Netzfundstücke (146) – Schakale, Impffolgen, Kaffee

Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza ver­gibt bei der neu­es­ten Sen­dung von »Auf­ge­blät­tert. Zuge­schla­gen« die Höchst­punkt­zahl. Ver­dient hat dies der Debüt­ro­man des nach Deutsch­land immi­grier­ten Ira­ners Bez­had Karim Kha­ni Hund Wolf Scha­kal. Ein Urteil, das der Autor Uwe Tell­kamp, Gast der Sen­dung, teilt: »für mich ein ganz groß­ar­ti­ges Buch, von einem groß­ar­ti­gen Autor«. Buch­händ­le­rin und Neu­ver­le­ge­rin Susan­ne Dagen, die sonst nicht mit Kri­tik an Kositz­as Buch­aus­wahl spart, trotz Hund Wolf Scha­kal immer­hin ein »dank­bar für die Lese­er­fah­rung, weil ich hät­te sie von mir aus nicht gemacht« ab.

War­um Uwe Tell­kamp Schrei­ben als Beruf von Péter Nádas und Susan­ne Dagen Auf­klä­rung von Ange­la Stei­de­le für die Vor­stel­lung aus­ge­wählt haben, sehen Sie hier:

Alle bespro­che­nen Titel erhal­ten Sie natür­lich wie immer direkt hier, bei Antaios.

Auch wenn wir die­ses Jahr von einem erneu­ten Lock­down bis­her ver­schont geblie­ben sind und alles danach aus­sieht, daß selbst im über­ge­nau­en Deutsch­land nun wie im Rest der Welt (Chi­na aus­ge­nom­men) »Coro­na« von der Pan­de­mie zur Ende­mie erklärt wird, steckt im Gesche­hen rund um die Coro­na-Maß­nah­men immer noch gehö­rig Dampf.

Spe­zi­ell die Imp­fung und die Hal­tung der Bun­des­re­gie­rung dazu erhitzt wei­ter­hin die Gemü­ter: Wer­den ekla­tan­te Neben­wir­kun­gen ver­schwie­gen? Wel­che Kennt­nis hat­ten ver­ant­wort­li­che Poli­ti­ker vom feh­len­den Fremd­schutz des Pfi­zer-Impf­stoffs bereits bei Markt­ein­füh­rung? usw.

Gemes­sen an der Abso­lut­heit der poli­tisch ange­setz­ten Maß­nah­men – ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht und eine ange­streb­te, aber ver­hin­der­te, all­ge­mei­ne Impf­pflicht – besteht hier drän­gen­der Klä­rungs­be­darf, gleich­wohl die Bun­des­re­gie­rung die Moti­va­ti­on zur Klä­rung ver­mis­sen läßt.

Mar­tin Sichert, AfD-MdB und Mit­glied im Gesund­heits­aus­schuß des Bun­des­ta­ges, hat dafür bei der Kas­sen­ärzt­li­chen Bun­des­ver­ei­ni­gung (KBV) anony­mi­sier­te Pati­en­ten­da­ten ange­for­dert und für die Daten­ana­ly­se den Spe­zia­lis­ten Tom Lau­sen zu Rate gezogen.

Auf der Basis die­ser Daten ließ sich ein signi­fi­kan­ter Anstieg der uner­war­te­ten und plötz­li­chen Todes­fäl­le ab dem ers­ten Quar­tal 2021 fest­stel­len, die Sichert mit der Coro­na­imp­fung in Ver­bin­dung brachte.

Hier die Pres­se­kon­fe­renz zur Vor­stel­lung der Daten:

Nun wider­sprach die KBV der Ana­ly­se Sicherts und Lau­sens vehe­ment, da die an Sichert über­mit­tel­ten Daten nur von Ver­si­cher­ten stamm­ten, die im Jahr 2021 einen Arzt auf­ge­sucht hat­ten und dem­nach vor 2021 gar nicht hät­ten »ver­stor­ben« sein können.

Dies erklä­re wie­der­um den erheb­li­chen Anstieg der Tode mit unbe­stimm­ter Ursa­che ab 2021. Die gerin­gen Zah­len der vori­gen Jah­re gin­gen auf Codie­rungs­feh­ler zurück. Sichert sieht sich nun von der KBV hin­ters Licht geführt. Er habe die Daten in der gelie­fer­ten Form so nicht ange­for­dert, son­dern daß die­se auch Ver­si­cher­te ent­hal­ten soll­ten, die vor 2021 ver­star­ben. Außer­dem habe man ihn über die­sen Daten­zu­schnitt im Dun­keln gelassen.

