Was wir tun – Antwort an einen Leser

Ein Leser schreibt in einem Brief:

Seit der Flücht­lings­kri­se 2015 zäh­le ich zu den Abon­nen­ten Ihrer Zeit­schrift. Heu­te, Ende 2022, befin­det sich das poli­ti­sche Sys­tem der BRD und damit unser Vater­land in einer noch nie dage­we­se­nen Kri­se. Den Mäch­ti­gen des Lan­des gelingt nicht mehr viel, sie ste­hen mit dem Rücken zur Wand. Stein­mei­ers Rede vom 28. Okto­ber ist eine Kapi­tu­la­ti­ons­er­klä­rung, sie ist das Ein­ge­ständ­nis, daß man am Ende ist. In die­ser Situa­ti­on ist für alle alter­na­ti­ven Kräf­te Ori­en­tie­rung gefragt. Die­se Erwar­tung rich­tet sich nicht zuletzt, son­dern vor allem auch an Ihre Zeit­schrift. Es geht um die Ver­mitt­lung von Klar­heit im Mach­ba­ren. Wo bleibt der Aus­blick? Sind wir nur stark auf Neben­kriegs­schau­plät­zen? Wer geht aufs Gan­ze? Was kann und was muß getan wer­den, und zwar jetzt? Ver­su­chen Sie bit­te, dar­auf eine Ant­wort zu geben.

Die­ser Leser schreibt zu Recht, er erwar­tet zu Recht etwas von uns – eine kla­re Stim­me, eine Lage­durch­drin­gung, ein paar in den Boden (in den Morast) geklopf­te Weg­wei­ser, jeden­falls mehr als bloß Empörung.

Der Leser erhofft sich sol­ches, und er bekommt es, seit Jah­ren, denn die Eck­punk­te unse­res Den­kens sind klar: Sou­ve­rä­ni­tät, Gren­zen, Nor­ma­li­tät, Sicher­heit – unser Den­ken kreist um das Wohl des deut­schen Vol­kes, um sei­ne Frei­heit und um eine not­wen­di­ge kon­ser­va­ti­ve Revolte.

Aber: Mit der Ver­mitt­lung von “Klar­heit im Mach­ba­ren” ist das so eine Sache. Das Mach­ba­re, die Umset­zung – ist es die Auf­ga­be einer ums Grund­sätz­li­che krei­sen­den Zeit­schrift, dies zu for­mu­lie­ren, oder doch eher die einer Partei?

Bemü­hen wir das Bild vom “rech­ten Mosa­ik” (wobei die­ses Bild ein Sich-Ergän­zen, ein Gesamt­ge­fü­ge unter­stellt, wo sol­ches gar nicht gege­ben ist): In die­sem “Mosa­ik” waren im Wan­del die Plät­ze der Sezes­si­on über die Jah­re folgende:

die gewag­te Neu­grün­dung einer Zeit­schrift 2003 mit­ten in den blei­er­nen Jah­ren, kon­zi­piert als Nach­fol­ge­rin des ver­blüh­ten Criticón;

die Selbst­ver­ge­wis­se­rung einer jun­gen Genera­ti­on von Publi­zis­ten, die sich rech­te Theo­rie aneig­ne­ten, Ent­de­ckun­gen mach­ten, ihren Ton fan­den und den Schnell­ro­da-Sound prägten;

ab 2011 strot­zen­des Selbst­be­wußt­sein, an einem sich abzeich­nen­den rechts­kon­ser­va­ti­ven Auf­bruch als Stich­wort­ge­ber betei­ligt zu sein;

2014 und 2015 Betei­li­gung an einer not­wen­di­gen Palast­re­vol­te inner­halb der AfD, die sonst nicht wäre, was sie ist: eine Alternative;

seit 2015 prä­gen­des Pro­jekt in einem Kul­tur­kampf, der das Feuil­le­ton auf­misch­te und die Anwe­sen­heit rech­ter Intel­li­genz schock­ar­tig im Bewußt­sein des selbst­ge­fäl­li­gen, mit sich selbst zufrie­de­nen poli­tisch-media­len Kom­ple­xes verankerte;

Grün­dungs- und Auf­bau­hel­fer für ein hal­bes Dut­zend Ver­la­ge, Pro­jek­te, Bewe­gun­gen, die sich dadurch ent­wi­ckeln und eman­zi­pie­ren konnten;

par­al­lel dazu Teil jener ers­ten Rei­he, die einen Groß­teil der Denun­zia­ti­on und der Kri­mi­na­li­sie­rung durch Medi­en und Behör­den abzu­fan­gen hatte;

bis heu­te Abnut­zungs­kämp­fe vor Gericht, auf Buch­mes­sen, in den Ver­triebs­struk­tu­ren des Buch­mark­tes und im Internet;

seit Grün­dung und immer noch aus­ge­stat­tet mit dem lan­gen Atem, der sich in einer Paro­le bün­deln läßt: meyn geduld hat ursach.

