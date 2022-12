Sammelstelle für Gedrucktes (60): Sachsen

Was war pas­siert? In einem säch­si­schen Kreis­tag hat die CDU-Basis das getan, was sie nach Ansicht von Mer­kel, Merz und Co. nicht darf: in Sach­fra­gen mit der Alter­na­ti­ve für Deutsch­land stimmen.

Es gel­te, so hat es die Par­tei­füh­rung kürz­lich erst erneu­ert, eine »Brand­mau­er« gegen rechts. Wer sich dar­an nicht hal­te, wer­de aus­ge­schlos­sen. Eigent­lich über­flüs­sig zu erwäh­nen, daß es frei­lich kei­ne ver­gleich­ba­re schwar­ze Mau­er gegen links gibt, im Gegen­teil: In Thü­rin­gen stützt man sogar die rot-rot-grü­ne Min­der­heits­re­gie­rung, Gen­der-Antrag hin oder her.

Bei Ste­fan Locke kann man die säch­si­schen Neu­ig­kei­ten ein wenig (zu) alar­mis­tisch im Ton nach­le­sen. In der FAZ (v. 17.12.2022) titelt er: »Bröckelnde Brand­mau­er in Sach­sen?« Locke führt ein:

Anfang der Woche stand im Bautz­ner Kreis­tag ein AfD-Antrag zur Abstim­mung, der wohl kaum beach­tet wor­den wäre — hät­te ihm nicht die CDU zur Mehr­heit ver­hol­fen. Allein kön­nen die 29 AfD-Kreis­rä­te wenig aus­rich­ten, aber mit der CDU-Frak­ti­on, die eben­so vie­le Mit­glie­der hat, stel­len sie die meis­ten der 97 Kreistagsabgeordneten.

Die AfD-Kreis­tags­frak­ti­on for­dert in ihrem Antrag den Land­rat dazu auf,

die Inte­gra­ti­ons­leit­li­ni­en des Land­krei­ses so zu über­ar­bei­ten, dass künf­tig aus­län­di­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge von Leis­tun­gen der Inte­gra­ti­on aus­ge­nom­men sind, wel­che im Bun­des­ge­biet kein Auf­ent­halts­recht haben und voll­zieh­bar zur Aus­rei­se ver­pflich­tet sind”. Aus­ge­nom­men wer­den sol­len Per­so­nen, die über eine geklär­te Iden­ti­tät ver­fü­gen, ihre Aus­rei­se „nicht rechts­miss­bräuch­lich ver­hin­dern” und sich inten­siv um Inte­gra­ti­on bemühten.

So weit, so vernünftig-realistisch.

Was dann pas­sier­te, kann der Leser bereits ahnen:

47 Kreis­rä­te, 28 von der AfD und 19 von der CDU, stimm­ten dem zu, womit schnell die Fra­ge auf­kam, ob damit der Abgren­zungs­be­schluss der Uni­on und ins­be­son­de­re die AfD-Linie von Par­tei­chef Fried­rich Merz unter­mi­niert werden.

Das wur­de dem ers­ten Christ­de­mo­kra­ten übri­gens bereits unan­ge­nehm und er distan­zier­te sich nach mas­si­vem öffent­li­chen Druck von sei­nem eige­nen Abstim­mungs­ver­hal­ten. Die Säch­si­sche Zei­tung (v. 20.12.2022) berich­tet über CDU-Kreis­rat David Stat­nik, der auf Face­book geschrie­ben habe:

Ich habe zum Zeit­punkt mei­ner Ent­schei­dung die poli­ti­sche Trag­wei­te mei­nes Han­delns nicht beach­tet. Dafür möchte ich mich ent­schul­di­gen. In den ver­gan­ge­nen Tagen habe ich vie­le Gespräche geführt. Die­se haben mir ver­deut­licht, wie stark ich Men­schen enttäuscht habe.

Der Vor­sit­zen­de des Bunds Lau­sit­zer Sor­ben ent­schul­dig­te sich sogar bei sei­nen Mitgliedern:

Unse­re Orga­ni­sa­ti­on steht für Welt­of­fen­heit. Dies will ich mit mei­ner fal­schen Ent­schei­dung nicht infra­ge stellen.

