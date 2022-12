Weihnachtsempfehlungen (5) – Martin Lichtmesz

Gutes – Der Jun­g­eu­ro­pa-Ver­lag legt mit Hei­mat Euro­pa nach Die Unzu­läng­li­chen und Der fal­sche Bel­gi­er sein bereits drit­tes Buch aus der Feder des fran­zö­si­schen Schrift­stel­lers Pierre Dri­eu la Rochel­le (1893–1945) vor.

Es han­delt sich um eine Zusam­men­stel­lung von Rei­se­be­rich­ten und ande­ren Tex­ten, die der Grenz­gän­ger zwi­schen “rechts” und “links” zwi­schen 1931 und 1942 für ver­schie­de­ne Zeit­schrif­ten quer durch das poli­ti­sche Spek­trum ver­faßt hat.

Man darf hier aller­dings kei­ne geschlif­fe­nen schön­geis­ti­gen Betrach­tun­gen à la Robert Byron (Euro­pa 1925, Der Weg nach Oxia­na) erwar­ten. Dri­eus Rei­sen sind viel­mehr Sta­tio­nen einer vor allem poli­ti­schen Spu­ren­su­che, deren Leit­ge­dan­ken die Ver­ei­ni­gung Euro­pas und die Über­win­dung der kapi­ta­lis­tisch-kom­mu­nis­ti­schen Dicho­to­mie sind. Bekannt­lich lan­de­te er auf die­se Wei­se im Lager des Faschis­mus, den er als eine Form des Sozia­lis­mus und revo­lu­tio­nä­ren Auto­ri­ta­ris­mus auffaßte.

So ver­folg­te er mit beson­de­rem Inter­es­se die poli­ti­schen, gesell­schaft­li­chen und wirt­schaft­li­chen Umwäl­zun­gen in Hit­lers Deutsch­land und Mus­so­li­nis Ita­li­en, die er zwar aus wacher Distanz, aber doch über­wie­gend mit Bewun­de­rung und Fas­zi­na­ti­on schil­der­te. Dabei zeig­te er sich in der Vor­kriegs­zeit kei­nes­wegs als unbe­ding­ter Deut­schen­freund, da für ihn die Idee eines euro­päi­schen Zusam­men­spiels und Gleich­ge­wichts abso­lu­ten Vor­rang hat­te, was vor­aus­setzt, daß die ver­schie­de­nen Par­ti­ku­lar­na­tio­na­lis­men gehegt und ein­ge­dämmt werden.

So ent­wirft er in einem Text aus dem Jahr 1935 eine post-habs­bur­gi­sche Alli­anz der “Donau­län­der”, an der Tsche­chen, Ungarn, Slo­wa­ken, Rumä­nen und Öster­rei­cher teil­ha­ben sol­len, als mit­tel­eu­ro­päi­sches Gegen­ge­wicht zum geo­po­li­ti­schen Druck des Deut­schen Rei­ches. Auch sei­ne Bewer­tung der Tsche­cho­slo­wa­kei unter der Regie­rung von Edvard Beneš ist zu die­sem Zeit­punkt äußerst wohl­wol­lend, wäh­rend er den Volks­tums­kampf der Sude­ten­deut­schen unter Kon­rad Hen­lein eher kri­tisch betrachtet.

Dem Deutsch­land Hit­lers pro­phe­zeit er schon früh (eben­falls 1935) einen gewalt­sa­men, ver­nich­ten­den Zusam­men­stoß mit der Sowjet­uni­on Sta­lins, die er eben­falls über­ra­schend posi­tiv bewer­tet. So meint er, in Sta­lin und sei­ner Füh­rungs­eli­te faschis­ti­sche Züge in sei­nem Sin­ne ent­deckt zu haben.

Erst spät, wäh­rend des Krie­ges, als er sich im besieg­ten Frank­reich der Kol­la­bo­ra­ti­on anschließt, setzt Dri­eu (ver­geb­li­che) Hoff­nun­gen auf das Reich als mög­li­ches Instru­ment der euro­päi­schen Eini­gung. 1942 zeigt er sich anläß­lich einer Dich­ter­ta­gung in Wei­mar, an der etli­che fran­zö­si­sche Autoren teil­nah­men, fas­zi­niert von dem Gedan­ken einer Alli­anz zwi­schen Ruß­land und Deutsch­land, einer “Umar­mung” der Genies der “Sla­wen und Germanen”.

Nicht nur hier zei­gen sich die roman­ti­schen Impul­se Dri­eus, die sei­ne poli­ti­schen Urtei­le und Par­tei­nah­men stark beein­flußt haben. Etli­che Bei­trä­ge sind Spa­ni­en gewid­met, das er 1936 zu Beginn des Bür­ger­kriegs besuch­te. In die­sem Land “des Blu­tes, der Wol­lust und des Todes” (nach einem der berühm­tes­ten Wer­ke von Mau­rice Bar­rès) begeg­net ihm – zu sei­nem gro­ßen Glück – ein alter, ver­lo­ren­ge­gan­ge­ner Bekann­ter wie­der, der Krieg, jene prä­gen­de und inten­sivs­te Erfah­rung sei­ner Jugendzeit.