Man notiert so etwas, um eine Ant­wort auf die oben gestell­ten Fra­gen vor­zu­be­rei­ten. Sie schält sich her­aus und kann als Gegen­fra­ge for­mu­liert wer­den: War es je unse­re Auf­ga­be, unse­ren Lesern zu sagen und vor­zu­schla­gen, was im ein­zel­nen gegen die Zer­stö­rung unse­res Lan­des zu machen sei?

Nein, das war und ist unse­re Auf­ga­be nicht. Unse­re Auf­ga­be ist schon immer die gewe­sen, mög­lichst unver­stellt wahr­zu­neh­men und dafür zu sor­gen, daß sich die poli­ti­sche und die meta­po­li­ti­sche Oppo­si­ti­on von rechts nichts, aber auch gar nichts über die Kräf­te­ver­hält­nis­se im Land vor­macht. Für alles ande­re (für die täg­li­che Empö­rung, für die Auf­de­ckung des nächs­ten Skan­dals, für die Ton­lei­ter aus der Hoff­nungs­tu­ba) sind ande­re zuständig.

Wenn über­haupt jemand die Leh­re ver­in­ner­licht hat, die der Katzen­tisch der Repu­blik bereit­hält, dann wir. Sie lau­tet: Akzep­tie­re den Kat­zen­tisch nicht. Gib einer den­ken­den, grund­sätz­li­chen und ernst­haf­ten Rech­ten eine Stim­me, die sich weder wie ein Jam­mer­ton anhört noch wie ein Geschäfts­mo­dell und auch nicht wie abge­si­cher­ter Bier­fa­schis­mus. Gib ihr die­se Stim­me und die­ser Stim­me den Raum, der ihr zusteht.

So ist das: Was wir den­ken und äußern und tun – das hat­te und hat vor allem pro­vo­zie­ren­de, her­aus­for­dern­de Wir­kung. Die­se pro­vo­zie­ren­de Wir­kung ist not­wen­di­ger denn je, jetzt, da sich das alter­na­ti­ve Lager in den für die Oppo­si­ti­on vor­ge­se­he­nen Betei­li­gungs­struk­tu­ren ein­zu­rich­ten beginnt und jener Wider­stands­ton, der vor zehn Jah­ren so neu klang, Gefahr läuft, zum Jar­gon zu verkommen.

Kann der Leser, der oben frag­te, mit die­ser Ant­wort zufrie­den sein? Er kann zufrie­den sein, wenn er begreift, wel­ches Stück gege­ben wird. Es ist näm­lich alles ange­rich­tet: Die Kulis­sen sind gestellt, die Regis­seu­re lüm­meln selbst­ge­fäl­lig in der Loge, den Akteu­ren sind ihre Rol­len zugewiesen.

Zuschau­er gibt es nicht mehr, jeder ist Kom­par­se. Wir alle spie­len mit. Wir arbei­ten, neh­men hin, zah­len Steu­ern, kom­men zurecht, bli­cken auf Schul­den­ber­ge wie auf die Eiger Nord­wand, gehen demons­trie­ren, wähl­ten, wer­den wie­der wäh­len, hof­fen, schimp­fen, spot­ten, lesen.

Noch ein­mal die Fra­ge: Wie also betei­ligt sich Schnell­ro­da wei­ter­hin, nach bald zwei­ein­halb Jahr­zehn­ten? Wir lesen und schrei­ben, wir kom­men­tie­ren, neh­men wahr und schil­dern. Wir ord­nen auf die­se Wei­se das Cha­os und zei­gen, wo Hal­te­sei­le sind, wor­an man sich erin­nern soll­te, eines Tages und wie man dem Vam­pir den Eichen­pf­lock durchs Herz treibt.

Ande­re tun ande­res, Poli­ti­ker bei­spiels­wei­se. Aber wir hier: Wir stel­len unter ande­rem eine Zeit­schrift her, die auch die­ses Netz-Tage­buch betreibt. Wir wer­den die­ses Heft im April des kom­men­den Jah­res seit zwan­zig Jah­ren zusam­men­ge­stellt haben und kei­nes­falls damit auf­hö­ren. Wir set­zen die­se Arbeit fort, weil wir über­zeug­ter denn je davon sind, daß das, was wir taten und tun, von gro­ßer Not­wen­dig­keit ist.

Ist das eine Rol­le im gro­ßen Thea­ter? Aber ja! Bloß hät­ten die Regis­seu­re nie gedacht, daß man so sehr vom Dreh­buch abwei­chen kann.