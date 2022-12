Prebunking, Inokulation und das menschliche Ich

Man kann schon heu­te sehen, dass ‘die Brü­der’ einen nächs­ten Schritt der Ent-Ichung vor­be­rei­ten. Die eigent­li­che Vir­tuo­si­tät in der Exstir­pa­ti­on des Ichs besteht dar­in, die Men­schen jeder­zeit belie­big umpro­gram­mie­ren zu kön­nen. Man will und wird errei­chen, so Stei­ner, dass die Mehr­zahl der Men­schen nur noch das für ‘gut’ oder ‘böse’ hal­ten, was die Regie­rung im Moment dafür erklärt. Einen eige­nen inne­ren Kom­pass für ihr Han­deln wer­den die­se Men­schen nicht mehr haben. (Rudolf Stei­ner, Der Micha­el­kampf in Euro­pa. Her­aus­ge­ge­ben und auf Gegen­wart und Zukunft hin wei­ter­ge­dacht von Mar­tin Bark­hoff. Klei­ne apo­ka­lyp­ti­sche Rei­he, Dür­nau 2022)

In einem Gast-Arti­kel auf der Netz­prä­senz des krit­schen Öko­no­men Nor­bert Hae­ring liest man Erschre­cken­des. Da ich aber Bark­hoffs oben zitier­tes Buch ken­ne, war ich vor­be­rei­tet. Vor­der­grün­dig geht es um eine der zahl­rei­chen “EU-Ent­schlie­ßun­gen”, dies­mal han­delt sich um eine sol­che des “Son­der­aus­schus­ses zu Ein­fluß­nah­me aus dem Aus­land auf alle demo­kra­ti­schen Pro­zes­se in der Euro­päi­schen Union“ .

Der Autor des Arti­kels “Psy­cho­lo­gi­sche Imp­fung: Wie NATO und EU Kin­der gegen uner­wünsch­te Gedan­ken imprä­gnie­ren”, Johan­nes Mos­mann, zitiert aus dem Ent­schlie­ßungs­text, man fordere

„in der Erwä­gung, dass die Vor­beu­gung und pro­ak­ti­ve Maß­nah­men, ein­schließ­lich Pre­bun­king, weit­aus wirk­sa­mer sind als die anschlie­ßen­de Über­prü­fung von Fak­ten und Wider­le­gung von Behaup­tun­gen, die eine gerin­ge­re Reich­wei­te haben als die ursprüng­li­che Des­in­for­ma­ti­on“ alle Mit­glied­staa­ten auf, „Medi­en­kom­pe­tenz und digi­ta­le Kom­pe­tenz“ von „der frü­hen Jugend bis hin zur Erwach­se­nen­bil­dung in ihre Lehr­plä­ne aufzunehmen.“

Was ist “Pre­bun­king”? Der eng­li­sche Begriff debun­king wird mit “ent­lar­ven” über­setzt und ist bereits ein eta­blier­ter Fach­ter­mi­nus in der Sozi­al­psy­cho­lo­gie. Die berühmt-berüch­tig­ten “Fak­ten­che­cker” und “Rechts­ex­tre­mis­mus­ex­per­ten” betrei­ben also Debun­king, d.h. sie ent­lar­ven Behaup­tun­gen im Nach­hin­ein als unwahr. Mos­mann erklärt:

Das „Pre­bun­king“ dage­gen soll die psy­chi­sche Ein­stel­lung des Emp­fän­gers so prä­pa­rie­ren, dass er die frag­li­che Behaup­tung bereits für falsch hält, bevor er mit ihr in Kon­takt kommt. Das kann zum Bei­spiel dadurch gesche­hen, dass Schü­ler in einer vir­tu­el­len Umge­bung selbst Fake-News pro­du­zie­ren und sich so schein­bar in „bös­wil­li­ge Akteu­re“ hin­ein­ver­set­zen. Tref­fen sie dann im All­tag auf eine Nach­richt, der die­sel­be Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stra­te­gie zu Grun­de zu lie­gen scheint, leh­nen sie deren Inhalt von vor­ne her­ein ab.

