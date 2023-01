Literalität – LiteRarität

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Der IQB-Bil­dungs­trend und eine aktu­el­le Stu­die der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz zur Grund­schu­le wei­sen das aus. Hier wur­de das bereits thematisiert.

Grund für den Schwund an ele­men­ta­ren Befä­hi­gun­gen ist das Schul­sys­tem selbst. Fal­sche Ent­schei­dun­gen der Bil­dungs­po­li­tik führ­ten dazu, daß die Schu­le in ihren Kern­be­rei­chen mitt­ler­wei­le dys­funk­tio­nal erscheint; es gelingt ihr immer weni­ger, kul­tu­rel­le Stan­dards zu ver­mit­teln, die vor Jahr­zehn­ten ganz selbst­ver­ständ­lich waren. Die Lehr­kräf­te sind enga­giert und rin­gen mehr denn je mit enor­men Belas­tun­gen, lau­fen aber meist kri­tik­los und auto­ri­täts­gläu­big in fal­scher Rich­tung mit.

Schon weil genau jene Päd­ago­gik noch wei­ter for­ciert wird, die in das Dilem­ma führ­te, ist von der gegen­wär­ti­gen Poli­tik und ihrer frag­wür­di­gen Anthro­po­lo­gie kei­ne Bes­se­rung zu erwar­ten. Aktu­ell ver­spricht man sich die vor­zugs­wei­se von tech­ni­schen Inno­va­tio­nen, also von Lap­top- und Tablet-Klas­sen und von teu­ren Smart-Boards. Auf­rüs­tung der Peri­phe­rie bei hoh­len Ker­nen. Die neu­en Gerä­te wer­den über ihre Funk­ti­on als Werk­zeu­ge hin­aus feti­schi­siert, als wür­de ein Mit­tel, ein Medi­um, ein Tool aus­glei­chen kön­nen, was an Inhal­ten und Befä­hi­gun­gen fehlt.

Die Digi­ta­li­sie­rung kann wegen der inves­tier­ten Mil­li­ar­den durch­aus funk­tio­nie­ren, aber das wird bei der nach­zu­ho­len­den Alpha­be­ti­sie­rung und Lite­ra­ri­sie­rung nicht hel­fen. Gar nicht, im Gegen­teil. Dazu bedürf­te es ver­än­der­ter Ziel­stel­lun­gen und eher einer Rück­be­sin­nung auf ruhi­ges und gründ­li­ches Ver­mit­teln von Grund­be­fä­hi­gun­gen und auf den rei­chen Fun­dus lite­ra­ri­schen Erbes. Das ner­vö­se Kli­cken und Wegkli­cken, Scrol­len und Wischen ver­stärkt das Auf­merk­sam­keits­de­fi­zit­syn­drom, aber Lese­bü­cher, über Jahr­zehn­te der Ein­tritt in die Lite­ra­tur, gel­ten als unmo­dern und wer­den daher kaum mehr ver­legt, soge­nann­te Ganz­schrif­ten über­dies immer weni­ger voll­stän­dig gelesen.

Im Sin­ne ver­meint­li­cher Bil­dungs­ge­rech­tig­keit und Inklu­si­on sind seit drei­ßig Jah­ren Inhal­te redu­ziert, Anfor­de­run­gen gesenkt und Bewer­tun­gen infla­tio­niert wor­den. Inter­es­san­te und her­aus­for­dern­de The­men ver­schwan­den zuguns­ten der Her­aus­bil­dung soge­nann­ter Metho­den­kom­pe­tenz. Indem man Inhal­te aus­dünn­te und auf ech­te Qua­li­fi­ka­ti­on ver­zich­te­te, wur­de der Unter­richt nicht nur weni­ger anspruchs­voll, son­dern damit lang­wei­li­ger und fader. Inspi­ra­ti­on kann nur noch von beson­de­ren Leh­rer­per­sön­lich­kei­ten aus­ge­hen, die inof­fi­zi­ell anti­zy­klisch unter­wegs sind und über eine Bil­dung ver­fü­gen, die das Berufs­bild selbst nicht mehr vor­aus­setzt.

Wes­halb aber über­haupt lesen, wofür Lite­ra­tur? – Die Kul­tus­bü­ro­kra­tie, häu­fig von Nicht­le­sern besetzt, faßt das Lesen­kön­nen all­zu tech­nisch und rein prag­ma­tisch als eine „Kom­pe­tenz“ auf, so als bräuch­te es die um ihrer selbst wil­len. Schü­ler sol­len ein­fach lesen kön­nen, klar. Aber Lesen und Lite­ra­tur sind mehr als eine blo­ße Tech­nik, und wenn das Ver­mö­gen immer wei­ter ver­lo­ren geht, fehlt damit mehr als nur eine blo­ße Befä­hi­gung zu irgendwas.