Der Fall unter­streicht, was selbst man­cher Maß­nah­men­be­für­wor­ter bei Aus­bruch der Coro­na-Pan­de­mie bemän­gel­te: Die deut­schen Gesund­heits­da­ten sind unbrauch­bar und irreführend.

Die oben auf­ge­wor­fe­nen Fra­gen blei­ben so frei­lich unbe­ant­wor­tet. Das Bun­des­kanz­ler­amt kann auf­at­men: Dem offi­zi­el­len Man­tra „Der Nut­zen der Imp­fung über­wiegt alle Risi­ken“ ist ein Stol­per­stein erspart geblie­ben, vorerst.

Nach 145 Netz­fund­stü­cken ver­liert man manch­mal den Über­blick dar­über, was man schon geschrie­ben hat und was nicht. Beim Über­le­gen für die Ein­stiegs­zei­len des nächs­ten Fund­stücks – Wer­bung in eige­ner Sache, kurz vor Weih­nach­ten – kamen mir die sich im Kopf bil­den­den Wor­te sehr ver­traut vor, so, als ob ich sie schon an ande­rer Stel­le bereits nie­der­ge­schrie­ben hätte.

Und sie­he da, in den Fund­stü­cken 57 (hier nach­le­sen) hat­te ich sie im Zusam­men­hang mit einer Doku­men­ta­ti­on über tra­di­tio­nel­len Grün­tee­an­bau in Japan wirk­lich schon formuliert:

Das ers­te Mal, daß ich mit die­ser Spe­zia­li­tät aus Ost­asi­en in Kon­takt kam, war wäh­rend mei­ner Stu­di­en­zeit in Bre­men. Wenn die alte Han­se­stadt mit etwas auf­war­ten kann, dann ist es ihr tra­di­tio­nel­les Ange­bot an Kolonialwaren. Her­aus­ra­gen­de Tees und for­mi­da­bler Kaf­fee gehö­ren zum fes­ten kul­tu­rel­len Reper­toire der Stadt an der Weser. In Süd­deutsch­land muß man schon gezielt suchen, um ver­gleich­ba­res zu fin­den. Tee exis­tier­te für mich vor­her nur im Beu­tel und gab es im Super­markt – von wirk­li­cher Tee­kul­tur hat­te ich bis dato kei­nen blas­sen Schim­mer. Doch mit dem ers­ten losen Tee im Sieb soll­te sich das ändern.

Dies­mal soll es aber nicht um guten Tee gehen, son­dern um ein ande­res Heiß­ge­tränk, das am Früh­stücks­tisch deut­scher Haus­hal­te ver­brei­te­ter ist als der eng­li­sche Mor­gen­tee und das in obi­gem Zitat bereits Erwäh­nung fand: Kaffee.

Das Gros des Kaf­fees, der in deut­schen Tas­sen lan­det, ist indus­tri­el­le Mas­sen­wa­re: in mini­ma­ler Zeit »ver­brannt« gerös­tet und unter sozi­al­öko­lo­gisch bedenk­li­chen Bedin­gun­gen pro­du­ziert. Kaf­fee für 10 Euro das Kilo kann nur als Mas­sen­pro­dukt her­ge­stellt wer­den, bei des­sen Anbau die loka­le Natur das Nach­se­hen hat und die Bau­ern kaum davon leben können.

Dem­ge­gen­über schlägt ein Kaf­fee, der hand­werk­lich – will hei­ßen mit mehr Zeit und in klei­ne­ren Men­gen – gerös­tet wur­de und für den die Bau­ern einen Lohn erhal­ten, mit dem sie nicht um die Armuts­gren­ze ihrer Hei­mat her­um­schlit­tern, mit min­des­tens 30 Euro das Kilo zu Buche. Kaf­fee ist ein Luxus­gut und jede Maß­nah­me, ihn auf einen bil­li­gen Dis­coun­ter­preis her­un­ter­zu­drü­cken, führt zu Abstri­chen bei der Qua­li­tät, den Anbau­be­din­gun­gen und den Prei­sen, die der Pro­du­zent mit dem Anbau erzielt.

War­um ist das von Belang? Wenn man den Maß­stab ansetzt, Wirt­schafts­mi­gra­ti­on ein­zu­däm­men und dafür die Bedin­gun­gen in den Her­kunfts­län­dern zu ver­bes­sern, ist der Kaf­fee­an­bau ein Bau­stein, um die­ses Ziel zu erreichen.