So ist Hei­mat Euro­pa auch eine fas­zi­nie­ren­de Zeit­rei­se, die einen unge­wohn­ten und auf­schluß­rei­chen Blick auf das Pul­ver­faß der Vor­kriegs­zeit bie­tet, gese­hen mit den Augen eines äußerst kon­tro­ver­sen Ausnahmeschriftstellers.

Die Edi­ti­on des Jun­g­eu­ro­pa-Ver­lags läßt nichts zu wün­schen übrig: von der sehr schö­nen biblio­phi­len Aus­stat­tung im dun­kel­blau­en Lei­nen­ein­band bis hin zu den kennt­nis­rei­chen Kom­men­ta­ren des Dri­eu-Exper­ten Bene­dikt Kai­ser, die zur his­to­ri­schen Ein­ord­nung der Tex­te uner­läß­lich sind.

Pas­send zur Lek­tü­re kann man Sol Invic­tus hören:

He went loo­king for Euro­pe, took love in his hand

With eyes of sun­light, like bur­ning sand

Went to the west, rode to the east

Heard of life and honour, loo­ked into the eyes of the beast…

Pierre Dri­eu La Rochel­le: Hei­mat Euro­pa. Rei­se­be­rich­te und ande­re Tex­te 1931–1942, 272 Sei­ten, 24 €, hier bestel­len.

– – –

Wah­res – Von Dri­eu zu einem wei­te­ren fran­zö­si­schen “Kult­au­tor”, der aller­dings über­zeug­ter Anti­fa­schist war und eine Art von christ­li­chem Anar­chis­mus ver­trat: Jac­ques Ellul (1912–1994). Ich habe ihn letz­tes Jahr hier porträtiert.

Sein neben La Tech­ni­que ou l’enjeu du siè­cle (1954) wohl bedeu­tends­tes Werk, Pro­pa­gan­des (1962), wur­de erst letz­tes Jahr erst­ma­lig ins Deut­sche über­setzt. Es erschien im Herbst 2021 im Westend-Ver­lag, nicht zufäl­lig mit­ten in der Wal­pur­gis­nacht der “Coro­na-Pan­de­mie”.

Als Weih­nachts­ge­schenk ist Elluls Pro­pa­gan­da zuge­ge­be­ner­ma­ßen eine etwas maka­bre Wahl, und auch die Lek­tü­re der ins­ge­samt 477 Sei­ten (davon vier­zig Anmer­kungs­ap­pa­rat) ist alles ande­re als ein Ver­gnü­gen. Das “Wah­re” will eben hart erar­bei­tet wer­den. Elluls gründ­li­che, ja akri­bi­sche Ana­ly­se der Wir­kungs­wei­sen, Tech­ni­ken und psy­cho­lo­gi­schen Fol­gen ver­schie­de­ner Pro­pa­gan­da­me­tho­den und ‑stra­te­gien über­trifft alles, was sonst noch zu die­sem The­ma geschrie­ben wurde.

Dabei geht er nicht den beque­men Weg, sich auf Bei­spie­le aus anti­li­be­ra­len poli­ti­schen Sys­te­men wie Sta­li­nis­mus, Mao­is­mus, Faschis­mus und Natio­nal­so­zia­lis­mus zu beschrän­ken, son­dern er sieht in der Pro­pa­gan­da, die auf den mensch­li­chen Geist eine zutiefst kor­rum­pie­ren­de Wir­kung aus­übt, ein zen­tra­les Steue­rungs­ele­ment der moder­nen Gesell­schaf­ten über­haupt, auch der soge­nann­ten “demo­kra­ti­schen” und “libe­ra­len”.

Eine ver­stö­ren­de Lek­tü­re, die vie­les dazu bei­trägt, die Ereig­nis­se der letz­ten bald drei Jah­re zu erhel­len und zu ermes­sen, was wir in der Zukunft zu erwar­ten haben.

Jac­ques Ellul: Pro­pa­gan­da. Wie die öffent­li­che Mei­nung ent­steht und geformt wird, 477 Sei­ten, 28 €, hier bestel­len.

– – –

Schö­nes: Kein Bild­band, son­dern ein Stück “schö­ne Lite­ra­tur”. Der in Wien ansäs­si­ge Cas­trum-Ver­lag schmückt sich mit dem berühm­ten Signet der “Blät­ter für die Kunst”, deren Geist der Ver­lags­grün­der Ledio Alba­ni zu pfle­gen und in die heu­ti­ge Zeit zu über­tra­gen anstrebt. Auch der Name des Ver­lags ver­weist auf den Geor­ge-Kreis und die sei­nem Andenken ver­pflich­te­te Stif­tung “Cas­trum Peregrini”.