Stat­niks Distan­zie­rung von sich selbst und die Selbst­kas­tei­ung nach mas­si­vem lin­kem Druck zei­gen ers­tens, wie ängst­lich mit­un­ter selbst Basis-CDU-Appa­rat­schiks sind, die ja eigent­lich wis­sen müß­ten, daß das Abstim­mungs­ver­hal­ten eine Mehr­heit in der Bevöl­ke­rung fände.

Zwei­tens ver­deut­licht es die Abwe­sen­heit von Ideo­lo­gie­kri­ti­kern von For­mat im deut­schen Jour­na­lis­mus. Denn gäbe es sie, wür­den der­lei Anflü­ge von angst­er­füll­ter Selbst­kri­tik per­fek­tes Mate­ri­al zur Sprach- und Macht­kri­tik bie­ten, min­des­tens aber nicht auch noch als mutig und cou­ra­giert miß­in­ter­pre­tiert werden.

Ein ande­rer CDU-Abge­ord­ne­ter, der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Mat­thi­as Grahl, distan­ziert sich der­weil aber nicht. Er ver­tei­digt die Abstim­mung so nüch­tern wie konsequent:

Auf kom­mu­na­ler Ebe­ne ent­schei­den wir nach Sach­fra­gen, da kön­nen wir uns kei­nen Eier­tanz und kei­ne Kin­der­gar­ten­spie­le leisten.

Der Antrag sei in der Sache rich­tig, so der Geschäfts­füh­rer eines mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­mens. Er entspreche

unse­rer Über­zeu­gung sowie der einer Mehr­heit unse­rer Wäh­ler und auch der Bevölkerung,

was in der Tat eines der Haupt­mo­ti­ve sein dürf­te, gegen die Emp­feh­lun­gen aus Dres­den und Ber­lin an der Sei­te der AfD gestimmt zu haben: Die Angst vor wei­te­ren künf­ti­gen Ver­lus­ten an die AfD, die in Baut­zen und Umge­bung längst eine sta­bi­le 30-Pro­zent-Posi­ti­on aus­bau­en konn­te. AfD wirkt – hier stimmt der Slo­gan tatsächlich.

Wäh­rend Grü­ne, Lin­ke, SPD und die ent­spre­chen­den Medi­en toben, beweist Sach­sens Minis­ter­prä­si­dent Micha­el Kret­schmer erneut, daß er (bzw. sein Bera­ter­stab) ein Gespür für Stim­mun­gen im Volk besitzt:

Den Bautz­ner AfD-Antrag wer­tet Kret­schmer zwar als “Pro­vo­ka­ti­on”, dar­über hin­aus will er sich jedoch nicht äußern,

was pflicht­be­wußt sein Adla­tus Alex­an­der Dierks über­nimmt. Sach­sens smar­ter CDU-Generalsekretär

bekräf­tigt, dass eine Zusam­men­ar­beit mit der AfD „völ­lig aus­ge­schlos­sen” sei.

Geschenkt: Wenn in drei, vier oder sie­ben Jah­ren der eige­ne Macht­er­halt von die­ser Fra­ge abhän­gen soll­te, dürf­te das Zitat aus die­ser »Sam­mel­stel­le« längst ver­ges­sen und kor­ri­giert sein.

Ein wenig Was­ser in den Wein muß natür­lich den­noch bereits jetzt gegos­sen wer­den: Der gemein­sa­me AfD-CDU-Beschluß ist fak­tisch näm­lich fol­gen­los, wie die FAZ zu berich­ten weiß. Von 713 aus­rei­se­pflich­ti­gen Asyl­be­wer­bern im Land­kreis Baut­zen besä­ßen 400 von ihnen eine Dul­dung, die ande­ren hät­ten kei­nen Paß. Nur auf die­se 313 Men­schen trä­fe der Beschluß zwar zu, doch:

Einen Min­dest­an­spruch auf Exis­tenz­si­che­rung aber hät­ten auch sie, stell­te das Sozi­al­mi­nis­te­ri­um klar; das regel­ten Bun­des­ge­set­ze, an denen ein Kreis­tags­be­schluss nichts ände­re. Bei den Inte­gra­ti­ons­leis­tun­gen wie­der­um han­delt es sich meist um Sprach­kur­se oder Bera­tun­gen zur Kita und Schul­pflicht, die oft von Ver­ei­nen ange­bo­ten und vom Land­kreis geför­dert wer­den. Der säch­si­sche Flücht­lings­rat hält den Antrag des­halb für „Stim­mungs­ma­che”. An der Rea­li­tät wer­de er kaum etwas ändern,

was einer­seits ärger­lich sein mag, ande­rer­seits ohne­hin nach­ran­gig ist.

