Wiedervorlage (13): Klepper, 11. Dezember 1942

Die Fami­lie ging in den Tod, weil sich am Vor­mit­tag die letz­te Hoff­nung zer­schla­gen hat­te, für Rena­te, die Toch­ter, im Innen­mi­nis­te­ri­um eine Aus­rei­se­ge­neh­mi­gung zu erwir­ken. Klep­per hat­te als berühm­ter Schrift­stel­ler Zugang zu Frick und zuletzt zu Eich­mann erhal­ten, aber selbst die­se Gele­gen­heit führ­te nicht zu einem Erfolg.

Und so ging Klep­per, der 1931 die fast vier­zehn Jah­re älte­re, ver­wit­we­te Jüdin Johan­na Stein gehei­ra­tet und deren Töch­ter ange­nom­men hat­te, davon aus, daß er die zwan­zig­jäh­ri­ge Rena­te nicht auf die­sel­be Wei­se wür­de in Sicher­heit brin­gen kön­nen, wie das mit der zwei Jah­re älte­ren Bri­git­te geglückt war, die hat­te aus­rei­sen kön­nen. Um der Depor­ta­ti­on der Toch­ter zuvor zu kom­men, beging die Fami­lie gemein­sam Selbstmord.

Klep­per war der Ver­fas­ser des vor allem in Mili­tär­krei­sen breit emp­foh­le­ner Romans Der Vater, in dem der Sol­da­ten­kö­nig, der Vater Fried­richs des Gro­ßen, eine umfas­sen­de Wür­di­gung erfuhr und als der eigent­li­che Erbau­er des preu­ßi­schen Staats­ge­dan­ken gewür­digt wur­de. Bis heu­te ist die­ses Buch der Preu­ßen­ro­man schlechthin.

Klep­per ist außer­dem neben Luther und Paul Ger­hardt der­je­ni­ge Lied­dich­ter, der in evan­ge­li­schen Gesang­bü­chern am häu­figs­ten ver­tre­ten ist, sei­ne Samm­lung Kyrie ist wei­ter­hin erhältlich.

Abon­nen­ten der bei Antai­os erschei­nen­den Rei­he Mäan­der konn­ten sich mit Band 1 über die sel­te­nen und wenig bekann­ten Tage­bü­cher Klep­pers aus sei­nem Ein­satz an der Süd­ost­front 1941 freu­en – Kubit­scheks Nach­wort führt brei­ter aus, was in die­ser kur­zen Erin­ne­rung an den jah­res­tag nur ange­deu­tet wer­den kann.

Vor allem aber haben Erik Leh­nert und Götz Kubit­schek vor bald zwei Jah­ren einen ihrer Lite­ra­tur­dia­lo­ge über Klep­per geführt. Wir emp­feh­len ihn hier erneut.