Die­se deut­li­che Bezug­nah­me will Alba­ni aller­dings nicht als the­ma­ti­sche oder for­ma­le Ein­schrän­kung ver­stan­den haben: “Ohne ein bestimm­tes lite­ra­ri­sches Gen­re anzu­spre­chen, soll jedem Gedan­ken in der Tra­di­ti­on klas­si­scher, deut­scher Lite­ra­tur und Phi­lo­so­phie ein Ver­öf­fent­li­chungs­or­gan dar­ge­bo­ten werden.”

Eines der drei bis­lang erschie­ne­nen Bücher des Ver­la­ges ist der Debüt­ro­man Die Bogo­mi­li­schen Grä­ber von Deni­al Bah­ti­ja­ra­gic, gebo­ren 1983 als Sohn eines bos­ni­schen Vaters und einer ser­bi­schen Mut­ter. 1992 flüch­te­te die Fami­lie vor dem Krieg in Bos­ni­en nach Wien, wo Bah­ti­ja­ra­gic heu­te noch lebt.

Der Roman, eigent­lich eine Erzäh­lung in fünf Kapi­teln, ist offen­sicht­lich stark auto­bio­gra­phisch. Der Autor schil­dert die Zuspit­zung und Eska­la­ti­on der Kon­flik­te zwi­schen Ser­ben und Bos­ni­ern und die Flucht einer Fami­lie nach Öster­reich aus der Per­spek­ti­ve eines Kin­des, in des­sen Wahr­neh­mung sich Traum und Phan­ta­sie mischen.

Eines Tages im April 1992 erfährt der neun­jäh­ri­ge Almas, der aus einem geho­be­nen bür­ger­li­chen Milieu stammt, daß sein bewun­der­ter Vater, Spe­zi­al­arzt und Kran­ken­haus­di­rek­tor, als Bos­ni­er auf einer ser­bi­schen Todes­lis­te steht. Die Schlin­ge um den Hals der “gemisch­ten” Fami­lie – die Mut­ter Almas’ ist wie Bah­ti­ja­ra­gics Mut­ter Ser­bin – zieht sich immer wei­ter zu, bis ihr kei­ne ande­re Wahl mehr bleibt, als ihre Hei­mat­stadt Pri­je­dor und das zer­fal­len­de Jugo­sla­wi­en über Ungarn zu verlassen.

Plä­ne, nach Paris zum exi­lier­ten Vater der Mut­ter zu zie­hen, zer­schla­gen sich. Die Fami­lie stran­det in Wien-Otta­kring, wo sie eine sozia­le Deklas­sie­rung erdul­den muß. Um ihren Lebens­un­ter­halt zu bestrei­ten, muß die kul­ti­vier­te Mut­ter, die Thea­ter und Kunst liebt, sich als Putz­frau ver­din­gen, der Vater, des­sen Diplom in Öster­reich nicht aner­kannt wird, “in einer gro­ßen Hal­le” Obst und Gemü­se waschen.

Über Zei­tun­gen, Fern­se­hen, Berich­te von Flücht­lin­gen, gele­gent­li­che Brie­fe, die durch die Front­li­ni­en sickern, erfährt Almas mehr und mehr von den “eth­ni­schen Säu­be­run­gen” und Mas­sa­kern, die nun sei­ne ehe­ma­li­ge Hei­mat in Blut­strö­men erträn­ken. Mit Ent­set­zen begreift er, daß er und sei­ne Fami­lie die­sem Los nur knapp ent­ron­nen sind (das Cover des Buches zeigt Sär­ge von Opfern von Srebrenica).

Die­se Kon­fron­ta­ti­on Almas’ mit einem uner­bitt­li­chen und uner­klär­li­chen Mael­strom, den alle klu­gen Diplo­ma­ten der Welt nicht auf­hal­ten kön­nen, und des­sen ver­häng­nis­vol­le Wucht sei­ne wie Halb­göt­ter ver­ehr­ten Eltern erschre­ckend ver­wund­bar und sterb­lich macht und bei­na­he bricht, steht im Zen­trum die­ser dun­kel gefärb­ten, eigen­tüm­lich stil­len und nach innen gekehr­ten Erin­ne­run­gen, die in eine lyri­sche Medi­ta­ti­on über das Schick­sal des bos­ni­schen Vol­kes münden.

Ein­mal auf­ge­schla­gen, konn­te ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen und habe es in einem Zug ausgelesen.

Deni­al Bah­ti­ja­ra­gic: Die Bogo­mi­li­schen Grä­ber, 152 Sei­ten, 25 € – hier bestel­len