Die Ent­wick­lung des Men­schen beglei­te­te sein Bedürf­nis, Geschich­ten zu erzäh­len und zu hören. Die­se fik­tio­na­len Erzäh­lun­gen lie­ßen uns von jeher auf­mer­ken, gera­de wenn sie der Phan­ta­sie ent­spran­gen; sie übten unse­ren anpas­sungs­ori­en­tier­tes Bewußt­sein und gaben unse­rem Sozi­al­le­ben wich­ti­ge Impul­se. An Lite­ra­tur konn­te unser Geist für die Wirk­lich­keit pro­ben. Jedes Kind bekommt gern etwas vor­ge­le­sen; es spürt ganz ursprüng­lich die Anzie­hungs­kraft des Fiktionalen.

Ste­ven Pin­ker beschreibt das so:

„Das Leben ist wie ein Schach­spiel, und Geschich­ten sind gewis­ser­ma­ßen Bücher mit berühm­ten Schach­par­tien, die gute Spie­ler stu­die­ren, damit sie auf ähn­li­che Situa­tio­nen vor­be­rei­tet sind.“ – Unse­rem Geist wird also ein Erfah­rungs­schatz ver­mit­telt, auf des­sen Grund­la­ge er sich selbst aus­pro­bie­ren kann.

Was genau aber zieht uns an Erzäh­lun­gen, an Lite­ra­tur an, was löst die Span­nung in uns aus? –

Der Kern allen Erzäh­lens und jedes Dra­mas ist der Kon­flikt. Lesend wer­den wir Zeu­ge von Schwie­rig­kei­ten, von Ärger, Not und dem Rin­gen mit Lei­den­schaf­ten, uns wer­den tie­fe Schuld und ver­zwei­fel­te Süh­ne geschil­dert. Wir sind davon gefes­selt, wie die lite­ra­ri­schen Gestal­ten ihre Zie­le ver­fol­gen und dabei Wider­stän­de über­win­den – oder wie sie tra­gisch schei­tern müs­sen. Ohne das Erleb­nis die­ser uns selbst grund­ver­trau­ten Kon­flik­te, die­ses mensch­li­chen Dra­mas wür­den wir nicht wei­ter­le­sen, son­dern uns langweilen.

Es soll also dra­ma­tisch sein, es soll uns packen, im Kri­mi, im Thril­ler bis ins Extrem, auf daß wir unse­re Erfah­run­gen mit dem Gele­se­nen abglei­chen, uns dabei posi­tio­nie­ren, mit den Gestal­ten mit­fie­bern und ihre Situa­tio­nen und Hand­lun­gen per­ma­nent beur­tei­len. Wir lesen, weil wir uns mit den Hel­den der Lite­ra­tur ver­glei­chen wol­len; wir glei­chen unse­re Erfah­run­gen und Wahr­neh­mun­gen mit ihnen ab, wir fra­gen uns: Wie wür­de ich mich in die­sem Kon­flikt verhalten?

Wir ord­nen uns ein, so wie wir das in tat­säch­li­chen Kon­flik­ten des All­tags eben­so tun. Wir üben uns, lesend, fürs Leben; wir ent­de­cken lite­ra­ri­sche Figu­ren, die wir vor­bild­lich fin­den und bewun­dern, und wir has­sen deren Gegen­spie­ler. Jedes Buch stellt also eine umfas­sen­de kogni­ti­ve und emo­tio­na­le Trai­nings­ein­heit dar.

Mit Joy­ce Carol Oates ist das Lesen „das ein­zi­ge Mit­tel, mit dem wir unwill­kür­lich und oft hilf­los in die Haut eines ande­ren schlüp­fen, in die Stim­me des ande­ren, in die See­le des ande­ren … und in ein Bewußt­sein ein­tre­ten, das uns nicht bekannt ist.“

Kön­nen Her­an­wach­sen­de immer weni­ger lesen, so fehlt ihnen nicht ein­fach nur eine Befä­hi­gung unter ande­ren, son­dern über­haupt der Zugang zu Mythen, Geschich­ten und Fabeln, die der Schlüs­sel zu unse­rem see­li­schen und sozia­len Wesen sind. Zudem bedür­fen wir ihrer als Ver­bin­dung zum Geist und zum Emp­fin­den unse­rer Mit­men­schen. Man könn­te das erwei­tern, etwa auf die Musik und ins­be­son­de­re den Gesang. Es wird nicht nur weni­ger gele­sen, son­dern gleich­falls weni­ger gemein­sam gesungen.