Pre­bun­king ist ein Ter­mi­nus aus der soge­nann­ten “Ino­ku­la­ti­ons­theo­rie”, einem sozi­al­psy­cho­lo­gi­schen Ansatz aus den 60er Jah­ren, der unter­sucht, wie Ein­stel­lun­gen von Men­schen gegen Beein­flus­sungs­ver­su­che resis­ten­ter wer­den. “Ino­ku­la­ti­on” bedeu­tet nichts ande­res als: Imp­fung (Ein­brin­gen von Ino­ku­lat ent­we­der in eine Zell­kul­tur oder einen Organismus).

„Die Ino­ku­la­ti­ons-Theo­rie folgt einer Ana­lo­gie zur medi­zi­ni­schen Immu­ni­sie­rung und geht davon aus, dass es mög­lich ist, eine psy­cho­lo­gi­sche Resis­tenz gegen uner­wünsch­te Über­zeu­gungs­ver­su­che auf­zu­bau­en, ähn­lich wie medi­zi­ni­sche Imp­fun­gen eine phy­sio­lo­gi­sche Resis­tenz gegen Krank­heits­er­re­ger auf­bau­en. Psy­cho­lo­gi­sche Impf­be­hand­lun­gen ent­hal­ten zwei Kernkomponenten:

1. eine Vor­war­nung, die ein Gefühl der Bedro­hung durch einen bevor­ste­hen­den Angriff auf die eige­ne Ein­stel­lung her­vor­ruft, und

2. eine abge­schwäch­te (Mikro-)Dosis von Fehl­in­for­ma­tio­nen, die eine prä­ven­ti­ve Wider­le­gung oder Vor­ver­ur­tei­lung der erwar­te­ten irre­füh­ren­den Argu­men­te oder Über­zeu­gungs­tech­ni­ken enthält.“

Mos­mann über­setzt die­se Pas­sa­ge aus der NATO-Stu­die, auf der die EU-Ent­schlie­ßung beruht. Mit der Impf-Meta­pher wird feind­li­ches Gedan­ken­gut (in der Stu­die sowie dem EU-Papier wird expli­zit von rus­si­scher Pro­pa­gan­da gespro­chen, Mos­mann bringt eine gan­ze Rei­he von Bei­spie­len) mit dem “Virus” gleich­ge­setzt, gegen das die Men­schen nach der The­ra­pie von vorn­her­ein “immun” sein sollen:

Idea­ler­wei­se kennt man die zu erwar­ten­de Argu­men­ta­ti­on des Geg­ners, und bringt sie, bevor er sie äußern kann, in „abge­schwäch­ter“ Form selbst an die Öffent­lich­keit. Wenn der Geg­ner sich dann ver­ständ­lich machen will, bleibt das frucht­los, weil sei­ne Erklä­rung das zuvor prä­pa­rier­te psy­cho­lo­gi­sche Immun­sys­tem der Bevöl­ke­rung aktiviert.

In die Lehr­plä­ne soll also eine buch­stäb­li­che Gehirn­wä­sche auf­ge­nom­men wer­den. Mit­hil­fe von “coo­len” päd­ago­gi­schen Com­pu­ter­spie­len gegen fake news, die die East Strat­Com Task For­ce der NATO für den Unter­richt emp­fiehlt, sol­len Schü­ler nicht nur ler­nen, fake news zu erken­nen – das wäre eine kogni­ti­ve Leis­tung – , son­dern es sol­len bereits prä-kogni­tiv Unlust­ge­füh­le her­vor­ge­ru­fen wer­den. Durch “Trig­ger-Wör­ter” springt der inne­re Abwehr­me­cha­nis­mus an, noch bevor das so the­ra­pier­te Kind sich bewußt mit ande­ren Mei­nun­gen oder Infor­ma­tio­nen aus­ein­an­der­set­zen kann. “Fake It Till You Make It” bzw. “Get Bad News”, hei­ßen die erwähn­ten Pro­gram­me, im deut­schen Sprach­raum gibt es außer­dem “Buz­zard” und spe­zi­ell gegen “Coro­na-Leug­nung” die App “GoVi­ral”.