Bei der Bautz­ner Abstim­mung geht es um mehr: Um die ers­ten sehr zag­haf­ten Eman­zi­pa­ti­ons­ver­su­che eini­ger christ­de­mo­kra­ti­scher Poli­ti­ker aus der drit­ten Rei­he von der Bevor­mun­dung aus Ber­lin. Ob mehr dar­aus wer­den kann, zeigt die Zeit, und ob das even­tu­el­le »Mehr« aus oppor­tu­nis­ti­schen oder inhalt­li­chen Moti­ven erfolgt, ist für das AfD-Aus­grei­fen sekundär.

Wich­tig ist die Bot­schaft, daß die »Brand­mau­er« gegen rechts ste­ti­ger Inter­ven­tio­nen von höhe­rer Stel­le aus bedarf; sie ist und bleibt vie­ler­orts künst­lich und wird wie alles Arti­fi­zi­el­le frü­her oder spä­ter (eher letz­te­res) auseinanderfallen.

Sehr gele­gen kommt dem poli­tisch-media­len Kom­plex daher die Debat­te um »Reichs­bür­ger« und »Putsch­plä­ne«. Man ergreift jeden Stroh­halm, um der AfD zu scha­den; sogar eine Ver­bots­de­bat­te wird angeheizt.

In der lin­ken Tages­zei­tung nd. Der­Tag (ehe­mals: neu­es deutsch­land) wird das The­ma (Aus­ga­be v. 21.12.2022) ent­spre­chend hoch gehängt:

Seit der Raz­zia bei den soge­nann­ten Reichs­bür­gern wird ver­stärkt über ein Ver­bot der AfD dis­ku­tiert. Poli­ti­ker der Grü­nen sind dafür. Thü­rin­gens Innen­mi­nis­ter Georg Mai­er hat­te sich kürz­lich sogar dafür aus­ge­spro­chen, ein Ver­bots­ver­fah­ren mög­lichst schnell vorzubereiten.

Daß ein SPD-Minis­ter just aus Thü­rin­gen das Ver­bots­ver­fah­ren for­dert, kann nicht ver­wun­dern. Selbst das lin­ke nd weiß:

In Thü­rin­gen steht sie [die AfD; B.K.] in Umfra­gen mit 25 Pro­zent auf dem ers­ten Platz. Im Herbst 2024 wird ein neu­er Land­tag gewählt. Dann dürf­te es schwer wer­den, erneut eine Koali­ti­on gegen sie zu bilden.

Was ver­schwie­gen wird: Die SPD steht nicht ein­mal bei der Hälf­te. Gemäß einer aktu­el­len Umfra­ge von Wahlkreisprognose.de steht die AfD sogar bei 30 Pro­zent – die SPD hin­ge­gen bei einem Drit­tel davon, bei 10 Pro­zent (Lin­ke: 27, CDU: 15).

Ange­sichts sol­cher Zah­len aus Thü­rin­gen und sol­cher Nach­rich­ten aus Sach­sen muß das Estab­lish­ment ein Kip­pen der bei­den mit­tel­deut­schen Kern­län­der wei­ter­hin fürch­ten. Auch vor die­sem Hin­ter­grund muß also die Reichs­bür­ger-Pos­se als ent­spre­chen­des Macht­in­stru­ment ein­ge­ord­net werden.

Wäh­rend aber deutsch­spra­chi­ge Medi­en immer noch zu unkri­tisch an die offi­ziö­sen »Nar­ra­ti­ve« her­an­tre­ten – rar gesä­te Aus­nah­men sind wie so oft NZZ oder auch Tichys Ein­blick – wächst im Aus­land die Skep­sis vor bun­des­deut­schen Umsturzerzählungen.