Alle Mythen suchen danach, wohin wir Ver­lo­re­nen in dem ganz gro­ßen Bild der Welt gehö­ren. Woher kom­men wir, wohin gehen wir? Wo ist der Halt unterm schwan­ken­den Grund des Daseins? Mag sein, des­we­gen der Hang zum tri­via­li­sier­ten Mythos, also zur Fan­ta­sy-Lite­ra­tur oder deren eige­ner Schwund­form, den tech­nisch so per­fekt und fas­zi­nie­rend auf­ge­zo­ge­nen Com­pu­ter­spie­len, die Her­an­wach­sen­de in ihren Bann zie­hen. Bes­ser als nichts, ein­ge­stan­den, aber die­se Medi­en rei­chen zu viel zu, sie bedie­nen die Phan­ta­sie eher pas­siv, als sie aktiv zu mobilisieren.

Joseph Camp­bell sprach vom „Mono­my­thos“, einer Scha­blo­ne für alle Geschich­ten von Belang, nach der ein zunächst wider­stre­ben­der Held zum Han­deln auf­ge­for­dert wird, sich in Aben­teu­er stür­zen, lei­den, sich bewäh­ren muß, um nach lan­ger Rei­se gereift nach Hau­se zurück­zu­keh­ren. Die­se Rei­se aber ist unser aller Leben, ob wir uns nun als Held sehen mögen oder nicht. Gewis­ser­ma­ßen bre­chen wir alle wie Par­zi­val zu unse­ren bio­gra­phi­schen Irrun­gen auf.

Eine ein­zi­ge Geschich­te, etwa Ambro­se Bier­ce‘ „Der Zwi­schen­fall an der Eulen­fluß-Brü­cke“ oder Isaak Babels „Der Tod Dol­gu­schows“, kann das Wesen und damit die Not unse­rer Exis­tenz unmit­tel­bar auf weni­gen Sei­ten einfangen.

Mythen, aber gleich­sam Lite­ra­tur wid­men sich den ganz gro­ßen The­men, also der Erfah­rung des Todes und der Angst vor Aus­lö­schung und Ver­schwin­den. Leben und Tod als Dop­pel­aspek­te des Daseins. Wenn wir über unse­ren Ursprung nach­sin­nen, stel­len wir gleich­sam die Fra­ge nach unse­rem Ende. Dar­über nach­zu­den­ken, wie wir unser Leben füh­ren, heißt dar­über nach­zu­sin­nen, daß der Tod unaus­weich­lich ist. Für unse­rer Hier und Jetzt ist das eine domi­nie­ren­de Erkennt­nis, die uns exis­ten­ti­ell der Ver­ant­wor­tung für ein mög­lichst sinn­vol­les Leben von Wert unter­wirft. Star­ke Lite­ra­tur the­ma­ti­siert das.

Inso­fern pro­ble­ma­tisch, daß der Deutsch­un­ter­richt in der Ober­stu­fe redu­ziert auf das Ana­ly­sie­ren von Tex­ten, weni­ger auf die Inter­pre­ta­ti­on abstellt. In Nach­ah­mung ger­ma­nis­ti­scher Ober­se­mi­na­ren wer­den Text­figu­ren und Stil­mit­tel gesucht, aber im Ver­lau­fe die­ses dilet­tan­ti­schen Sezie­rens geht die eigent­li­che Wir­kung der Lite­ra­tur an den Abitu­ri­en­ten vor­bei. Ergie­bi­ger wäre es, über­grei­fen­de geis­tes­ge­schicht­li­che Zusam­men­hän­ge und The­men­be­zü­ge zu erken­nen oder über­haupt zu erle­sen, was einen an dem lite­ra­ri­schen Stoff wirk­lich ent­facht. Oder war­um er einen eben nicht entzündet.

Der klas­si­sche deut­sche Schul­auf­satz ging frü­her von The­men und Pro­ble­men aus, er ver­lang­te Refle­xi­on, Posi­tio­nie­rung und Urteil, gab also sub­jek­ti­ver Wider­spieg­lung Raum. Mitt­ler­wei­le sol­len Tex­te über Lite­ra­tur ledig­lich unver­stan­den ein­ge­pauk­tes ste­ri­les Theo­rie­wis­sen anwenden.

