bil­det sie ein Feind­bild aus, für das ihr die Attri­bu­tie­rung „rechts“ aus­reicht, zumal sich damit effek­tiv stig­ma­ti­sie­ren läßt, denn von „rechts“ ist’s, so das pro­pa­gan­dis­ti­sche Nar­ra­tiv, nur ein Schritt zum „Nazi“, und vom Nazi ist’s nicht weit bis zu den auf Aus­sch­witz zulau­fen­den Glei­sen. Dann der Aus­ruf: Das kann kei­ner wol­len! Seid wachsam!

Heißt also: Eine „grund­ver­ein­bar­te“ Auf­fas­sung, die sich abstru­s­er­wei­se noch als Aus­druck von „Viel­falt“ ver­steht, eine dadurch immer mehr uni­for­mier­te und eben gera­de nicht diver­se Lebens­kul­tur steht Skep­ti­kern und Kri­ti­kern gegen­über, die über kei­nen ande­ren Ort als den „rech­ten“ ver­fü­gen, um sich über­haupt zu artikulieren.

Es wird ihnen die­ser Ort direkt zuge­wie­sen. Als rechts zu gel­ten bedarf es wenig, näm­lich ledig­lich der Distanz zur durch­ge­schal­te­ten Agi­ta­ti­on. Jeder, der nicht zum Som­mer­fest des Bun­des­prä­si­den­ten ein­ge­la­den wer­den dürf­te, kann mitt­ler­wei­le als „gefähr­li­cher Rech­ter“ gelten.

Es gibt für Skep­ti­ker und Kri­ti­ker nur­mehr zwei Mög­lich­kei­ten – ent­we­der den rech­ten Stand­ort oder den Rück­zug ins Unpolitische.