Der tür­kisch-kema­lis­ti­schen Tages­zei­tung Aydın­lık habe ich nun ein aus­führ­li­ches Inter­view gege­ben, wor­in es ins­be­son­de­re um eben­je­ne Reichs­bür­ger-Far­ce, wach­sen­de AfD-Umfra­ge­zah­len und den »Kampf gegen rechts« geht. Zum Abschluß der 60. »Sam­mel­stel­le« sei daher noch kurz die­ser Hin­weis in eige­ner Sache gestattet.

Die Zei­tung, die der Vat­an-Par­tei (vgl. Sezes­si­on 75) nahe­steht, wird auch unter in Deutsch­land leben­den Tür­ken gele­sen; die Druck­auf­la­ge beträgt etwas über 50.000, dazu kom­men die vor allem in Deutsch­land gehal­te­nen Online-Abos. Die Fra­gen stell­te Ali Mercan, der 2018 als Gast­red­ner mit eini­gen Lands­leu­ten und Par­tei­freun­den die Som­mer­aka­de­mie des IfS in Schnell­ro­da besuch­te (vgl. Aka­de­mie­be­richt von Tano Ger­ke).

Ich hal­te es für wich­tig, daß gera­de auch in Deutsch­land leben­den Tür­ken die hie­si­ge Pro­pa­gan­da gegen volks­ori­en­tier­te Kräf­te erläu­tert wird. In der tür­ki­schen Main­stream-Pres­se erschei­nen AfD und wir ja ansons­ten – wie in der deut­schen – häu­fig als »ras­sis­ti­sches« und »men­schen­feind­li­ches« Schreck­ge­spenst. Daß auch künf­tig mehr türkischstämmige BRD-Bür­ger die­ses lin­ke Spiel durch­schau­en kön­nen, ist von nicht zu unter­schät­zen­der Bedeu­tung für real­po­li­ti­sches Aus­grei­fen über die eige­ne Bla­se hinaus.

Davon abge­se­hen benö­ti­gen wir per­spek­ti­visch ohne­hin non­kon­for­me deutsch-tür­ki­sche Gesprächs­fo­ren, so daß der ent­spre­chen­de »Dis­kurs« nicht von SPD-Tür­ste­hern und grü­nen Moral­po­li­zis­ten kon­trol­liert wird. Für die­se Kräf­te ist jeder, der sich rund um AfD und Vor­feld posi­tio­niert, ein zu bekämp­fen­der Feind, gegen den jede Dif­fa­mie­rung recht ist.

Ali Mercan sag­te ich im Inter­view deshalb:

Natür­lich wird es für die AfD durch Ver­leum­dungs­kam­pa­gnen und ein­zel­ne gestör­te Indi­vi­du­en schwie­ri­ger, ihre Anschluss­fä­hig­keit in bis­her noch nicht erreich­te Bevöl­ke­rungs­krei­se her­zu­stel­len. Das ist das Ziel des hege­mo­nia­len links­li­be­ra­len Lagers: Zemen­tie­rung der Mei­nungs­füh­rer­schaft, Demon­ta­ge oppo­si­tio­nel­ler Regun­gen bzw. min­des­tens ihre Iso­lie­rung am Ran­de der Gesell­schaft oder gar jen­seits dessen.

Nur las­sen wir das nicht wider­spruchs­frei zu, so ein­fach ist das.

Falls jemand des Tür­ki­schen mäch­tig sein soll­te, fin­det er das Inter­view hier. In der Druck- und PDF-Aus­ga­be von Aydın­lık ist unser Gespräch auf Sei­te 2 der Aus­ga­be vom 19.12.22 zu finden.

Nach die­ser klei­nen Selbst­zi­ta­ti­on aus einem hier doch etwas unty­pi­schen Medi­um bleibt mir nur noch, allen Lesern der Sezes­si­on im all­ge­mei­nen und der »Sam­mel­stel­le« im beson­de­ren fro­he Weih­nachts­ta­ge und einen guten Start in ein wohl recht beweg­tes Jahr 2023 zu wün­schen. Auf bald!