In vie­len Län­dern nahe dem Äqua­tor bil­det die­ser einen der wesent­li­chen Stütz­pfei­ler der Land­wirt­schaft sowie der gesam­ten Volks­wirt­schaft. Solan­ge er durch lang­wie­ri­ge Natur­zer­stö­rung und sozia­le Desta­bi­li­sie­rung die Men­schen vor Ort in die Groß­städ­te und von dort wei­ter in das ver­hei­ßungs­vol­le West­eu­ro­pa und Nord­ame­ri­ka treibt, ist er Teil des glo­ba­lis­ti­schen Problems.

Doch er kann auch das genaue Gegen­teil ver­ur­sa­chen: Klein­tei­li­ger prak­ti­ziert und ange­mes­sen ent­lohnt schafft er die öko­no­mi­sche Basis zur Sta­bi­li­sie­rung loka­ler Gemeinschaften.

Aus die­sem Grund, und weil wir bei der Keh­re guten, in Maßen genos­se­nen Kaf­fee lie­ben, bie­ten wir nun eige­ne, hand­werk­lich gerös­te­te Bio­kaf­fees an: für den Anfang einen Fil­ter­kaf­fee aus Hon­du­ras und einen Espres­so-Blend aus Hon­du­ras, Indi­en, Papua-Neu­gui­nea und Peru.

Es bedarf kei­ner Beto­nung, daß wir uns damit natür­lich nicht der Illu­si­on hin­ge­ben, die Welt zu ret­ten, wie das jede NGO XY von ihrer Arbeit und jede vor­geb­lich grün­be­weg­te Fir­ma von ihrem »nach­hal­ti­gen« Pro­dukt behaup­tet, aber wenn wir durch unse­ren Kaf­fee einen Bei­trag dazu leis­ten, daß ein Dorf mehr der Ent­wur­ze­lung stand­hal­ten kann und ein Kaf­fee weni­ger aus einer Alu­mi­ni­um­kap­sel der Fir­ma Nest­lé gepreßt wird, ist immer­hin etwas gewonnen.

Und wenn Sie das alles nicht wei­ter bewegt, zei­gen wir Ihnen mit unse­rem Kaf­fee wenigs­tens, daß die durch­schnitt­li­che Lavaz­za-Brü­he deut­scher Auto­bahn­rast­stät­ten eine Belei­di­gung ist. Statt undif­fe­ren­zier­ten und abge­stan­de­nen Bit­ter­stof­fen schlum­mern in der Kaf­fee­boh­ne die unter­schied­lichs­ten Geschmacks­no­ten: »Zitrus­früch­te«, »Hasel­nuß« oder »Schwarz­tee« sind nur eini­ge davon, die durch qua­li­täts­ori­en­tier­ten Anbau und hand­werk­li­che Rös­tung zum Vor­schein kom­men – zumin­dest in der Früh­stückstas­se ein Rück­ge­winn an Qua­li­tät in Zei­ten der Mittelmäßigkeit.

Hier geht’s zu den »Kehre«-Kaffees:

KEHRE-KAFFEE

Ach ja, auf unser Haupt­ge­schäft haben wir uns natür­lich auch kon­zen­triert und ein neu­es Heft fer­tig­ge­stellt. Die letz­te Keh­re des Jah­res beschäf­tigt sich mit einem »hei­ßen Eisen«: dies­mal »Öko­fa­schis­mus«. Bene­dikt Kai­ser seziert den Kampf­be­griff »Öko­fa­schis­mus«, Erik Leh­nert unter­zieht die Cau­sa »Rudolf Bahro« vor dem Hin­ter­grund der gegen Bahro in Stel­lung gebrach­ten Öko­fa­schis­mus-Vor­wür­fe einer genaue­ren Betrach­tung, Andre­as Kars­ten wirft einen Blick auf die NS-Wald­po­li­tik und Vol­ker Mohr sieht in der Regel­über­frach­tung den Hang der Moder­ne zum Ein­engen­den, zum Tota­li­tä­ren durchscheinen.

Abseits der Tex­te ist dem jun­gen Künst­ler S.Z.E.N.A.R.I.O mit dem Titel­bild ein wah­rer Hin­gu­cker gelun­gen. DIE KEHRE 12 – ÖKOFASCHISMUS – hier bestel­len.