Ver­ste­hen Her­an­wach­sen­de also immer weni­ger zu lesen, so fehlt ihnen damit nicht nur das Ver­mö­gen, Buch­sta­ben anein­an­der­zu­rei­hen, Wor­te und Sät­ze und prag­ma­ti­sche Tex­te zu ver­ste­hen, son­dern sie ver­lie­ren über­haupt den Anschluß an die Stof­fe, die unser mensch­li­ches Wesen illus­trie­ren und problematisieren.

Wenn nach moder­ner Metho­dik schon Leh­rern Tex­te schnell als viel zu lang gel­ten, wenn das exem­pla­ri­sche Prin­zip domi­niert, also nur­mehr Aus­zü­ge aus Wer­ken gele­sen wer­den, wenn Abitu­ri­en­ten kaum das Feuil­le­ton der gro­ßen Tages­zei­tun­gen ver­ste­hen kön­nen, auch das alles angeb­lich zu lang, viel zu lang, dann ist das mit enor­mem Schwund an Eigen­kul­tur ver­bun­den. Ganz abge­se­hen davon, daß es nun mal an Muße und Zurück­ge­lehnt­heit fehlt. Oder ein­fach an der guten alten Lesecouch.

Der Anschluß an die euro­päi­schen Quel­len, zu gewähr­leis­ten nur über die alten Spra­chen und die Kennt­nis des Chris­ten­tums, ist außer­halb von ein paar letz­ten lie­bens­wer­ten For­schungs­be­rei­chen bereits völ­lig ver­lo­ren. Nun­mehr droht der Link zu den gro­ßen lite­ra­ri­schen Stof­fen auch der Moder­ne auf­ge­löst zu wer­den. Alles – im Wort­sin­ne – dekon­stru­iert und nur noch über die Spick­zet­tel­samm­lung Wiki­pe­dia zu erle­sen. Infor­ma­ti­on statt Bildung.

Klar kann die Mehr­heit der Kin­der noch lesen. Wenn „nur“ 44 Pro­zent am Ende der Klas­se vier den Regel­stan­dard nicht errei­chen, dann sind immer­hin noch über die Hälf­te der Kin­der des Lesens mäch­tig. Und wenn „nur“ zwan­zig Pro­zent aller Neunt­kläß­ler in deut­schen Schu­len laut PISA-Test als funk­tio­na­le Analpha­be­ten gel­ten, dann kön­nen acht­zig Pro­zent noch etwas mit Lite­ra­tur­spra­che anfan­gen. Aber was ist mit dem Rest, der die­se Kul­tur ver­lor? Er bil­det eine Art Ver­fü­gungs­mas­se, der eige­ne Ortun­gen und Urtei­le zeit­le­bens schwer­fal­len werden.

Sind das nicht die soge­nann­ten ein­fa­chen Leu­te, jene, die frü­her ihren Kin­dern aus Mär­chen­bü­chern vor­la­sen? Das war doch Hockkultur.

Die Kul­tus­bü­ro­kra­ten geben sich nach dem jeweils nächs­ten depri­mie­ren­den Test kurz betrof­fen, machen dann aber in glei­cher Rich­tung wei­ter und ver­ste­hen die Schu­le vor­zugs­wei­se noch als einen sozi­al­päd­ago­gi­schen und vor allem poli­ti­schen, also staats­bür­ger­kund­li­chen Ver­an­stal­tungs­ort.

Hier im Kom­men­ta­ri­at wird gern nach Lösun­gen geru­fen. Gesell­schaft­lich gibt es der­zeit kei­ne. Die Bil­dungs­po­li­tik ist in ihren selbst­er­fül­len­den Pro­phe­zei­un­gen ver­rannt, und selbst die gän­gi­gen Tests fol­gen Meß­ver­fah­ren, die das eigent­lich Defi­zi­tä­re kaum in den Blick neh­men. – Zwar stellt die AfD rich­ti­ge Anträ­ge, bringt die Pro­ble­me also in den poli­ti­schen Ent­schei­dungs­ver­lauf ein, wird aber durch­weg geblockt.

Alles zu Ändern­de obliegt längst der indi­vi­du­el­len Ver­ant­wor­tung: Mut zum Buch, Kin­dern span­nen­de Geschich­ten vor­le­sen, gemein­sam Illus­tra­tio­nen beschrei­ben, also ver­su­chen, die Lust aufs Lesen zu wecken.