Nicht umsonst ver­weist Johan­nes Mos­mann auf den Ursprung der Ino­ku­la­ti­ons-Theo­rie in den MK-Ultra-Pro­gram­men der CIA, bei denen “Trig­ger­wör­ter” durch Re-Trau­ma­ti­sie­rung ein­pro­gram­mier­te Reak­tio­nen der Opfer her­vor­ru­fen soll­ten. Der US-Sozi­al­psy­cho­lo­ge Wil­liam McGui­re ent­wi­ckel­te aus­ge­hend von die­sem Mate­ri­al und den Erfah­run­gen aus dem Korea-Krieg 1964 die Idee, die men­ta­len Ein­stel­lun­gen von Pro­ban­den gegen Angrif­fe von außen zu “immu­ni­sie­ren”. Ab 2017 begann man, die Impf­theo­rie im Kon­text der “Online-Fehl­in­for­ma­ti­on” anzu­wen­den, um Men­schen gegen “Fehl­in­for­ma­tio­nen über den Kli­ma­wan­del zu imp­fen”, wie die Ver­fas­ser der NATO-Stu­die formulieren.

Weiß man das alles nun, oder bezieht es zumin­dest in den Hori­zont des Men­schen­mög­li­chen ein, kann man als Eltern nicht län­ger glau­ben, es sei viel­leicht der Lau­ne eines beson­ders medi­en­päd­ago­gisch inter­es­sier­ten Leh­rers zuzu­schrei­ben, wenn die Klas­se 8b dem­nächst im Fach “Digi­ta­le Grund­bil­dung” so ein neu­es Pro­jekt gegen fake news hat …

Mos­mann ist ist sel­ber Wal­dorf­päd­ago­ge und konstatiert:

Es ist nur eine Fra­ge der Zeit, bis die Schul­be­hör­den von allen Schu­len – auch von den „frei­en“ – Medi­en­kon­zep­te für die „Resi­li­enz“ der Schü­ler­ge­hir­ne for­dern werden.

Die ers­ten Wal­dorf­schu­len, weiß er zu berich­ten, machen bereits ihre Erfah­rung mit ent­spre­chen­den Apps im Unter­richt. Aus­ge­rech­net die­se – für ihre medi­en­freie Grund- und Sekun­dar­schu­le bekann­te – Päd­ago­gik über­holt, wenn es um vor­aus­ei­len­den poli­ti­schen Gehor­sam (gegen “Nazis”, gegen “Ver­schwö­rungs­theo­rien”, “Reichs­bür­ger” und “Quer­den­ker” oder für “Kin­der­rech­te”) geht, die Regel­schu­le oft um Längen.

Die Imple­men­tie­rung sol­cher Gehirn­wä­sche funk­tio­niert nach dem Prin­zip des Durch­rei­chens hoch oben ange­häng­ter Kam­pa­gnen (auf WHO‑, NATO- oder EU-Ebe­ne) bis hin­un­ter zur Kreis-Schul­be­hör­de oder zum ein­zel­nen frei­en Schul­trä­ger. Der jeweils Unter­ge­ord­ne­te wagt es nicht bzw. käme nicht ein­mal auf die Idee, den Ukas etwa nicht wei­ter durch­zu­rei­chen, denn es liegt auf der Hand, wel­che Mecha­nis­men der sozia­len Kon­trol­le dann unver­züg­lich ein­set­zen wür­den. Exakt so wie bei “Regen­bo­gen”- oder “Gewaltpräventions”-Programmen oder der “Schu­le gegen Ras­sis­mus” kann sich schlicht kei­ne Insti­tu­ti­on leis­ten, nicht mit­zu­ma­chen. In der Klas­se 8b kommt es dann so an, als hät­te der IT- oder Sozi-Leh­rer sich das aus­ge­dacht, daß “wir da jetzt mitmachen”.

Da Pre­bun­king und Ino­ku­la­ti­on wie gesagt prä-kogni­tiv wir­ken, nützt es wenig bis nichts, als Eltern dage­gen mit guten Argu­men­ten “anzu­stin­ken”. Ich mer­ke es sel­ber bereits an mei­nem Jüngs­ten, 13, daß er mich bei bestimm­ten Begrif­fen, die er “Ver­schwö­rungs­theo­rien” zuord­net, schon belä­chelt und gele­gent­lich abge­wun­ken hat, noch bevor ich Inhalt­li­ches erklä­ren konn­te. Dabei kam er noch nicht ein­mal in den Genuß die­ser Pro­gram­me, der gewöhn­li­che Medi­en­kon­sum und Schul­be­such rei­chen, wovon man einen Drei­zehn­jäh­ri­gen auch nicht völ­lig fern­hal­ten kann.

