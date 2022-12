Weihnachtsempfehlungen 2 – Benedikt Kaiser

Gutes –„Ober­schle­si­en – Mój Haj­mat!“ lau­tet einer der Leit­sprü­che der Auto­no­mis­ten­be­we­gung zwi­schen Oppeln und Kattowitz.

Ihre Exis­tenz, ihre Ver­an­stal­tungs­hin­wei­se, ihre gewähl­te Form der Drei­spra­chig­keit (Deutsch, Pol­nisch, „Schlonzakisch“/„Wasserpolnisch“) und nicht zuletzt ihr kul­tu­rel­les Enga­ge­ment erin­nern immer­hin dar­an, daß die Geschich­te Ober­schle­si­ens eine eige­ne Form der regio­nali­den­ti­tä­ren Exis­tenz her­vor­ge­bracht hat und wei­ter hervorbringt.

Szc­ze­pan Twar­doch ist wohl das zeit­ge­nös­sisch bes­te (wenn­gleich ein­zi­ge?) Bei­spiel für einen Autor, der die­se so beson­de­re Regi­on Euro­pas sei­nem Leser ver­traut macht – in Polen wie in Deutschland.

Die­se Vor­re­de ist bit­ter not­wen­dig, denn die eigent­lich nahe­lie­gen­de Ober­schle­si­en-Manie hat – cum gra­no salis: trotz des Sezes­si­on-Autoren­por­träts (sie­he hier) – vie­le unse­rer Leser noch immer nicht erreicht … Dafür kann ich aber mich kür­zer hal­ten bei der Buch­be­schrei­bung: Lest (oder: Lesen Sie) Twar­dochs neus­ten Roman Demut!

Die Hand­lung stellt sicher­lich kein intel­lek­tu­el­les Feu­er­werk mit diver­sen zu ent­hül­len­den „Meta-Ebe­nen“ dar. Aber sie ist span­nend, infor­ma­tiv, unter­halt­sam. Muß auch mal sein.

Alo­is Poko­ra, der Prot­ago­nist, ist ein Berg­mann­sohn aus dem Glei­wit­zer Hin­ter­land (wie Szc­ze­pan Twar­doch) und erwacht als ver­wun­de­ter deut­scher Sol­dat im revo­lu­tio­nä­ren Ber­lin des Herbs­tes 1918 in einem Krankenhaus.

Von da an gerät Poko­ra in den Haupt­stadt-Stru­del aus Links­ra­di­ka­lis­mus, Frei­korps und ideo­lo­gi­sier­ter Gewalt, und das Leben wird nicht ein­fa­cher, als er, zurück­ge­kehrt in die Haj­mat, nicht nur in Par­tei- und Volks­tums­kämp­fe, son­dern auch in fami­liä­re Bre­douil­len gerät …

Das Ende des Werks läßt Twar­doch aus­rei­chend Spiel­raum für eine Fort­set­zung. Vor­ge­merkt zur Weih­nachts­emp­feh­lung 2024/2025!

Szc­ze­pan Twar­doch: Demut, Roman, 464 S., 25 € – hier bestel­len.

– – –

Wah­res – Manch­mal geht selbst in der Ver­lags­welt alles ganz schnell: Als ich im April die­ses Jah­res an der jähr­li­chen Ilia­de-Kon­fe­renz in Paris teil­nahm, sprach mich ein sym­pa­thi­scher Fran­zo­se in fast akzent­frei­em Deutsch an und stell­te sich vor: Hen­ri Levavasseur.

Der Name war mir, dies offen gesagt, nahe­zu unbe­kannt. Nur auf einem der kapla­ken-ähn­li­chen Essay­bän­de des gast­ge­ben­den „Insti­tut Ilia­de“ hat­te ich ihn schon vor­her gele­sen. Aus dem Gespräch ging recht schnell das Vor­ha­ben her­vor, sei­nen in Frank­reichs Nou­vel­le Droi­te sehr gut auf­ge­nom­me­nen Band auch in die deut­sche Spra­che zu über­tra­gen. Et voi­là: Iden­ti­tät. Das Fun­da­ment der Gemeinschaft.

Levavasseurs pro­fun­de Stu­die eig­net sich als Ein­füh­rungs­schrift für alle „neu Dazu­ge­kom­me­nen“ in unse­rem Milieu eben­so wie als Hand­rei­chung für alle „Vete­ra­nen“, auf­grund der Strin­genz der Aus­füh­run­gen frei­lich auch (auf­ge­schlos­se­nen) „Anders­den­ken­den“. Denn der Autor ver­mit­telt Wis­sen, klärt Posi­tio­nen und kann über­dies auch bril­lant schrei­ben – eine sel­te­ne Kom­bi­na­ti­on auf so dich­tem Raum.