Wer weiß, daß die “Resi­li­enz der Schü­ler­ge­hir­ne” im gro­ßen Stil durch­ge­setzt wer­den wird, sein eige­nes Kind aber davor bewah­ren will, muß – um in der Krank­heits­me­ta­pher zu blei­ben, sie danach aber gleich zu ver­wer­fen – auf so etwas wie eine “stil­le Fei­ung” hin­ar­bei­ten. Die­se liegt auf einer tie­fe­ren Ebe­ne als der­je­ni­gen von Dis­kus­si­on, Infor­ma­ti­on und Argumentation.

Offen­bar müs­sen wir auf der Ebe­ne der Her­an­bil­dung des mensch­li­chen Ichs danach suchen. Denn wenn Mar­tin Bark­hoff recht hat, dann zie­len sol­che Pro­gram­me auf nichts weni­ger als auf die Zer­stö­rung der Ich-Ent­ste­hung beim Heranwachsenden.

Der “eige­ne inne­re Kompaß für das Han­deln” ent­steht pri­mär durch siche­re Bin­dung des klei­nen Kin­des (dar­über habe ich in Wir erzie­hen nur das Ele­men­tars­te aus­ge­führt). Was bei unsicherer/ambivalenter Bin­dung im Lau­fe des Her­an­wach­sens und in der Fol­ge dann in mensch­li­chen Kol­lek­ti­ven ent­steht, dar­über haben Raik Gar­ve und Götz Witt­ne­ben unlängst ein höchst auf­schluß­rei­ches Gespräch geführt: eine bin­dungs­lo­se, nor­mo­pa­thi­sche Gesellschaft.

Dage­gen gibt es kein Kol­lek­tiv­re­zept. Beim Ich gilt es anzu­set­zen, beim ein­zel­nen Kind, das im Lau­fe einer wär­me­spen­den­den Erzie­hung das ent­wi­ckelt, was Goe­the “Her­zens­bil­dung” nann­te. Ein gut umhüll­tes Kind wird spä­ter in der Lage sein, einen mora­li­schen Kompaß aus­zu­bil­den, der eben gera­de nicht durch Früh­po­li­ti­sie­rung ent­steht, son­dern durch das gera­de Gegen­teil davon.

Daß es immer wie­der Angrif­fe von außen geben wird, und Jugend­li­che höchst­gra­dig ver­führ­bar sind, da das Ich ja eben noch nicht aus­ge­reift ist, heißt nicht, daß die Erzie­hung etwa nicht her­zens­warm genug gewe­sen ist – im Gegen­teil, der zuneh­mend Ich-fähi­ge Jugend­li­che wird all­mäh­lich deut­li­cher spü­ren, daß da etwas mit ihm ange­stellt wird.

Der see­li­schen “Imp­fung”, die eine Ent-Ichung zur Fol­ge hat, läßt sich – ganz all­ge­mein gespro­chen – mit einer war­men “Hül­le” in der frü­hen Kind­heit, die das Ich braucht, um zu kei­men, mit­hin also durch see­li­sche Gesund­heit trotzen.

Die­se wäre nicht mit einem “natür­li­chen Immun­sys­tem” gleich­zu­set­zen, weil die­se Meta­pher just dem­sel­ben Ino­ku­la­ti­ons-Hygie­ne-Sprach­re­gime ent­sprun­gen ist. Um see­li­sche Gesund­heit als “Her­zens­bil­dung” geis­tes­wis­sen­schaft­lich statt sozi­al­tech­no­lo­gisch zu fas­sen, hilft uns der Rück­gang zu klas­si­schen deut­schen päd­ago­gi­schen und lite­ra­ri­schen Denk-Quellen.

Nur auf eine will ich hier abschlie­ßend hin­wei­sen und die Ver­mu­tung äußern, daß Wär­me eben­so­gut gegen Ent-Ichung wirkt wie gegen Ichsucht …