Was mir beson­ders gefällt, ist die Tat­sa­che, daß einem dank Levavasseur wie­der bewußt wird, daß „Iden­ti­täts­po­li­tik“ nicht in Bausch und Bogen abzu­leh­nen ist, nur weil „woke“ Akti­vis­ten­grup­pen der extre­men Lin­ken Schind­lu­der damit treiben.

Im Gegen­teil: Wer die ideo­lo­gi­sche Ver­stie­gen­heit des poli­ti­schen Geg­ners bekämp­fen möch­te, kann dies am bes­ten, wenn er mit sich, sei­ner Her­kunft und sei­nen eige­nen Vor­stel­lungs­wel­ten im rei­nen ist – wenn sei­ner Denk- und Lebens­wei­se also eine eige­ne Iden­ti­täts­po­li­tik zugrun­de liegt. Die­ser schma­le und doch tief­schür­fen­de Band weist dies nach.

Hen­ri Levavasseur: Iden­ti­tät. Das Fun­da­ment der Gemein­schaft, 112 S., 14 € – hier bestel­len.

– – –

Schö­nes – Mit dem „Haus an der Ufer­stra­ße“ in Mos­kau, dem legen­dä­ren „Haus der Regie­rung“ (sie­he mei­nen Bei­trag dazu hier), begann die dezi­diert „sta­li­nis­ti­sche“ Archi­tek­tur­po­li­tik sich stär­ker denn zuvor in Stein zu meißeln.

Dabei war die­ses kon­struk­ti­vis­ti­sche Bau­werk sei­nes Schöp­fers und spä­te­ren Bewoh­ners Boris Iofan (1891–1976) nicht des­sen größ­ter Traum: Die­ser bestand viel­mehr im „Palast der Sowjets“, der nie ver­wirk­licht wur­de und dem man ange­sichts der erhal­te­nen Mate­ria­li­en eine gewis­se Ähn­lich­keit mit Albert Speers „Germania“-Entwürfen nach­sa­gen könnte.

Wes­halb fin­det sich nun eine Bild­bio­gra­phie Iofans unter der Rubrik „Schö­nes“? Nun: Iofans pathos­ge­la­de­ne Bau­en prägt bis heu­te das fas­zi­nie­ren­de Mos­kau­er Stadt­bild zwi­schen Neu und Alt, Kon­struk­ti­vis­mus und Neo­klas­si­zis­mus, Zucker­bä­cker­stil und Plat­ten­bau (usw.) mit. Aber was weiß man – was weiß jeden­falls ich – schon über die dafür ver­ant­wort­li­chen Architekten?

Wla­di­mir Sedow hat ein Werk vor­ge­legt, das auch Inter­es­sier­te ohne immense archi­tek­tur­his­to­ri­sche Vor­kennt­nis­se an die Hand nimmt und mit reich­lich Arbeits­skiz­zen, Zeich­nun­gen und Fotos ein leb­haf­tes Bild von den Bau­sti­len jener Epo­che des „tota­len Staa­tes“ vermittelt.

Iofan, in Odes­sa gebo­ren, ver­brach­te aus­ge­rech­net in Ita­li­en sei­ne ent­schei­den­den Lehr­jah­re. Gemäß sei­nem Werk­bio­gra­phen Sedow hat Iofan dort inten­siv den Futu­ris­mus stu­diert, aber nicht in Gän­ze ange­nom­men. Gleich­wohl war Iofan fas­zi­niert, und er blieb es trotz der „faschis­ti­schen Revo­lu­ti­on“ unter Beni­to Mus­so­li­ni. Erst Mit­te der 1920er Jah­re ver­ließ er das schwar­ze Ita­li­en in die rote Sowjet­uni­on – nicht ohne sei­ne Archi­tek­tur­ar­bei­ten dort als „Vor­be­rei­tungs­etap­pe für die Arbeit in der UdSSR“ zu definieren.

Aus die­sem Grund wird man auf den 300 reich bebil­der­ten Sei­ten immer wie­der her­aus­ge­for­dert, sich mit den Fra­gen zu beschäf­ti­gen: Wie nah waren sich „faschis­ti­sches“ und „sozia­lis­ti­sches“ Bau­en in den 1930er und 1940er Jah­ren? Wer inspi­rier­te hier wen? Aber auch: Wo ver­wirk­lich­te sich eine prak­tisch gewor­de­ne Mega­lo­ma­nie und wo blieb sie prag­ma­ti­sches Stückwerk?

Wer ein­tau­chen will in die­se The­men­ge­bie­te, wird mit vor­lie­gen­dem Bild-Text-Band sei­ne schö­ne Freu­de haben.

Wla­di­mir Sedow: Sta­lins Archi­tekt. Auf­stieg und Fall von Boris Iofan, 304 S., 28 € – hier bestel­len.